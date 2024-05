Фармакодинамика. Валсартан — активный специфический антагонист рецепторов ангиотензина II, предназначенный для применения внутрь. Действует избирательно на рецепторы подтипа AT 1 , ответственные за известные эффекты ангиотензина II. Повышенные уровни ангиотензина II в плазме крови после блокады АТ 1 -рецепторов валсартаном могут стимулировать неблокированный АТ 2 -рецептор, который уравновешивает эффект АТ 1 -рецептора. Валсартан не проявляет какой-либо частичной агонистической активности в отношении рецепторов подтипа AT 1 валсартан, но сродство валсартана к рецепторам подтипа AT 1 примерно в 20 000 раз выше, чем к AT 2 .

Валсартан не ингибирует АПФ, известный также под названием кининазы II, который превращает ангиотензин I в ангиотензин II и разрушает брадикинин. В результате применения препарата у пациентов с АГ снижается АД без влияния на частоту пульса.

Начало гипотензивного действия отмечается в пределах 2 ч, максимум — в пределах 4–6 ч после приема внутрь, продолжительность действия — >24 ч. Максимальный терапевтический эффект развивается через 4 нед после начала лечения и сохраняется при длительной терапии. В случае применения с гидрохлоротиазидом достигается значительное дополнительное снижение АД.

Внезапное прекращение приема препарата не сопровождается развитием синдрома отмены. При продолжительном применении у больных с АГ установлено, что лекарственное средство не оказывало существенного влияния на уровень общего ХС, мочевой кислоты, а также при исследовании натощак — на концентрацию ТГ и глюкозы в плазме крови.

Применение препарата обусловливает уменьшение количества случаев госпитализации по причине сердечной недостаточности, замедление прогрессирования сердечной недостаточности, улучшение функционального класса по классификации NYHA, увеличение фракции выброса, а также уменьшение признаков и симптомов сердечной недостаточности и повышение показателей качества жизни по сравнению с плацебо.

Результаты исследования VALIANT продемонстрировали эффективность валсартана, как и каптоприла, в снижении общей смертности после инфаркта миокарда. Валсартан был также эффективным в снижении уровня смертности вследствие сердечно-сосудистой патологии, уменьшал количество случаев госпитализации вследствие сердечной недостаточности и случаев рецидивирующего инфаркта миокарда. Валсартан положительно влиял на такой показатель, как период времени после перенесенного острого инфаркта миокарда до появления первых проявлений сердечно-сосудистой патологии, приводящих к смерти.

Дети. Антигипертензивный эффект валсартана оценивали в 4 рандомизированных двойных слепых клинических исследованиях у 561 ребенка в возрасте 6–18 лет и у 165 детей в возрасте от 1 года до 6 лет. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей, а также ожирение были наиболее частыми основными факторами, вызывающими АГ у детей, включенных в исследования.

Клинический опыт применения у детей в возрасте старше 6 лет. В ходе клинического исследования с участием 261 ребенка с АГ в возрасте 6–16 лет пациенты с массой тела <35 кг получали 10; 40 или 80 мг валсартана в сутки (низкие, средние и высокие дозы), пациенты с массой тела ≥35 кг — 20; 80 и 160 мг валсартана в сутки (низкие, средние и высокие дозы). В конце 2-й недели валсартан снижал систолическое и диастолическое АД в зависимости от дозы. В целом 3 уровня дозы валсартана (низкая, средняя и высокая) достоверно снижали систолическое АД на 8; 10; 12 мм рт. ст. соответственно.

Клинический опыт применения у детей в возрасте до 6 лет. Валсартан не рекомендован к применению у этой возрастной категории.

Фармакокинетика

Всасывание. После перорального применения валсартана в таблетках C max в плазме крови достигается через 2–4 ч, в форме р-ра — через 1–2 ч. Средняя абсолютная биодоступность препарата в форме таблеток и р-ра составляет 23 и 39% соответственно. Еда снижает экспозицию (как определено по AUC) валсартана примерно на 40% и C max — примерно на 50%, хотя концентрации валсартана в плазме крови, начиная примерно с 8 ч после приема препарата, аналогичные в группах приема препарата натощак и после еды. Однако уменьшение AUC не сопровождается клинически значимым снижением терапевтического эффекта, поэтому валсартан можно принимать как во время еды, так и натощак.

Распределение. Объем распределения валсартана в равновесном состоянии после в/в введения составляет около 17 л, указывая на то, что препарат не распределяется в тканях экстенсивно. Валсартан в значительной степени связывается с белками плазмы крови (94–97%), в основном с альбумином.

Биотрансформация. Валсартан не метаболизируется в значимой степени, поскольку только около 20% дозы выводятся в виде метаболитов. Гидроксиметаболит определяли в плазме крови в низких концентрациях (<10% AUC валсартана). Этот метаболит фармакологически неактивен.

Выведение. Фармакокинетическая кривая валсартана имеет мультиэкспоненциальный характер (Т ½α <1 ч и T ½β около 9 ч). Валсартан выводится преимущественно через желчь с калом (около 83% дозы) и почками с мочой (около 13% дозы), главным образом в неизмененном виде. После в/в введения клиренс валсартана составляет около 2 л/ч, а почечный клиренс — 0,62 л/ч (около 30% общего клиренса). Т ½ валсартана составляет 6 ч.

Пациенты с сердечной недостаточностью (таблетки 40, 80 и 160 мг)

Среднее время достижения C max и T ½ валсартана у пациентов с сердечной недостаточностью и у здоровых добровольцев аналогичны. Величины AUC и C max валсартана почти пропорциональны повышению дозы выше клинического диапазона дозирования (40–160 мг 2 раза в сутки). Средний коэффициент кумуляции составляет 1,7. Предполагаемый клиренс валсартана после перорального применения составляет около 4,5 л/ч. Возраст не влияет на предполагаемый клиренс у пациентов с сердечной недостаточностью.

Фармакокинетика у отдельных групп пациентов

Пациенты пожилого возраста. У некоторых пациентов пожилого возраста системное воздействие валсартана было несколько более выраженным, чем у пациентов молодого возраста, однако не было установлено какой-либо клинической значимости.

Пациенты с нарушением функции почек. Не выявлено корреляции между функцией почек и системным воздействием валсартана. Поэтому пациентам с нарушением функции почек (клиренс креатинина >10 мл/мин) коррекции дозы препарата не требуется. На сегодня нет данных относительно безопасности применения у пациентов с клиренсом креатинина <10 мл/мин и больных, находящихся на диализе, поэтому данной категории пациентов валсартан следует применять с осторожностью. Валсартан имеет высокую степень связывания с белками плазмы крови, и его выведение при гемодиализе маловероятно.

Пациенты с нарушением функции печени. Около 70% дозы препарата выводится с желчью, преимущественно в неизмененном виде. Валсартан не поддается значительной биотрансформации, и, как можно ожидать, его системное воздействие не коррелирует со степенью нарушений функции печени. Поэтому для пациентов с печеночной недостаточностью небилиарного происхождения и при отсутствии холестаза коррекции дозы валсартана не требуется. Было установлено, что у пациентов с билиарным циррозом печени или обструкцией желчевыводящих путей AUC валсартана увеличивается примерно в 2 раза.

Дети. В ходе исследования с участием 26 детей с АГ (в возрасте от 1 года до 16 лет), получавших разовую дозу валсартана в форме суспензии (средняя доза 0,9–2 мг/кг, максимальная — 80 мг), клиренс (л/ч/кг) валсартана был сравним у пациентов в возрастном диапазоне от 1 года до 16 лет с аналогичным показателем у взрослых, получавших этот же препарат.

Пациенты с нарушением функции почек. Применение препарата у детей с клиренсом креатинина <30 мл/мин и детей, находящихся на диализе, не изучали, поэтому валсартан не рекомендован к применению у таких пациентов. Детям с клиренсом креатинина >30 мл/мин коррекции дозы не требуется. Следует тщательно контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови.