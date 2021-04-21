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Ациклостад® (Aciclostad®) (154334) - инструкция по применению ATC-классификация

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Ациклостад<sup>&reg;</sup> (Aciclostad<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
от 81,63 грн
Без рецепта
1 шт, 5 % от 81,63 грн
В наличии в 189 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Крем
Дозировка
5 %
Вес
2 г
ATC-група
D06B B03 Ацикловир
Регистрационное удостоверение
UA/3806/01/01 от 21.04.2021
Международное название
Aciclovirum (Ацикловир)

Ациклостад инструкция по применению

Фармакологические свойства

ацикловир (9-(2-гидрокси) этоксиметилгуанин) противовирусное средство для местного применения.
Ацикловир является пролекарством, в активную форму, оказывающую противовирусное действие, трансформируется только после проникновения в клетку, инфицированную вирусами простого герпеса (HSV) или вирусами Varicella zoster (VZV). В результате каталитического действия тимидинкиназы вируса ацикловир в клетках фосфорилируется с образованием ацикловира монофосфата, который затем под действием клеточных ферментов превращается в ацикловира трифосфат, обладающий противовирусной активностью. Ацикловира трифосфат имеет сродство к вирусной ДНК-полимеразе, в 10–30 раз превышающее сродство к клеточной ДНК-полимеразе, и таким образом селективно ингибирует активность вирусного фермента. Кроме того, вирусная ДНК-полимераза включает ацикловир в состав вирусной ДНК, вследствие чего происходит обрыв цепи при синтезе ДНК. За счет указанных механизмов действия ацикловир эффективно подавляет процесс размножения вирусов.

Показания Ациклостад

для уменьшения выраженности боли и зуда при частых рецидивах простого герпеса с локализацией в области каймы губ (рецидивирующий Herpes labialis).

Применение Ациклостад

крем с помошью ватной турунды наносят тонким слоем на пораженные и прилегающие к ним участки кожи 5 раз в сутки (каждые 4 ч). Если препарат наносят руками, необходимо тщательно вымыть их до и после процедуры для предупреждения инфицирования других участков кожи или развития вторичной (бактериальной) инфекции. Продолжительность лечения обычно составляет 5 дней. При необходимости она может быть увеличена, однако не должна превышать 10 дней.

Противопоказания

повышенная чувствительность к препарату.

Побочные эффекты

после применения крема может отмечаться преходящее ощущение жжения или покалывания в месте его нанесения, редко — гиперемия, сухость и шелушение кожи в месте нанесения препарата, кожно-аллергические реакции, контактный дерматит.

Особые указания

лечение наиболее эффективно, если начато при первых признаках заболевания (жжение, зуд, ощущение напряжения и гиперемия кожи).
Следует избегать попадания крема на слизистые оболочки, поскольку это может привести к местнораздражающему действию.

Взаимодействия

не описаны.

Условия хранения

при температуре 15–25 °С.

Ациклостад
Ациклостад® крем 5 % туба 2 г, №1
от 81,63 грн
В наличии в 189 аптеках
Цены в аптеках
Ациклостад
Ациклостад® крем 5 % туба 2 г, №1
от 81,63 грн
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