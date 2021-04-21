Ациклостад® (Aciclostad®) (154334) - инструкция по применению ATC-классификация
Ациклостад инструкция по применению
Фармакологические свойства
ацикловир (9-(2-гидрокси) этоксиметилгуанин) противовирусное средство для местного применения.
Ацикловир является пролекарством, в активную форму, оказывающую противовирусное действие, трансформируется только после проникновения в клетку, инфицированную вирусами простого герпеса (HSV) или вирусами Varicella zoster (VZV). В результате каталитического действия тимидинкиназы вируса ацикловир в клетках фосфорилируется с образованием ацикловира монофосфата, который затем под действием клеточных ферментов превращается в ацикловира трифосфат, обладающий противовирусной активностью. Ацикловира трифосфат имеет сродство к вирусной ДНК-полимеразе, в 10–30 раз превышающее сродство к клеточной ДНК-полимеразе, и таким образом селективно ингибирует активность вирусного фермента. Кроме того, вирусная ДНК-полимераза включает ацикловир в состав вирусной ДНК, вследствие чего происходит обрыв цепи при синтезе ДНК. За счет указанных механизмов действия ацикловир эффективно подавляет процесс размножения вирусов.
Показания Ациклостад
для уменьшения выраженности боли и зуда при частых рецидивах простого герпеса с локализацией в области каймы губ (рецидивирующий Herpes labialis).
Применение Ациклостад
крем с помошью ватной турунды наносят тонким слоем на пораженные и прилегающие к ним участки кожи 5 раз в сутки (каждые 4 ч). Если препарат наносят руками, необходимо тщательно вымыть их до и после процедуры для предупреждения инфицирования других участков кожи или развития вторичной (бактериальной) инфекции. Продолжительность лечения обычно составляет 5 дней. При необходимости она может быть увеличена, однако не должна превышать 10 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату.
Побочные эффекты
после применения крема может отмечаться преходящее ощущение жжения или покалывания в месте его нанесения, редко — гиперемия, сухость и шелушение кожи в месте нанесения препарата, кожно-аллергические реакции, контактный дерматит.
Особые указания
лечение наиболее эффективно, если начато при первых признаках заболевания (жжение, зуд, ощущение напряжения и гиперемия кожи).
Следует избегать попадания крема на слизистые оболочки, поскольку это может привести к местнораздражающему действию.
Взаимодействия
не описаны.
Условия хранения
при температуре 15–25 °С.