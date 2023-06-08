Вигор (Vigor) (13618) - инструкция по применению ATC-классификация
Вигор инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Фармакологические свойства бальзама обусловлены действием компонентов, входящих в его состав. Бальзам Вигор содержит эфирные масла, дубильные вещества, флавоноиды, каротин, органические кислоты, лактоны, фитонциды. Лекарственное средство оказывает адаптогенное, антистрессовое, антитоксическое, противовоспалительное действие, улучшает умственную и физическую работоспособность, способствует пищеварению, нормализации функций сердечно-сосудистой системы. Повышает резистентность организма к различным эндо- и экзотоксическим факторам, гипоксии, активирует ретикуло-эндотелиальную систему, имеет определенный иммунокорригирующий эффект и антиаллергические свойства. Не оказывает негативного действия на жизненно важные органы и системы.
Показания Вигор
физические и эмоциональные перегрузки, стрессы, астено-вегетативный синдром (повышенная утомляемость, снижение работоспособности, неврастения, нарушение сна). Заболевания, требующие коррекции иммунного статуса, период реконвалесценции после тяжелых инфекционных заболеваний, при хронических заболеваниях пищеварительного тракта. Бальзам назначают как профилактическое средство лицам, работающим в условиях воздействия химических, лучевых и температурных факторов.
Применение Вигор
лекарственное средство назначают взрослым. Принимают внутрь по 20–30 мл 2–3 раза в сутки во время еды. Курс лечения обычно составляет 7–14 дней, по назначению врача может быть продлен до 30 дней. Дети. Не применяют детям.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов лекарственного средства.
Алкоголизм, тяжелые формы ИБС и эссенциальной АГ, выраженные нарушения функции печени и почек.
Гиперчувствительность к растениям семейства астровых (сложноцветные).
Поллиноз.
Повышенная кислотность желудочного сока.
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная болезнь; наличие в анамнезе кровотечений из органов малого таза; анемия; эпилепсия.
Повышенная свертываемость крови, склонность к тромбообразованию.
Спазмофилия, БА.
Побочные эффекты
при индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного средства возможны аллергические реакции. Со стороны кожи и подкожной клетчатки: гиперемия, кожная сыпь, крапивница, зуд, отек кожи. В таких случаях бальзам следует отменить. Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота. В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!
Особые указания
лекарственное средство содержит 34,5% (об/об) этанола (алкоголя), то есть 5,4–8,1 г/дозу, что эквивалентно 250 мл пива, 130 мл вина в дозе.
Такое количество алкоголя может влиять на действие других лекарственных средств.
Бальзам содержит сахар, поэтому его с осторожностью назначают больным сахарным диабетом.
С осторожностью применять пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом (из-за возможного возникновения и/или усиления изжоги).
Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В период применения лекарственного средства запрещается управлять транспортными средствами или работать с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
снижает эффективность антацидов, блокаторов Н2-рецепторов (ранитидина, фамотидина).
Передозировка
усиление проявлений побочных реакций, головокружение, тахикардия, боль в области сердца.
При значительном превышении дозы возможно возникновение алкогольной интоксикации, что требует прекращения приема препарата и проведения симптоматической терапии.
При длительном применении лекарственного средства в дозах, превышающих рекомендуемые: повышение артериального давления, головная боль, развитие зависимости от алкоголя.
Длительное применение бальзама может вызвать так называемую полынную эпилепсию; абсинтин, содержащийся в полыни, при длительном употреблении может вызвать атонию кишечника, контактный дерматит.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.