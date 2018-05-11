При применении препарата необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Лекарственное средство содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом.

Пациентам, у которых были тяжелые нарушения функции печени или перенесли тяжелое заболевание печени в прошлом, следует соблюдать осторожность при приеме препарата.

Наличие тартразина (Е 102) в составе лекарственного средства может вызывать аллергические реакции.

Может иметь место специфическая чувствительность к запаху валерианы.