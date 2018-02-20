Диован® (Diovan®) (134976) - инструкция по применению ATC-классификация
Диован инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Валсартан — активный специфический антагонист рецепторов ангиотензина II, предназначенный для применения внутрь. Действует избирательно на рецепторы подтипа AT1, ответственные за известные эффекты ангиотензина II. Повышенные уровни ангиотензина II в плазме крови после блокады АТ1-рецепторов валсартаном могут стимулировать неблокированный АТ2-рецептор, который уравновешивает эффект АТ1-рецептора. Валсартан не проявляет какой-либо частичной агонистической активности в отношении рецепторов подтипа AT1 валсартан, но сродство валсартана к рецепторам подтипа AT1 примерно в 20 000 раз выше, чем к AT2.
Валсартан не ингибирует АПФ, известный также под названием кининазы II, который превращает ангиотензин I в ангиотензин II и разрушает брадикинин. В результате применения препарата у пациентов с АГ снижается АД без влияния на частоту пульса.
Начало гипотензивного действия отмечается в пределах 2 ч, максимум — в пределах 4–6 ч после приема внутрь, продолжительность действия — >24 ч. Максимальный терапевтический эффект развивается через 4 нед после начала лечения и сохраняется при длительной терапии. В случае применения с гидрохлоротиазидом достигается значительное дополнительное снижение АД.
Внезапное прекращение приема препарата не сопровождается развитием синдрома отмены. При продолжительном применении у больных с АГ установлено, что лекарственное средство не оказывало существенного влияния на уровень общего ХС, мочевой кислоты, а также при исследовании натощак — на концентрацию ТГ и глюкозы в плазме крови.
Применение препарата обусловливает уменьшение количества случаев госпитализации по причине сердечной недостаточности, замедление прогрессирования сердечной недостаточности, улучшение функционального класса по классификации NYHA, увеличение фракции выброса, а также уменьшение признаков и симптомов сердечной недостаточности и повышение показателей качества жизни по сравнению с плацебо.
Результаты исследования VALIANT продемонстрировали эффективность валсартана, как и каптоприла, в снижении общей смертности после инфаркта миокарда. Валсартан был также эффективным в снижении уровня смертности вследствие сердечно-сосудистой патологии, уменьшал количество случаев госпитализации вследствие сердечной недостаточности и случаев рецидивирующего инфаркта миокарда. Валсартан положительно влиял на такой показатель, как период времени после перенесенного острого инфаркта миокарда до появления первых проявлений сердечно-сосудистой патологии, приводящих к смерти.
Дети. Антигипертензивный эффект валсартана оценивали в 4 рандомизированных двойных слепых клинических исследованиях у 561 ребенка в возрасте 6–18 лет и у 165 детей в возрасте от 1 года до 6 лет. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей, а также ожирение были наиболее частыми основными факторами, вызывающими АГ у детей, включенных в исследования.
Клинический опыт применения у детей в возрасте старше 6 лет. В ходе клинического исследования с участием 261 ребенка с АГ в возрасте 6–16 лет пациенты с массой тела <35 кг получали 10; 40 или 80 мг валсартана в сутки (низкие, средние и высокие дозы), пациенты с массой тела ≥35 кг — 20; 80 и 160 мг валсартана в сутки (низкие, средние и высокие дозы). В конце 2-й недели валсартан снижал систолическое и диастолическое АД в зависимости от дозы. В целом 3 уровня дозы валсартана (низкая, средняя и высокая) достоверно снижали систолическое АД на 8; 10; 12 мм рт. ст. соответственно.
Клинический опыт применения у детей в возрасте до 6 лет. Валсартан не рекомендован к применению у этой возрастной категории.
Фармакокинетика
Всасывание. После перорального применения валсартана в таблетках Cmax в плазме крови достигается через 2–4 ч, в форме р-ра — через 1–2 ч. Средняя абсолютная биодоступность препарата в форме таблеток и р-ра составляет 23 и 39% соответственно. Еда снижает экспозицию (как определено по AUC) валсартана примерно на 40% и Cmax — примерно на 50%, хотя концентрации валсартана в плазме крови, начиная примерно с 8 ч после приема препарата, аналогичные в группах приема препарата натощак и после еды. Однако уменьшение AUC не сопровождается клинически значимым снижением терапевтического эффекта, поэтому валсартан можно принимать как во время еды, так и натощак.
Распределение. Объем распределения валсартана в равновесном состоянии после в/в введения составляет около 17 л, указывая на то, что препарат не распределяется в тканях экстенсивно. Валсартан в значительной степени связывается с белками плазмы крови (94–97%), в основном с альбумином.
Биотрансформация. Валсартан не метаболизируется в значимой степени, поскольку только около 20% дозы выводятся в виде метаболитов. Гидроксиметаболит определяли в плазме крови в низких концентрациях (<10% AUC валсартана). Этот метаболит фармакологически неактивен.
Выведение. Фармакокинетическая кривая валсартана имеет мультиэкспоненциальный характер (Т½α <1 ч и T½β около 9 ч). Валсартан выводится преимущественно через желчь с калом (около 83% дозы) и почками с мочой (около 13% дозы), главным образом в неизмененном виде. После в/в введения клиренс валсартана составляет около 2 л/ч, а почечный клиренс — 0,62 л/ч (около 30% общего клиренса). Т½ валсартана составляет 6 ч.
Пациенты с сердечной недостаточностью (таблетки 40, 80 и 160 мг)
Среднее время достижения Cmax и T½ валсартана у пациентов с сердечной недостаточностью и у здоровых добровольцев аналогичны. Величины AUC и Cmax валсартана почти пропорциональны повышению дозы выше клинического диапазона дозирования (40–160 мг 2 раза в сутки). Средний коэффициент кумуляции составляет 1,7. Предполагаемый клиренс валсартана после перорального применения составляет около 4,5 л/ч. Возраст не влияет на предполагаемый клиренс у пациентов с сердечной недостаточностью.
Фармакокинетика у отдельных групп пациентов
Пациенты пожилого возраста. У некоторых пациентов пожилого возраста системное воздействие валсартана было несколько более выраженным, чем у пациентов молодого возраста, однако не было установлено какой-либо клинической значимости.
Пациенты с нарушением функции почек. Не выявлено корреляции между функцией почек и системным воздействием валсартана. Поэтому пациентам с нарушением функции почек (клиренс креатинина >10 мл/мин) коррекции дозы препарата не требуется. На сегодня нет данных относительно безопасности применения у пациентов с клиренсом креатинина <10 мл/мин и больных, находящихся на диализе, поэтому данной категории пациентов валсартан следует применять с осторожностью. Валсартан имеет высокую степень связывания с белками плазмы крови, и его выведение при гемодиализе маловероятно.
Пациенты с нарушением функции печени. Около 70% дозы препарата выводится с желчью, преимущественно в неизмененном виде. Валсартан не поддается значительной биотрансформации, и, как можно ожидать, его системное воздействие не коррелирует со степенью нарушений функции печени. Поэтому для пациентов с печеночной недостаточностью небилиарного происхождения и при отсутствии холестаза коррекции дозы валсартана не требуется. Было установлено, что у пациентов с билиарным циррозом печени или обструкцией желчевыводящих путей AUC валсартана увеличивается примерно в 2 раза.
Дети. В ходе исследования с участием 26 детей с АГ (в возрасте от 1 года до 16 лет), получавших разовую дозу валсартана в форме суспензии (средняя доза 0,9–2 мг/кг, максимальная — 80 мг), клиренс (л/ч/кг) валсартана был сравним у пациентов в возрастном диапазоне от 1 года до 16 лет с аналогичным показателем у взрослых, получавших этот же препарат.
Пациенты с нарушением функции почек. Применение препарата у детей с клиренсом креатинина <30 мл/мин и детей, находящихся на диализе, не изучали, поэтому валсартан не рекомендован к применению у таких пациентов. Детям с клиренсом креатинина >30 мл/мин коррекции дозы не требуется. Следует тщательно контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови.
Показания Диован
АГ (таблетки 40 мг) у детей в возрасте 6–18 лет.
АГ (таблетки 80, 160 и 320 мг) у взрослых и детей в возрасте 6–18 лет.
Постинфарктное состояние (таблетки 40, 80 и 160 мг)
Лечение клинически стабильных взрослых пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью или бессимптомной систолической дисфункцией левого желудочка после недавно (12 ч–10 сут) перенесенного инфаркта миокарда.
Сердечная недостаточность (таблетки 40, 80 и 160 мг)
Лечение симптоматической сердечной недостаточности у взрослых пациентов, когда нельзя применять ингибиторы АПФ, или как вспомогательная терапия с ингибиторами АПФ, когда нельзя применять блокаторы β-адренорецепторов.
Применение Диован
Диован можно применять независимо от приема пищи, таблетки следует запивать водой.
Дозировка
АГ
АГ (только таблетки 80, 160 и 320 мг). Рекомендуемая начальная доза валсартана составляет 80 мг 1 раз в сутки. Антигипертензивный эффект достигается в течение 2 нед, а максимальный эффект — через 4 нед. У некоторых пациентов с неадекватно контролируемым АД дозу можно повысить до 160 мг и до максимальной — 320 мг.
Диован можно применять с другими антигипертензивными средствами. Сочетанное применение диуретиков, таких как гидрохлоротиазид, будет еще больше снижать АД.
Недавно перенесенный инфаркт миокарда (таблетки 40, 80 и 160 мг). Терапию клинически стабильным пациентам можно начинать уже через 12 ч после перенесенного инфаркта миокарда. После начальной дозы валсартана 20 мг 2 раза в сутки ее следует повысить до 40; 80 и 160 мг 2 раза в сутки в течение следующих нескольких недель. Начальную дозу применяют в форме таблетки по 40 мг, которую можно разделить на две равные половины.
Целевая максимальная доза составляет 160 мг 2 раза в сутки. Рекомендуется, чтобы уровень дозировки 80 мг 2 раза в сутки был достигнут через 2 нед после начала лечения, а максимальная доза 160 мг 2 раза в сутки — через 3 мес в зависимости от переносимости пациентом лечения. При возникновении симптоматической артериальной гипотензии или почечной дисфункции следует рассмотреть вопрос о снижении дозы.
Валсартан можно применять у пациентов, которые принимали другие препараты после перенесенного инфаркта миокарда, например тромболитики, ацетилсалициловую кислоту, блокаторы β-адренорецепторов, статины и диуретики. Комбинация с ингибиторами АПФ не рекомендуется.
Пациентам после перенесенного инфаркта миокарда всегда необходимо проводить мониторинг функции почек.
Сердечная недостаточность (таблетки 40, 80 и 160 мг). Рекомендуемая начальная доза Диована составляет 40 мг 2 раза в сутки. Постепенное повышение дозы до 80 и 160 мг 2 раза в сутки следует осуществлять с интервалами не менее 2 нед до высшей дозы в зависимости от переносимости пациентом. Следует рассмотреть вопрос о снижении дозы сопутствующих диуретиков. Максимальная суточная доза, которую применяли при клинических исследованиях, составила 320 мг, разделенная на несколько приемов.
Валсартан можно применять в комбинации с другими препаратами для лечения сердечной недостаточности. Однако тройная комбинация ингибитора АПФ, блокатора β-адренорецепторов и валсартана не рекомендуется.
Пациентам с сердечной недостаточностью необходим мониторинг функции почек.
Применение у отдельных групп пациентов
Пациенты пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста коррекции дозы не требуется.
Почечная недостаточность. Взрослым пациентам с клиренсом креатинина >10 мл/мин коррекции дозы не требуется. Одновременное применение Диована с алискиреном у пациентов с нарушением функции почек (скорость гломерулярной фильтрации (СГФ) <60 мл/мин/1,73 м2) противопоказано.
Сахарный диабет. Одновременное применение Диована с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом противопоказано.
Печеночная недостаточность. Диован противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью, билиарным циррозом и холестазом. У пациентов с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени без холестаза доза валсартана не должна превышать 80 мг.
АГ у детей
Дети и подростки в возрасте 6–18 лет. Начальная доза составляет 40 мг 1 раз в сутки для детей с массой тела <35 кг и 80 мг 1 раз в сутки для детей с массой тела ≥35 кг. Следует корригировать дозу с учетом АД. Применение препарата в максимальных дозах изучали в ходе клинических исследований (табл. 1).
Дозы выше указанных не исследовали, поэтому их применение не рекомендуют.
Таблица 1
|Масса тела, кг
|Максимальная доза Диована, определенная при клинических исследованиях, мг
|≥18 – <35
|80
|≥35 – <80
|160
|≥80 – ≤160
|320
Дети в возрасте до 6 лет. Безопасность и эффективность Диована у детей в возрасте от 1 года до 6 лет не установлены.
Применение у детей в возрасте 6–18 лет с почечной недостаточностью. Применение у детей с клиренсом креатинина <30 мл/мин и детей, находящихся на диализе, не исследовали, поэтому валсартан не рекомендуют назначать таким пациентам. Детям с клиренсом креатинина >30 мл/мин коррекции дозы не требуется. Необходимо тщательно контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови.
Применение у детей в возрасте 6–18 лет с печеночной недостаточностью. Как и взрослым, Диован противопоказан детям с тяжелой печеночной недостаточностью, билиарным циррозом и холестазом. Клинический опыт применения валсартана у детей с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени ограничен. Доза валсартана не должна превышать 80 мг для таких пациентов.
Сердечная недостаточность и недавно перенесенный инфаркт миокарда у детей. Диован не рекомендуется для лечения сердечной недостаточности или недавно перенесенного инфаркта миокарда у детей из-за отсутствия данных относительно безопасности и эффективности.
Противопоказания
повышенная чувствительность к валсартану или любому из компонентов вспомагательных веществ. Тяжелая печеночная недостаточность, билиарный цирроз и холестаз. Период беременности. Одновременное применение антагонистов рецепторов ангиотензина, включая Диован, или ингибиторов АПФ с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом или нарушением функции почек (СГФ <60 мл/мин/1,73 м2).
Побочные эффекты
в контролируемых клинических исследованиях у взрослых пациентов с АГ частота побочных реакций при приеме плацебо соответствовала таковой при приеме валсартана. Установлено, что частота возникновения побочных реакций не связана с дозой или длительностью лечения, а также выявлено отсутствие связи с полом, возрастом или расой пациента.
Побочные реакции, зарегистрированные в клинических, постмаркетинговых и лабораторных исследованиях, указаны ниже по классам и системам органов.
Частота возникновения побочных реакций оценивается следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/100 000), включая отдельные сообщения. В каждой группе частоты побочные реакции представлены в порядке уменьшения серьезности.
Побочные реакции, зарегистрированные во время постмаркетинговых и лабораторных исследований, для которых невозможно определить частоту, указаны с частотой «неизвестно» (табл. 2).
Таблица 2
|Нарушения со стороны крови и лимфатической системы
|Неизвестно
|Снижение гемоглобина, гематокрита, нейтропения, тромбоцитопения
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Неизвестно
|Повышенная чувствительность, включая сывороточную болезнь
|Нарушения со стороны обмена веществ и питания
|Неизвестно
|Повышение уровня калия в плазме крови, гипонатриемия
|Нарушения со стороны органов слуха и равновесия
|Нечасто
|Вертиго
|Нарушения со стороны сосудистой системы
|Неизвестно
|Васкулит
|Нарушения со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения
|Нечасто
|Кашель
|Нарушения со стороны пищеварительной системы
|Нечасто
|Боль в животе
|Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей
|Неизвестно
|Повышение показателей функции печени, включая повышение уровня билирубина в плазме крови
|Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Неизвестно
|Ангионевротический отек, сыпь, зуд
|Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Неизвестно
|Миалгия
|Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей
|Неизвестно
|Почечная недостаточность и нарушение функции почек, повышение уровня креатинина в плазме крови
|Общие нарушения
|Нечасто
|Повышенная утомляемость
АГ
Реакции, выявленные в клинических исследованиях у больных с АГ, независимо от причинной связи с исследуемым препаратом: артралгия, астения, боль в спине, диарея, головокружение, головная боль, бессонница, снижение либидо, тошнота, отеки, фарингит, ринит, синусит, инфекции верхних дыхательных путей, вирусные инфекции.
Дети
АГ. Антигипертензивный эффект валсартана изучали в ходе 2 рандомизированных двойных слепых клинических исследований с участием 561 ребенка в возрасте 6–18 лет. За исключением отдельных нарушений со стороны пищеварительного тракта (например боль в животе, тошнота, рвота) и головокружения, не выявлено значимых различий по типу, частоте и серьезности побочных эффектов между профилем безопасности у детей в возрасте 6–18 лет и ранее зарегистрированным профилем безопасности у взрослых пациентов.
Нейрокогнитивная оценка и оценка развития детей в возрасте 6–16 лет не показала клинически значимого общего негативного последствия после лечения препаратом Диован продолжительностью до 1 года.
В двойном слепом рандомизированном исследовании с участием 90 детей в возрасте от 1 года до 6 лет, которое было продлено в виде открытого исследования продолжительностью 1 год, зарегистрировано 2 летальных исхода и отдельные случаи выраженного повышения печеночных трансаминаз. Эти случаи наблюдались в популяции со значительными сопутствующими заболеваниями. Причинно-следственной связи с применением Диована не установлено. Во втором исследовании, в котором были рандомизированы 75 детей в возрасте 1года–6 лет, никакого существенного повышения печеночных трансаминаз или летальных случаев при лечении валсартаном не отмечено.
Гиперкалиемия чаще отмечалась у детей в возрасте 6–18 лет с основными хроническими заболеваниями почек.
Профиль безопасности, установленный в ходе контролируемых клинических исследований у взрослых пациентов после инфаркта миокарда и/или с сердечной недостаточностью, отличается от общего профиля безопасности, отмечающегося у больных с АГ. Это может касаться пациентов с основным заболеванием. Побочные реакции, выявленные у взрослых пациентов после инфаркта миокарда и/или с сердечной недостаточностью, указаны ниже (табл. 3).
Таблица 3
Постинфарктное состояние и/или сердечная недостаточность (исследованы только у взрослых пациентов)
|Нарушения со стороны крови и лимфатической системы
|Неизвестно
|Тромбоцитопения
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Неизвестно
|Повышенная чувствительность, включая сывороточную болезнь
|Нарушения со стороны обмена веществ и питания
|Нечасто
|Гиперкалиемия
|Неизвестно
|Повышение уровня калия в плазме крови, гипонатриемия
|Нарушения со стороны нервной системы
|Часто
|Головокружение, постуральное головокружение
|Нечасто
|Синкопе, головная боль
|Нарушения со стороны органов слуха и равновесия
|Нечасто
|Вертиго
|Нарушения со стороны сердца
|Нечасто
|Сердечная недостаточность
|Нарушения со стороны сосудистой системы
|Часто
|Артериальная гипотензия, ортостатическая гипотензия
|Неизвестно
|Васкулит
|Нарушения со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения
|Нечасто
|Кашель
|Нарушения со стороны пищеварительной системы
|Нечасто
|Тошнота, диарея
|Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей
|Неизвестно
|Повышение показателей функции печени
|Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Нечасто
|Ангионевротический отек
|Неизвестно
|Сыпь, зуд
|Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Неизвестно
|Миалгия
|Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей
|Часто
|Почечная недостаточность и нарушение функции почек
|Нечасто
|ОПН, повышение уровня креатинина в плазме крови
|Неизвестно
|Повышение уровня азота мочевины в крови
|Общие нарушения и реакции в месте введения
|Нечасто
|Астения, повышенная утомляемость
Особые указания
гиперкалиемия. Одновременное применение добавок калия, калийсберегающих диуретиков, заменителей соли, содержащих калий, или других средств, которые могут повысить уровень калия (гепарин и др.), не рекомендуется. При необходимости следует контролировать уровень калия.
Нарушение функции почек. До сих пор нет данных о безопасности применения препарата у пациентов с клиренсом креатинина <10 мл/мин и больных, находящихся на диализе, поэтому у таких пациентов валсартан следует применять с осторожностью. Взрослым больным с клиренсом креатинина >10 мл/мин коррекции дозы не требуется.
Одновременное применение антагонистов рецепторов ангиотензина, включая Диован, или ингибиторов АПФ с алискиреном у пациентов с нарушением функции почек (СГФ <60 мл/мин/1,73 м2) противопоказано.
Нарушение функции печени. Пациентам с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени без холестаза Диован следует применять с осторожностью.
Пациенты с дефицитом в организме натрия и/или ОЦК. У пациентов с выраженным дефицитом натрия и/или ОЦК в организме, как, например, у получающих высокие дозы диуретиков, в редких случаях в начале лечения препаратом Диован возможна симптоматическая артериальная гипотензия. Перед началом терапии Диованом следует провести коррекцию содержания в организме натрия и/или ОЦК, например, путем снижения дозы диуретика.
Стеноз почечной артерии. У пациентов с двусторонним стенозом почечной артерии или стенозом артерии единственной почки безопасность применения Диована не установлена. Кратковременное применение Диована у 12 пациентов с вазоренальной АГ, которая является вторичной вследствие одностороннего стеноза почечной артерии, не вызывает существенных изменений гемодинамики почек, креатинина плазмы крови или азота мочевины в крови. Поскольку другие лекарственные средства, влияющие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС), могут повышать уровень мочевины в крови и креатинина в плазме крови у пациентов с односторонним или двусторонним стенозом почечной артерии, в качестве меры предосторожности рекомендуется мониторинг функции почек при лечении валсартаном.
Трансплантация почки. На сегодня нет данных относительно безопасности применения Диована у пациентов, которым недавно проведена трансплантация почки.
Первичный гиперальдостеронизм. Пациентам с первичным гиперальдостеронизмом не следует применять Диован, поскольку у них не активирована РААС.
Стеноз аортального и митрального клапанов, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и при применении других вазодилататоров, с особой осторожностью назначают препарат пациентам со стенозом аортального или митрального клапанов или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.
Недавно перенесенный инфаркт миокарда (таблетки 40, 80 и 160 мг). Комбинация каптоприла и валсартана не показала дополнительного клинического эффекта, зато риск развития нежелательных реакций увеличился по сравнению с таковым при лечении соответствующими препаратами. Таким образом, комбинация валсартана с ингибитором АПФ не рекомендуется. Следует соблюдать осторожность у пациентов после инфаркта миокарда. Оценка больных после инфаркта миокарда всегда должна включать оценку функции почек.
Применение Диована у пациентов после инфаркта миокарда часто приводит к некоторому снижению АД, но обычно нет необходимости прекращать терапию через продолжающуюся симптоматическую гипотензию при условии соблюдения инструкций по дозировке.
Сердечная недостаточность (таблетки 40, 80 и 160 мг). У пациентов с сердечной недостаточностью тройная комбинация ингибитора АПФ, блокатора β-адренорецепторов и Диована не показала любых клинических эффектов. Эта комбинация, вероятно, увеличивает риск развития нежелательных эффектов, поэтому не рекомендуется. Следует соблюдать осторожность у пациентов с сердечной недостаточностью и всегда оценивать функцию почек. Применение Диована у больных с сердечной недостаточностью часто приводит к некоторому снижению АД, но обычно нет необходимости прекращать терапию через продолжающуюся симптоматическую гипотензию при условии соблюдения инструкций по дозировке.
У пациентов, у которых функция почек зависит от активности ренин-ангиотензиновой системы (РАС) (например пациенты с тяжелой застойной сердечной недостаточностью), лечение ингибиторами АПФ связано с олигурией и/или прогрессирующей азотемией и в отдельных случаях — с ОПН и/или летальным исходом. Поскольку валсартан является антагонистом ангиотензина II, нельзя исключать, что применение Диована может быть связано с нарушением функции почек.
Ангионевротический отек в анамнезе. При применении валсартана сообщалось о развитии у пациентов ангионевротического отека, в том числе отека гортани и голосовой щели, что приводит к обструкции дыхательных путей и/или отеку лица, губ, глотки и/или языка; у некоторых из этих пациентов возникновение данного отека отмечено и ранее при применении других препаратов, в том числе ингибиторов АПФ. Развитие ангионевротического отека требует немедленного прекращения применения Диована, и повторно назначать Диован не следует.
Другие условия при стимуляции РАС (таблетки 320 мг). У пациентов, у которых функция почек зависит от активности РАС (например пациенты с тяжелой застойной сердечной недостаточностью), лечение ингибиторами АПФ было связано с олигурией и/или прогрессирующей азотемией и в отдельных случаях — с ОПН и/или летальным исходом. Поскольку валсартан является антагонистом ангиотензина II, нельзя исключить, что применение Диована может быть связано с нарушением функции почек.
Двойная блокада РААС. Одновременное применение препаратов группы антагонистов рецепторов ангиотензина II, в том числе Диована, с другими препаратами, действующими на РААС, связано с увеличением частоты развития артериальной гипотензии, гиперкалиемии и изменений функции почек по сравнению с монотерапией. Рекомендуется мониторинг АД, функции почек и электролитов у пациентов, принимающих Диован и другие препараты, влияющие на РААС.
Дети. Нарушение функции почек. Применение у детей с клиренсом креатинина <30 мл/мин и детей, которым проводят диализ, не изучали, поэтому валсартан не рекомендуется назначать таким пациентам. Детям с клиренсом креатинина >30 мл/мин коррекции дозы не требуется. Следует тщательно контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови при лечении валсартаном. Это касается, в частности, случаев, когда валсартан применяют при наличии других условий (температура, дегидратация), которые, вероятно, нарушают функцию почек.
Одновременное применение антагонистов рецепторов ангиотензина, включая Диован, или ингибиторов АПФ с алискиреном у пациентов с нарушением функции почек (СГФ <60 мл/мин/1,73 м2) противопоказано.
Нарушение функции печени. Как и взрослым, Диован противопоказан детям с тяжелой печеночной недостаточностью, билиарным циррозом печени и холестазом. Существует ограниченный клинический опыт применения Диована у детей с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени тяжести. Доза валсартана для них не должна превышать 80 мг.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II противопоказано в течение всего периода беременности.
Эпидемиологические данные относительно риска тератогенного влияния вследствие применения ингибиторов АПФ в I триместр беременности неубедительны, однако незначительное его повышение нельзя исключить. Поскольку нет контролируемых эпидемиологических данных относительно риска при применении антагонистов рецепторов ангиотензина II, вероятность тератогенного воздействия может существовать и для этого класса препаратов, поэтому их не стоит принимать, за исключением случаев, когда продолжение терапии считается необходимым. Пациенткам, которые планируют беременность, следует назначить альтернативную антигипертензивную терапию с установленным профилем безопасности относительно применения в период беременности. Если диагностирована беременность, лечение антагонистами рецепторов ангиотензина II следует немедленно прекратить и, если необходимо, начать альтернативную терапию. Известно, что применение антагонистов рецепторов ангиотензина II во II и III триместр беременности индуцирует у человека фетотоксичность (снижение функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации костей черепа) и неонатальную токсичность (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия).
Если со II триместра беременности применяли антагонисты рецепторов ангиотензина II, рекомендуется провести ультразвуковое исследование для проверки функции почек и состояния костей черепа.
Состояние новорожденных, матери которых применяли антагонисты рецепторов ангиотензина II, следует тщательно контролировать на предмет развития артериальной гипотензии.
Ввиду отсутствия информации по применению валсартана в период кормления грудью Диован не рекомендуется применять в данный период.
Фертильность. Валсартан в дозах до 200 мг/кг/сут не вызывал нежелательного влияния на репродуктивную функцию у крыс. Эта доза до 200 мг/кг/сут в 6 раз превышает максимальную рекомендованную дозу для человека в пересчете на мг/м2 (расчеты проводились для перорального применения дозы 320 мг/сут у пациента с массой тела 60 кг).
Дети. Диован применяют для лечения АГ у детей в возрасте 6–18 лет. Безопасность и эффективность применения валсартана у детей в возрасте от 1 года до 6 лет не установлены. Препарат не рекомендован для лечения сердечной недостаточности или постинфарктного состояния у детей из-за отсутствия данных относительно безопасности и эффективности.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводилось. Следует иметь в виду, что во время управления транспортными средствами или работы с другими механизмами возможно возникновение головокружения или слабости.
Взаимодействия
двойная блокада РАС препаратами групп антагонистов рецепторов ангиотензина, ингибиторами АПФ или алискиреном
Следует соблюдать осторожность при одновременном применении препаратов группы антагонистов рецепторов ангиотензина, в том числе Диована, с другими препаратами, блокирующими РААС, такими как препараты группы ингибиторов АПФ или алискирен.
Одновременное применение антагонистов рецепторов ангиотензина, включая Диован, или ингибиторов АПФ с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом или нарушением функции почек (СГФ <60 мл/мин/1,73 м2) противопоказано.
Одновременное применение не рекомендуется
Литий. Об обратимом повышении концентрации лития в плазме крови и токсичности сообщалось на протяжении одновременного применения с ингибиторами АПФ. В связи с отсутствием опыта одновременного применения валсартана и лития такая комбинация не рекомендуется. Если комбинация считается необходимой, следует проводить тщательный мониторинг уровня лития в плазме крови.
Калийсберегающие диуретики, добавки калия, заменители соли, содержащие калий и другие вещества, которые могут повышать уровень калия. Если лекарственное средство, влияющее на уровень калия, считается необходимым в сочетании с валсартаном, рекомендуется контроль уровня калия в плазме крови.
Осторожность необходима при одновременном применении
НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, ацетилсалициловую кислоту >3 г/сут и неселективные НПВП. При одновременном применении антагонистов ангиотензина II с НПВП возможно снижение антигипертензивного эффекта. Кроме того, одновременное применение антагонистов ангиотензина II и НПВП может привести к повышению риска ухудшения почечной функции и повышения уровня калия в плазме крови. Поэтому в начале лечения рекомендованы контроль функции почек, а также соответствующая гидратация пациента.
Транспортеры. По результатам исследований in vitro, валсартан является субстратом для печеночного транспортера захвата ОАТР1В1/ОАТР1В3 и печеночного транспортера выведения MRP2. Клиническое значение этих данных неизвестно. Одновременное применение ингибиторов транспортера захвата (например рифампицина, циклоспорина) или транспортера выведения (например ритонавира) может увеличить системную экспозицию валсартана. Следует соблюдать соответствующие меры в начале или в конце сопутствующего применения этих лекарственных средств.
Другие. В ходе исследований взаимодействия препаратов с валсартаном не выявлено клинически значимых взаимодействий с валсартаном или любым из следующих веществ: циметидин, варфарин, фуросемид, дигоксин, атенолол, индометацин, гидрохлоротиазид, амлодипин, глибенкламид.
Дети. Рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном применении у детей и подростков с АГ валсартана и других веществ, угнетающих РААС, которые могут повысить уровень калия в плазме крови. Необходимо тщательно контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови.
Передозировка
вследствие передозировки Диована может развиться выраженная артериальная гипотензия, что способно привести к угнетению сознания, сосудистому коллапсу и/или шоку. Терапевтические меры зависят от времени приема, типа и тяжести симптомов; первостепенное значение имеет стабилизация кровообращения. При возникновении артериальной гипотензии пациент должен находиться в положении лежа, также следует провести коррекцию объема крови.
Маловероятно, что валсартан можно вывести из организма путем гемодиализа.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С. Беречь от действия влаги.