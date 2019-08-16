Гельминтокс (Helmintox) (1478) - инструкция по применению ATC-классификация
Гельминтокс инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Гельминтокс — противогельминтный препарат, который активен в отношении Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus. Гельминтокс блокирует нервно-мышечную систему, вызывая паралич гельминтов, вследствие чего они под действием перистальтики выводятся из организма с калом. Гельминтокс активен против чувствительных половозрелых и неполовозрелых форм. Личинки, которые мигрируют через ткани, нечувствительны к препарату.
Фармакокинетика. Внутрикишечное всасывание препарата минимальное вследствие нерастворимости пирантела эмбоната. Концентрация препарата в плазме крови незначительна — от 0,05 до 0,13 мг/мл. Основная абсорбция, которая оценивается показателями неизмененного вещества и метаболитами в моче, — <3,8%. Основным метаболитом является N-метил-1,3-пропандиамин, концентрация которого в моче 1,2–4,6%. Более 93% препарата выводится в неизмененном виде с калом.
Показания Гельминтокс
энтеробиоз, аскаридоз, анкилостомидоз, некатороз.
Применение Гельминтокс
суспензия. При энтеробиозе, аскаридозе средняя доза составляет 10–12 мг/кг массы тела на 1 прием, то есть:
- детям в возрасте от 6 мес — 1 мерная ложка суспензии на 10 кг массы тела в один прием;
- взрослым с массой тела до 75 кг — 6 мерных ложек на один прием;
- взрослым с массой тела >75 кг — 8 мерных ложек на один прием.
При лечении энтеробиоза с целью улучшения эффекта рекомендуется четкое соблюдение правил личной гигиены (особенно детям) и повторный курс лечения через 3 нед после предыдущего.
При анкилостомидозе в случае тяжелой инвазии или в эндемических зонах назначают в дозе 20 мг/кг массы тела в сутки в 1–2 приема на протяжении 2–3 дней, то есть:
- дети в возрасте от 6 мес — 2 мерные ложки суспензии на 10 кг массы тела в сутки;
- взрослые с массой тела до 75 кг — 12 мерных ложек в сутки;
- взрослые с массой тела >75 кг — 16 мерных ложек в сутки.
В случае инвазии Anсylostoma duodenale, возникшей в неэндемических зонах, может быть достаточно дозы 10 мг/кг массы тела однократно.
Взрослым целесообразнее назначать препарат в форме таблеток.
Таблетки. При энтеробиозе, аскаридозе: детям в возрасте 6–18 лет — 1 таблетка (125 мг) на 10 кг массы тела, взрослые с массой тела до 75 кг — 6 таблеток по 125 мг или 3 таблетки по 250 мг. Взрослые с массой тела от 75 кг — 4 таблетки по 250 мг.
При анкилостомидозе и некаторозе такое же дозирование или, при тяжелых формах, по 20 мг/кг/сут в 1 или 2 приема на протяжении 2–3 дней.
При лечении энтеробиоза с целью улучшения эффекта рекомендуется строгое соблюдение правил личной гигиены, особенно детям; а также повторный прием препарата через 4 нед после проведенного лечения.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, печеночная недостаточность.
Побочные эффекты
со стороны ЦНС: головокружение, сонливость, бессонница, головная боль;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, крапивница;
со стороны ЖКТ: анорексия, рвота, спазмы в животе, диарея, тенезмы;
гепатобилиарные нарушения: повышение уровня печеночных ферментов;
прочие: слабость, повышенная утомляемость.
Особые указания
Гельминтокс необходимо с осторожностью назначать больным с нарушениями функции печени. Гельминтокс всегда принимают однократно, независимо от приема пищи и времени суток; нет необходимости применять слабительные средства или воздерживаться от приема пищи.
Препарат следует принимать одновременно всем членам семьи.
Для предотвращения повторного заражения рекомендуется четкое соблюдение правил личной гигиены.
Применение в период беременности и кормления грудью. В экспериментальных исследованиях не выявлено тератогенного влияния пирантела на плод, в клинической практике не сообщалось о любых побочных эффектах при лечении препаратом беременных. В период беременности и кормления грудью препарат применяют по строгим показаниям после тщательной оценки соотношения польза для женщины/риск для плода (ребенка), которое определяет врач, и по строгому соблюдению рекомендаций по дозированию.
Дети. Назначается детям в возрасте от 6 мес.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Головокружение, сонливость и слабость, которые иногда отмечают при лечении Гельминтоксом, могут повлиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с машинами и сложными механизмами.
Взаимодействия
не применять препарат вместе с левамизолом, так как при одновременном применении возможно потенцирование токсичности левамизола и повышение уровня теофиллина в плазме крови. Не применять с пиперазином, который является антагонистом противогельминтного действия пирантела.
Передозировка
возможны анорексия, тошнота, рвота, диарея, атаксия, однако в связи с минимальными количествами пирантела, который адсорбируется, даже при значительной передозировке редко возникают признаки интоксикации. Рекомендовано промывание желудка вследствие отсутствия специфического антидота.
Предупредительные меры: контроль функции дыхательной и сердечно-сосудистой системы.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.