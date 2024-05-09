ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ* (AQUA PRO INJECTIONIBUS*) Действующее вещество
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 2 мл, ампула, № 10 Галичфарм
от 19,75 грн
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 5 мл, ампула, № 10 Галичфарм
от 26,96 грн
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 400 мл, бутылка, № 1 Юрия-Фарм
от 30,49 грн
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 2 мл, ампула, № 10 Инфузия
от 28,29 грн
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 5 мл, ампула, № 10 Галичфарм
от 31,34 грн
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 2 мл, ампула, № 10 ООО "Фармасел"
от 42,80 грн
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 5 мл, ампула, № 10 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 2 мл, ампула, тм а+, тм а+, № 10 Лекхим-Харьков
Нет в наличии
Форма выпуска: растворитель для парентерального применения, р-р для инъекций.
очищенная вода для инъекций; применяется в качестве растворителя медицинских препаратов, предназначенных для парентерального введения.
приготовление стерильных р-ров дозированных лекарственных и диагностических средств, предназначенных для п/к, в/м и в/в введения.
приготовление р-ров лекарственных и диагностических средств с использованием воды для инъекций осуществляют в асептических условиях.
воду для инъекций в качестве растворителя не применяют в том случае, если в инструкции по применению указан другой растворитель.
не выявлены.