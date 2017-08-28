фармакодинамика. Механизм действия . Амоксициллин представляет собой полусинтетический пенициллин (бета-лактамный антибиотик), который ингибирует один или несколько ферментов (часто называемых пенициллинсвязывающими белками) в процессе биосинтетического метаболизма бактериального пептидогликана, который является неотъемлемым структурным компонентом клеточной стенки бактерий. Ингибирование синтеза пептидогликана приводит к ослаблению клеточной стенки, следствием чего является лизис и гибель клеток.

Амоксициллин чувствителен к расщеплению бета-лактамазами, продуцируемыми резистентными бактериями, следовательно, спектр активности амоксициллина в монотерапии не включает организмы, продуцирующие эти ферменты.

Клавулановая кислота является бета-лактамом, структурно родственным пенициллинам. Она деактивирует некоторые ферменты бета-лактамазы, тем самым предотвращая инактивацию амоксициллина. Клавулановая кислота в монотерапии не оказывает клинически значимого антибактериального эффекта.

Соотношение фармакокинетика/фармакодинамика . Время, превышающее МИК (Т>МПК), считается основным фактором, определяющим эффективность для амоксициллина.

Механизмы резистентности . Существуют два механизма резистентности к амоксициллину/клавулановой кислоте:

– инактивация бактериальными бета-лактамазами, которые сами по себе не ингибируются клавулановой кислотой, включая класс B, C и D;

– преобразование пенициллинсвязывающих белков, что уменьшает аффинность антибактериального препарата к мишени.

Непроницаемость бактерий или механизм рефлюксного насоса может вызвать резистентность бактерий или способствовать ей, в частности у грамотрицательных бактерий.

Предельные значения МИК для амоксициллина/клавулановой кислоты, установленные Европейским комитетом по определению антимикробной чувствительности (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing — EUCAST):



Микроорганизмы Предельные значения чувствительности, мкг/мл Чувствительные Умеренно чувствительные Резистентные Haemophilus influenzae1 ≤1 — >1 Moraxella catarrhalis1 ≤1 — >1 Staphylococcus aureus2 ≤2 — >2 Коагулазоотрицательные стафилококки2 ≤0,25 >0,25 Enterococcus1 ≤4 8 >8 Streptococcus A, B, C, G5 ≤0,25 — >0,25 Streptococcus pneumoniae3 ≤0,5 1—2 >2 Энтеробактерии1, 4 — — >8 Грамотрицательные анаэробные бактерии1 ≤4 8 >8 Грамположительные анаэробные бактерии1 ≤4 8 >8 Предельные значения, которые не касаются отдельных видов1 ≤2 4—8 >8



1Сообщенные значения для концентраций амоксициллина. С целью определения чувствительности концентрация клавулановой кислоты установлена в значении 2 мг/л.

2Сообщенные значения для концентраций оксациллина.

3Предельные значения, приведенные в таблице, рассчитаны из предельных значений для ампициллина.

4Предельное значение резистентности R >8 мг/л означает, что все штаммы с механизмами резистентности заявлены как резистентные.

5Предельные значения, приведенные в таблице, рассчитаны из предельных значений для бензилпенициллина.

Распространенность резистентности может изменяться географически и со временем для отдельных видов, поэтому желательно обладать местной информацией относительно чувствительности, особенно при тяжелых инфекциях. В случае необходимости требуется экспертное заключение, если местная распространенность резистентности такова, что польза препарата, по крайней мере при некоторых типах инфекций, вызывает сомнения.



Обычно чувствительные виды Грамположительные аэробы: Enterococcus faecalis, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus (чувствительный к метициллину)£, coagulase-negative Staphylococci (чувствительный к метициллину), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae1, Streptococcus pyogenes и другие бета-гемолитические стрептококки, группа Streptococcus viridans.

Грамотрицательные аэробы: Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae2, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida.

Анаэробы: Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp. Виды, у которых приобретение резистентности может быть проблемой Грамположительные аэробы: Enterococcus faecium$.

Грамотрицательные аэробы: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris Природно резистентные микроорганизмы Грамотрицательные аэробы: Acinetobacter spp., Citrobacter freundii, Enterobacter spp., Legionella pneumophila, Morganella morganii, Providencia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., Stenotrophomonas maltophilia.

Другие микроорганизмы:

Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae