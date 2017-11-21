Белладонны экстракт (Belladonnae extractum) (13059) - инструкция по применению ATC-классификация
Белладонны экстракт инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: belladonna extract dense;
1 суппозиторий содержит: красавки экстракт густой ((4,8–5,2) : 1) (Belladonnae extractum spissum) экстрагент 20% (об/об) этанол)) (в пересчете на сумму алкалоидов 0,00023 г) — 0,015 г (15 мг);
вспомогательные вещества: фенол, твердый жир.
Лекарственная форма
Суппозитории ректальные.
Основные физико-химические свойства: суппозитории от белого с кремоватым оттенком до светло-коричневого цвета, пулеобразной формы. Допускается наличие налета на поверхности суппозитория.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.
Код АТХ С05А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат для местного лечения геморроя. Препарат оказывает обезболивающее, противовоспалительное и спазмолитическое действие.
Красавки экстракт оказывает холинолитическое действие, ослабляет спазм мускулатуры кишечника, уменьшает перистальтику кишечника.
Показания
Геморрой, трещины заднего прохода.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к красавке или к компонентам препарата. Заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых увеличение частоты сердечных сокращений может быть нежелательным: мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжелая артериальная гипертензия. Глаукома. Задержка мочи или склонность к ней. Миастения. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся непроходимостью. Гипертермический синдром. Тиреотоксикоз. Острое кровотечение.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При применении с ингибиторами моноаминоксидазы возникают аритмии сердца; с хинидином, новокаинамидом — наблюдается суммация холинолитического эффекта. Может уменьшать продолжительность и глубину действия наркотических средств, ослабляет анальгетическое действие опиатов.
При одновременном применении с димедролом или дипразином действие препарата усиливается; с нитратами, галоперидолом, кортикостероидами для системного применения — возрастает вероятность повышения внутриглазного давления; с сертралином — усиливается депрессивный эффект обоих препаратов; со спиронолактоном, миноксидилом — снижается эффект спиронолактона и миноксидила; с пенициллинами — усиливается эффект обоих препаратов; с низатидином — усиливается действие низатидина; с кетоконазолом — уменьшается всасывание кетоконазола; с аскорбиновой кислотой и аттапульгитом — снижается действие атропина; с пилокарпином — снижается эффект пилокарпина при лечении глаукомы; с окспренолоном — снижается антигипертензивный эффект препарата. Под действием октадина возможно уменьшение гипосекреторного действия атропина, который ослабляет действие М-холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. При одновременном применении с сульфаниламидными препаратами возрастает риск поражения почек; с препаратами, содержащими калий — возможно образование язв кишечника; с нестероидными противовоспалительными средствами — возрастает риск образования язв желудка и кровотечений.
Действие препарата может усиливаться при одновременном применении других препаратов с антимускариновым эффектом: М-холиноблокаторов, противопаркинсонических препаратов (амантадин), спазмолитиков, некоторых антигистаминных средств, препаратов группы бутирофенона, фенотиазинов, диспирамидов, хинидина и трициклических антидепрессантов, неселективных ингибиторов обратного нейронального захвата моноаминов.
Угнетение перистальтики под действием атропина может привести к изменению всасывания других лекарственных средств.
Особенности применения
С осторожностью применять пациентам с гипертрофией предстательной железы без обструкции мочевыводящих путей, с болезнью Дауна, при церебральном параличе, с печеночной и почечной недостаточностью, при рефлюкс-эзофагите; грыже пищеводного отверстия диафрагмы, сочетающейся с рефлюкс-эзофагитом, воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона, мегаколон; пациентам с ксеростомией, больным пожилого возраста или ослабленным больным, при хронических заболеваниях легких без обратимой обструкции, при хронических заболеваниях легких, сопровождающихся низким продуцированием мокроты, которая трудно отделяется, особенно у ослабленных больных, при вегетативной (автономной) нейропатии, повреждениях мозга.
Способ применения и дозы
Взрослым применять ректально по 1 суппозиторию 2–3 раза в сутки. При необходимости можно применять чаще (по назначению врача).
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально с учетом течения и тяжести заболевания, достигнутого терапевтического эффекта, общей тактики лечения. Рекомендуемая продолжительность курса лечения составляет 5–7 дней.
Дети
Данных о безопасности и эффективности применения препарата детям нет.
Побочные реакции
Желудочно-кишечные расстройства: сухость во рту, ощущение жажды, нарушение вкусовых ощущений, дисфагия, уменьшение моторики кишечника вплоть до атонии, уменьшение тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: затруднение и задержка мочеиспускания.
Со стороны сердца: ощущение сердцебиения; аритмия, включая экстрасистолию; ишемия миокарда.
Со стороны сосудов: покраснение лица, приливы.
Неврологические расстройства: головная боль, головокружение.
Со стороны органов зрения: расширение зрачков, фотофобия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.
Со стороны дыхательной системы и органов средостения: уменьшение секреторной активности и тонуса бронхов, приводящее к образованию вязкой мокроты, которая тяжело откашливается.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, эксфолиативный дерматит, гиперемия.
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, анафилактический шок.
Другие: уменьшение потоотделения, сухость кожи, дизартрия.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 суппозиториев в блистере, по 2 блистера в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.