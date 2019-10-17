гель Гепарин-Дарница не следует наносить на открытые раны и применять при наличии гнойных процессов!

Не применять на больших участках кожи, на участках кожи с повышенной чувствительностью, на слизистые оболочки. Нельзя допускать попадания геля в глаза.

Рекомендуется проводить контроль показателей свертывания крови под наблюдением врача.

В случае нарушения свертывания крови гель не рекомендуется наносить на большие участки кожи.

Препарат не следует назначать при кровотечениях.

Препарат следует применять с осторожностью при геморрагических процессах.

В случае лечения флебита препарат не следует втирать в кожу.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не применяют.

Дети. Учитывая ограниченный опыт применения, препарат не следует назначать детям.

Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.