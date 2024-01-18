ФТАЛИЛСУЛЬФАТИАЗОЛ (PHTHALYLSULFATHIAZOLUM)

внутрь. При острой форме дизентерии взрослым назначают в 1–2-й день — по 6 г/сут (каждые 4 ч по 1 г), в 3–4-й день — по 4 г/сут (каждые 6 ч по 1 г), в 5–6-й день — по 3 г/сут (каждые 8 ч по 1 г). Курсовая доза составляет 25–30 г. Через 5–6 дней после 1-го курса лечения проводят 2-й курс: 1–2-й день — по 1 г через 4 ч (ночью — через 8 ч), всего — 5 г/сут; 3–4-й день — по 1 г через 4 ч (на ночь не назначают), всего — 3 г/сут. Общая доза на 2-й курс — 21 г; при легком течении болезни дозу можно снизить до 18 г. Максимальные дозы для взрослых внутрь: разовая — 2 г, суточная — 7 г. Детям в возрасте до 3 лет назначают из расчета 0,2 г на 1 кг массы тела в сутки; суточную дозу в течение дня делят на 3 равные части, принимаемые в период бодрствования. В указанной дозе принимают в течение 7 дней. Детям в возрасте старше 3 лет (в зависимости от возраста) назначают по 0,4–0,75 г на прием 4 раза в сутки.

При других заболеваниях назначают взрослым в первые 2–3 дня по 1–2 г каждые 4–6 ч, в последующие 2–3 дня — в половинной дозе. Детям назначают в 1-й день из расчета 0,1 г/кг массы тела в сутки. Принимают в равных дозах каждые 4 ч с перерывом на ночь. В последующие дни назначают по 0,2–0,5 г каждые 6–8 ч.