Де-нол согласно АТС-классификации относится к группе прочих препаратов для терапии пептической язвы и гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, — оригинальный препарат, отпускается без рецепта. Основным действующим веществом является висмута субцитрат коллоидный. Это сложная висмутовая соль лимонной кислоты, которая растворима в воде, но осаждается при pH <5. В желудочном соке оптимальный pH для ее осаждения — 3,5. При терапии препаратом в кратерах язвы висмут находится в большем количестве, чем в окружающей их слизистой оболочке, и в язве он образует комплекс с белками (защитный слой), который способствует рубцеванию, защищает язву от действия желудочного сока (Antona J. et al., 1988).

Фармакодинамика

Де-нол эффективен при лечении гастродуоденальных заболеваний, механизмов его действия несколько. Большинство предполагаемых механизмов сосредоточены вокруг ингибирования ферментов, интерференции металлов или бактериальной структуры и адгезии. Оказывает слабое нейтрализующее кислоту действие, на секрецию кислоты не влияет. Снижает секрецию пепсина, пепсиногена. Вызывает усиление секреции гликопротеинов слизи и может взаимодействовать со слизью желудка, после чего действовать как диффузионный барьер для HCl (цитопротекторное действие). Он также предотвращает адгезию H. pylori к эпителиальным клеткам и может ингибировать ферменты, секретируемые этой бактерией (Lee S.P., 1991). После заживления язвы становится очевидно, что эпителиальные микроворсинки в области рубца ближе к нормальной ультраструктуре, чем микроворсинки у пациентов, у которых для заживления язвы применяли другие препараты. В качестве стандартной терапевтической дозировки была предложена концентрация висмута, приближающаяся к 1 мг/мл.

Фармакокинетика

Исследования перорального введения висмута субцитрата коллоидного демонстрируют, что в среднем клиренс висмута в крови составляет 50–95 мл/мин, тогда как его биодоступность колеблется в пределах 0,16–0,28%. Более высокие значения клиренса в каждом случае предполагают, что желчный клиренс (выведение препарата с желчью) является значительной частью метаболизма, тогда как более низкие значения предполагают только почечный клиренс (характеризует выделительную функцию почек) (Benet L.Z., 1991).

После перорального приема низкие дозы вещества абсорбируются из ЖКТ. Висмут, который абсорбировался в ЖКТ, выводится с мочой, а оставшаяся часть введенной дозы в виде сульфида висмута — с калом. После завершения терапии препаратом концентрация висмута субцитрата коллоидного в плазме крови быстро снижается.

Патологии, при которых назначают препарат

Гастрит — характерно рецидивирующее воспаление слизистой оболочки желудка.

Дуоденит — воспалительное заболевание слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки.

Анастомозит — воспаление, возникшее в области искусственно наложенного анастомоза, преимущественно органов ЖКТ.

Диспепсия — нарушение нормальной деятельности желудка; сопровождается ощущением боли и/или дискомфорта в эпигастральной области в течение месяца, часто рецидивирующее состояние.

Язвенная болезнь — циклическое появление пептических язв; локальное нарушение слизистой оболочки желудка и/или двенадцатиперстной кишки, иногда с захватом подслизистого слоя. Секреция кислоты в желудке при этом обычно не увеличивается.

Противопоказания



Гиперчувствительность к действующему веществу препарата или любому из компонентов препарата. Почечная недостаточность в тяжелой форме.

Особенности применения

Во время терапии Де-нолом не назначать другие препараты, соки, пищу, молоко, фрукты за 30 мин до и после приема препарата. Так как все это может оказать влияние на терапевтическое действие лекарственного средства.

При сочетанном применении с антибиотиками тетрациклиновой группы происходит снижение всасываемости последних.

Применение, рекомендуемые дозы



Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет: по 1 таблетке 4 р/сут за 30 мин до еды и на ночь. Можно назначать другой режим дозирования: по 2 таблетки 2 р/сут.

Дети в возрасте 8–14 лет: по 1 таблетке 2 р/сут за 30 мин до еды.

Дети в возрасте 4–8 лет: 8 мг/кг/сут, суточную дозу делят на 2 приема, но она должна быть не более 2 таблеток в сутки.

Таблетки запивают небольшим количеством жидкости. Курс терапии определяется врачом индивидуально, обычно 4–8 нед. Если в организме человека была выявлена бактерия H. pylori, то препарат Де-нол назначают в составе комплексной терапии.

Helicobacter pylori является бактерией, адаптированной для выживания в кислой желудочной среде посредством кислотной акклиматизации, но демонстрирует более устойчивый рост при нейтральном pH. Многие антибиотики, применяемые для лечения заболеваний, обусловленных H. pylori, влияют на рост бактерий. Было установлено, что Helicobacter pylori обладает выраженной активностью алкогольдегидрогеназы (АДГ) и способна — при инкубации с раствором, содержащим этанол in vitro, — производить большое количество ацетальдегида. А некоторые лекарственные средства, обычно применяемые для эрадикации бактерии и лечения гастродуоденальных заболеваний, являются мощными ингибиторами АДГ и, следовательно, эффективно предотвращают бактериальное окисление этанола в ацетальдегид.

Передозировка



Передозировка может привести к почечной недостаточности, с отсрочкой ее проявления 10 дней. Назначают гемодиализ.

При однократном приеме очень высокой дозы препарата следует промыть желудок, принять осмотическое слабительное, после — сорбент.

Исследования

Висмута субцитрат коллоидный был изучен в клинических исследованиях, посвященных терапии язвенной болезни, неязвенной диспепсии, дуоденита и гастродуоденита, вызванного Helicobacter pylori. Частота заживления язв при этих заболеваниях была выше по сравнению с плацебо. Аналогичные результаты были получены и при сравнении терапии циметидином/ранитидином с результатами терапии висмутом. Результат от терапии Де-нолом был значительно лучше, чем при терапии повышенными дозами антагонистов H 2 -рецепторов. Через 12 мес после терапии зафиксировали, что рецидив язвенной болезни проявлялся в меньшей степени (значительно), чем при терапии антагонистами H 2 -рецепторов. Курение не влияло на заживление язвы висмутом субцитратом коллоидным. Эрадикация (название стандартных лечебных режимов, направленных на полное уничтожение) H. pylori с помощью висмута мало влияет на заживление язвы, но имеет большое значение для предотвращения развития ее рецидива. Де-нол оказался эффективен в сочетании с антибиотиками для терапии гастрита, вызванного H. pylori. При язвенной болезни желудка терапия висмутом продемонстрировала значительные преимущества по сравнению с плацебо и была сопоставима с лечением циметидином и сукральфатом. Установлено, что висмута субцитрат эффективен при терапии эрозивного дуоденита (Lambert J.R., 1991).

Де-нол (висмута субцитрат коллоидный — CBS) осаждается в кислой среде и взаимодействует с экссудативным слоем, покрывающим кратер язвы; кроме того, CBS блокирует активность пепсина, замедляет обратную диффузию ионов водорода и стимулирует синтез простагландинов. Средняя частота заживления язвы после 4 нед лечения CBS составляет 78%, при терапии циметидином — 63%. Терапия CBS обусловливает 84% заживления язвы по сравнению с 78% таковой ранитидином. После 4 нед терапии CBS язвенной болезни желудка средняя частота заживления язвы составила 68% по сравнению с 54% циметидином. Доля пациентов без рецидивов через 12 мес после заживления язвы оказался значительно выше, чем в случае терапии блокаторами H 2 -рецепторов (Tytgat G.N., 1987).

Влияние препарата Дe-нoл на симптомы, Helicobacter pylori и гистологические особенности было изучено у 35 пациентов с неязвенной диспепсией. Боль (34 случая) и вздутие живота (18 случаев) были преобладающими симптомами. H. pylori была выявлена у 26 (74,3%) пациентов. Гастрит и дуоденит диагностированы у 29 из 32 и у 22 из 31 пациентов соответственно. Облегчение симптомов заболевания после терапии наблюдалось у 29 (82,8%) пациентов. Уменьшение выраженности гастрита и дуоденита отмечалось у 60,8 и 58,8% соответственно; более чем у 70% пациентов с H. pylori после терапии эта бактерия не выявлена. Вывод: висмута субцитрат коллоидный эффективен при кратковременном лечении неязвенной диспепсии. Он также способствует уничтожению H. рylori (Simjee A.E., 1988).

Стандартные (комбинированные) методы лечения Helicobacter pylori

Ранее язвы желудка лечили кислотоподавляющими препаратами (подбирали индивидуально). Однако после терапии всегда наблюдался рецидив болезни, так как бактерия Helicobacter pylori не подвергалась эрадикации. После стали применять тройную терапию, которая состоит из субцитрата коллоидного висмута, метронидазола и тетрациклина. Низкодозовая тройная терапия включает омепразол, амоксициллин и кларитромицин; либо омепразол, кларитромицин и метронидазол; либо омепразол, амоксициллин и метронидазол. Более простые двойные методы лечения включали комбинацию ингибитора протонного насоса (омепразол) с амоксициллином или кларитромицином. Ингибиторы протонного насоса являются эффективными препарата, подавляющими продукцию соляной кислоты. Это производные бензимидазола, которые действуют как пролекарства, активируясь в кислой среде. Активированная форма связывается с сульфгидрильными группами цистеинов, расположенными на внеклеточном домене (участок рецептора, который находится вне клетки). К другим ингибиторам протонного насоса относятся лансопразол, рабепразол, пантопразол, Хотя они различаются по заместителям в пиридиновой или бензимидазольной группе, но имеют сходные свойства и способы действия. Однако было установлено, что двойная терапия гораздо менее эффективна, чем тройная. Более эффективные схемы тройной или четырехкратной лекарственной терапии могут быть разработаны с учетом антибиотикорезистентности (Goddard and Atherton, 1999; Megraud et al., 1999).

Helicobacter pylori является широко распространенной грамотрицательной бактерией, которая поражает слизистую оболочку желудка примерно у 50% населения мира. В последние годы успеха в терапии с применением стандартных схем добиться сложно. Стандартная тройная терапия первой линии, включающая ингибитор протонного насоса (ИПП) и два антибиотика, как правило кларитромицин и амоксициллин или метронидазол, показала снижение эффективности почти до 70%, что намного ниже первоначальной цели в 80%. Повышенная резистентность к антибиотикам считается наиболее важной причиной снижения эффективности лечения. Считается, что схемы четырехкратной терапии, содержащие висмут, имеют одинаковую или повышенную эффективность и рекомендуются как комбинация препаратов первого выбора для лечения патологии с высокой устойчивостью к кларитромицину. В трех недавних клинических исследованиях с применением висмута субцитрата коллоидного (CBS) в сочетании с тетрациклином и метронидазолом в составе одной таблетки, достигнуты показатели эрадикации в диапазоне 88–93%. Информация об устойчивости H. pylori к висмуту отсутствует (Marcus E.A., 2015).

