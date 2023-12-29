антраль относится к группе гепатопротекторных препаратов. Эффективен в лечении острого и хронического гепатита различного генеза, цирроза печени, способствует уменьшению выраженности астеновегетативных нарушений, улучшает аппетит, сон, уменьшает выраженность диспептических явлений. При курсовом применении препарат нормализует содержание билирубина, γ-глобулинов, ХС в крови, протромбиновый индекс, активность печеночных трансаминаз (АлАТ и АсАТ) и ЩФ. Антраль оказывает пролонгированное противовоспалительное, обезболивающее действие. По результатам доклинических исследований, установлено, что антраль в условиях острого, подострого и хронического повреждения печени различными ксенобиотиками и их комбинациями способствует уменьшению выраженности последствий воздействия гепатотоксинов, активизации репаративных процессов в гепатоцитах и практической нормализации показателей структурно-функционального состояния печени. Препарат ингибирует процессы ПОЛ в крови и тканях, поддерживает активность антиоксидантных систем организма, обусловливает стабилизацию структуры печени и мембран гепатоцитов. Как относительно безопасное фармакологическое средство антраль не оказывает негативного влияния на функции органов и систем организма, не обладает кумулятивными свойствами, не проявляет иммунотоксического, местно-раздражающего, аллергенного, ульцерогенного, эмбриотоксического, тератогенного эффекта.

С max препарата в крови отмечают через 3–4 ч, T ½ — 4–5 ч. Препарат выводится с мочой и калом.