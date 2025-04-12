Фармакодинамика.

Эспол оказывает анальгезирующее, отвлекающее, согревающее, рассасывающее, противовоспалительное и местнораздражающее действие. Лечебный эффект обусловлен комплексным действием компонентов, входящих в состав лекарственного средства. Капсаицины экстракта перца стручкового оказывают сильное местнораздражающее действие на чувствительные рецепторы кожи; диметилсульфоксид оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, проявляет умеренную фибринолитическую активность, препарат усиливает проникновение через неповрежденную кожу и слизистые оболочки лекарственных средств, способствует более глубокому проникновению лекарственного вещества, применяемого вместе с ним; масло кориандровое оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие; масло лавандовое проявляет слабоуспокаивающие и спазмолитические свойства. Компоненты мази вызывают рефлекторное расширение мелких сосудов и улучшают кровоснабжение в очаге боли, в результате чего усиливается дренаж этого участка и происходит удаление продуктов воспаления.

Фармакокинетика.

Эффект наблюдается через 10–15 минут после применения препарата и достигает максимума через 30 минут. Продолжительность обезболивания от 30 минут до 2 часов.