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Вода для инъекций (Aqua pro injectionibus) (14736) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Вода для инъекций (Aqua pro injectionibus)
Цена в городе Киев
от 29,77 грн
Без рецепта
10 шт, 5 мл от 29,77 грн 10 шт, 2 мл от 38,01 грн 10 шт, 2 мл от 19,75 грн 10 шт, 5 мл от 26,96 грн 1 шт, 400 мл от 30,49 грн 10 шт, 5 мл от 21,90 грн 1 шт, 1000 мл от 104,30 грн 10 шт от 17,71 грн 10 шт, 2 мл от 20,29 грн 10 шт, 5 мл от 28,11 грн 10 шт, 2 мл от 28,29 грн 10 шт от 56,10 грн 10 шт, 5 мл от 31,34 грн 10 шт, 2 мл Нет в наличии
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В наличии в 841 аптеке
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Форма выпуска
Растворитель для приготовления раствора для инъекций
Дозировка
5 мл
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
V07A B Растворители и средства для разведения, включая ирригационные растворы
Медицинские изделия
Жидкости для промывания, орошения, лечения
Регистрационное удостоверение
UA/3150/01/01 от 14.11.2019
Международное название
AQUA PRO INJECTIONIBUS* (ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ*)

Вода для инъекций инструкция по применению

Состав

действующее вещество: вода для инъекций;

1 ампула содержит воды для инъекций 2 мл или 5 мл.

Лекарственная форма

Растворитель для парентерального применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Растворители и средства разведения. Код АТХ V07A B.

Фармакологические свойства

Вода для инъекций апирогенна, химически не активная, не оказывает фармакологического действия.

Показания

Воду для инъекций применять для приготовления стерильных растворов лекарственных и диагностических средств, предназначенных для подкожного, внутримышечного, внутривенного введения.

Противопоказания

Воду для инъекций как растворитель лекарственных и диагностических препаратов не применять, если в инструкции для медицинского применения лекарственного средства отмечен другой растворитель.

Не применять препарат для промывания глаз при офтальмологических операциях.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Вода для инъекций не проявляет фармакологического или химического взаимодействия с лекарственными и диагностическими средствами, предназначенными для подкожного, внутримышечного или внутривенного введения.

Особенности применения

Вода для инъекций предназначена лишь для приготовления стерильных растворов лекарственных и диагностических средств, предназначенных для подкожного, внутримышечного или внутривенного введения, в способе применения которых предусмотрено применение воды для инъекций.

Воду для инъекций нельзя непосредственно ввести внутрисосудисто из-за низкого осмотического давления в связи с риском возникновения гемолиза!

Способ применения и дозы

Приготовление растворов лекарственных и диагностических средств с использованием воды для инъекций осуществляется в асептических условиях (вскрытие ампул, наполнение водой шприца и емкостей с лекарственными средствами). Количество воды для инъекций с целью приготовления раствора лекарственного средства определяется инструкцией по медицинскому применению последнего.

Дети

Возможно применять в педиатрической практике.

Побочные реакции

Не описаны.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 2 мл в ампуле, по 10 ампул в блистере, по 1 блистеру в пачке;

по 5 мл в ампуле, по 5 ампул в блистере, по 2 блистера в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Галичфарм».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

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от 29,77 грн
В наличии в 841 аптеке
Цены в аптеках
Вода для инъекций-Дарница
Вода для инъекций-Дарница растворитель для приготовления раствора для инъекций 5 мл ампула контурная ячейковая упаковка, пачка, №10
от 29,77 грн
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