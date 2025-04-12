в/в инфузия. Курс инфузионной терапии начинают с в/в капельного введения Нимотопа взрослым в дозе 2 мг (10 мл р-ра) в течение 2 ч. Учитывая массу тела пациента, за 1 ч вводят 0,015 мг/кг. При условии хорошей переносимости препарата (отсутствие выраженной гипотензии) дозу повышают до 2 мг/ч (около 0,030 мг/кг в 1 ч). У больных с массой тела менее 70 кг или лабильным АД введение препарата следует начинать с дозы 0,5 мг/ч (2,5 мл р-ра в час).

Инфузионный р-р Нимотоп применяют для непрерывного в/в вливания через центральный катетер с применением инфузионного насоса и трехканального крана одновременно с одним из следующих р-ров: 5% р-ра глюкозы, 0,9% натрия хлорида, р-ра Рингера с молочной кислотой и магнезией, р-ра декстрана 40 или 6% р-ра гидроксиэтилового крахмала в соотношении приблизительно 1:4 (Нимотоп/другой р-р). В качестве сопутствующей инфузии также можно использовать маннитол, человеческий альбумин или кровь.

Р-р Нимотопа нельзя добавлять в инфузионный флакон или смешивать с другими препаратами. Рекомендуется продолжать введение нимодипина по ходу анестезии, хирургических вмешательств и ангиографии.

С профилактической целью в/в терапию нимодипином следует начинать не позже чем через 4 дня после кровоизлияния и продолжать в течение всего периода максимального риска развития вазоспазма, то есть до 10–14 дней после субарахноидального кровоизлияния. В течение последующих 7 дней после окончания инфузионной терапии рекомендуется пероральный прием таблетированной формы нимодипина взрослым в дозе 60 мг 6 раз в сутки (каждые 4 ч). Если в процессе терапевтического или профилактического применения р-ра Нимотоп проводится хирургическое лечение кровоизлияния, в/в терапию нимодипином необходимо продолжать как минимум в течение 5 дней после оперативного вмешательства.

Терапевтическое применение

В случае уже выявленных ишемических неврологических нарушений, обусловленных вазоспазмом вследствие субарахноидального кровоизлияния, инфузионную терапию необходимо начинать как можно раньше и проводить в течение не менее 5, но не более 14 дней. После окончания инфузионной терапии в течение последующих 7 дней рекомендуется пероральный прием таблетированной формы нимодипина взрослым в дозе 60 мг 6 раз в сутки (каждые 4 ч).

Введение в цистерны головного мозга. В ходе хирургического вмешательства свежеприготовленный р-р нимодипина (1 мл инфузионного р-ра Нимотоп и 19 мл р-ра Рингера), подогретого до средней температуры тела, можно вводить интрацистернально. Р-р необходимо использовать сразу после приготовления.

В случае возникновения у пациента неблагоприятных реакций на применение препарата необходимо или снизить дозу, или прекратить терапию нимодипином. При тяжелых нарушениях функции печени, особенно при циррозе печени, биодоступность нимодипина может повысится вследствие уменьшения полноты первичного метаболизма и замедления метаболической инактивации. При этом побочные реакции (например снижение АД) могут быть более выраженными. В таких случаях дозу препарата необходимо снизить, ориентируясь на уровень АД, а при необходимости и отменить лечение.

После курса инфузионной терапии Нимотоп назначают внутрь по 60 мг (2 таблетки, покрытые оболочкой) 6 раз в сутки. При субарахноидальном кровоизлиянии, обусловленном разрывом аневризмы, рекомендуется пероральное применение препарата в течение 7 дней после окончания 5–14 дневной инфузионной терапии р-ром нимодипина.

При лечении функциональных нарушений мозговой деятельности у пациентов пожилого возраста рекомендуемая доза (если не назначена другая) — по 1 таблетке Нимотопа 3 раза в день (30 мг 3 раза в день). Продолжительность приема Нимотопа устанавливают индивидуально. Она может составлять несколько месяцев, по прошествии которых следует уточнить необходимость дальнейшего приема препарата.

Таблетки принимают не разжевывая с небольшим количеством жидкости независимо от приема пищи с интервалом не менее 4 ч.