Гриппостад Рино 0,1% Назальные Капли следует применять у взрослых и детей старше 12 лет по 2—4 капли в каждый носовой ход до 3 раз в сутки. Применять не более 3 раз в каждый носовой ход в сутки.

Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и не должна превышать 10 суток подряд. Применять капли необходимо следующим образом:

— тщательно очистить полость носа перед применением препарата;

— наклонить голову максимально назад, насколько это комфортно;

— закапать капли в каждый носовой ход и удерживать голову наклоненной назад в течение небольшого интервала времени для распределения препарата по всей полости носа;

— после применения очистить капельницу перед помещением ее во флакон;

— с целью предотвращения инфицирования каждый флакон с препаратом может использовать только одно лицо.

Последнее применение рекомендуется осуществлять непосредственно перед сном.

Дети. Гриппостад Рино 0,1% Назальные Капли не следует применять у детей до 12 лет.

Гриппостад Рино 0,1% Назальный Спрей следует применять у взрослых и детей старше 12 лет по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход до 3 раз в сутки. Применять не более 3 раз в каждый носовой ход в сутки.

Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и не должна превышать 10 суток подряд. Применять спрей необходимо следующим образом:

— тщательно очистить полость носа перед применением препарата;

— ингалировать 1 раз в каждый носовой ход и удерживать голову наклоненной назад в течение небольшого интервала времени для распределения препарата по всей полости носа;

— для предотвращения инфицирования каждый флакон с препаратом может использовать только одно лицо.

Последнее применение рекомендуется осуществлять непосредственно перед сном.

Дети. Гриппостад Рино 0,1% Назальный Спрей не следует применять у детей до 12 лет.