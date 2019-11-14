Вода для инъекций (Aqua pro injectionibus) (14736) - инструкция по применению Медицинские изделия
Вода для инъекций инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: вода для инъекций;
1 ампула содержит воды для инъекций 2 мл или 5 мл.
Лекарственная форма
Растворитель для парентерального применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Растворители и средства разведения. Код АТХ V07A B.
Фармакологические свойства
Вода для инъекций апирогенна, химически не активная, не оказывает фармакологического действия.
Показания
Воду для инъекций применять для приготовления стерильных растворов лекарственных и диагностических средств, предназначенных для подкожного, внутримышечного, внутривенного введения.
Противопоказания
Воду для инъекций как растворитель лекарственных и диагностических препаратов не применять, если в инструкции для медицинского применения лекарственного средства отмечен другой растворитель.
Не применять препарат для промывания глаз при офтальмологических операциях.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Вода для инъекций не проявляет фармакологического или химического взаимодействия с лекарственными и диагностическими средствами, предназначенными для подкожного, внутримышечного или внутривенного введения.
Особенности применения
Вода для инъекций предназначена лишь для приготовления стерильных растворов лекарственных и диагностических средств, предназначенных для подкожного, внутримышечного или внутривенного введения, в способе применения которых предусмотрено применение воды для инъекций.
Воду для инъекций нельзя непосредственно ввести внутрисосудисто из-за низкого осмотического давления в связи с риском возникновения гемолиза!
Способ применения и дозы
Приготовление растворов лекарственных и диагностических средств с использованием воды для инъекций осуществляется в асептических условиях (вскрытие ампул, наполнение водой шприца и емкостей с лекарственными средствами). Количество воды для инъекций с целью приготовления раствора лекарственного средства определяется инструкцией по медицинскому применению последнего.
Дети
Возможно применять в педиатрической практике.
Побочные реакции
Не описаны.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 мл в ампуле, по 10 ампул в блистере, по 1 блистеру в пачке;
по 5 мл в ампуле, по 5 ампул в блистере, по 2 блистера в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Галичфарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.