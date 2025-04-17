Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
154,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
154,80
Экономия при брони: -46,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
154,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
140,59
Экономия при брони: -15,47 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
154,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
161,69
Экономия при брони: -8,63 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
154,80
Экономия при брони: -46,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
136,93
Экономия при брони: -11,81 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
154,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
139,65
Экономия при брони: -13,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
142,62
Экономия при брони: -17,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
154,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
136,20
Экономия при брони: -10,76 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
154,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Эспол мазь туба алюминиевая 30 г №1
Красная звезда
158,10
Экономия при брони: -49,80 грн