внутрь, независимо от приема пищи, по 300‒600 мг 2–3 раза в сутки. Максимальная разовая доза 3 г, суточная — 10 г. Курс лечения — от нескольких дней до 2–3 мес. При никотиновой абстиненции применять по 600–1000 мг в сутки на протяжении 5–6 нед.

Дети. Опыт применения детям отсутствует.