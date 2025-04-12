препарат Рекормон назначает врач, имеющий опыт лечения при указанной патологии для применения. Поскольку в отдельных случаях возникают анафилактоидные реакции, первую дозу препарата необходимо вводить под контролем.

Лечение при симптоматической анемии у взрослых и детей с ХПН. Симптомы и осложнения анемии варьируют в зависимости от возраста, пола и нозологии. Необходима оценка врачом клинического течения заболевания и общего состояния пациента.

Препарат вводится п/к или в/в с целью достижения уровня гемоглобина, который не должен превышать 120 г/л (7,5 ммоль/л).

У больных, которым не требуется гемодиализ, отдается предпочтение п/к введению во избежание пункции периферических вен. При в/в введении препарат следует вводить в течение 2 мин, например больным, находящимся на гемодиализе — через артериовенозный шунт в конце сеанса диализа.

В связи с индивидуальной особенностью возможны отдельные эпизодические изменения показателя уровня гемоглобина выше и ниже ожидаемого уровня. При изменении уровня гемоглобина следует корригировать дозу препарата, помня о целевом диапазоне гемоглобина 100–120 г/л (6,2–7,5 ммоль/л). Следует избегать устойчивого повышения уровня гемоглобина выше 120 г/л (7,5 ммоль/л). Рекомендации по коррекции дозы при уровне гемоглобина, который превышает 120 г/л (7,5 ммоль/л), приведены ниже.

Следует избегать повышения уровня гемоглобина на более чем 20 г/л (1,25 ммоль/л) за 4 нед. Если такое явление наблюдается, требуется провести коррекцию дозы препарата. Если скорость прироста уровня гемоглобина превышает 20 г/л (1,25 ммоль/л) за 1 мес или если уровень гемоглобина повышается и достигает 120 г/л (7,45 ммоль/л), дозу препарата следует снизить примерно на 25%. Если уровень гемоглобина продолжает расти, лечение необходимо прекратить до тех пор, пока уровень гемоглобина не начнет снижаться. В этот момент терапию следует возобновить в дозе, примерно на 25% ниже от предыдущей дозы.

Пациентов необходимо тщательно мониторить для того, чтобы удостовериться, что для обеспечения адекватного контроля симптомов анемии применяется самая низкая утвержденная доза препарата Рекормон.

У пациентов с АГ, сердечно-сосудистыми, цереброваскулярными заболеваниями и заболеваниями периферических сосудов еженедельный прирост уровня гемоглобина и целевой уровень гемоглобина следует определять индивидуально, в зависимости от клинической картины.

Лечение проводят в два этапа.

Стадия коррекции. При п/к введении начальная доза составляет 20 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю. При недостаточном повышении уровня гемоглобина (<2,5 г/л/нед) дозу можно повышать каждые 4 нед на 20 МЕ/кг 3 раза в неделю. Суммарную недельную дозу препарата можно разделить также на ежедневные введения в более низких дозах.

При в/в введении начальная доза составляет 40 МЕ/кг 3 раза в неделю. Через 4 нед дозу можно повысить до 80 МЕ/кг 3 раза в неделю. При необходимости дальнейшего повышения дозы ее следует повышать на 20 МЕ/кг 3 раза в неделю с месячным интервалом.

Независимо от метода введения максимальная доза не должна превышать 720 МЕ/кг/нед.

Стадия поддерживающей терапии. Для поддержки показателей гемоглобина на уровне 100–120 г/л дозу сначала следует снизить в 2 раза по сравнению с предыдущей. Впоследствии поддерживающую дозу корригируют индивидуально, с интервалом в 1 или 2 нед (поддерживающая доза).

При п/к введении недельную дозу можно вводить в виде одной инъекции в неделю или распределить эту дозу на 3 или 7 введений в неделю. При стабилизации состояния на фоне однократного введения в неделю можно перейти на однократное введение с 2-недельным интервалом, в этом случае может потребоваться повышение дозы.

Как свидетельствуют результаты клинических исследований, как правило, чем меньше возраст ребенка, тем более высокие дозы препарата требуются. Но, поскольку индивидуальный ответ на препарат прогнозировать невозможно, целесообразно придерживаться рекомендованного режима дозирования.

Лечение препаратом Рекормон обычно длительное. При необходимости его можно прервать в любое время. Данные по схеме дозирования 1 раз в неделю базируются на результатах клинических исследований с длительностью лечения 24 нед.

Профилактика анемии у недоношенных новорожденных. Препарат вводят п/к в дозе 250 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю. Лечение препаратом Рекормон следует начать как можно раньше, желательно с 3-го дня жизни, и продолжать 6 нед. У недоношенных новорожденных, которым проводили трансфузии до начала лечения препаратом Рекормон, эффект терапии может быть менее выраженным, чем у недоношенных новорожденных, которым трансфузии не проводили.

Лечение при симптоматической анемии, индуцированной химиотерапией у пациентов с онкологическими заболеваниями. Препарат вводят п/к пациентам с анемией (уровень гемоглобина ≤100 г/л (6,2 ммоль/л)). Симптомы и осложнения анемии варьируют в зависимости от возраста, пола и нозологии. Необходима оценка врачом клинического течения заболевания и общего состояния пациента.

Рекомендованная начальная доза составляет 30 000 МЕ/нед (что примерно соответствует 450 МЕ/кг/нед, исходя из расчетов на основании пациентов со средней массой тела), однократную или недельную дозу можно разделить на 3 или 7 введений.

В связи с индивидуальной особенностью возможны отдельные эпизодические значения уровня гемоглобина выше и ниже желаемого уровня. При изменении уровня гемоглобина следует корригировать дозу препарата, помня о целевом диапазоне гемоглобина 100–120 г/л (6,2–7,5 ммоль/л). Следует избегать устойчивого повышения уровня гемоглобина выше 120 г/л (7,5 ммоль/л). Рекомендации по коррекции дозы при уровне гемоглобина выше 120 г/л (7,5 ммоль/л) приведены ниже.

При повышении уровня гемоглобина минимум на 10 г/л (0,62 ммоль/л) через 4 нед — терапию следует продолжить в той же дозе. При повышении уровня гемоглобина менее чем на 10 г/л (0,62 ммоль/л) через 4 нед — дозу необходимо удвоить. При отсутствии повышения уровня гемоглобина минимум на 10 г/л (0,62 ммоль/л) через 8 нед — лечение следует прекратить, поскольку ответ на терапию препаратом Рекормон маловероятен.

Лечение следует продолжать в течение 4 нед после окончания химиотерапии.

Максимальная доза препарата не должна превышать 60 000 МЕ/нед.

При достижении необходимого уровня гемоглобина, индивидуального для каждого пациента, дозу препарата следует снизить на 25–50%, поддерживая гемоглобин на этом уровне. Следует помнить о соответствующем титрования дозы.

Если уровень гемоглобина превысил 120 г/л (7,5 ммоль/л), дозу препарата следует снизить примерно на 25–50%. Если уровень гемоглобина превышает 130 г/л (8,1 ммоль/л), препарат Рекормон необходимо временно прекратить. При снижении уровня гемоглобина до 120 г/л (7,5 ммоль/л) или ниже лечение следует восстановить в дозе, меньшей примерно на 25% предыдущей дозы.

При росте уровня гемоглобина на более чем 20 г/л (1,3 ммоль/л) через 4 нед дозу препарата следует снизить на 25–50%.

Состояние пациентов необходимо тщательно мониторить для того, чтобы удостовериться, что для обеспечения адекватного контроля симптомов анемии применяется самая низкая утвержденая доза препарата Рекормон.

Подготовка больных к забору аутологичной крови для последующей аутогемотрансфузии. Препарат вводят в/в (в течение примерно 2 мин) или п/к 2 раза в неделю в течение 4 нед. В тех случаях, когда показатель гематокрита у больного (≥33%) позволяет осуществить забор крови, Рекормон вводят в конце процедуры. В течение всего курса лечения гематокрит не должен превышать 48%.

Доза препарата определяется хирургической бригадой индивидуально для каждого пациента, в зависимости от того, какой объем крови будет взят у больного, и от его эритроцитарного резерва:

1. Объем крови, который будет взят у больного, зависит от предполагаемой кровопотери, от имеющихся методик консервации крови и общего состояния пациента; он должен быть достаточным для того, чтобы избежать переливания крови от другого донора. Объем крови, который будет взят у больного, выражается в единицах (1 ед. эквивалентна 180 мл эритроцитов).

2. Возможность донорства зависит главным образом от объема крови у пациента и начального показателя гематокрита. Оба показателя определяют эндогенный эритроцитарный резерв, который можно рассчитать по следующей формуле:

Эндогенный эритроцитарный резерв = объем крови [мл] × (гематокрит – 33) : 100.

Женщины: объем крови [мл] = 41 [мл/кг] × массу тела [кг] + 1200 [мл].

Мужчины: объем крови [мл] = 44 [мл/кг] × массу тела [кг] + 1600 [мл] (при массе тела ≥45 кг).

Показания к применению препарата Рекормон и его разовую дозу определяют по номограммам, исходя из необходимого объема донорской крови и эндогенного эритроцитарного резерва.

Разовую дозу, определенную таким образом, вводят 2 раза в неделю в течение 4 нед. Максимальная доза не должна превышать 1600 МЕ/кг/нед при в/в введении и 1200 МЕ/кг/нед при п/к введении.

Инструкция по применению шприц-тюбика . Шприц-тюбик с препаратом Рекормон готов к применению. Применять следует только бесцветный, прозрачный или слегка опалесцирующий р-р, который практически не содержит видимых включений. Рекормон в шприц-тюбиках является стерильным, однако не содержит консервантов. Ни в коем случае нельзя вводить более одной дозы на шприц-тюбик.

Перед инъекцией необходимо помыть руки.

1. Извлечь 1 шприц-тюбик из упаковки и убедиться в том, что р-р прозрачный, бесцветный и практически не содержит видимых примесей. Снять колпачок со шприца.

2. Извлечь из упаковки одну иглу, установить ее на шприц и снять с иглы защитный колпачок.

3. Удалить воздух из шприца и иглы, держа шприц вертикально и осторожно продвигая поршень вверх. Нажимать на поршень, пока в шприце не останется необходимая доза препарата Рекормон.

4. Протереть кожу в месте инъекции ватой, смоченной спиртом. Большим и указательным пальцем взять кожу в складку. Держа корпус шприца ближе к игле, ввести ее под кожу. Ввести р-р препарата Рекормон. Быстро вынуть иглу и прижать место укола стерильной сухой ватой.

Шприц-тюбик предназначен только для одноразового использования. Любой неиспользованный препарат или отходы следует утилизировать, согласно локальным требованиям.