во время применения препарата необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков. Пациентам, которые имели тяжелое нарушение функции печени или перенесли тяжелое заболевание печени в прошлом, следует соблюдать осторожность при приеме препарата. Может иметь место специфическая чувствительность к запаху валерианы.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или нарушение мальабсорбции глюкозы-галактозы, не следует принимать этот препарат. Препарат содержит азокраситель желтый закат FCF (Е 110) и понсо 4R (E 124), которые могут вызывать аллергические реакции.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат из-за недостаточности данных относительно безопасности применения в период беременности и кормления грудью.

Дети. Применяют для лечения детей в возрасте от 12 лет. Целесообразность назначения препарата детям в возрасте от 6 лет определяет врач в каждом отдельном случае.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении препарата следует воздерживаться от управления транспортными средствами, работы с потенциально опасными механизмами.