Рекормон® (Recormon®)
Рекормон инструкция по применению
Состав
Эпоэтин бета - 2000 МЕ
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Эпоэтин бета — гликопротеид, фактор стимуляции митоза и гормона дифференцирования клеток, стимулирует образование эритроцитов из клеток-предшественников (класса стволовых клеток). Рекомбинантный эпоэтин бета, полученный методом генной инженерии, по своему аминокислотному и углеводному составу идентичен эритропоэтину, выделенному из мочи больных анемией. Эпоэтин бета имеет высокую степень очистки, что соответствует современным технологическим возможностям. В частности, в активном веществе, которое вводится человеку, не оказывается остатков клеточных линий, использующихся для получения препарата. Эпоэтин бета после в/в и п/к введения повышает количество эритроцитов, ретикулоцитов и уровень гемоглобина в крови, а также скорость включения 59Fe в клетки, не влияет на лейкопоэз. Цитотоксического действия эритропоэтина на костный мозг или клетки кожи человека не выявлено.
Эритропоэтин — это фактор роста, который первично стимулирует продукцию эритроцитов, но рецепторы к эритропоэтину могут быть экспрессированы также на поверхности разных опухолей.
В очень редких случаях во время терапии средствами, стимулирующими эритропоэз, наблюдались нейтрализующие антитела к эритропоэтину с или без истинной эритроцитарной аплазии.
Фармакокинетика
Всасывание. При п/к введении препарата больным уремией продолжительное всасывание обеспечивает фазу плато концентрации препарата в сыворотке крови, а Cmax достигается в среднем через 12–28 ч после введения. Биодоступность эпоэтина бета при п/к введении составляет 23–42% по сравнению с в/в введением.
Распределение. Объем распределения равен объему циркулирующей плазмы крови или в 2 раза превышает его.
Выведение: у здоровых лиц и у больных уремией T½ эпоэтина бета при в/в введении составляет 4–12 ч. При этом пути введения T½ в терминальной фазе более продолжительный, чем после в/в введения, и составляет в среднем 13–28 ч.
Фармакокинетика в особых группах. Фармакокинетику эпоэтина бета у пациентов с печеночной недостаточностью не изучали.
Показания Рекормон
лечение при симптоматической анемии, ассоциированной с ХПН у взрослых и детей;
профилактика анемии у недоношенных новорожденных, родившихся с массой тела 750–1500 г до 34-й недели беременности;
лечение при симптоматической анемии у пациентов с немиелоидными злокачественными опухолями, получающих химиотерапию;
увеличение объема аутологичной крови, предназначенной для последующей аутотрансфузии. Необходимо принять во внимание зарегистрированный риск возникновения тромбоэмболических явлений. Применение согласно этим показаниям показано только пациентам с анемией средней степени тяжести (уровнем гемоглобина 100–130 г/л (6,21–8,07 ммоль/л) без дефицита железа), если процедуры консервирования крови отсутствуют или недостаточны, а плановое обшироное элективное хирургическое вмешательство может потребовать большого объема крови (≥4 ед. для женщин или ≥5 ед. — для мужчин).
Применение Рекормон
препарат Рекормон назначает врач, имеющий опыт лечения при указанной патологии для применения. Поскольку в отдельных случаях возникают анафилактоидные реакции, первую дозу препарата необходимо вводить под контролем.
Лечение при симптоматической анемии у взрослых и детей с ХПН. Симптомы и осложнения анемии варьируют в зависимости от возраста, пола и нозологии. Необходима оценка врачом клинического течения заболевания и общего состояния пациента.
Препарат вводится п/к или в/в с целью достижения уровня гемоглобина, который не должен превышать 120 г/л (7,5 ммоль/л).
У больных, которым не требуется гемодиализ, отдается предпочтение п/к введению во избежание пункции периферических вен. При в/в введении препарат следует вводить в течение 2 мин, например больным, находящимся на гемодиализе — через артериовенозный шунт в конце сеанса диализа.
В связи с индивидуальной особенностью возможны отдельные эпизодические изменения показателя уровня гемоглобина выше и ниже ожидаемого уровня. При изменении уровня гемоглобина следует корригировать дозу препарата, помня о целевом диапазоне гемоглобина 100–120 г/л (6,2–7,5 ммоль/л). Следует избегать устойчивого повышения уровня гемоглобина выше 120 г/л (7,5 ммоль/л). Рекомендации по коррекции дозы при уровне гемоглобина, который превышает 120 г/л (7,5 ммоль/л), приведены ниже.
Следует избегать повышения уровня гемоглобина на более чем 20 г/л (1,25 ммоль/л) за 4 нед. Если такое явление наблюдается, требуется провести коррекцию дозы препарата. Если скорость прироста уровня гемоглобина превышает 20 г/л (1,25 ммоль/л) за 1 мес или если уровень гемоглобина повышается и достигает 120 г/л (7,45 ммоль/л), дозу препарата следует снизить примерно на 25%. Если уровень гемоглобина продолжает расти, лечение необходимо прекратить до тех пор, пока уровень гемоглобина не начнет снижаться. В этот момент терапию следует возобновить в дозе, примерно на 25% ниже от предыдущей дозы.
Пациентов необходимо тщательно мониторить для того, чтобы удостовериться, что для обеспечения адекватного контроля симптомов анемии применяется самая низкая утвержденная доза препарата Рекормон.
У пациентов с АГ, сердечно-сосудистыми, цереброваскулярными заболеваниями и заболеваниями периферических сосудов еженедельный прирост уровня гемоглобина и целевой уровень гемоглобина следует определять индивидуально, в зависимости от клинической картины.
Лечение проводят в два этапа.
Стадия коррекции. При п/к введении начальная доза составляет 20 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю. При недостаточном повышении уровня гемоглобина (<2,5 г/л/нед) дозу можно повышать каждые 4 нед на 20 МЕ/кг 3 раза в неделю. Суммарную недельную дозу препарата можно разделить также на ежедневные введения в более низких дозах.
При в/в введении начальная доза составляет 40 МЕ/кг 3 раза в неделю. Через 4 нед дозу можно повысить до 80 МЕ/кг 3 раза в неделю. При необходимости дальнейшего повышения дозы ее следует повышать на 20 МЕ/кг 3 раза в неделю с месячным интервалом.
Независимо от метода введения максимальная доза не должна превышать 720 МЕ/кг/нед.
Стадия поддерживающей терапии. Для поддержки показателей гемоглобина на уровне 100–120 г/л дозу сначала следует снизить в 2 раза по сравнению с предыдущей. Впоследствии поддерживающую дозу корригируют индивидуально, с интервалом в 1 или 2 нед (поддерживающая доза).
При п/к введении недельную дозу можно вводить в виде одной инъекции в неделю или распределить эту дозу на 3 или 7 введений в неделю. При стабилизации состояния на фоне однократного введения в неделю можно перейти на однократное введение с 2-недельным интервалом, в этом случае может потребоваться повышение дозы.
Как свидетельствуют результаты клинических исследований, как правило, чем меньше возраст ребенка, тем более высокие дозы препарата требуются. Но, поскольку индивидуальный ответ на препарат прогнозировать невозможно, целесообразно придерживаться рекомендованного режима дозирования.
Лечение препаратом Рекормон обычно длительное. При необходимости его можно прервать в любое время. Данные по схеме дозирования 1 раз в неделю базируются на результатах клинических исследований с длительностью лечения 24 нед.
Профилактика анемии у недоношенных новорожденных. Препарат вводят п/к в дозе 250 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю. Лечение препаратом Рекормон следует начать как можно раньше, желательно с 3-го дня жизни, и продолжать 6 нед. У недоношенных новорожденных, которым проводили трансфузии до начала лечения препаратом Рекормон, эффект терапии может быть менее выраженным, чем у недоношенных новорожденных, которым трансфузии не проводили.
Лечение при симптоматической анемии, индуцированной химиотерапией у пациентов с онкологическими заболеваниями. Препарат вводят п/к пациентам с анемией (уровень гемоглобина ≤100 г/л (6,2 ммоль/л)). Симптомы и осложнения анемии варьируют в зависимости от возраста, пола и нозологии. Необходима оценка врачом клинического течения заболевания и общего состояния пациента.
Рекомендованная начальная доза составляет 30 000 МЕ/нед (что примерно соответствует 450 МЕ/кг/нед, исходя из расчетов на основании пациентов со средней массой тела), однократную или недельную дозу можно разделить на 3 или 7 введений.
В связи с индивидуальной особенностью возможны отдельные эпизодические значения уровня гемоглобина выше и ниже желаемого уровня. При изменении уровня гемоглобина следует корригировать дозу препарата, помня о целевом диапазоне гемоглобина 100–120 г/л (6,2–7,5 ммоль/л). Следует избегать устойчивого повышения уровня гемоглобина выше 120 г/л (7,5 ммоль/л). Рекомендации по коррекции дозы при уровне гемоглобина выше 120 г/л (7,5 ммоль/л) приведены ниже.
При повышении уровня гемоглобина минимум на 10 г/л (0,62 ммоль/л) через 4 нед — терапию следует продолжить в той же дозе. При повышении уровня гемоглобина менее чем на 10 г/л (0,62 ммоль/л) через 4 нед — дозу необходимо удвоить. При отсутствии повышения уровня гемоглобина минимум на 10 г/л (0,62 ммоль/л) через 8 нед — лечение следует прекратить, поскольку ответ на терапию препаратом Рекормон маловероятен.
Лечение следует продолжать в течение 4 нед после окончания химиотерапии.
Максимальная доза препарата не должна превышать 60 000 МЕ/нед.
При достижении необходимого уровня гемоглобина, индивидуального для каждого пациента, дозу препарата следует снизить на 25–50%, поддерживая гемоглобин на этом уровне. Следует помнить о соответствующем титрования дозы.
Если уровень гемоглобина превысил 120 г/л (7,5 ммоль/л), дозу препарата следует снизить примерно на 25–50%. Если уровень гемоглобина превышает 130 г/л (8,1 ммоль/л), препарат Рекормон необходимо временно прекратить. При снижении уровня гемоглобина до 120 г/л (7,5 ммоль/л) или ниже лечение следует восстановить в дозе, меньшей примерно на 25% предыдущей дозы.
При росте уровня гемоглобина на более чем 20 г/л (1,3 ммоль/л) через 4 нед дозу препарата следует снизить на 25–50%.
Состояние пациентов необходимо тщательно мониторить для того, чтобы удостовериться, что для обеспечения адекватного контроля симптомов анемии применяется самая низкая утвержденая доза препарата Рекормон.
Подготовка больных к забору аутологичной крови для последующей аутогемотрансфузии. Препарат вводят в/в (в течение примерно 2 мин) или п/к 2 раза в неделю в течение 4 нед. В тех случаях, когда показатель гематокрита у больного (≥33%) позволяет осуществить забор крови, Рекормон вводят в конце процедуры. В течение всего курса лечения гематокрит не должен превышать 48%.
Доза препарата определяется хирургической бригадой индивидуально для каждого пациента, в зависимости от того, какой объем крови будет взят у больного, и от его эритроцитарного резерва:
1. Объем крови, который будет взят у больного, зависит от предполагаемой кровопотери, от имеющихся методик консервации крови и общего состояния пациента; он должен быть достаточным для того, чтобы избежать переливания крови от другого донора. Объем крови, который будет взят у больного, выражается в единицах (1 ед. эквивалентна 180 мл эритроцитов).
2. Возможность донорства зависит главным образом от объема крови у пациента и начального показателя гематокрита. Оба показателя определяют эндогенный эритроцитарный резерв, который можно рассчитать по следующей формуле:
Эндогенный эритроцитарный резерв = объем крови [мл] × (гематокрит – 33) : 100.
Женщины: объем крови [мл] = 41 [мл/кг] × массу тела [кг] + 1200 [мл].
Мужчины: объем крови [мл] = 44 [мл/кг] × массу тела [кг] + 1600 [мл] (при массе тела ≥45 кг).
Показания к применению препарата Рекормон и его разовую дозу определяют по номограммам, исходя из необходимого объема донорской крови и эндогенного эритроцитарного резерва.
Разовую дозу, определенную таким образом, вводят 2 раза в неделю в течение 4 нед. Максимальная доза не должна превышать 1600 МЕ/кг/нед при в/в введении и 1200 МЕ/кг/нед при п/к введении.
Инструкция по применению шприц-тюбика. Шприц-тюбик с препаратом Рекормон готов к применению. Применять следует только бесцветный, прозрачный или слегка опалесцирующий р-р, который практически не содержит видимых включений. Рекормон в шприц-тюбиках является стерильным, однако не содержит консервантов. Ни в коем случае нельзя вводить более одной дозы на шприц-тюбик.
Перед инъекцией необходимо помыть руки.
1. Извлечь 1 шприц-тюбик из упаковки и убедиться в том, что р-р прозрачный, бесцветный и практически не содержит видимых примесей. Снять колпачок со шприца.
2. Извлечь из упаковки одну иглу, установить ее на шприц и снять с иглы защитный колпачок.
3. Удалить воздух из шприца и иглы, держа шприц вертикально и осторожно продвигая поршень вверх. Нажимать на поршень, пока в шприце не останется необходимая доза препарата Рекормон.
4. Протереть кожу в месте инъекции ватой, смоченной спиртом. Большим и указательным пальцем взять кожу в складку. Держа корпус шприца ближе к игле, ввести ее под кожу. Ввести р-р препарата Рекормон. Быстро вынуть иглу и прижать место укола стерильной сухой ватой.
Шприц-тюбик предназначен только для одноразового использования. Любой неиспользованный препарат или отходы следует утилизировать, согласно локальным требованиям.
Противопоказания
повышенная чувствительность к эпоэтину бета или другим компонентам препарата, неконтролируемая АГ; инфаркт миокарда или инсульт, перенесенный на протяжении предыдущего месяца, нестабильная стенокардия или повышенный риск развития тромбоза глубоких вен (при венозной тромбоэмболии в анамнезе) — при назначении для увеличения объема аутологичной крови для аутогемотрансфузии.
Побочные эффекты
на основании результатов клинических исследований, которые включали 1725 пациентов, возникновение побочных эффектов при лечении препаратом можно ожидать приблизительно у 8% пациентов. Для описания частоты побочных реакций использовали следующие категории: очень часто (>10%), часто (>1%, <10%), иногда (>0,1%, <1%), редко (>0,01%, <0,1%), очень редко (<0,01%).
Пациенты с анемией, ассоциированной с ХПН. Наиболее частыми распространенными побочными реакциями во время применения препарата Рекормон, являются повышение АД или ухудшение течения существующей гипертензии, особенно при быстром повышении гематокрита (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Гипертонические кризы с проявлениями энцефалопатии (головная боль, спутанность сознания, сенсомоторные расстройства, такие как нарушение речи, походки, вплоть до тонико-клонических судорог) могут возникать у некоторых пациентов с нормальным или низким уровнем АД (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Может возникать тромбоз шунта, особенно у лиц с тенденцией к гипотензии или у пациентов, у которых возникли осложнения со стороны артериовенозной фистулы (стеноз, аневризма) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). В большинстве случаев одновременно с повышением гематокрита снижается концентрация ферритина в сыворотке крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). В отдельных случаях отмечали кратковременное повышение уровня калия и фосфатов в сыворотке крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Зарегистрированы отдельные случаи истинной эритроцитарной аплазии с выявлением нейтрализующих антител к эритропоэтину, ассоциированные с терапией препаратом Рекормон. Не рекомендуется переводить пациентов на терапию препаратом Рекормон при установлении диагноза истинной эритроцитарной аплазии, опосредованной наличием нейтрализующих антител к эритропоэтину (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Частота побочных эффектов в клинических исследованиях, которые считались связанными с лечением препаратом Рекормон:
сосудистые нарушения: иногда — гипертонический криз; часто — АГ.
Нарушение со стороны нервной системы: часто — головная боль.
Нарушения со стороны системы крови и лимфатической системы: редко — тромбоз шунта; очень редко — тромбоцитоз.
Пациенты с онкологическими заболеваниями. Головная боль и АГ, связанные с лечением эпоэтином бета, которые могут быть леченные медикаментозно, являются распространенными.
У отдельных пациентов отмечали снижение показателей железа в сыворотке крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). В клинических исследованиях была зарегистрирована большая частота возникновения тромбоэмболий у пациентов с опухолями, которые получали лечение эпоэтином бета (7%) по сравнению с контрольной группой, не получавшей лечения (4%). При этом в группе принимавших эпоэтин бета не зафиксировано повышения смертности от тромбоэмболий по сравнению с контрольной группой.
Частота побочных эффектов в клинических исследованиях, которые считались связанными с лечением препаратом Рекормон:
сосудистые нарушения: часто — АГ.
Нарушения со стороны системы крови и лимфатической системы: часто — тромбоэмболические осложнения.
Нарушения со стороны нервной системы: часто — головная боль.
Пациенты, которым назначен забор аутологичной донорской крови. У пациентов, которым назначали забор аутологичной донорской крови, отмечена более высокая частота тромбоэмболических событий. Однако четкой причинной связи с препаратом Рекормон не установлено.
В плацебо-контролируемых исследованиях дефицит железа был более выражен у пациентов, получавших лечение препаратом Рекормон, чем в группе плацебо (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) .
Частота побочных эффектов в клинических исследованиях, которые считались связанными с лечением препаратом Рекормон:
нарушения со стороны нервной системы: часто — головная боль.
Недоношенные новорожденные: очень часто (>10%) отмечали снижение уровня ферритина в сыворотке крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Все показания к применению
Изменения кожи и ее производных: редко — сыпь, зуд, крапивница, реакции в месте инъекции.
Очень редко сообщалось об анафилактоидных реакциях. Однако в контролируемых клинических исследованиях не наблюдалось повышения частоты реакций гиперчувствительности.
Очень редко, особенно в начале терапии, сообщалось о гриппоподобных симптомах, связанных с лечением эпоэтином бета, таких как лихорадка, озноб, головная боль, боль в конечностях, недомогание и/или боль в костях. Эти реакции были выражены слабо или умеренно и исчезали через несколько часов или несколько дней.
Согласно данным, полученным в контролируемых клинических исследованиях эпоэтина альфа или дарбепоэтин альфа, об инсульте сообщалось с частотой ≥1/100 до <1/10.
Особые указания
необходимо соблюдать осторожность при назначении препарата Рекормон больным с рефрактерной анемией при наличии бласттрансформованных клеток, пациентам с тромбоцитозом, эпилепсией и хронической печеночной недостаточностью. До начала лечения эпоэтином бета следует исключить дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты, поскольку их недостаточность снижает эффективность препарата Рекормон.
С целью обеспечения эффективного эритропоэза следует исключить дефицит железа до начала лечения препаратом Рекормон, а также в течение всего периода терапии у всех пациентов. В случае необходимости может быть назначена терапия препаратами железа в соответствии с клиническими рекомендациями.
Тяжелая перегрузка алюминием в результате лечения почечной недостаточности может снижать эффективность препарата Рекормон.
Решение о применении препарата Рекормон больным с нефросклерозом, не получающим диализ, необходимо принимать индивидуально, поскольку нельзя полностью исключить возможность ускорения прогрессирования почечной недостаточности.
Истинная эритроцитарная аплазия, вызванная нейтрализующими антителами к эритропоэтину, может быть ассоциирована с терапией эритропоэтинами, включая Рекормон. Эти антитела перекрестно реагируют со всеми эритропоэтическими белками. Не рекомендуется переводить пациентов на терапию препаратом Рекормон при подозрении на наличие или при подтвержденном наличии нейтрализующих антител к эритропоэтина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
При парадоксальном снижении уровня гемоглобина и развитии тяжелой анемии, ассоциированной с низким числом ретикулоцитов, лечение эпоэтином бета следует прекратить и провести определение антител к эритропоэтину. О таких случаях сообщалось у больных гепатитом С, получавших одновременное лечение интерфероном, рибавирином и эпоэтинами. Эпоэтины не утверждены для применения с целью лечения при анемии, ассоциированной с гепатитом С.
У пациентов с ХПН могут возникать эпизоды повышения АД или ухудшение течения существующей АГ, особенно при росте гематокрита. Повышение АД может быть откорригировано медикаментозно. При отсутствии эффекта от медикаментозной терапии необходим временный перерыв в терапии препаратом Рекормон. Рекомендуется регулярно контролировать АД (особенно в начале лечения), в том числе между сеансами диализа.
Может возникать гипертонический криз с явлениями энцефалопатии, который требует немедленной врачебной консультации и интенсивной медицинской помощи. Необходимо особое внимание при возникновении внезапной острой мигренеподобной головной боли.
У пациентов с ХПН при лечении препаратом Рекормон, особенно при в/в введении препарата возможно дозозависимое умеренное увеличение числа тромбоцитов в пределах нормы с последующим самостоятельным возвращением к норме. Поэтому требуется проводить регулярный мониторинг тромбоцитов в течение первых 8 нед лечения.
Концентрация гемоглобина. У пациентов с ХПН поддерживающая концентрация гемоглобина не должна превышать верхний предел целевого уровня гемоглобина — 120 г/л (7,5 ммоль/л). В клинических исследованиях отмечали повышенный риск смерти и возникновения серьезных сердечно-сосудистых осложнений и цереброваскулярных осложнений, включая инсульт, при применении средств, стимулирующих эритропоэз, с целью достижения уровня гемоглобина, превышающего 120 г/л (7,5 ммоль/л).
В контролируемых клинических исследованиях не получены достоверные преимущества применения эпоэтина, когда уровень гемоглобина превышал уровень, необходимый для контроля симптомов анемии и избежания гемотрансфузии.
У недоношенных новорожденных возможно незначительное повышение числа тромбоцитов, особенно на 12–14-й день жизни, поэтому следует проводить регулярный мониторинг количества тромбоцитов.
Влияние на рост опухолей. Эпоэтины являются факторами роста, которые в основном стимулируют продукцию эритроцитов. Рецепторы к эритропоэтина могут быть экспрессированные на поверхности клеток различных опухолей. Поэтому, как и другие факторы роста, эпоэтины могут стимулировать рост опухолей. В нескольких контролируемых исследованиях не выявлено, что эпоэтины улучшают общее выживание или снижают риск прогрессирования опухоли у пациентов с анемией, ассоциированной с опухолью.
В контролируемых клинических исследованиях при применении препарата Рекормон и других средств, стимулирующие эритропоэз, показано:
уменьшение времени до прогрессирования опухоли у пациентов с распространенным раком головы и шеи, получавших лучевую терапию, при достижении уровня гемоглобина выше 140 г/л (8,7 ммоль/л);
снижение общей выживаемости и повышение смертности в результате прогрессирования заболевания через 4 мес у пациентов с метастатическим раком молочной железы, получавших химиотерапию, при достижении уровня гемоглобина 120–140 г/л (7,5–8,7 ммоль/л);
повышение риска смерти при достижении уровня гемоглобина 120 г/л (7,5 ммоль/л) у пациентов с активным злокачественным заболеванием, не получавших химио- или лучевую терапию. Средства, стимулирующие эритропоэз, не показаны для применения в этой популяции пациентов.
Поэтому в некоторых клинических ситуациях для лечения при анемии у пациентов со злокачественными новообразованиями необходимо отдавать преимущество гемотрансфузии. Решение о назначении рекомбинантного эритропоэтина должно базироваться на оценке соотношения польза/риск для каждого пациента. При этом следует учитывать такие факторы, как клиническая ситуация, тип опухоли и ее стадию, степень анемии, среднюю вероятную продолжительность жизни, среду, в которой пациент получает лечение, и что предпочитает пациент.
Возможно повышение АД, которое может быть скорригировано медикаментозно. Поэтому рекомендуется мониторинг АД, особенно в начальной фазе лечения пациентов со злокачественными опухолями.
Лицам с онкологическими заболеваниями также следует проводить регулярный мониторинг числа тромбоцитов и уровня гемоглобина через равные промежутки времени.
У больных, готовящихся к сдаче крови для последующей аутотрансфузии, может быть повышенное число тромбоцитов, преимущественно в пределах нормы. Поэтому таким пациентам следует проводить не менее как еженедельный мониторинг числа тромбоцитов. При их увеличении более чем на 150 109/л по сравнению с исходным значением или выше показателей нормы, препарат Рекормон следует прекратить.
Пациентам с ХПН часто требуется повышение дозы гепарина во время сеанса гемодиализа вследствие роста показателя гематокрита. Возможна окклюзия диализной системы при неадекватной гепаринизации.
Рекомендуется ранняя ревизия шунта и своевременная профилактика тромбозов (например прием ацетилсалициловой кислоты) у пациентов с ХПН с риском тромбоза шунта.
Во время лечения Рекормон следует периодически контролировать уровень калия и фосфатов в сыворотке крови. О повышении уровня калия сообщалось у нескольких пациентов с уремией, получавших Рекормон, хотя причинная связь не установлена. Если уровень калия является повышенный или растет, следует рассмотреть вопрос о временной отмене препарата Рекормон до нормализации концентрации калия.
Если Рекормон назначают перед забором аутологичной донорской крови, следует придерживаться рекомендаций по процедуре донорства:
кровь можно брать только у пациентов с величиной гематокрита ≥33% (уровень гемоглобина не менее 110 г/л (6,83 ммол л));
особую осторожность следует соблюдать в отношении больных с массой тела <50 кг;
объем крови, забираемой одномоментно, не должен превышать 12% расчетного объема крови пациента.
Лечение препаратом Рекормон показано только тем пациентам, которым наиболее важно избегать гомологичной гемотрансфузии, учитывая соотношение риск/польза при гомологичной трансфузии.
Неправильное применение медицинскими специалистами может привести к чрезмерному повышению гематокрита, что, в свою очередь, может привести к возникновению осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, угрожающих жизни.
В каждом шприц-тюбике содержится до 0,3 мг фенилаланина. Это следует учитывать для больных с тяжелыми формами фенилкетонурии.
В каждом шприц-тюбике содержится до 1 ммоль натрия (23 мг), то есть считается, что препарат не содержит натрия.
С целью улучшения отслеживания средств, стимулирующих эритропоэз, в медицинской документации пациента следует четко указывать название средства, стимулирующего эритропоэз.
Применение в период беременности и кормления грудью. Клинических данных по применению эпоэтина бета у беременных нет. В период беременности препарат следует назначать с осторожностью. Результаты исследований на животных показали отсутствие прямого и косвенного вредного воздействия в ходе беременности, развития эмбриона/плода, родов, постнатального развития.
Существует лишь ограниченный опыт применения эпоэтина бета у человека в период кормления грудью. Эндогенный эритропоэтин секретируется в грудное молоко и полностью всасывается в ЖКТ новорожденного. Выбор между продолжением кормления грудью или продолжением терапии препаратом Рекормон делают с учетом соотношения пользы терапии для матери и пользы грудного вскармливания для ребенка.
Дети. Лечение при симптоматической анемии, ассоциированной с ХПН, у детей.
Профилактика анемии у недоношенных новорожденных, родившихся с массой тела 750–1500 г до 34-й недели беременности.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или способность работать с механизмами.
Взаимодействия
полученные до настоящего времени данные не выявили каких-либо взаимодействий эпоэтина бета с другими препаратами.
В экспериментальных исследованиях на животных эпоэтин бета не повышал миелотоксичность цитостатических лекарственных средств, таких как этопозид, цисплатин, циклофосфамид, флуороурацил.
Передозировка
терапевтический индекс препарата Рекормон очень широкий. Даже при очень высоких концентрациях препарата в сыворотке крови симптомов интоксикации не отмечали.
Условия хранения
при температуре 2–8 °С (в холодильнике). При необходимости транспортирования допускается временное изменение температурного режима (до 25 °С), но не более чем на 3 дня.