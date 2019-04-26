меры безопасности при применении: препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными нарушениями толерантности к углеводам, такими как врожденная галактоземия, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, лактазная недостаточность, не должны применять препарат. Альтан нельзя назначать в сочетании с антацидными препаратами, содержащими алюминий, магний; препаратами висмута, железа и другими лекарственными средствами, содержащими ионы металлов.

Период беременности и кормления грудью: Альтан относится к практически нетоксичным препаратам, но его применение в период беременности и кормления грудью возможно лишь тогда, когда, по мнению врача, предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами: данных о способности препарата Альтан влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами нет.

Дети: клинические данные о применении препарата для лечения детей в возрасте до 9 лет отсутствуют.