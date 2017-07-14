В структуре заболеваний органов пищеварения патология печени занимает ведущее место ― ее распространенность сегодня достигает 2 млрд человек. Печень в организме человека выполняет множество важных функций, в числе которых метаболическая, синтетическая и детоксикационная. Кроме того, печень отвечает за биотрансформацию многих химических веществ, что объясняет ее чувствительность к оксидативному стрессу, ксенобиотикам и воздействию лекарственных препаратов. При поражениях печени, особенно связанных с инфекционным заболеванием или интоксикацией, эти функции нарушаются. Причиной этого является тот факт, что некоторые экзогенные вещества в процессе своей биотрансформации преобразуются в промежуточные или конечные вещества, которые либо непосредственно влияют на структуру гепатоцита, либо нарушают его метаболическую активность (Цапяк Т.А., 2010).

Довольно часто даже после клинического выздоровления метаболические нарушения сохраняются в течение длительного времени или формируют новую болезнь, требующую отдельного лечения. Для предотвращения или коррекции подобных нарушений печеночной функции применяют гепатопротекторные препараты (Новиков В.Е., 2005).

К гепатопротекторам относятся лекарственные средства, которые оптимизируют метаболические процессы в печени, повышают ее резистентность к патогенным влияниям и способствуют физиологической регенерации после различных повреждений. Группа гепатопротекторов весьма разнородна ― в нее входят вещества различной химической структуры с различными механизмами действия. В их числе ингибирование перекисного окисления липидов, антигипоксическая активность, защита митохондриальных и микросомальных ферментов от повреждения, ингибирование синтеза коллагена, индуцирование активности коллагеназы и т.д. (Новиков В.Е., 2005).

Отдельную категорию гепатопротекторов составляют препараты, в основе которых лежат координационные/комплексные соединения. Эти вещества по механизму действия аналогичны ферменту супероксиддисмутазе ― принцип проявления ее биологической активности заключается в комплексообразовании с атомами азота, которые являются активными лигандами (Новиков В.Е., 2005). Антраль ― вещество, которое создано по принципу лигандообразующих ферментных систем.

Как действует Антраль

В основе Антраля лежит запатентованное действующее вещество антраль, которое представляет собой координационное соединение алюминия и аминокарбоновой кислоты.

Входящий в его состав металл и N-(2,3-диметилфенил)-антраниловая (мефенаминовая) кислота обеспечивают антиоксидантную активность действующего вещества. Кроме того, антралю свойственны антиэкссудативные, анальгезирующие и капилляроукрепляющие свойства (Новиков В.Е., 2005). Антраль относится к группе синтетических гепатопротекторов (Дроговоз С.М., 2008).

Синтез антраля и его регистрация были выполнены НИИ физической химии АН Украины (сейчас — Інститут фармакології та токсикології НАМН) и с 27.01.1994 г. препарат разрешен для клинического применения ФК МЗ Украины (Дроговоз С.М., 2008). Клинические исследования эффективности препарата были проведены под руководством профессора Н.В. Харченко на базе кафедры гастроэнтерологии и диетотерапии НМАПО им. П.Л. Шупика (Торхова Т., 2003).

Фармакодинамика препарата достаточно широка ― это связано с универсальностью механизмов его действия (Дроговоз С.М., 2008).

По данным разработчика (Інститут фармакології та токсикології НАМН), препарат:

оказывает профилактическое детоксикационное действие при отравлениях гепатотоксинами различного происхождения с острым или хроническим течением;

характеризуется иммунокорректирующими свойствами ― препарат стимулирует синтез эндогенного интерферона, модулирует клеточный иммунитет (устраняет Т-лимфопению, нормализует соотношение между хелперами и супрессорами, снижает уровень и нормализует молекулярный состав циркулирующих иммунных комплексов, стимулирует фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов). В результате приема препарата повышается противоинфекционная резистентность у детей и взрослых, особенно если они живут в экологически неблагополучных условиях. Иммунокорректирующие свойства препарата ассоциированы с наличием в его составе мефенамовой кислоты (Дроговоз С.М., 2008);

проявляет собственную противовирусную активность в отношении возбудителей гепатитов А, В и Е;

в условиях острого или хронического воспалительного процесса оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие благодаря наличию в составе мефенаминовой кислоты (Компендиум, 2019). Этот эффект реализуется через механизмы угнетения активности брадикинина и простагландинов, а также прочих медиаторов воспаления (Дроговоз С.М., 2008);

оказывает мембраностабилизирующее действие, обеспечивает максимальное сохранение структурной целостности ее клеток и активирует процессы регенерации;

положительно влияет на показатели мезенхимально-воспалительного синдрома ― улучшает энергетический метаболизм, обеспечивает антиоксидантную защиту (препарат ингибирует процессы перекисного окисления липидов в тканях и активирует антиоксидантные системы организма) (инструкция МЗ Украины) и нормализует активность маркерных ферментов. Причем такой эффект наблюдается даже при наличии такой сопутствующей патологии, как сахарный диабет, пептическая язва двенадцатиперстной кишки или панкреатит. Кроме того, Антраль оказывает положительный эффект при астеновегетативных расстройствах ― улучшает сон, аппетит и устраняет диспептические расстройства (инструкция МЗ Украины).

По данным инструкции МЗ Украины, Антралю не свойственно кумулятивное действие, отсутствуют местнораздражающие, иммунотоксические, аллергенные, ульцерогенные, тератогенные или эмбриотоксические эффекты. По своим фармакологическим характеристикам Антраль подобен биофлавоноидам (Дроговоз С.М., 2008).

Отмечается совместимость препарата с холеретическими препаратами, антибиотиками, иммуномодуляторами и энтеросорбентами (Фролов В.М., 2003), он не оказывает отрицательного влияния на биодоступность стероидов и цитостатиков при цирротических изменениях печени. После курсового применения Антраля отмечается нормализация таких показателей, как билирубин, холестерин, γ-глобулины крови, протромбиновый индекс, снижается активность щелочной фосфатазы, АсАТ, АлАТ (инструкция МЗ Украины).

В каких ситуациях Антраль показан к применению

Антраль применяется в гастроэнтерологии и клинике инфекционных болезней. Он применяется для лечения взрослых пациентов и детей в возрасте старше 4 лет (инструкция МЗ Украины):

в составе схем лечения заболеваний холецистопанкреатического комплекса (поджелудочной железы и желчного пузыря), а также селезенки;

для облегчения постхолецистэктомического синдрома;

в комплексной терапии гепатитов (вирусный, медикаментозный, токсический (как частный случай ― алкогольный), как при остром, так и при хроническом их течении;

для коррекции последствий гепатитов ― цирроза или жировой дистрофии печени;

в качестве профилактического лекарственного средства, если пациенту предстоит лучевая терапия, химиотерапия или прием гепатотоксических медикаментозных средств;

при отравлениях алиментарными токсинами.

Для усиления эффекта при каждом приеме рекомендуется запивать Антраль достаточным количеством воды или молока (инструкция МЗ Украины).

Клинический опыт применения Антраля

Антраль оказывает хороший терапевтический эффект при хроническом бескаменном холецистите. После курса лечения улучшаются такие лабораторные показатели, как γ-глутамилтранспептидаза (снижение в 3 раза и более) и неконъюгированный билирубин (снижение). По данным опросника SF-36, у пациентов после лечения улучшается субъективная оценка общего состояния и восстанавливается физическое функционирование (Хамрабаева Ф.И., 2015).

Гепатопротекторные свойства Антраля могут быть использованы в ситуациях, когда пациентке с хронической патологией назначается лечение одновременно по нескольким направлениям, например псориаз, на фоне которого проводится терапия нейроциркуляторной дистонии и вульвовагинита смешанной этиологии (Исраилова З.Ш., 2012).

В исследованиях существуют рекомендации (Цапяк Т.А., 2010) применять Антраль при полихимиотерапии туберкулеза. Это связано с тем, что такие противотуберкулезные лекарственные средства, как рифампицин, изониазид, протионамид, этионамид и этамбутол метаболизируются в печени и характеризуются высокой гепатотоксичностью. Лекарственную гепатотоксичность определяют по таким биохимическим маркерам, как превышение нормальных показателей АлАТ, щелочной фосфатазы и/или билирубина как минимум в 2 раза. При этом органическое повреждение печени может иметь разнообразные формы ― от минимальных структурно-функциональных изменений неспецифического характера до цирротического поражения, рака печени и фульминантной печеночной недостаточности. На фоне 4-недельного курса лечения Антралем пациенты отмечают достоверное улучшение субъективных критериев, таких как ощущение тяжести или болезненность в правом подреберье (снижение интенсивности соответственно в 2,75 и 4,17 раза). Кроме того, при лабораторном исследовании отмечается снижение биохимических маркеров цитолитического синдрома, сопровождающего курс противотуберкулезной терапии (Цапяк Т.А., 2010).

Антраль демонстрирует выраженный положительный эффект при терапии алкогольного поражения печени. Пациенты с алкогольным гепатитом после курса лечения отмечают улучшение самочувствия. Кроме того, у них снижается синдром эндогенной интоксикации (что проявляется снижением уровня среднемолекулярных пептидов), ускоряется регресс желтухи, по данным УЗИ брюшной полости уменьшаются размеры печени и селезенки (Фролов В.М., 2003).

Кроме того, Антраль рекомендован для лечения неалкогольного стеатогепатита ― он способствует существенному регрессу астеновегетативного, болевого и диспептического синдромов, обеспечивает нормализацию иммунного статуса (уменьшение выраженности вторичного иммунодефицита) (Звягинцева Т.Д., 2015).

Антраль рекомендуется применять как профилактическое лекарственное средство в регионах, где наблюдаются вспышки вирусных гепатитов А и Е ― его применение позволяет снизить заболеваемость в 2,8 раза. Более того, при его профилактическом применении отмечаются только легкие формы гепатита ― имеют короткий желтушный период, сокращается частота вторичного поражения желчевыводящих путей, особенно в детском возрасте, оптимизируется иммунореактивность (повышение уровня интерферона в 3,5–4,6 раза) (Фролов В.М., 2003).

Важной характеристикой Антраля является отсутствие желчегонного эффекта. Такая характеристика обеспечивает возможность применения препарата у пациентов с нарушенной проходимостью желчевыводящих путей, внутрипеченочным холестазом, а также после холецистэктомии и резекции печени (Дроговоз С.М., 2008).

Благодаря противовоспалительному и жаропонижающему эффектам Антраль может применяться в комплексной терапии заболеваний с выраженным воспалительным компонентом. К таким относятся ангина, хронический (часто рецидивирующий) тонзиллит, рожистое воспаление, брюшной тиф, ОРВИ с тяжелым течением (Фролов В.М., 2003).

Заключение

Гепатопротектор Антраль рекомендован для широкого применения во врачебной практике. Препарат способствует повышению социально-экономической ценности любой схемы комплексного лечения, поскольку при его применении нормализуется функциональное состояние гепатобилиарной системы, обеспечивается полноценная профилактика ее расстройств и снижается риск развития побочных эффектов от выбранной схемы системной терапии. Результатом этого является повышение эффективности лечения и потенциальное снижение частоты рецидивов заболеваний, сокращается длительность курса лечения (особенно стационарного) и суммарно улучшается качество жизни пациентов (Рыжко П.П., 2008).

