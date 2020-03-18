инфекционно-воспалительные заболевания носовых путей и придаточных пазух не являются специфическим противопоказанием для назначения Беконазе, но в таком случае следует проводить соответствующую терапию.

С осторожностью следует назначать Беконазе больным при переводе их с лечения системными ГКС, учитывая возможность нарушения функции надпочечников, а также больным с недостаточностью надпочечников.

После недавних хирургических вмешательств в полости носа и травмы носа, и при наличии язв слизистой оболочки носа из-за повышенного риска перфорации перегородки носа следует проконсультироваться с врачом перед применением Беконазе. Возможно возникновение системного действия назальных ГКС, в частности при применении высоких доз в течение длительного времени. Такое системное действие менее вероятно, чем при применении пероральных ГКС и может отличаться как у отдельных пациентов, так и при применении различных кортикостероидных препаратов. Системное действие может проявляться синдромом Кушинга, кушингоидными признаками, угнетением надпочечников, катарактой, глаукомой и (реже) психическими и поведенческими расстройствами, включая психомоторную гиперактивность, нарушения сна, беспокойство, депрессию или агрессию (особенно у детей). Не следует применять этот препарат непрерывно в течение более 1 мес без наблюдения врача. Если больной применяет другие лекарственные средства в любых лекарственных формах, в состав которых входят ГКС, а также для лечения БА, следует проконсультироваться с врачом перед применением Беконазе.

При превышении дозы интраназального беклометазона, при индивидуальной повышенной чувствительности или вследствие недавнего системного применения ГКС может развиваться системное действие, включая задержку роста.

Хотя Беконазе в большинстве случаев контролирует симптомы сезонного аллергического ринита, в некоторых особо тяжелых случаях, связанных с наличием аллергенов в летний период, может возникнуть необходимость в дополнительном лечении, особенно симптомов со стороны органа зрения.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Существует недостаточное количество доказательств безопасности применения препарата в период беременности. Применение ГКС у животных в период беременности может привести к аномалии развития плода, в том числе расщелине неба и задержке внутриутробного роста. Следовательно, может существовать очень невысокий риск таких воздействий на плод. Тем не менее следует отметить, что изменения развития плода у животных возникают после относительно высокого системного воздействия. Препарат Беконазе спрей доставляет беклометазона дипропинат непосредственно на слизистую оболочку носа и таким образом снижает до минимума системное воздействие.

Применения беклометазона дипропионата в период беременности следует избегать, за исключением случаев, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Кормление грудью. Специфических исследований, в которых бы изучалось проникновение беклометазона дипропионата в молоко животных, не проводили. Можно предположить, что беклометазона дипропионат проникает в молоко, но дозы, используемые для прямого распыления в носу, имеют низкий потенциал для повышения концентрации в грудном молоке.

Назначение препарата женщинам в период кормления грудью возможно только в случае, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Фертильность. Данные о влиянии на фертильность отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.