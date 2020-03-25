внутрь после еды. Для профилактики гиповитаминозов назначают по 1 драже 2 раза в сутки. В остальных случаях взрослым назначают по 1 драже 3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 3 до 7 лет назначают по 1 драже 1–2 раза в сутки, старше 7 лет — по 1 драже 3 раза в сутки. Обычно применяют в течение 30 дней, курс лечения повторяют 2–3 раза в год.