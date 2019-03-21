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Валериана (Valeriana) (135661) - инструкция по применению ATC-классификация

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Валериана (Valeriana)
Цена в городе Киев
от 105,33 грн
Без рецепта
100 шт, 30 мг от 105,33 грн 30 шт, 30 мг от 55,14 грн
В наличии в 970 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой
Дозировка
30 мг
Количество штук в упаковке
100 шт.
ATC-група
N05C M09 Корень валериана
Регистрационное удостоверение
UA/8806/01/01 от 21.03.2019
Международное название
VALERIANA OFFICINALIS*& (ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ*&)

Валериана инструкция по применению

Фармакологические свойства

препарат снижает возбудимость ЦНС. Действие обусловлено содержанием эфирного масла, большая часть которого — сложный эфир спирта борнеола и изовалериановой кислоты. Седативные свойства имеют также валепотриаты и алкалоиды — валерин и хотинин. Седативное действие проявляется медленно, но достаточно стабильно.
Валериановая кислота и валепотриаты оказывают слабое спазмолитическое действие.

Показания Валериана

повышенная нервная возбудимость, бессонница; в составе комбинированной терапии при легких функциональных нарушениях со стороны сердечно-сосудистой системы.

Применение Валериана

препарат применяют внутрь после еды. Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет 30–60 мг (1–2 таблетки) 3–4 раза в сутки. Таблетки глотают не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от терапевтического эффекта и переносимости препарата.

Противопоказания

повышенная индивидуальная чувствительность к валериане или другим компонентам препарата. Депрессия и другие состояния, сопровождающиеся угнетением деятельности ЦНС.

Побочные эффекты

со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, сонливость, угнетение эмоциональных реакций, депрессия, общая слабость, снижение умственной и физической работоспособности.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота.
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, в том числе сыпь, зуд, гиперемия.

Особые указания

во время применения препарата необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков. Пациентам, которые имели тяжелое нарушение функции печени или перенесли тяжелое заболевание печени в прошлом, следует соблюдать осторожность при приеме препарата. Может иметь место специфическая чувствительность к запаху валерианы.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или нарушение мальабсорбции глюкозы-галактозы, не следует принимать этот препарат. Препарат содержит азокраситель желтый закат FCF (Е 110) и понсо 4R (E 124), которые могут вызывать аллергические реакции.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат из-за недостаточности данных относительно безопасности применения в период беременности и кормления грудью.
Дети. Применяют для лечения детей в возрасте от 12 лет. Целесообразность назначения препарата детям в возрасте от 6 лет определяет врач в каждом отдельном случае.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении препарата следует воздерживаться от управления транспортными средствами, работы с потенциально опасными механизмами.

Взаимодействия

препараты валерианы могут усиливать действие алкоголя, седативных, снотворных, анальгетических, спазмолитических и анксиолитических препаратов.

Передозировка

симптомы: головная боль, головокружение, сонливость, вялость, общая слабость, дрожание рук, расширение зрачков, ощущение сдавливания в груди, боль в животе, тошнота, снижение остроты слуха и зрения, тахикардия.
Лечение: прекратить применение препарата, промыть желудок, принять активированный уголь. Терапия симптоматическая.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Валериана
Валериана таблетки, покрытые оболочкой 30 мг, №100
от 105,33 грн
В наличии в 970 аптеках
Цены в аптеках
Валериана
Валериана таблетки, покрытые оболочкой 30 мг, №100
от 105,33 грн
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