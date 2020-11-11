Долгит® крем (Dolgit® cream) (148221) - инструкция по применению ATC-классификация
Долгит крем инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика.
Долгит® крем является НПВП и обезболивающим средством для местного применения при суставной и мышечной боли.
Ибупрофен — действующее вещество лекарственного средства Долгит® крем — оказывает выраженное противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие, уменьшает отек, который возникает при воспалении, вызванном травмами или ревматическими заболеваниями, улучшает подвижность суставов. Фармакологическая активность препарата обусловлена его способностью подавлять синтез простагландинов.
При наружном применении ибупрофен быстро всасывается через кожу и проникает в очаг воспаления. Проникновение в место действия может варьироваться в зависимости от степени и вида поражения, а также от области наесения и места действия.
В тканях сустава терапевтические сохраняются в течение нескольких часов, в то время как в сыворотке крови действующее вещество составляет лишь незначительное количество, поэтому системное действие практически отсутствует.
Фармакокинетика. Биологическая трансформация ибупрофена происходит в печени. Неактивные метаболиты выделяются почками (90%), а также с желчью. Ибупрофен связывается на 99% с белками плазмы крови. T½ —1,8-3,5 ч.
Показания Долгит крем
для местного лечения при дегенеративных заболеваниях суставов с болевым синдромом (артрозы), воспалительных ревматических заболеваниях суставов и позвоночника, отека или воспалении мягких тканей около суставов (например, при бурсите, тендините, тендовагините, поражении связок и суставной капсулы), скованности движений в области плеча, боли в пояснице, люмбаго, миалгии, при спортивных и других травмах, таких как ушиб, мышечное перенапряжение, растяжение связок и сухожилий.
Применение Долгит крем
только для наружного применения. Препарат применяют 3-4 раза в сутки. В зависимости от размера пораженного участка крем наносят тонким слоем на кожу в зоне воспаления/боли полосками длиной 4-10 см, что соответствует 2-5 г крема (100-250 мг ибупрофена) с последующим легким втиранием. Максимальная суточная доза составляет 20 г крема (что соответствует 1000 мг ибупрофена).
При больших гематомах и отеках в начале лечения можно наносить крем под окклюзионную повязку.
Продолжительность лечения определяет врач. В большинстве случаев срок лечения составляет 2-3 недели. Данные о терапевтической пользе применения препарата в течение более длительного времени отсутствуют.
Проникновение активного компонента может быть усилено с помощью ионофореза (специальная форма электротерапии). В таком случае препарат наносят под катод (отрицательный электрод), интенсивность тока 0,1-0,5 mA на 5 см2 поверхности электрода, длительность процедуры — до 10 минут.
Дети. Не применяют у детей возрастом до 14 лет.
Противопоказания
- гиперчувствительность к ибупрофену или другим компонентам препарата;
- язвенные поражения ЖКТ;
- дерматозы, мокнущая экзема;
- открытые раны, воспалительные заболевания и инфекции кожи;
- период беременности и кормления грудью;
- возраст до 14 лет;
- БА, бронхоспазм, ринит или высыпания на коже в анамнезе при применении ацетилсалициловой кислоты или других НПВП.
Побочные эффекты
классификация побочных реакций по частоте возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна.
Часто: следующие местные реакции, как покраснение кожи, зуд, жжение, экзантема, в т.ч. с образованием пустул и пузырей; нечасто: следующие реакции гиперчувствительности, как местные аллергические реакции (контактный дерматит); редкие: бронхоспазм; частота неизвестна: реакции светочувствительности.
При нанесении препарата Долгит® крем на обширные участки кожи в течение длительного периода нельзя исключить побочные реакции, влияющие на определенные органы или организм в целом, и появление которых возможно при системном применении лекарственных средств, содержащих ибупрофен.
Натрия метил-4-гидроксибензоат может вызвать реакции гиперчувствительности (возможно замедленного типа).
Бензиловый спирт, бензилбензоат, цитраль, цитронеллол, кумарин, эвгенол, фарнезол, гераниол, лимонен/d-лимонен, линалоол могут вызывать аллергические реакции.
Особые указания
у пациентов с астмой, сенной лихорадкой, отеком слизистой оболочки носа (так называемые ринополипы), ХОБЛ или хроническими респираторными инфекциями (особенно с симптомами, напоминающими сенную лихорадку) и с гиперчувствительностью к анальгетикам и различным противоревматическим препаратам отмечают более высокий риск развития астматических приступов (непереносимости анальгетиков/аспириновая астма), отека слизистой оболочки (отека Квинке), отека кожи или крапивницы.
Применение препарата этим пациентам необходимо проводить в особых условиях и под непосредственным контролем врача. Следует с осторожностью применять препарат пациентам с гиперчувствительностью (аллергией) к другим веществам, вызывающим раздражение кожи, зуд, крапивницу.
В случае появления высыпаний на коже следует немедленно прекратить применение крема.
Не допускается попадания препарата в глаза.
Необходимо обратить внимание на то, чтобы дети не касались участков кожи, на которые был нанесен препарат. После каждого применения препарата необходимо тщательно вымыть руки, если они не являются объектом лечения.
Если дискомфорт при лечении сохраняется дольше 3 дней, следует проконсультироваться с врачом.
Из-за возможного возникновения избыточной светочувствительности пациентам следует избегать интенсивного воздействия солнечного света/УФ-лучей при применении препарата.
Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.
Это лекарственное средство содержит ароматизаторы (масло лавандовое и масло неролиевое) с бензиловым спиртом, бензилбензоатом, цитралем, цитронеллолом, кумарином, эвгенолом, фарнезолом, гераниолом, лимоненом/d-лимоненом, линалоолом, которые могут вызвать аллергические реакции.
Применение в период беременности и кормления грудью. Нет достаточно данных для оценки безопасности применения ибупрофена в период беременности.
Применение препарата в I-II триместрах беременности возможно только после тщательного изучения соотношения польза/риск.
Препарат противопоказан в последнем триместре беременности. В связи с угнетением родовой деятельности существует риск пролонгирования беременности и задержки родов, возникновения сердечно-сосудистых проблем (преждевременное закрытие артериального протока, легочная гипертензия) и почечной токсичности (олигурия, маловодие) у плода, увеличение вероятности возникновения кровотечения у матери и ребенка, повышение риска отеков у матери.
Только незначительное количество активных производных ибупрофена и продуктов его распада проникает в грудное молоко. В настоящее время данных о негативном влиянии на новорожденного нет, поэтому в случае кратковременного лечения отсутствует необходимость прерывания кормления грудью. Тем не менее, суточную дозу при 3-4-разовом нанесении полоски крема длиной 4-10 см превышать нельзя, а в случае длительного лечения необходимо прервать кормление грудью.
Кормящие грудью женщины не должны наносить этот препарат на область груди, во избежании попадания этого препарата в организм младенца.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Данных о влиянии ибупрофена в форме крема на способность управлять автомобилем и работать с потенциально опасными механизмами нет
Взаимодействия
при наружном применении препарата согласно рекомендациям взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдалось.
Необходимо сообщить врачу об одновременном лечении другими лекарственными средствами, если такое происходит, или о недавно проведенной терапии.
Передозировка
в случае нанесения большого количества крема, которое превышает рекомендуемое, необходимо удалить остатки крема и промыть кожу водой. При применении очень большого количества или при случайном приеме крема внутрь необходимо сообщить об этом врачу. Специфический антидот неизвестен.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.