Гепарин-Дарница (Heparin-Darnitsa) (135379) - инструкция по применению ATC-классификация
Гепарин-Дарница инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гепарин натрия — антикоагулянт прямого действия — блокирует биосинтез тромбина, тормозит образование фибрина из фибриногена, уменьшает агрегацию тромбоцитов и угнетает активность гиалуронидазы. При местном применении гель Гепарин-Дарница оказывает антитромботическое, противовоспалительное и противоотечное действие. Препарат не проявляет местнораздражающего действия.
Фармакокинетика. При нанесении на кожу в системный кровоток попадает незначительное количество гепарина натрия, которое выделяется в основном почками.
Показания Гепарин-Дарница
лечение заболеваний поверхностных вен, таких как варикозное расширение вен и связанных с ним осложнений, флеботромбоз, тромбофлебит, поверхностный перифлебит. Послеоперационный варикозный флебит, осложнения после хирургического удаления подкожной вены нижней конечности. Травмы и ушибы, инфильтраты и локализованные отеки, подкожные гематомы. Травмы и растяжения мышечно-сухожильных и капсулосвязочных структур.
Применение Гепарин-Дарница
препарат Гепарин-Дарница применяют местно, 3–10 см геля наносят легкими втирающими движениями на кожу пораженного участка 1–3 раза в сутки. Доза препарата зависит от площади пораженного участка. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально, с учетом тяжести течения заболевания.
Противопоказания
индивидуальная повышенная чувствительность к гепарину или любому из компонентов препарата, трофические язвы нижних конечностей, кровоточащие и/или инфицированные раны, геморрагический диатез, пурпура, тромбоцитопения, гемофилия. Склонность к кровотечениям.
Побочные эффекты
дерматологические нарушения: отек кожи, сыпь, зуд, покраснение, припухлость, ощущение жжения, кровоизлияния, иногда — возникновение небольших пустул, пузырьков или пузырей, которые быстро исчезают после прекращения применения препарата.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе крапивница, ангионевротический отек.
При нанесении на большие участки кожи возможно развитие системных побочных реакций.
Особые указания
гель Гепарин-Дарница не следует наносить на открытые раны и применять при наличии гнойных процессов!
Не применять на больших участках кожи, на участках кожи с повышенной чувствительностью, на слизистые оболочки. Нельзя допускать попадания геля в глаза.
Рекомендуется проводить контроль показателей свертывания крови под наблюдением врача.
В случае нарушения свертывания крови гель не рекомендуется наносить на большие участки кожи.
Препарат не следует назначать при кровотечениях.
Препарат следует применять с осторожностью при геморрагических процессах.
В случае лечения флебита препарат не следует втирать в кожу.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не применяют.
Дети. Учитывая ограниченный опыт применения, препарат не следует назначать детям.
Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
пероральные антикоагулянты — одновременное применение с гелем Гепарин-Дарница может вызвать удлинение протромбинового времени.
НПВП, венотонизирующие лекарственные средства — при одновременном применении усиливается эффект геля Гепарин-Дарница.
Лекарственные средства для наружного применения (например препараты НПВП) — при одновременном применении с гелем Гепарин-Дарница значительно усиливается всасывание других лекарственных средств через кожу.
Не следует применять препарат вместе с лекарственными средствами для местного применения, например с препаратами, содержащими тетрациклин, гидрокортизон, салициловую кислоту, с антикоагулянтами.
Передозировка
при местном применении — маловероятна. В связи с отсутствием информации о случайной передозировке или проглатывании препарата, не существует специфических рекомендаций для данных состояний.
Лечение: могут быть проведены общие поддерживающие мероприятия.
Вследствие случайного перорального применения геля у ребенка может возникнуть тошнота или рвота. В таком случае следует промыть желудок, а при необходимости — назначить симптоматическую терапию. Действие гепарина можно нейтрализовать с помощью протамина сульфата.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 15 °С.