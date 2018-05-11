Валерианы экстракт (Valeriana extract) (13990) - инструкция по применению ATC-классификация
Валерианы экстракт инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит экстракта валерианы корней (Valerianae radix) густого (экстрагент — этанол 40%) (в пересчете на кислоту изовалериановую не менее 0,004 г) — 20 мг;
вспомогательные вещества: магния карбонат тяжелый, крахмал картофельный, тальк, повидон;
состав оболочки: сахар кондитерский, магния карбонат тяжелый, тальк, титана диоксид (Е 171), кремния диоксид коллоидный безводный, повидон, воск желтый, парафин, масло подсолнечное, тартразин (Е 102).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые оболочкой, желтого цвета, двояковыпуклой формы. На поперечном разрезе видны три слоя.
Фармакотерапевтическая группа
Снотворные и седативные средства. Код ATС N05C M09.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лекарственное средство уменьшает возбудимость центральной нервной системы. Действие обусловлено содержанием эфирного масла, большая часть которого — сложный эфир спирта борнеола и изовалериановой кислоты. Седативные свойства имеют также валепотриаты и алкалоиды — валерин и хотинин. Седативное действие проявляется медленно, но достаточно стабильно. Валериановая кислота и валепотриаты оказывают слабое спазмолитическое действие.
Фармакокинетика.
Данные отсутствуют.
Показания
Повышенная нервная возбудимость, бессонница в составе комбинированной терапии при легких функциональных нарушениях со стороны сердечно-сосудистой системы.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к валериане или другим компонентам препарата. Депрессия и другие состояния, сопровождающиеся угнетением деятельности центральной нервной системы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Лекарственные средства, содержащие валериану, могут усиливать действие алкоголя, седативных, снотворных, анальгетических, спазмолитических и анксиолитических лекарственных средств.
Особенности применения
При применении препарата необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков.
Лекарственное средство содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом.
Пациентам, у которых были тяжелые нарушения функции печени или перенесли тяжелое заболевание печени в прошлом, следует соблюдать осторожность при приеме препарата.
Наличие тартразина (Е 102) в составе лекарственного средства может вызывать аллергические реакции.
Может иметь место специфическая чувствительность к запаху валерианы.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 2–4 таблетки 3 раза в сутки.
Детям в возрасте старше 6 лет принимать по 1–2 таблетки 3 раза в сутки.
Целесообразность назначения лекарственного средства детям в возрасте старше 6 лет определяет врач в каждом отдельном случае.
Таблетки следует глотать не разжевывая, запивая жидкостью.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Применяется для лечения детей в возрасте старше 12 лет. Целесообразность назначения лекарственного средства детям в возрасте старше 6 лет определяет врач в каждом отдельном случае.
Побочные реакции
Со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, сонливость, угнетение эмоциональных реакций, депрессия, общая слабость, снижение умственной и физической работоспособности;
со стороны пищеварительного тракта: тошнота;
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки № 50 во флаконах или в блистерах, или по 10 таблеток в блистере, по 5 блистеров в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «ФИТОФАРМ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.
Заявитель
ЧАО «ФИТОФАРМ».
Местонахождение заявителя
Украина, 02152, г. Киев, проспект Павла Тычины, дом 1В, офис А 504.