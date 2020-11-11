у пациентов с астмой, сенной лихорадкой, отеком слизистой оболочки носа (так называемые ринополипы), ХОБЛ или хроническими респираторными инфекциями (особенно с симптомами, напоминающими сенную лихорадку) и с гиперчувствительностью к анальгетикам и различным противоревматическим препаратам отмечают более высокий риск развития астматических приступов (непереносимости анальгетиков/аспириновая астма), отека слизистой оболочки (отека Квинке), отека кожи или крапивницы.

Применение препарата этим пациентам необходимо проводить в особых условиях и под непосредственным контролем врача. Следует с осторожностью применять препарат пациентам с гиперчувствительностью (аллергией) к другим веществам, вызывающим раздражение кожи, зуд, крапивницу.

В случае появления высыпаний на коже следует немедленно прекратить применение крема.

Не допускается попадания препарата в глаза.

Необходимо обратить внимание на то, чтобы дети не касались участков кожи, на которые был нанесен препарат. После каждого применения препарата необходимо тщательно вымыть руки, если они не являются объектом лечения.

Если дискомфорт при лечении сохраняется дольше 3 дней, следует проконсультироваться с врачом.

Из-за возможного возникновения избыточной светочувствительности пациентам следует избегать интенсивного воздействия солнечного света/УФ-лучей при применении препарата.

Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

Это лекарственное средство содержит ароматизаторы (масло лавандовое и масло неролиевое) с бензиловым спиртом, бензилбензоатом, цитралем, цитронеллолом, кумарином, эвгенолом, фарнезолом, гераниолом, лимоненом/d-лимоненом, линалоолом, которые могут вызвать аллергические реакции.

Применение в период беременности и кормления грудью. Нет достаточно данных для оценки безопасности применения ибупрофена в период беременности.

Применение препарата в I-II триместрах беременности возможно только после тщательного изучения соотношения польза/риск.

Препарат противопоказан в последнем триместре беременности. В связи с угнетением родовой деятельности существует риск пролонгирования беременности и задержки родов, возникновения сердечно-сосудистых проблем (преждевременное закрытие артериального протока, легочная гипертензия) и почечной токсичности (олигурия, маловодие) у плода, увеличение вероятности возникновения кровотечения у матери и ребенка, повышение риска отеков у матери.

Только незначительное количество активных производных ибупрофена и продуктов его распада проникает в грудное молоко. В настоящее время данных о негативном влиянии на новорожденного нет, поэтому в случае кратковременного лечения отсутствует необходимость прерывания кормления грудью. Тем не менее, суточную дозу при 3-4-разовом нанесении полоски крема длиной 4-10 см превышать нельзя, а в случае длительного лечения необходимо прервать кормление грудью.

Кормящие грудью женщины не должны наносить этот препарат на область груди, во избежании попадания этого препарата в организм младенца.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.

Данных о влиянии ибупрофена в форме крема на способность управлять автомобилем и работать с потенциально опасными механизмами нет