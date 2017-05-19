Венорутинол (Venorutinol) (135367) - инструкция по применению ATC-классификация
Венорутинол инструкция по применению
Фармакологические свойства
троксерутин − средство с Р-витаминной активностью и выраженным ангиопротекторным действием. Препарат снижает сосудисто-тканевую проницаемость и ломкость капилляров, способствует нормализации и улучшению трофики тканей, уменьшает застойные явления в венах и паравенозных участках, оказывает противоотечное и противовоспалительное действие, повышает тонус гладких мышц венозных кровеносных сосудов; участвует в окислительно-восстановительных процессах; стабилизирует активность гиалуроновой кислоты в оболочках клеток, блокируя активность гиалуронидазы; увеличивает плотность сосудистой стенки, уменьшает экссудацию жидкой части плазмы и диапедез форменных элементов крови. Благодаря уменьшению проявлений экссудативного воспаления в сосудах троксерутин ограничивает прилипание тромбоцитов к поверхности сосудистой стенки. После приема капсулы внутрь, препарат хорошо абсорбируется в желудочно-кишечном тракте. Cmax активного вещества в плазме отмечается в среднем через 2 ч после приема внутрь. Хорошо проникает через ГЭБ. Метаболизируется в печени с образованием нескольких неактивных метаболитов. Частично выводится в неизмененном виде с мочой и желчью.
Показания Венорутинол
Капсулы:
- хроническая венозная недостаточность с такими проявлениями: отеки, трофические поражения кожи, в том числе язвы голени;
- после хирургических вмешательств в связи с варикозным расширением вен;
- варикозное расширение вен, в том числе при беременности (ІІ и ІІІ триместр), поверхностный тромбофлебит, флебит, перифлебит, постфлебитные состояния, посттромботический синдром;
- геморрой;
- в комплексном лечении диабетической ретинопатии;
- парестезии и судороги нижних конечностей в ночное время и при пробуждении;
- посттравматические отеки и гематомы.
Гель:
- профилактика и лечение варикозного расширения вен;
- боль и отеки конечностей, обусловленные венозной недостаточностью;
- трофические нарушения и язвы при хронической венозной недостаточности;
- тромбоз, тромбофлебит;
- постфлебитные состояния;
- закрытые травмы (в том числе и спортивные).
Применение Венорутинол
Капсулы. Венорутинол принимают внутрь во время еды по 1 капсуле 2 раза в сутки (утром и вечером). Поддерживающая терапия − по 1 капсуле в сутки. Иногда желаемый эффект отмечается после применения дозы 600 мг (2 капсулы) в сутки.
Желатиновые капсулы следует проглатывать, не разжевывая.
Продолжительность приема лекарственного средства определяется тяжестью течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 3–4 нед.
Гель. Препарат применяют наружно. Гель тонким слоем наносят утром и вечером на пораженные участки с помощью легких массирующих движений до его полного впитывания в кожу. Курс лечения зависит от тяжести заболевания и может продолжаться до 20 дней.
Противопоказания
капсулы.
- повышенная чувствительность к троксерутину и/или любому компоненту препарата;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит (в фазе обострения);
- детский возраст.
Гель.
- повышенная чувствительности к компонентам препарата;
- возраст до 14 лет.
Побочные эффекты
Капсулы. При применении капсул Венорутинол редко возникают нежелательные реакции.
Со стороны ЖКТ возможны тошнота, рвота, боль в животе, диарея, диспепсия. В редких случаях отмечаются эрозивно-язвенные поражения пищеварительного тракта.
Возможны кожные аллергические реакции — крапивница, зуд; редко — головная боль, покраснение лица, нарушение сна.
Гель. В отдельных случаях возникают местные реакции гиперчувствительности — крапивница, дерматит, экзема. Большинство из указанных проявлений быстро исчезает после отмены препарата.
Особые указания
Капсулы. Препарат с осторожностью назначают пациентам с тяжелыми заболеваниями печени и желчного пузыря. Больным с выраженными нарушениями функции почек не рекомендуется длительный прием Венорутинола.
Венорутинол применяют во время еды, учитывая, что он раздражает слизистую оболочку желудка.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны применять это лекарственное средство.
Пациенты с отеком нижних конечностей, вызванным заболеваниями сердца, почек или печени, не должны применять препарат, поскольку он не является эффективным при этих состояниях.
Гель. Не наносить на пораженные участки кожи, следить, чтобы препарат не попал в глаза и на слизистые оболочки. Можно наносить под окклюзионную повязку.
Применение в период беременности и кормления грудью.
Не следует применять в первые 3 мес беременности.
Во ІІ и ІІІ триместр беременности и в период кормления грудью возможно применение препарата под наблюдением врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
В случае применения препарата у женщин, кормящих грудью, грудное вскармливание рекомендуется прекратить.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей не изучались.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данных о способности препарата влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами нет.
Взаимодействия
Капсулы. Препарат усиливает действие аскорбиновой кислоты относительно укрепления структуры и уменьшения проницаемости сосудистой стенки.
Передозировка
Капсулы. Могут усиливаться симптомы побочных эффектов (тошнота, диарея, диспепсия, боль в животе и головная боль, нарушение сна, кожные аллергические реакции).
Лечение симптоматическое. Прекратить прием препарата, вызвать рвоту или промыть желудок. При необходимости можно назначить перитонеальный диализ.
Условия хранения
Капсулы. В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Гель. В сухом защищенном от света месте при температуре 15–25 °С.