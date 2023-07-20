ЭПОЭТИН БЕТА (EPOETINUM BETA) Действующее вещество
эпоэтин бета представляет собой генно-инженерный гликопротеин, состоящий из 165 аминокислот. Относится к средствам, стимулирующим эритропоэз. Увеличивает количество эритроцитов и ретикулоцитов в периферической крови, повышает содержание гемоглобина, активирует синтез гема. Нормализует сниженный показатель гематокрита: его повышение начинается через 4 нед регулярного лечения.
Биодоступность при п/к введении — 23–42%. T½ при п/к введении — 12–28 ч, при в/в введении — 4–12 ч.
анемии различного генеза (при ХПН, у недоношенных новорожденных, химиотерапии злокачественных новообразований); подготовка к аутогемотрансфузии.
в/в, п/к. При ХПН по 20 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю или по 10 МЕ/кг 7 раз в неделю. При недостаточном увеличении гематокрита — повышение дозы на 20 ME/мес; в/в — по 40 МЕ/кг 3 раза в неделю с повышением на 40 ME каждые 4 нед при неэффективности. Поддерживающая доза — 30 ME/кг 3 раза в неделю; недоношенным новорожденным — 250 МЕ/кг 3 раза в неделю, больным онкологического профиля — п/к, 450 ME/кг в неделю в 3–7 приемов. Максимальная доза — 720 ME/кг.
повышенная чувствительность к эпоэтину бета, рефрактерная АГ, нестабильная стенокардия, наличие в анамнезе инфаркта миокарда, инсульта или тромбоэмболии, период беременности и кормления грудью.
гриппоподобный синдром, повышение АД, гипертонический криз с явлениями энцефалопатии (головная боль, спутанность сознания, сенсорно-моторные нарушения), повышение концентрации калия и фосфатов в сыворотке крови, тромбоцитопения, тромбоцитоз, аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница), реакции в месте инъекции.
с осторожностью следует назначать при АГ, нефросклерозе, ХПН, эпилепсии, тромбоцитозе, злокачественных новообразованиях, серповидно-клеточной анемии и сосудистых заболеваниях. Необходим еженедельный контроль функции печени, основных показателей биохимического исследования, уровня АД, клинического анализа крови, уровня ферритина.
проявляется АГ, эритроцитозом.
Лечение: отмена эпоэтина бета, профилактика избыточной гидратации, антигипертензивная терапия.