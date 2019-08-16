суспензия. При энтеробиозе, аскаридозе средняя доза составляет 10–12 мг/кг массы тела на 1 прием, то есть:

детям в возрасте от 6 мес — 1 мерная ложка суспензии на 10 кг массы тела в один прием;

взрослым с массой тела до 75 кг — 6 мерных ложек на один прием;

взрослым с массой тела >75 кг — 8 мерных ложек на один прием.

При лечении энтеробиоза с целью улучшения эффекта рекомендуется четкое соблюдение правил личной гигиены (особенно детям) и повторный курс лечения через 3 нед после предыдущего.

При анкилостомидозе в случае тяжелой инвазии или в эндемических зонах назначают в дозе 20 мг/кг массы тела в сутки в 1–2 приема на протяжении 2–3 дней, то есть:

дети в возрасте от 6 мес — 2 мерные ложки суспензии на 10 кг массы тела в сутки;

взрослые с массой тела до 75 кг — 12 мерных ложек в сутки;

взрослые с массой тела >75 кг — 16 мерных ложек в сутки.

В случае инвазии Anсylostoma duodenale, возникшей в неэндемических зонах, может быть достаточно дозы 10 мг/кг массы тела однократно.

Взрослым целесообразнее назначать препарат в форме таблеток.

Таблетки. При энтеробиозе, аскаридозе: детям в возрасте 6–18 лет — 1 таблетка (125 мг) на 10 кг массы тела, взрослые с массой тела до 75 кг — 6 таблеток по 125 мг или 3 таблетки по 250 мг. Взрослые с массой тела от 75 кг — 4 таблетки по 250 мг.

При анкилостомидозе и некаторозе такое же дозирование или, при тяжелых формах, по 20 мг/кг/сут в 1 или 2 приема на протяжении 2–3 дней.

При лечении энтеробиоза с целью улучшения эффекта рекомендуется строгое соблюдение правил личной гигиены, особенно детям; а также повторный прием препарата через 4 нед после проведенного лечения.