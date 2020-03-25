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Гексавит (Hexavit) (143090) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гексавит (Hexavit)
Цена в городе Киев
Без рецепта
50 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Драже
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-група
A11B A Поливитаминные комплексы без добавок
Регистрационное удостоверение
UA/3285/01/01 от 25.03.2020

Гексавит инструкция по применению

Фармакологические свойства

поливитаминный препарат. Фармакологические свойства обусловлены входящими в его состав витаминами, принимающими участие в различных метаболических процессах, регулирующих обмен веществ в норме и при патологии. Сочетание витаминов способствует проявлению более выраженного и разностороннего их биологического действия.

Показания Гексавит

профилактика различных гиповитаминозов, для повышения неспецифической резистентности организма к инфекциям, продолжительная антибиотикотерапия. Назначают также лицам, профессиональная деятельность которых требует постоянной повышенной остроты зрения (летчики, водители транспорта и др.).

Применение Гексавит

внутрь после еды. Для профилактики гиповитаминозов назначают по 1 драже 2 раза в сутки. В остальных случаях взрослым назначают по 1 драже 3 раза в сутки.
Детям в возрасте от 3 до 7 лет назначают по 1 драже 1–2 раза в сутки, старше 7 лет — по 1 драже 3 раза в сутки. Обычно применяют в течение 30 дней, курс лечения повторяют 2–3 раза в год.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные эффекты

возможны аллергические реакции.

Условия хранения

в сухом, защищенном от света месте.