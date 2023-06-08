лекарственное средство содержит 34,5% (об/об) этанола (алкоголя), то есть 5,4–8,1 г/дозу, что эквивалентно 250 мл пива, 130 мл вина в дозе.

Такое количество алкоголя может влиять на действие других лекарственных средств.

Бальзам содержит сахар, поэтому его с осторожностью назначают больным сахарным диабетом.

С осторожностью применять пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом (из-за возможного возникновения и/или усиления изжоги).

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В период применения лекарственного средства запрещается управлять транспортными средствами или работать с потенциально опасными механизмами.