Амоксиклав® (порошок для оральной суспензии) (Amoksiklav® (powder for oral suspension)) (135608) - инструкция по применению ATC-классификация
Амоксиклав инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Амоксициллин представляет собой полусинтетический пенициллин (бета-лактамный антибиотик), который ингибирует один или несколько ферментов (часто называемых пенициллинсвязывающими белками) в процессе биосинтетического метаболизма бактериального пептидогликана, который является неотъемлемым структурным компонентом клеточной стенки бактерий. Ингибирование синтеза пептидогликана приводит к ослаблению клеточной стенки, следствием чего является лизис и гибель клеток.
Амоксициллин чувствителен к расщеплению бета-лактамазами, продуцируемыми резистентными бактериями, следовательно, спектр активности амоксициллина в монотерапии не включает организмы, продуцирующие эти ферменты.
Клавулановая кислота является бета-лактамом, структурно родственным пенициллинам. Она деактивирует некоторые ферменты бета-лактамазы, тем самым предотвращая инактивацию амоксициллина. Клавулановая кислота в монотерапии не оказывает клинически значимого антибактериального эффекта.
Соотношение фармакокинетика/фармакодинамика. Время, превышающее МИК (Т>МПК), считается основным фактором, определяющим эффективность для амоксициллина.
Механизмы резистентности. Существуют два механизма резистентности к амоксициллину/клавулановой кислоте:
– инактивация бактериальными бета-лактамазами, которые сами по себе не ингибируются клавулановой кислотой, включая класс B, C и D;
– преобразование пенициллинсвязывающих белков, что уменьшает аффинность антибактериального препарата к мишени.
Непроницаемость бактерий или механизм рефлюксного насоса может вызвать резистентность бактерий или способствовать ей, в частности у грамотрицательных бактерий.
Предельные значения МИК для амоксициллина/клавулановой кислоты, установленные Европейским комитетом по определению антимикробной чувствительности (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing — EUCAST):
|Микроорганизмы
|Предельные значения чувствительности, мкг/мл
|Чувствительные
|Умеренно чувствительные
|Резистентные
|Haemophilus influenzae1
|≤1
|—
|>1
|Moraxella catarrhalis1
|≤1
|—
|>1
|Staphylococcus aureus2
|≤2
|—
|>2
|Коагулазоотрицательные стафилококки2
|≤0,25
|>0,25
|Enterococcus1
|≤4
|8
|>8
|Streptococcus A, B, C, G5
|≤0,25
|—
|>0,25
|Streptococcus pneumoniae3
|≤0,5
|1—2
|>2
|Энтеробактерии1, 4
|—
|—
|>8
|Грамотрицательные анаэробные бактерии1
|≤4
|8
|>8
|Грамположительные анаэробные бактерии1
|≤4
|8
|>8
|Предельные значения, которые не касаются отдельных видов1
|≤2
|4—8
|>8
1Сообщенные значения для концентраций амоксициллина. С целью определения чувствительности концентрация клавулановой кислоты установлена в значении 2 мг/л.
2Сообщенные значения для концентраций оксациллина.
3Предельные значения, приведенные в таблице, рассчитаны из предельных значений для ампициллина.
4Предельное значение резистентности R >8 мг/л означает, что все штаммы с механизмами резистентности заявлены как резистентные.
5Предельные значения, приведенные в таблице, рассчитаны из предельных значений для бензилпенициллина.
Распространенность резистентности может изменяться географически и со временем для отдельных видов, поэтому желательно обладать местной информацией относительно чувствительности, особенно при тяжелых инфекциях. В случае необходимости требуется экспертное заключение, если местная распространенность резистентности такова, что польза препарата, по крайней мере при некоторых типах инфекций, вызывает сомнения.
|Обычно чувствительные виды
|Грамположительные аэробы: Enterococcus faecalis, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus (чувствительный к метициллину)£, coagulase-negative Staphylococci (чувствительный к метициллину), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae1, Streptococcus pyogenes и другие бета-гемолитические стрептококки, группа Streptococcus viridans.
Грамотрицательные аэробы: Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae2, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida.
Анаэробы: Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp.
|Виды, у которых приобретение резистентности может быть проблемой
|Грамположительные аэробы: Enterococcus faecium$.
Грамотрицательные аэробы: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris
|Природно резистентные микроорганизмы
|Грамотрицательные аэробы: Acinetobacter spp., Citrobacter freundii, Enterobacter spp., Legionella pneumophila, Morganella morganii, Providencia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., Stenotrophomonas maltophilia.
Другие микроорганизмы:
Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae
$Естественная умеренная чувствительность при отсутствии приобретенного механизма резистентности.
£Все стафилококки, резистентные к метициллину, резистентны к амоксициллину/кислоте клавулановой.
1При инфекции Streptococcus pneumoniae, резистентным к пенициллину, не следует применять эту лекарственную форму амоксициллина/кислоты клавулановой (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ).
2Штаммы с пониженной чувствительностью зарегистрированы в некоторых странах ЕС с частотой выше 10%.
Фармакокинетика
Абсорбция. Амоксициллин и клавулановая кислота полностью диссоциируют в водном р-ре при физиологическом уровне рН. Оба компонента быстро и хорошо абсорбируются при пероральном применении. Биодоступность амоксициллина и клавулановой кислоты составляет около 70% при пероральном применении. Профили обоих компонентов в плазме крови идентичны, а время достижения Cmax в плазме крови (Tmax) для каждого компонента составляет около 1 ч.
Концентрации амоксициллина и клавулановой кислоты в сыворотке крови, которые достигаются при приеме амоксициллина/клавулановой кислоты, идентичны тем, которые достигаются при пероральном применении эквивалентных доз амоксициллина или клавулановой кислоты отдельно.
Распределение. Около 25% общего объема клавулановой кислоты в плазме крови и 18% общего амоксициллина в плазме крови связывается с белками. Объем распределения составляет около 0,3–0,4 л/кг массы тела для амоксициллина и около 0,2 л/кг — для клавулановой кислоты.
После в/в введения амоксициллин и клавулановая кислота выявлены в желчном пузыре, брюшине, коже, жировой ткани, мышечной ткани, синовиальной и перитонеальной жидкости, желчи и гное. Амоксициллин не распределяется в достаточной степени в СМЖ.
В исследованиях на животных не выявлено каких-либо доказательств значительной задержки веществ, производных любого из компонентов препарата в тканях организма. Амоксициллин, как и большинство пенициллинов, может быть выявлен в грудном молоке. Незначительное количество клавулановой кислоты также может быть определено в грудном молоке (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Установлено, что как амоксициллин, так и клавулановая кислота проникают через плацентарный барьер (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Биотрансформация. Амоксициллин частично выводится с мочой в виде неактивной пенициллиновой кислоты в количествах, эквивалентных 10–25% начальной дозы. Клавулановая кислота в значительной степени метаболизируется в организме человека и выводится с мочой и калом и в виде двуокиси углерода в выдыхаемом воздухе.
Выведение. Основным путем выделения амоксициллина являются почки, тогда как клавулановая кислота выводится как почками, так и путем действия внепочечных механизмов.
У здоровых добровольцев средний T½ препарата/клавулановой кислоты составляет примерно 1 ч, а средний общий клиренс — около 25 л/ч. Различные исследования показали, что выделение с мочой составляет 50–85% для амоксициллина и 27–60% — для клавулановой кислоты в течение 24-часового периода. В случае клавулановой кислоты большое количество вещества выводится в течение первых 2 ч после приема.
Одновременное применение пробенецида замедляет выведение амоксициллина, но не задерживает почечную экскрецию клавулановой кислоты (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Возраст. T½ препарата является идентичным для детей в возрасте от 3 мес до 2 лет, детей старшего возраста и взрослых. Для детей (в том числе недоношенных новорожденных) первой недели жизни частота приема не должна превышать 2 раза в сутки из-за незрелости почечного пути выведения. Поскольку пациенты пожилого возраста более склонны к снижению функции почек, дозу следует подбирать с осторожностью, рекомендуется также контроль функции почек.
Нарушение функции почек. Общий клиренс амоксициллина/клавулановой кислоты в сыворотке крови пропорционально уменьшается со снижением функции почек. Снижение клиренса препарата более выражено для амоксициллина, чем для клавулановой кислоты, поскольку большая часть амоксициллина выделяется почками. При почечной недостаточности доза должна предотвращать чрезмерную кумуляцию амоксициллина, в то же время сохраняя достаточные уровни клавулановой кислоты (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Нарушение функции печени. Пациентам с печеночной недостаточностью рекомендуется осторожное применение препарата и регулярный контроль функции печени.
Показания Амоксиклав
лечение у взрослых и детей при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к комбинации амоксициллин/кислота клавулановая микроорганизмами, таких как:
- острый бактериальный синусит (подтвержденный);
- острый средний отит;
- подтвержденное обострение хронического бронхита;
- негоспитальная пневмония;
- цистит;
- пиелонефрит;
- инфекции кожи и мягких тканей, в том числе целлюлит, укусы животных, тяжелые дентоальвеолярные абсцессы с распространенным целлюлитом;
- инфекции костей и суставов, в том числе остеомиелит.
При назначении антибактериальных препаратов следует руководствоваться правилами их надлежащего применения.
Применение Амоксиклав
дозы указаны в единицах амоксициллин/кислота клавулановая.
При подборе дозы Амоксиклава следует учитывать:
- ожидаемые патогенные микроорганизмы и их вероятную чувствительность к действующим веществам (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ);
- тяжесть и локализацию инфекции;
- возраст, массу тела и состояние функции почек пациента.
При необходимости следует рассмотреть целесообразность применения альтернативных форм Амоксиклава (например содержащих более высокие дозы амоксициллина и/или различное соотношение амоксициллина и клавулановой кислоты) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакодинамика).
Амоксиклав, порошок для оральной суспензии
Продолжительность терапии зависит от течения заболевания. Лечение не следует продолжать более 14 дней без консультации врача.
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг: разовая доза 500/125 мг 3 раза в сутки.
Дети с массой тела <40 кг: от 20 мг/5 мг на 1 кг массы тела в сутки (при инфекциях легкой и средней тяжести) до 60 мг/15 мг на 1 кг массы тела в сутки (при тяжелых инфекциях) в виде трех отдельных доз. Максимальная суточная доза препарата составляет 2400 мг/600 мг.
У детей в возрасте до 2 лет следует применять дозу не выше 40 мг/10 мг/кг массы тела в сутки.
Клинических данных о применении Амоксиклава в форме суспензии для лечения детей в возрасте до 2 мес нет, поэтому рекомендаций по дозировке не существует.
Для отмеривания дозы суспензии прилагается мерная ложка с делениями 1,25/2,5/5 мл или мерный шприц объемом 5 мл с ценой деления 0,1 мл.
Мерный шприц градуирован таким образом, чтобы обеспечить точное и повторяющееся дозирование. Количество суспензии необходимо рассчитать в соответствии с массой тела ребенка, а не его возраста. Каждые 8 ч следует вводить одинаковые дозы препарата.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы не требуется.
Нарушение функции почек. Коррекция дозы базируется на максимальных рекомендованных дозах амоксициллина и зависит от скорости клубочковой фильтрации. Для пациентов с клиренсом креатинина 30 мл/мин коррекции дозы не требуется.
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг:
|Клиренс креатинина
10–30 мл/мин
|500 мг/125 мг 2 раза в сутки
|Клиренс креатинина <10 мл/мин
|500 мг/125 мг 1 раз в сутки
|Гемодиализ
|500 мг/125 мг каждые 24 ч + 500 мг/125 мг во время диализа и после окончания процедуры
Дети с массой тела <40 кг:
|Клиренс креатинина
10–30 мл/мин
|15 мг/3,75 мг/кг 2 раза в сутки
(максимум — 500 мг/125 мг 2 раза в сутки)
|Клиренс креатинина
<10 мл/мин
|15 мг/3,75 мг/кг 1 раз в сутки
(максимум — 500 мг/125 мг)
|Гемодиализ
|15 мг/3,75 мг/кг 1 раз в сутки.
Перед и после окончания процедуры гемодиализа — 15 мг/3,75 мг/кг массы тела
Нарушение функции печени. Препарат применяют с осторожностью. Следует регулярно контролировать функцию печени.
Способ применения. Для оптимальной абсорбции и уменьшения выраженности возможных побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта препарат следует принимать в начале приема пищи.
Начинать лечение можно с парентерального введения препарата, а продолжать — его формой для перорального применения.
Приготовление 100 мл суспензии. Открыв закручивающуюся крышку, следует убедиться, что уплотнение крышки бутылки является целым и плотно прикреплено к ободку бутылки. Встряхнуть флакон, чтобы порошок отделился от стенок и дна. Добавить питьевую воду двумя порциями (сначала до ⅔ флакона, а затем — до круговой метки на флаконе в виде углубления в стекле), встряхивая каждый раз. Перед каждым приемом хорошо взболтать.
Не применять данное лекарственное средство, если перед растворением в бутылке видны комочки порошка.
После восстановления суспензия должна быть от белого до кремового оттенка.
Не применять восстановленную суспензию, если ее цвет не соответствует вышеуказанному.
Дети. Препарат в форме суспензии назначать детям в возрасте от 2 мес.
Амоксиклав 2S, порошок для оральной суспензии
Препарат предназначен для применения у детей с массой тела <40 кг.
Для детей с массой тела <40 кг препарат Амоксиклав® 2S обеспечивает максимальную суточную дозу 1000–2800 мг амоксициллина/143–400 мг клавулановой кислоты при соблюдении указанных ниже рекомендаций по дозировке. Если необходима повышенная суточная доза амоксициллина, чтобы предотвратить введение слишком высоких суточных доз клавулановой кислоты, рекомендуется выбрать другую лекарственную форму препарата Амоксиклав (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакодинамика).
Продолжительность лечения следует определять индивидуально для каждого пациента. Некоторые инфекции (например, остеомиелит) требуют более длительного лечения. Лечение не должно длиться более 14 дней без просмотра (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дети с массой тела <40 кг. Рекомендуемые дозы:
– от 25 мг/3,6 мг/кг/сут до 45 мг/6,4 мг/кг/сут, разделенных на 2 приема;
– для лечения некоторых инфекций (таких как средний отит, синусит и инфекции нижних отделов дыхательных путей) детям в возрасте 2 лет можно применять дозу до 70 мг/10 мг/кг/сут, разделенную на 2 приема.
Нет клинических данных о лекарственных формах Амоксиклава 7:1 относительно доз выше 45 мг/6,4 мг/кг/сутки для пациентов в возрасте до 2 лет.
Нет клинических данных о лекарственных формах Амоксиклава 7:1 относительно пациентов в возрасте до 2 мес. Таким образом, рекомендации по дозировке для этой группы пациентов отсутствуют.
Пациенты пожилого возраста. Коррекция дозы не требуется.
Нарушение функции почек. Пациентам с клиренсом креатинина >30 мг/мин коррекция дозы не требуется. Пациентам с клиренсом креатинина <30 мг/мин не рекомендуется применение лекарственных форм препарата Амоксиклав с соотношением амоксициллина и клавулановой кислоты 7:1, поскольку нет рекомендаций по коррекции дозы.
Нарушение функции печени. Рекомендуется осторожное применение и регулярный контроль функции печени (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Способ применения. Амоксиклав 2S предназначен для перорального применения.
Препарат следует принимать перед едой, чтобы свести к минимуму возможную желудочно-кишечную непереносимость и оптимизировать абсорбцию амоксициллина/клавулановой кислоты.
Терапию можно начать парентерально, применяя соответствующую лекарственную форму, и продолжить с помощью препарата Амоксиклав 2S для перорального применения.
Инструкция по приготовлению суспензии. Перед приготовлением суспензии открыть закручивающуюся крышку и убедиться, что уплотнитель крышки не поврежден и плотно прилегает к ободку флакона. Не применять лекарственное средство, если уплотнитель поврежден.
Не применять лекарственное средство, если перед добавлением воды во флаконе видны комочки порошка. После восстановления суспензия должна быть от белого до слегка желтоватого цвета.
Не применять восстановленную суспензию, если ее цвет не соответствует вышеуказанному.
Приготовление 35 или 70 мл суспензии. Хорошо встряхнуть флакон, чтобы порошок отделился от стенок и дна. Добавить 34 мл или 66 мл питьевой воды для получения 35 мл или 70 мл суспензии соответственно. Для удобства приготовления суспензии следует добавить питьевую воду двумя порциями (сначала до ⅔ флакона, а затем до специально нанесенной метки на этикетке флакона), встряхивая флакон каждый раз. После добавления воды флакон перевернуть и снова встряхнуть. Перед каждым приемом хорошо взболтать. Для отмеривания взвеси добавляется мерный шприц с адаптером объемом 5 мл с ценой деления 0,1 мл или мерная ложка с делениями 1,25/2,5/5 мл. Мерный шприц градуирован таким образом, чтобы обеспечить точную и повторяющуюся дозировку.
Для отмеривания суспензии с помощью шприца нужно:
– взболтать суспензию;
– открыть крышку флакона и поместить адаптер (пробку с отверстием) в горлышко флакона;
– плотно вставить кончик шприца в адаптер; поршень шприца опустить вниз до упора;
– осторожно перевернуть флакон вверх дном;
– медленно набрать необходимое количество взвеси в шприц.
Если в набранной суспензии содержатся пузырьки воздуха, следует свернуть суспензию обратно во флакон с помощью поршня и набрать снова;
– перевернуть флакон в правильное положение, убрать шприц и закрыть флакон крышкой;
– шприц после использования промыть чистой водой.
Дети. Применять у детей в возрасте от 2 мес. Детям с массой тела более 40 кг назначать препарат в другой лекарственной форме.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, к любым антибактерильным средствам группы пенициллина.
Наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности (в том числе анафилаксии), связанных с применением других β-лактамных агентов (в том числе цефалоспоринов, карбапенемов или монобактамов).
Наличие в анамнезе желтухи или дисфункции печени, связанных с применением амоксициллина/клавулановой кислоты.
Побочные эффекты
Амоксиклав, порошок для оральной суспензии
Побочные эффекты были классифицированы по частоте их возникновения — от очень часто до очень редко. Применяется такая классификация частоты побочных эффектов: очень часто ≥1/10; часто ≥1/100 и <1/10; нечасто ≥1/1000 и <1/100; редко ≥1/10 000 и <1/1000; очень редко <1/10 000; неизвестно (частоту невозможно оценить по имеющимся данным).
Инфекции и инвазии: часто — кандидоз кожи и слизистых оболочек; очень редко — чрезмерное размножение микроорганизмов, нечувствительных к препарату.
Со стороны кроветворной и лимфатической системы: редко — обратимая лейкопения (включая нейтропению) и тромбоцитопения; очень редко — обратимый агранулоцитоз и гемолитическая анемия, увеличение времени кровотечения и протромбинового индекса.
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение, головная боль; очень редко — обратимая гиперактивность, судороги (судороги могут возникать у пациентов с нарушенной функцией почек или при применении высоких доз препарата); частота неизвестна — асептический менингит.
Со стороны пищеварительного тракта: взрослые: очень часто — диарея; часто — тошнота, рвота. Дети: часто — диарея, тошнота, рвота (тошнота чаще ассоциируется с высокими дозами препарата; выраженность вышеупомянутых симптомов со стороны ЖКТ может быть уменьшена при приеме препарата в начале еды); нечасто — нарушение пищеварения; очень редко — антибиотикоассоциированный колит (включая псевдомембранозный колит и геморрагический колит), черный «волосатый» язык. Очень редко у детей отмечается поверхностное изменение цвета зубов. Надлежащий уход за полостью рта может предотвратить это явление. Изменение окраски можно устранить путём чистки зубов.
В одном исследовании у женщин с преждевременным разрывом оболочек плода сообщалось, что применение препарата может быть связано с повышением риска развития некротизирующего энтероколита у новорожденных.
Со стороны мочевыделительной системы: очень редко — интерстициальный нефрит, кристаллурия.
Со стороны кожи и подкожной ткани: нечасто — кожная сыпь, зуд, крапивница; редко — полиморфная эритема; очень редко — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, буллезный эксфолиативный дерматит, острый генерализованный экзантематозный пустулез, реакция на лекарственный препарат с эозинофилией и системными симптомами (DRESS). При появлении любого аллергического дерматита дальнейшее применение препарата следует прекратить.
Со стороны иммунной системы: очень редко — ангионевротический отек, анафилаксия, синдром, подобный сывороточной болезни, аллергический васкулит.
Со стороны гепатобилиарной системы: нечасто — умеренное повышение уровня АсАТ и АлАТ отмечается у больных, которые лечатся антибиотиками группы бета-лактамов; очень редко — гепатит и холестатическая желтуха. Эти явления возникают при применении других пенициллинов и цефалоспоринов. Гепатиты отмечаются преимущественно у мужчин и больных пожилого возраста и связаны с длительным применением препарата. У детей такие явления возникали очень редко. Симптомы заболевания развиваются во время или сразу после лечения, хотя иногда проявляются только через несколько недель после прекращения приема препарата. Они обычно имеют обратимый характер. Очень редко (менее 1 сообщения примерно на 4 млн назначений) наблюдаются летальные случаи у пациентов с тяжелым основным заболеванием или у больных, одновременно принимающих препараты, имеющие негативное влияние на печень.
Амоксиклав 2S, порошок для оральной суспензии
Чаще всего сообщали о таких побочных реакциях, как диарея, тошнота и рвота.
Ниже приведены побочные эффекты, отмечавшиеся в ходе клинических исследований и в постмаркетинговый период, сгруппированные в соответствии с классами систем органов Медицинского словаря нормативно-правовой деятельности MedDRA.
Частота побочных реакций классифицирована следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 и <1/10); нечасто (≥1/1000 и <1/100); редко (≥1/10 000 и <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (частоту невозможно оценить по имеющимся данным).
Инфекции и инвазии: часто — кандидоз кожи и слизистых оболочек; неизвестно — чрезмерное размножение микроорганизмов, нечувствительных к препарату.
Со стороны кроветворной и лимфатической системы: редко — обратимая лейкопения (включая нейтропению) и тромбоцитопения; неизвестно — обратимый агранулоцитоз и гемолитическая анемия; увеличение времени кровотечения и протромбинового индекса1.
Со стороны иммунной системы10: неизвестно — ангионевротический отек, анафилаксия, синдром, подобный сывороточной болезни, аллергический васкулит.
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение, головная боль; неизвестно — обратимая гиперактивность и судороги2, асептический менингит.
Со стороны ЖКТ: часто — диарея, тошнота3, рвота; нечасто — расстройства желудка; неизвестно — антибиотикоассоциированный колит4, «черный волосатый язык», изменение окраски зубной эмали11.
Гепатобилиарные расстройства: редко — повышение уровня АсАТ и/или АлАТ5; неизвестно — гепатиты6 и холестатическая желтуха6.
Со стороны кожи и подкожных тканей7: нечасто — кожная сыпь, зуд, крапивница; редко — мультиформная эритема; неизвестно — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, буллезный эксфолиативный дерматит, острый генерализованный экзантематозный пустулез9, реакция на лекарства в виде эозинофилии и системных проявлений (DRESS-синдром).
Со стороны почек и мочевыводящих путей; очень редко — интерстициальный нефрит, кристаллурия8.
1См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
2См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
3Тошнота чаще связана с приемом более высоких пероральных доз препарата. При возникновении желудочно-кишечных реакций их тяжесть может снизиться путем приема Амоксиклава во время еды.
4В том числе псевдомембранозный колит и геморрагический колит (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
5Умеренное повышение уровней AсАT и/или AлАT чаще выявляли у пациентов, получавших лечение антибиотиками бета-лактамной группы, но значимость этих результатов неизвестна.
6Эти явления отмечали при применении других антибиотиков пенициллинового и цефалоспоринового ряда (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
7При возникновении реакций повышенной чувствительности (дерматит) применение препарата следует прекратить (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
8См. ПЕРЕДОЗИРОВКА.
9См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
10См. раздел ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
11Об изменении окраски зубной эмали очень редко сообщали у детей. Тщательная гигиена полости рта может предупредить такое изменение окраски, поскольку это явление устраняется путем чистки зубов.
Особые указания
перед началом терапии Амоксиклавом необходимо точно определить наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности к пенициллинам, цефалоспоринам или другим аллергенам (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Серьезные, а иногда даже летальные случаи гиперчувствительности (включая анафилактические реакции и тяжелые кожные нежелательные реакции) отмечают у пациентов во время терапии пенициллином. Эти реакции более вероятны у лиц с аналогичными реакциями на пенициллин в прошлом и у пациентов с атопическими заболеваниями. В случае возникновения аллергических реакций следует прекратить прием препарата и начать соответствующую альтернативную терапию.
В случае, когда доказано, что инфекция обусловлена микроорганизмом(-ами), чувствительным(-и) к амоксициллину, необходимо пересмотреть возможность перехода с комбинации амоксициллин/кислота клавулановая на амоксициллин согласно официальным рекомендациям.
Эту лекарственную форму Амоксиклава не следует применять при высоком риске резистентности возможных возбудителей заболевания к бета-лактамным препаратам, которая не опосредована бета-лактамазами, чувствительными к ингибированию клавулановой кислотой. Не следует применять для лечения пневмонии, вызванной пенициллинрезистентными S. pneumoniae. Сообщалось о недостаточной эффективности препарата в результате резистентности микроорганизмов.
У пациентов с нарушениями функции почек или у тех, кто получал высокие дозы препарата, могут возникать судороги (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Амоксиклав не следует назначать при подозрении на инфекционный мононуклеоз и лимфоцитарный лейкоз, поскольку возникновение при этом заболевании кореподобной сыпи может быть связано с приемом амоксициллина.
Длительное применение препарата иногда может привести к чрезмерному росту нечувствительной к Амоксиклаву микрофлоры и развитию псевдомембранозного колита различной степени выраженности. При применении почти всех антибактериальных препаратов, включая амоксициллин, сообщали об антибиотикоассоциированном колите, степень тяжести которого может варьировать от легкой до опасной для жизни (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). При наличии тяжелой персистирующей диареи после применения антимикробных средств важно убедиться, что она не связана с указанной патологией. Препараты, подавляющие перистальтику, противопоказаны. В случае возникновения антибиотикоассоциированного колита лечение препаратом следует прекратить, обратиться к врачу и начать соответствующее лечение.
Препарат следует с осторожностью назначать пациентам с признаками печеночной недостаточности (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Побочные реакции со стороны печени возникали главным образом у мужчин и пациентов пожилого возраста и связаны с длительным лечением. У детей о таких явлениях сообщалось очень редко. Во всех группах пациентов симптомы и признаки обычно возникали во время или сразу после лечения, но в некоторых случаях они появлялись через несколько месяцев после прекращения лечения. В общем, эти явления были обратимыми. Побочные реакции со стороны печени могут быть тяжелыми и очень редко иметь летальный исход. Они всегда возникали у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями или при одновременном применении лекарственных средств, известных потенциальным негативным влиянием на печень (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
У пациентов с нарушением функции почек необходимо корректировать дозу в соответствии со степенью нарушения (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
У пациентов с пониженной экскрецией мочи редко может возникать кристаллурия, главным образом при парентеральном введении препарата. Поэтому для снижения риска развития кристаллурии рекомендуется при лечении высокими дозами амоксициллина поддерживать адекватный баланс между выпитой жидкостью и выведенной мочой.
При применении высоких доз амоксициллин может преципитировать в катетере, введенном в мочевой пузырь. В этих случаях необходим регулярный контроль состояния катетера.
При лечении амоксициллином для определения уровня глюкозы в моче следует использовать ферментативные реакции с глюкозооксидазой, поскольку другие методы могут давать ложноположительные результаты.
Наличие клавулановой кислоты в препарате может вызвать неспецифическое связывание IgG и альбумина на мембранах эритроцитов, поэтому, как следствие, возможен ложноположительный результат при проведении теста Кумбса.
Получены сообщения о ложноположительных результатах теста на наличие Aspergillus у пациентов, принимавших амоксициллин/клавулановую кислоту (при применении Bio-Rad Laboratories Platelis Aspergillus EIA теста) и у которых впоследствии не обнаруживали аспергиллеза. Сообщалось о перекрестных реакциях с неаспергиллезными полисахаридами и полифуранозами при проведении теста иммуноферментного анализа на Aspergillus. Поэтому такие положительные результаты следует осторожно трактовать и подтверждать другими диагностическими методами.
Одновременный прием аллопуринола во время лечения амоксициллином повышает вероятность возникновения аллергических реакций со стороны кожи.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Репродуктивные исследования на животных пероральных и парентеральных форм препарата Амоксиклав не выявили какого-либо тератогенного действия. В ходе одного исследования с участием женщин с преждевременным разрывом оболочек плода сообщалось, что профилактическое применение препарата Амоксиклав может быть связано с повышением риска некротизирующего энтероколита у новорожденных. Как и для других лекарственных средств, следует избегать применения препарата в период беременности, особенно в I триместр, кроме случаев, когда по мнению врача, такое применение необходимо.
Период кормления грудью. Оба активные компоненты препарата экскретируются в грудное молоко (нет информации относительно влияния клавулановой кислоты на детей, которых кормят грудью). Соответственно, у детей, которых кормят грудью, возможно появление диареи и грибковой инфекции слизистых оболочек, поэтому грудное вскармливание следует прекратить.
Амоксиклав в период кормления грудью можно применять только тогда, когда, по мнению врача, польза от применения будет преобладать над риском.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследований по определению способности препарата влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не проводили. Однако возможны побочные реакции (такие как аллергия, головокружение, судороги), которые могут повлиять на способность управлять автомобилем или другими механизмами.
Взаимодействия
одновременное применение пробенецида не рекомендуется. Пробенецид снижает почечную канальцевую секрецию амоксициллина. Одновременное его применение с Амоксиклавом может привести к повышению уровня препарата в крови в течение длительного времени, однако не влияет на уровень клавулановой кислоты.
Одновременное применение аллопуринола во время лечения амоксициллином может повысить вероятность аллергических реакций. Данных относительно одновременного применения Амоксиклава и аллопуринола нет.
Как и другие антибиотики, Амоксиклав может влиять на флору кишечника, что приводит к уменьшению реабсорбции эстрогенов и снижению эффективности комбинированных пероральных контрацептивов.
Антикоагулянты для перорального применения и антибиотики пенициллинового ряда широко применяются в практике при отсутствии сообщений о взаимодействии. Однако отдельные сообщения свидетельствуют об увеличении международного нормализованного отношения у пациентов, получающих лечение аценокумаролом или варфарином и принимающих амоксициллин. Если такое применение необходимо, следует тщательно контролировать протромбиновое время или уровень международного нормализованного отношения с добавлением или прекращением лечения комбинированным препаратом, содержащим амоксициллин. Кроме того, может потребоваться коррекция дозы антикоагулянтов для перорального применения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Препарат не следует применять вместе с бактериостатическими химиотерапевтическими средствами/антибиотиками (хлорамфеникол, макролиды, тетрациклины или сульфаниламиды), поскольку в реакциях in vitro при таких комбинациях наблюдался антагонистический эффект.
Одновременное применение Амоксиклава и метотрексата может повышать токсичность последнего (лейкопения, тромбоцитопения, образование язв на коже).
У больных, которые лечатся микофенолатом мофетилом, после начала перорального применения амоксициллина с клавулановой кислотой может снизиться предозовая концентрация активного метаболита микофеноловой кислоты примерно на 50%. Это изменение предозового уровня может не соответствовать изменению общей экспозиции микофеноловой кислоты. Таким образом, изменение дозы микофенолата мофетила обычно не требуется, если нет клинического подтверждения дисфункции трансплантата. Однако тщательное наблюдение необходимо при сочетанном применении и в течение некоторого времени после антибиотикотерапии.
Передозировка
симптомы. Могут отмечаться симптомы расстройств ЖКТ и нарушения баланса жидкости и электролитов. Наблюдалась кристаллурия, связанная с приемом амоксициллина, которая в отдельных случаях приводила к почечной недостаточности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
У пациентов с нарушением функции почек и у больных, принимающих высокие дозы препарата, возможно возникновение судорог.
Сообщалось об отложениях препарата в катетерах мочевого пузыря, преимущественно после в/в введения в высоких дозах. Следует регулярно проверять проходимость катетеров (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Лечение. Нарушения со стороны ЖКТ можно лечить в зависимости от симптомов, обращая внимание на баланс жидкости/электролитов.
Амоксициллин/клавулановая кислота могут быть удалены из кровотока при помощи гемодиализа.
Условия хранения
в сухом месте при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Флакон с готовой суспензией хранить при температуре 2–8 °С не более 7 сут.