Валериана (Valeriana) (135661) - инструкция по применению ATC-классификация
Валериана инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат снижает возбудимость ЦНС. Действие обусловлено содержанием эфирного масла, большая часть которого — сложный эфир спирта борнеола и изовалериановой кислоты. Седативные свойства имеют также валепотриаты и алкалоиды — валерин и хотинин. Седативное действие проявляется медленно, но достаточно стабильно.
Валериановая кислота и валепотриаты оказывают слабое спазмолитическое действие.
Показания Валериана
повышенная нервная возбудимость, бессонница; в составе комбинированной терапии при легких функциональных нарушениях со стороны сердечно-сосудистой системы.
Применение Валериана
препарат применяют внутрь после еды. Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет 30–60 мг (1–2 таблетки) 3–4 раза в сутки. Таблетки глотают не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от терапевтического эффекта и переносимости препарата.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к валериане или другим компонентам препарата. Депрессия и другие состояния, сопровождающиеся угнетением деятельности ЦНС.
Побочные эффекты
со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, сонливость, угнетение эмоциональных реакций, депрессия, общая слабость, снижение умственной и физической работоспособности.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота.
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, в том числе сыпь, зуд, гиперемия.
Особые указания
во время применения препарата необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков. Пациентам, которые имели тяжелое нарушение функции печени или перенесли тяжелое заболевание печени в прошлом, следует соблюдать осторожность при приеме препарата. Может иметь место специфическая чувствительность к запаху валерианы.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или нарушение мальабсорбции глюкозы-галактозы, не следует принимать этот препарат. Препарат содержит азокраситель желтый закат FCF (Е 110) и понсо 4R (E 124), которые могут вызывать аллергические реакции.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат из-за недостаточности данных относительно безопасности применения в период беременности и кормления грудью.
Дети. Применяют для лечения детей в возрасте от 12 лет. Целесообразность назначения препарата детям в возрасте от 6 лет определяет врач в каждом отдельном случае.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении препарата следует воздерживаться от управления транспортными средствами, работы с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
препараты валерианы могут усиливать действие алкоголя, седативных, снотворных, анальгетических, спазмолитических и анксиолитических препаратов.
Передозировка
симптомы: головная боль, головокружение, сонливость, вялость, общая слабость, дрожание рук, расширение зрачков, ощущение сдавливания в груди, боль в животе, тошнота, снижение остроты слуха и зрения, тахикардия.
Лечение: прекратить применение препарата, промыть желудок, принять активированный уголь. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.