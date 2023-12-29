АНТРАЛЬ* (ANTRAL*) Действующее вещество
антраль относится к группе гепатопротекторных препаратов. Эффективен в лечении острого и хронического гепатита различного генеза, цирроза печени, способствует уменьшению выраженности астеновегетативных нарушений, улучшает аппетит, сон, уменьшает выраженность диспептических явлений. При курсовом применении препарат нормализует содержание билирубина, γ-глобулинов, ХС в крови, протромбиновый индекс, активность печеночных трансаминаз (АлАТ и АсАТ) и ЩФ. Антраль оказывает пролонгированное противовоспалительное, обезболивающее действие. По результатам доклинических исследований, установлено, что антраль в условиях острого, подострого и хронического повреждения печени различными ксенобиотиками и их комбинациями способствует уменьшению выраженности последствий воздействия гепатотоксинов, активизации репаративных процессов в гепатоцитах и практической нормализации показателей структурно-функционального состояния печени. Препарат ингибирует процессы ПОЛ в крови и тканях, поддерживает активность антиоксидантных систем организма, обусловливает стабилизацию структуры печени и мембран гепатоцитов. Как относительно безопасное фармакологическое средство антраль не оказывает негативного влияния на функции органов и систем организма, не обладает кумулятивными свойствами, не проявляет иммунотоксического, местно-раздражающего, аллергенного, ульцерогенного, эмбриотоксического, тератогенного эффекта.
Сmax препарата в крови отмечают через 3–4 ч, T½ — 4–5 ч. Препарат выводится с мочой и калом.
антраль показан взрослым и детям для лечения острого и хронического гепатита различного генеза (вирусного, алкогольного, медикаментозного, токсического); жировой дистрофии и цирроза печени; воспалительных заболеваний желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы; состояния после резекции желчного пузыря. Для профилактики заболеваний печени вследствие негативного действия токсинов различной этиологии: алиментарные токсины, лекарственные средства, химиотерапия, лучевая терапия.
антраль назначают внутрь после еды 3 раза в сутки:
взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — по 200 мг на прием; при циррозе печени: в 1-ю неделю лечения — по 400 мг на прием, затем на протяжении 2–3 нед — по 200 мг на прием;
детям в возрасте 4–10 лет (в том числе при циррозе печени) — по 100 мг на прием.
Продолжительность лечения зависит от тяжести болезни. Средний курс лечения составляет 3–4 нед. Курс лечения следует повторить через 3–4 нед.
индивидуальная повышенная чувствительность к препарату, нарушение выделительной функции почек.
препарат в целом хорошо переносится пациентами. В единичных случаях при продолжительном применении антраля возможны слабость, головокружение, диспептические явления, тошнота, боль в животе, диарея, которые проходят после отмены препарата.
Аллергические реакции: кожные высыпания, крапивница, ангионевротический отек, покраснение и зуд кожи.
рекомендуется принимать антраль через 20–30 мин после еды с достаточным количеством воды или молока. В связи с ограниченным опытом применения препарат не рекомендуется назначать в период беременности и кормления грудью. Данных относительно влияния на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами нет, однако водителям и операторам сложных механизмов следует учитывать вероятность развития головокружения. Препарат не применяют у детей в возрасте до 4 лет.
антраль совместим с антибактериальными, детоксицирующими, желчегонными, витаминными препаратами, что позволяет включать его в комплексы лекарственной терапии. При одновременном применении у пациентов с циррозом печени антраль не влияет на активность стероидных и цитостатических препаратов; допускается снижение (до 50–70%) ранее применявшейся дозы стероидов без дальнейшего снижения эффективности лечения.
при передозировке возможно возникновение и увеличение выраженности побочных реакций. При случайном применении препарата в высоких дозах следует промыть желудок и в случае необходимости провести симптоматическое лечение.