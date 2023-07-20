в/в, п/к. При ХПН по 20 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю или по 10 МЕ/кг 7 раз в неделю. При недостаточном увеличении гематокрита — повышение дозы на 20 ME/мес; в/в — по 40 МЕ/кг 3 раза в неделю с повышением на 40 ME каждые 4 нед при неэффективности. Поддерживающая доза — 30 ME/кг 3 раза в неделю; недоношенным новорожденным — 250 МЕ/кг 3 раза в неделю, больным онкологического профиля — п/к, 450 ME/кг в неделю в 3–7 приемов. Максимальная доза — 720 ME/кг.