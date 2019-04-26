Альтан (Altanum) (132866) - инструкция по применению ATC-классификация
Альтан инструкция по применению
Фармакологические свойства
Альтан — комплексный препарат, состоящий из веществ полифенольной природы — производных элаготанинов (элаговая и галловая кислоты, этилгаллат, альнитанины), получаемый из соплодий ольхи клейкой — Alnus Glutinosa L. Gaertn. и ольхи серой — Alnus incana L. Moench., семейства березовых — Betulaceae, которые проявляют гастропротекторное и противоязвенное действие. Наличие в составе препарата гидролизированных танинов (элаговой и галловой кислоты) обеспечивает препарату антимикробное действие в отношении Staphylococcus aureus, Salmonella enteridis, Enterobacter aerogenes, Citrobacter diversus. Противовоспалительная активность препарата обеспечивается за счет содержания флавоноидов, которые проявляют антиоксидантные свойства, предупреждая ПОЛ и блокируя создание биореактивных форм кислорода. Угнетение активности ферментов в цикле арахидоновой кислоты приводит к снижению синтеза медиаторов воспаления. Репаративную активность препарата обеспечивают флавоноиды (кверцетин, рутин, катехин, лейкоантенциан и др.), стимулирующие синтез белка, улучшающие местное кровоснабжение. Препарат не влияет на секреторную функцию желудка.
Показания Альтан
в комплексном лечении: гастрита — независимо от характера нарушений кислотообразующей функции желез желудка; хронического гастродуоденита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, колита и энтероколита.
Применение Альтан
таблетки Альтана принимают внутрь за 15–20 мин до еды. Взрослые принимают по 1 таблетке 2–3 раза в сутки. Детям и подросткам в возрасте 9–18 лет назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки.
Продолжительность терапии определяет врач с учетом характера, степени тяжести и особенностей течения заболевания, стабильности достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата. Обычный курс лечения — 1 мес.
Противопоказания
индивидуальная гиперчувствительность к альтану и/или другим компонентам препарата; индивидуальная гиперчувствительность к танинсодержащим лекарственным средствам.
Побочные эффекты
возможно развитие аллергических реакций, включая кожную сыпь, зуд.
Особые указания
меры безопасности при применении: препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными нарушениями толерантности к углеводам, такими как врожденная галактоземия, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, лактазная недостаточность, не должны применять препарат. Альтан нельзя назначать в сочетании с антацидными препаратами, содержащими алюминий, магний; препаратами висмута, железа и другими лекарственными средствами, содержащими ионы металлов.
Период беременности и кормления грудью: Альтан относится к практически нетоксичным препаратам, но его применение в период беременности и кормления грудью возможно лишь тогда, когда, по мнению врача, предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами: данных о способности препарата Альтан влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами нет.
Дети: клинические данные о применении препарата для лечения детей в возрасте до 9 лет отсутствуют.
Взаимодействия
полифенольная основа таблеток Альтана способствует образованию комплексов с солями металлов (таких как алюминий, висмут, железо), что приводит к потере фармакологической активности препарата.
Передозировка
при длительном применении возможны проявления гиперчувствительности к препарату в виде аллергических реакций. Лечение: прекратить прием препарата; вызвать рвоту или промыть желудок; показано симптоматическое лечение.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.