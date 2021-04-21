ацикловир (9-(2-гидрокси) этоксиметилгуанин) противовирусное средство для местного применения.

Ацикловир является пролекарством, в активную форму, оказывающую противовирусное действие, трансформируется только после проникновения в клетку, инфицированную вирусами простого герпеса (HSV) или вирусами Varicella zoster (VZV). В результате каталитического действия тимидинкиназы вируса ацикловир в клетках фосфорилируется с образованием ацикловира монофосфата, который затем под действием клеточных ферментов превращается в ацикловира трифосфат, обладающий противовирусной активностью. Ацикловира трифосфат имеет сродство к вирусной ДНК-полимеразе, в 10–30 раз превышающее сродство к клеточной ДНК-полимеразе, и таким образом селективно ингибирует активность вирусного фермента. Кроме того, вирусная ДНК-полимераза включает ацикловир в состав вирусной ДНК, вследствие чего происходит обрыв цепи при синтезе ДНК. За счет указанных механизмов действия ацикловир эффективно подавляет процесс размножения вирусов.