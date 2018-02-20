гиперкалиемия. Одновременное применение добавок калия, калийсберегающих диуретиков, заменителей соли, содержащих калий, или других средств, которые могут повысить уровень калия (гепарин и др.), не рекомендуется. При необходимости следует контролировать уровень калия.

Нарушение функции почек. До сих пор нет данных о безопасности применения препарата у пациентов с клиренсом креатинина <10 мл/мин и больных, находящихся на диализе, поэтому у таких пациентов валсартан следует применять с осторожностью. Взрослым больным с клиренсом креатинина >10 мл/мин коррекции дозы не требуется.

Одновременное применение антагонистов рецепторов ангиотензина, включая Диован, или ингибиторов АПФ с алискиреном у пациентов с нарушением функции почек (СГФ <60 мл/мин/1,73 м2) противопоказано.

Нарушение функции печени. Пациентам с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени без холестаза Диован следует применять с осторожностью.

Пациенты с дефицитом в организме натрия и/или ОЦК. У пациентов с выраженным дефицитом натрия и/или ОЦК в организме, как, например, у получающих высокие дозы диуретиков, в редких случаях в начале лечения препаратом Диован возможна симптоматическая артериальная гипотензия. Перед началом терапии Диованом следует провести коррекцию содержания в организме натрия и/или ОЦК, например, путем снижения дозы диуретика.

Стеноз почечной артерии. У пациентов с двусторонним стенозом почечной артерии или стенозом артерии единственной почки безопасность применения Диована не установлена. Кратковременное применение Диована у 12 пациентов с вазоренальной АГ, которая является вторичной вследствие одностороннего стеноза почечной артерии, не вызывает существенных изменений гемодинамики почек, креатинина плазмы крови или азота мочевины в крови. Поскольку другие лекарственные средства, влияющие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС), могут повышать уровень мочевины в крови и креатинина в плазме крови у пациентов с односторонним или двусторонним стенозом почечной артерии, в качестве меры предосторожности рекомендуется мониторинг функции почек при лечении валсартаном.

Трансплантация почки. На сегодня нет данных относительно безопасности применения Диована у пациентов, которым недавно проведена трансплантация почки.

Первичный гиперальдостеронизм. Пациентам с первичным гиперальдостеронизмом не следует применять Диован, поскольку у них не активирована РААС.

Стеноз аортального и митрального клапанов, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и при применении других вазодилататоров, с особой осторожностью назначают препарат пациентам со стенозом аортального или митрального клапанов или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.

Недавно перенесенный инфаркт миокарда (таблетки 40, 80 и 160 мг). Комбинация каптоприла и валсартана не показала дополнительного клинического эффекта, зато риск развития нежелательных реакций увеличился по сравнению с таковым при лечении соответствующими препаратами. Таким образом, комбинация валсартана с ингибитором АПФ не рекомендуется. Следует соблюдать осторожность у пациентов после инфаркта миокарда. Оценка больных после инфаркта миокарда всегда должна включать оценку функции почек.

Применение Диована у пациентов после инфаркта миокарда часто приводит к некоторому снижению АД, но обычно нет необходимости прекращать терапию через продолжающуюся симптоматическую гипотензию при условии соблюдения инструкций по дозировке.

Сердечная недостаточность (таблетки 40, 80 и 160 мг). У пациентов с сердечной недостаточностью тройная комбинация ингибитора АПФ, блокатора β-адренорецепторов и Диована не показала любых клинических эффектов. Эта комбинация, вероятно, увеличивает риск развития нежелательных эффектов, поэтому не рекомендуется. Следует соблюдать осторожность у пациентов с сердечной недостаточностью и всегда оценивать функцию почек. Применение Диована у больных с сердечной недостаточностью часто приводит к некоторому снижению АД, но обычно нет необходимости прекращать терапию через продолжающуюся симптоматическую гипотензию при условии соблюдения инструкций по дозировке.

У пациентов, у которых функция почек зависит от активности ренин-ангиотензиновой системы (РАС) (например пациенты с тяжелой застойной сердечной недостаточностью), лечение ингибиторами АПФ связано с олигурией и/или прогрессирующей азотемией и в отдельных случаях — с ОПН и/или летальным исходом. Поскольку валсартан является антагонистом ангиотензина II, нельзя исключать, что применение Диована может быть связано с нарушением функции почек.

Ангионевротический отек в анамнезе. При применении валсартана сообщалось о развитии у пациентов ангионевротического отека, в том числе отека гортани и голосовой щели, что приводит к обструкции дыхательных путей и/или отеку лица, губ, глотки и/или языка; у некоторых из этих пациентов возникновение данного отека отмечено и ранее при применении других препаратов, в том числе ингибиторов АПФ. Развитие ангионевротического отека требует немедленного прекращения применения Диована, и повторно назначать Диован не следует.

Другие условия при стимуляции РАС (таблетки 320 мг). У пациентов, у которых функция почек зависит от активности РАС (например пациенты с тяжелой застойной сердечной недостаточностью), лечение ингибиторами АПФ было связано с олигурией и/или прогрессирующей азотемией и в отдельных случаях — с ОПН и/или летальным исходом. Поскольку валсартан является антагонистом ангиотензина II, нельзя исключить, что применение Диована может быть связано с нарушением функции почек.

Двойная блокада РААС. Одновременное применение препаратов группы антагонистов рецепторов ангиотензина II, в том числе Диована, с другими препаратами, действующими на РААС, связано с увеличением частоты развития артериальной гипотензии, гиперкалиемии и изменений функции почек по сравнению с монотерапией. Рекомендуется мониторинг АД, функции почек и электролитов у пациентов, принимающих Диован и другие препараты, влияющие на РААС.

Дети. Нарушение функции почек. Применение у детей с клиренсом креатинина <30 мл/мин и детей, которым проводят диализ, не изучали, поэтому валсартан не рекомендуется назначать таким пациентам. Детям с клиренсом креатинина >30 мл/мин коррекции дозы не требуется. Следует тщательно контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови при лечении валсартаном. Это касается, в частности, случаев, когда валсартан применяют при наличии других условий (температура, дегидратация), которые, вероятно, нарушают функцию почек.

Одновременное применение антагонистов рецепторов ангиотензина, включая Диован, или ингибиторов АПФ с алискиреном у пациентов с нарушением функции почек (СГФ <60 мл/мин/1,73 м2) противопоказано.

Нарушение функции печени. Как и взрослым, Диован противопоказан детям с тяжелой печеночной недостаточностью, билиарным циррозом печени и холестазом. Существует ограниченный клинический опыт применения Диована у детей с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени тяжести. Доза валсартана для них не должна превышать 80 мг.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II противопоказано в течение всего периода беременности.

Эпидемиологические данные относительно риска тератогенного влияния вследствие применения ингибиторов АПФ в I триместр беременности неубедительны, однако незначительное его повышение нельзя исключить. Поскольку нет контролируемых эпидемиологических данных относительно риска при применении антагонистов рецепторов ангиотензина II, вероятность тератогенного воздействия может существовать и для этого класса препаратов, поэтому их не стоит принимать, за исключением случаев, когда продолжение терапии считается необходимым. Пациенткам, которые планируют беременность, следует назначить альтернативную антигипертензивную терапию с установленным профилем безопасности относительно применения в период беременности. Если диагностирована беременность, лечение антагонистами рецепторов ангиотензина II следует немедленно прекратить и, если необходимо, начать альтернативную терапию. Известно, что применение антагонистов рецепторов ангиотензина II во II и III триместр беременности индуцирует у человека фетотоксичность (снижение функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации костей черепа) и неонатальную токсичность (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия).

Если со II триместра беременности применяли антагонисты рецепторов ангиотензина II, рекомендуется провести ультразвуковое исследование для проверки функции почек и состояния костей черепа.

Состояние новорожденных, матери которых применяли антагонисты рецепторов ангиотензина II, следует тщательно контролировать на предмет развития артериальной гипотензии.

Ввиду отсутствия информации по применению валсартана в период кормления грудью Диован не рекомендуется применять в данный период.

Фертильность. Валсартан в дозах до 200 мг/кг/сут не вызывал нежелательного влияния на репродуктивную функцию у крыс. Эта доза до 200 мг/кг/сут в 6 раз превышает максимальную рекомендованную дозу для человека в пересчете на мг/м2 (расчеты проводились для перорального применения дозы 320 мг/сут у пациента с массой тела 60 кг).

Дети. Диован применяют для лечения АГ у детей в возрасте 6–18 лет. Безопасность и эффективность применения валсартана у детей в возрасте от 1 года до 6 лет не установлены. Препарат не рекомендован для лечения сердечной недостаточности или постинфарктного состояния у детей из-за отсутствия данных относительно безопасности и эффективности.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводилось. Следует иметь в виду, что во время управления транспортными средствами или работы с другими механизмами возможно возникновение головокружения или слабости.