Эспол (Aespolum)
Эспол инструкция по применению
Состав
действующие вещества: перца стручкового экстракт густой, диметилсульфоксид;
1 г мази содержит: перца стручкового экстракт густой (Extractum Capsici annui spissum) – 100 мг, (5,55:1) (экстрагент — этанол 80%), в пересчете на сумму капсаициноидов – 1 мг; диметилсульфоксид – 30 мг;
вспомогательные вещества: масло кориандровое, масло лавандовое, хлороформ, ланолин, парафин белый мягкий, парафин желтый мягкий.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: мазь от светло-коричневого до красновато-коричневого цвета однородной консистенции со слабым специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Препараты стручкового перца и подобные средства. Код АТХ М02А В.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Эспол оказывает анальгезирующее, отвлекающее, согревающее, рассасывающее, противовоспалительное и местнораздражающее действие. Лечебный эффект обусловлен комплексным действием компонентов, входящих в состав лекарственного средства. Капсаицины экстракта перца стручкового оказывают сильное местнораздражающее действие на чувствительные рецепторы кожи; диметилсульфоксид оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, проявляет умеренную фибринолитическую активность, препарат усиливает проникновение через неповрежденную кожу и слизистые оболочки лекарственных средств, способствует более глубокому проникновению лекарственного вещества, применяемого вместе с ним; масло кориандровое оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие; масло лавандовое проявляет слабоуспокаивающие и спазмолитические свойства. Компоненты мази вызывают рефлекторное расширение мелких сосудов и улучшают кровоснабжение в очаге боли, в результате чего усиливается дренаж этого участка и происходит удаление продуктов воспаления.
Фармакокинетика.
Эффект наблюдается через 10–15 минут после применения препарата и достигает максимума через 30 минут. Продолжительность обезболивания от 30 минут до 2 часов.
Показания
Миозит, травмы без нарушения целостности кожи, растяжение и разрыв мышц, невралгия, люмбаго, пояснично-крестцовый радикулит, переломы.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, бронхиальная астма, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность, недостаточность кровообращения, глаукома, катаракта, выраженный атеросклероз, стенокардия, инсульт, инфаркт миокарда, коматозные состояния, беременность, период кормления грудью, детский возраст до 12 лет, повреждения, нарушения целостности кожи, открытые раны, экземы, активная стадия любого воспалительного процесса, гнойные заболевания кожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Диметилсульфоксид, который входит в состав препарата, усиливает действие этанола (алкоголь тормозит выведение препарата) и инсулина, ацетилсалициловой кислоты, бутадиона; препаратов наперстянки, хинидина, нитроглицерина, антибиотиков (стрептомицина, мономицина т.п.), хлорамфеникола, рифампицина, гризеофульвина, сенсибилизирует организм к средствам для наркоза. Следует учитывать усиление препаратом как специфической активности, так и токсичности лекарственных средств. Можно применять вместе с нестероидными противовоспалительными средствами в комплексной терапии деформирующего артроза и ревматоидного артрита; в комбинации с антимикробными средствами местного действия (линимент синтомицина) — для лечения стрептодермии.
Не применять мазь одновременно с другими местнораздражающими лекарственными средствами, средствами, увеличивающими кровоснабжение и вызывающими покраснение кожи.
Усиливает вероятность возникновения нейропатии при применении препаратов, содержащих сулиндак.
Не рекомендуется одновременное применение с обезболивающими гелями.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами, которые наносятся на то же самое место, возможно даже в течение 12 часов после удаления мази.
При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.
Особенности применения
Не допускать попадания мази на поврежденную кожу, в глаза и на слизистые оболочки.
Наложение повязок возможно только после всасывания большей части мази.
Следует избегать применения дополнительных источников тепла во время лечения (например, солнечное или инфракрасное излучение, грелка или теплая вода). Эффект тепла также может быть усилен за счет физической активности (повышенная потливость).
Если наблюдается чрезмерный тепловой эффект, лечение необходимо прекратить. В этом случае избыток мази следует удалить.
Если симптомы ухудшаются во время применения мази Эспол, необходимо проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы
Для наружного применения взрослым и детям с 12 лет.
Столбик мази длиной 4–7 см (2–3 г мази) легкими втирающими движениями руки наносить тонким слоем на участок кожи размером с ладонь, не допуская попадания мази на пораженную кожу или рану, 2–3 раза в сутки.
Продолжительность применения, которую определяет индивидуально врач, обычно составляет от 1 до 10 суток. После нанесения мази необходимо тщательно вымыть руки. После процедуры мазь, которая осталась на коже, удалить салфеткой, смоченной мыльной водой.
Дети
Применять детям с 12 лет.
Побочные реакции
Со стороны кожи: дерматиты, кожная сыпь, зуд, шелушение кожи в месте применения, гиперемия кожи, эритема, ощущение тепла и жжения в месте нанесения мази, покалывание, контактная экзема.
Реакции повышенной чувствительности: ангионевротический отек, бронхоспазм, гиперчувствительность, аллергические реакции, включая крапивницу, образование волдырей.
Со стороны центральной нервной системы: головокружение, головная боль, бессонница, адинамия.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота.
Эти явления быстро проходят после отмены препарата. В случае появления любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 30 г в тубах.
По 1 тубе в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
61010, Украина, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.