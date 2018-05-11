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Валерианы экстракт (Valeriana extract) (13990) - инструкция по применению ATC-классификация

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Валерианы экстракт (Valeriana extract)
Цена в городе Киев
от 44,21 грн
Без рецепта
50 шт, 20 мг от 44,21 грн 50 шт, 20 мг от 29,33 грн 50 шт, 20 мг от 31,10 грн
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой
Дозировка
20 мг
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-група
N05C M09 Корень валериана
Регистрационное удостоверение
UA/8139/02/01 от 11.05.2018
Международное название
VALERIANA OFFICINALIS*& (ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ*&)

Валерианы экстракт инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит экстракта валерианы корней (Valerianae radix) густого (экстрагент — этанол 40%) (в пересчете на кислоту изовалериановую не менее 0,004 г) — 20 мг;

вспомогательные вещества: магния карбонат тяжелый, крахмал картофельный, тальк, повидон;

состав оболочки: сахар кондитерский, магния карбонат тяжелый, тальк, титана диоксид (Е 171), кремния диоксид коллоидный безводный, повидон, воск желтый, парафин, масло подсолнечное, тартразин (Е 102).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой.

Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые оболочкой, желтого цвета, двояковыпуклой формы. На поперечном разрезе видны три слоя.

Фармакотерапевтическая группа

Снотворные и седативные средства. Код ATС N05C M09.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Лекарственное средство уменьшает возбудимость центральной нервной системы. Действие обусловлено содержанием эфирного масла, большая часть которого — сложный эфир спирта борнеола и изовалериановой кислоты. Седативные свойства имеют также валепотриаты и алкалоиды — валерин и хотинин. Седативное действие проявляется медленно, но достаточно стабильно. Валериановая кислота и валепотриаты оказывают слабое спазмолитическое действие.

Фармакокинетика.

Данные отсутствуют.

Показания

Повышенная нервная возбудимость, бессонница в составе комбинированной терапии при легких функциональных нарушениях со стороны сердечно-сосудистой системы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к валериане или другим компонентам препарата. Депрессия и другие состояния, сопровождающиеся угнетением деятельности центральной нервной системы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Лекарственные средства, содержащие валериану, могут усиливать действие алкоголя, седативных, снотворных, анальгетических, спазмолитических и анксиолитических лекарственных средств.

Особенности применения

При применении препарата необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Лекарственное средство содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом.

Пациентам, у которых были тяжелые нарушения функции печени или перенесли тяжелое заболевание печени в прошлом, следует соблюдать осторожность при приеме препарата.

Наличие тартразина (Е 102) в составе лекарственного средства может вызывать аллергические реакции.

Может иметь место специфическая чувствительность к запаху валерианы.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 2–4 таблетки 3 раза в сутки.

Детям в возрасте старше 6 лет принимать по 1–2 таблетки 3 раза в сутки.

Целесообразность назначения лекарственного средства детям в возрасте старше 6 лет определяет врач в каждом отдельном случае.

Таблетки следует глотать не разжевывая, запивая жидкостью.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Применяется для лечения детей в возрасте старше 12 лет. Целесообразность назначения лекарственного средства детям в возрасте старше 6 лет определяет врач в каждом отдельном случае.

Побочные реакции

Со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, сонливость, угнетение эмоциональных реакций, депрессия, общая слабость, снижение умственной и физической работоспособности;

со стороны пищеварительного тракта: тошнота;

со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Таблетки № 50 во флаконах или в блистерах, или по 10 таблеток в блистере, по 5 блистеров в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Заявитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение заявителя

Украина, 02152, г. Киев, проспект Павла Тычины, дом 1В, офис А 504.

Валерианы экстракт
Валерианы экстракт таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер, №50
от 44,21 грн
В наличии в 1 аптеке
Цены в аптеках
Валерианы экстракт
Валерианы экстракт таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер, №50
от 44,21 грн
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