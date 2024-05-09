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Активные вещества — “В”ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ* (AQUA PRO INJECTIONIBUS*)

ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ* (AQUA PRO INJECTIONIBUS*) Действующее вещество

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Найдено: 14 препаратов
Вода для инъекций-Дарница растворитель для приготовления раствора для инъекций, 5 мл, ампула, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Вода для инъекций-Дарница Растворитель для приготовления раствора для инъекций, 5 мл, ампула, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 841 аптеке
от 29,77 грн
Цены в аптеках
Вода для инъекций-Дарница растворитель для приготовления раствора для инъекций, 2 мл, ампула, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Вода для инъекций-Дарница Растворитель для приготовления раствора для инъекций, 2 мл, ампула, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 825 аптеках
от 38,01 грн
Цены в аптеках
Вода для инъекций растворитель для парентерального применения, 2 мл, ампула, № 10; Галичфарм
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 2 мл, ампула, № 10 Галичфарм
В 660 аптеках
от 19,75 грн
Цены в аптеках
Вода для инъекций растворитель для парентерального применения, 5 мл, ампула, № 10; Галичфарм
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 5 мл, ампула, № 10 Галичфарм
В 501 аптеке
от 26,96 грн
Цены в аптеках
Вода для инъекций растворитель для парентерального применения, 400 мл, бутылка, № 1; Юрия-Фарм
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 400 мл, бутылка, № 1 Юрия-Фарм
В 181 аптеке
от 30,49 грн
Цены в аптеках
Вода для инъекций растворитель для парентерального применения, 5 мл, ампула, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 5 мл, ампула, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 82 аптеках
от 21,90 грн
Цены в аптеках
Вода для инъекций растворитель для парентерального применения, 1000 мл, контейнер полимерный, № 1; Юрия-Фарм
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 1000 мл, контейнер полимерный, № 1 Юрия-Фарм
В 23 аптеках
от 104,30 грн
Цены в аптеках
Вода для инъекций растворитель для парентерального применения, 2 мл, ампула, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 2 мл, ампула, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 16 аптеках
от 20,29 грн
Цены в аптеках
Вода для инъекций-Здоровье растворитель для парентерального применения, 5 мл, ампула, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Вода для инъекций-Здоровье Растворитель для парентерального применения, 5 мл, ампула, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 9 аптеках
от 28,11 грн
Цены в аптеках
Вода для инъекций растворитель для парентерального применения, 2 мл, ампула, № 10; Инфузия
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 2 мл, ампула, № 10 Инфузия
В 4 аптеках
от 28,29 грн
Цены в аптеках
Вода для инъекций растворитель для парентерального применения, 5 мл, ампула, № 10; Галичфарм
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 5 мл, ампула, № 10 Галичфарм
В 4 аптеках
от 31,34 грн
Цены в аптеках
Вода для инъекций растворитель для парентерального применения, 2 мл, ампула, № 10; ООО "Фармасел"
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 2 мл, ампула, № 10 ООО "Фармасел"
В 1 аптеке других городов
от 42,80 грн
Цены в других городах
Вода для инъекций растворитель для парентерального применения, 5 мл, ампула, № 10; ООО "Фармасел"
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 5 мл, ампула, № 10 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Вода для инъекций растворитель для парентерального применения, 2 мл, ампула, тм а+, тм а+, № 10; Лекхим-Харьков
Вода для инъекций Растворитель для парентерального применения, 2 мл, ампула, тм а+, тм а+, № 10 Лекхим-Харьков
Нет в наличии
Форма выпуска: растворитель для парентерального применения, р-р для инъекций.

очищенная вода для инъекций; применяется в качестве растворителя медицинских препаратов, предназначенных для парентерального введения.

приготовление стерильных р-ров дозированных лекарственных и диагностических средств, предназначенных для п/к, в/м и в/в введения.

приготовление р-ров лекарственных и диагностических средств с использованием воды для инъекций осуществляют в асептических условиях.

воду для инъекций в качестве растворителя не применяют в том случае, если в инструкции по применению указан другой растворитель.

не выявлены.