внутрь. При острой форме дизентерии взрослым назначают в 1–2-й день — 6 г/сут (каждые 4 ч по 1 г), в 3–4-й день — 4 г/сут (каждые 6 ч по 1 г), в 5–6-й день — 3 г/сут (каждые 8 ч по 1 г). Курсовая доза составляет 25–30 г. Через 5–6 дней после первого курса лечения проводят второй курс: 1–2-й день — по 1 г через 4 ч (ночью через 8 ч), всего 5 г/сут; 3–4-й день — по 1 г через 4 ч (на ночь не назначают), всего 3 г/сут. На этот курс общая доза составляет 21 г. При легком течении болезни доза, используемая при втором курсе, может быть снижена до 18 г.

Высшие дозы для взрослых при приеме внутрь: разовая — 2 г, суточная — 7 г.

Детям в возрасте до 3 лет Фталазол-КМП назначают в дозе до 0,2 г/кг в сутки; суточную дозу распределяют на 3 приема в дневное время. В указанной дозе препарат принимают в течение 7 дней. Детям старше 3 лет (в зависимости от возраста) назначают в дозе 0,4–0,76 г на прием 4 раза в сутки.

При других заболеваниях Фталазол-КМП назначают взрослым в первые 2–3 дня по 1–2 г каждые 4–6 ч, в последующие 2–3 дня — в половинных дозах. Детям в 1-й день — по 0,1 г на 1 кг массы тела в сутки. Препарат принимают в равных дозах каждые 4 ч с перерывом на ночь. В последующие дни назначают по 0,2–0,5 г каждые 6–8 ч.

Фталазол-КМП в зависимости от характера заболевания можно применять в сочетании с другими противомикробными средствами. Одновременно с препаратом целесообразно назначать хорошо всасывающиеся сульфаниламиды — сульфадимидин, сульфаэтидол и др.