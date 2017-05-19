Капсулы. Препарат с осторожностью назначают пациентам с тяжелыми заболеваниями печени и желчного пузыря. Больным с выраженными нарушениями функции почек не рекомендуется длительный прием Венорутинола.

Венорутинол применяют во время еды, учитывая, что он раздражает слизистую оболочку желудка.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны применять это лекарственное средство.

Пациенты с отеком нижних конечностей, вызванным заболеваниями сердца, почек или печени, не должны применять препарат, поскольку он не является эффективным при этих состояниях.

Гель. Не наносить на пораженные участки кожи, следить, чтобы препарат не попал в глаза и на слизистые оболочки. Можно наносить под окклюзионную повязку.

Применение в период беременности и кормления грудью.

Не следует применять в первые 3 мес беременности.

Во ІІ и ІІІ триместр беременности и в период кормления грудью возможно применение препарата под наблюдением врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

В случае применения препарата у женщин, кормящих грудью, грудное вскармливание рекомендуется прекратить.

Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей не изучались.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данных о способности препарата влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами нет.