следует учитывать, что железодефицитные анемии, ассоциированные с воспалительными синдромами, не поддаются лечению препаратами железа.

Лечение железом должно сочетаться с лечением причины анемии, если это возможно.

При случайном попадании в дыхательные пути (если поперхнулись) таблеток, содержащих сульфат железа, может возникать некроз слизистой оболочки бронхов, что может привести к кашлю, отхаркиванию крови, стенозу бронхов и/или легочной инфекции (даже если это произошло за несколько дней или месяцев до появления симптомов). Пациентов пожилого возраста и пациентов с затрудненным глотанием можно лечить только после тщательной оценки риска попадания в дыхательные пути пациента таблеток, содержащих сульфат железа. Необходимо учитывать альтернативные лекарственные формы. При случайном попадании таблеток в дыхательные пути (если поперхнулись) необходимо обратиться к врачу (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Согласно опубликованным данным зафиксированы случаи желудочно-кишечного меланоза у пациентов пожилого возраста с хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом и/или АГ, получавших несколько препаратов при этих заболеваниях и лечение препаратами железа связанной с ними анемии (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Таблетки не следует рассасывать, жевать или удерживать во рту. Их необходимо проглатывать целиком, запивая водой, в связи с риском образования язв во рту и изменения цвета зубов.

С осторожностью применять у пациентов со следующими заболеваниями: лейкоз, хронические заболевания печени и почек, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания кишечника (энтерит, язвенный колит, болезнь Крона). У больных ревматоидным артритом возможно обострение. Для предупреждения запора препарат следует запивать большим количеством жидкости.

Примерно каждые 4 нед следует определять такие параметры для оценки степени дефицита железа, реакции на лечение и необходимость продолжения восполнения дефицита железа в организме: гемоглобин, количество эритроцитов, средний объем эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в эритроцитах, количество ретикулоцитов, железо в сыворотке крови, трансферрин. Определение ферритина в сыворотке крови позволяет оценить накопленное железо; показатель ферритина в сыворотке крови <15 мкг/л означает отсутствие запасов железа в организме.

При длительном применении необходим контроль уровня витамина В 12 .

Не следует употреблять значительное количество чая, кофе, красного вина, так как это может снизить абсорбцию железа в организме.

Не рекомендуется принимать препарат одновременно с цельнозерновыми злаками (отрубями, бобовыми, масличными зернами), некоторыми белками (яйцами) или пищевыми продуктами или напитками, содержащими кальций (творог, молоко и т.д.). Интервал между приемом солей железа и этих продуктов должен быть не менее 2 ч.

Применение в период беременности или кормления грудью

Железо

Беременность . Большой объем данных относительно применения у беременных указывает на отсутствие врожденных пороков развития при терапевтическом использовании солей железа (II). Исследования на животных не указывают на наличие репродуктивной токсичности.

Гино-Тардиферон можно применять в период беременности, если это необходимо.

Период кормления грудью. Соли железа выделяются в грудное молоко, но при приеме в терапевтических дозах не ожидается какого-либо влияния на новорожденных/младенцев.

Гино-Тардиферон можно применять в период кормления грудью, если это необходимо.

Фертильность. Исследования на животных не показали какого-либо влияния на фертильность.

При применении в терапевтических дозах влияния на фертильность у людей не ожидается.

Фолиевая кислота

Беременность. Контролируемые исследования по применению в период беременности отсутствуют. Однако существует большое количество опубликованных данных (более 1000), поскольку это широко применяемая медицинская терапия. Эти данные не указывают на тератогенный, фетальный/неонатальный токсический эффект. Кроме того, исследования на животных не указывают на репродуктивную токсичность.

Гино-Тардиферон можно применять в период беременности, если это необходимо.

Период кормления грудью. Фолиевая кислота выделяется в грудное молоко. Не выявлено какого-либо влияния фолиевой кислоты на новорожденных/младенцев в период кормления грудью.

Гино-Тардиферон можно применять в период кормления грудью, если это необходимо.

Фертильность. Исследования на животных не показали влияния на репродуктивную функцию.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Гино-Тардиферон не влияет на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами.