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Белладонны экстракт (Belladonnae extractum) (13059) - инструкция по применению ATC-классификация

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Белладонны экстракт (Belladonnae extractum)
Цена в городе Киев
от 47,36 грн
Без рецепта
10 шт от 47,36 грн
В наличии в 629 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Суппозитории ректальные
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
C05A X03 Прочие препараты, комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/7069/01/01 от 21.11.2017
Международное название
ATROPA BELLADONNA*& (КРАСАВКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ*&)

Белладонны экстракт инструкция по применению

Состав

действующее вещество: belladonna extract dense;

1 суппозиторий содержит: красавки экстракт густой ((4,8–5,2) : 1) (Belladonnae extractum spissum) экстрагент 20% (об/об) этанол)) (в пересчете на сумму алкалоидов 0,00023 г) — 0,015 г (15 мг);

вспомогательные вещества: фенол, твердый жир.

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные.

Основные физико-химические свойства: суппозитории от белого с кремоватым оттенком до светло-коричневого цвета, пулеобразной формы. Допускается наличие налета на поверхности суппозитория.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.

Код АТХ С05А Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат для местного лечения геморроя. Препарат оказывает обезболивающее, противовоспалительное и спазмолитическое действие.

Красавки экстракт оказывает холинолитическое действие, ослабляет спазм мускулатуры кишечника, уменьшает перистальтику кишечника.

Показания

Геморрой, трещины заднего прохода.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к красавке или к компонентам препарата. Заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых увеличение частоты сердечных сокращений может быть нежелательным: мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжелая артериальная гипертензия. Глаукома. Задержка мочи или склонность к ней. Миастения. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся непроходимостью. Гипертермический синдром. Тиреотоксикоз. Острое кровотечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При применении с ингибиторами моноаминоксидазы возникают аритмии сердца; с хинидином, новокаинамидом — наблюдается суммация холинолитического эффекта. Может уменьшать продолжительность и глубину действия наркотических средств, ослабляет анальгетическое действие опиатов.

При одновременном применении с димедролом или дипразином действие препарата усиливается; с нитратами, галоперидолом, кортикостероидами для системного применения — возрастает вероятность повышения внутриглазного давления; с сертралином — усиливается депрессивный эффект обоих препаратов; со спиронолактоном, миноксидилом — снижается эффект спиронолактона и миноксидила; с пенициллинами — усиливается эффект обоих препаратов; с низатидином — усиливается действие низатидина; с кетоконазолом — уменьшается всасывание кетоконазола; с аскорбиновой кислотой и аттапульгитом — снижается действие атропина; с пилокарпином — снижается эффект пилокарпина при лечении глаукомы; с окспренолоном — снижается антигипертензивный эффект препарата. Под действием октадина возможно уменьшение гипосекреторного действия атропина, который ослабляет действие М-холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. При одновременном применении с сульфаниламидными препаратами возрастает риск поражения почек; с препаратами, содержащими калий — возможно образование язв кишечника; с нестероидными противовоспалительными средствами — возрастает риск образования язв желудка и кровотечений.

Действие препарата может усиливаться при одновременном применении других препаратов с антимускариновым эффектом: М-холиноблокаторов, противопаркинсонических препаратов (амантадин), спазмолитиков, некоторых антигистаминных средств, препаратов группы бутирофенона, фенотиазинов, диспирамидов, хинидина и трициклических антидепрессантов, неселективных ингибиторов обратного нейронального захвата моноаминов.

Угнетение перистальтики под действием атропина может привести к изменению всасывания других лекарственных средств.

Особенности применения

С осторожностью применять пациентам с гипертрофией предстательной железы без обструкции мочевыводящих путей, с болезнью Дауна, при церебральном параличе, с печеночной и почечной недостаточностью, при рефлюкс-эзофагите; грыже пищеводного отверстия диафрагмы, сочетающейся с рефлюкс-эзофагитом, воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона, мегаколон; пациентам с ксеростомией, больным пожилого возраста или ослабленным больным, при хронических заболеваниях легких без обратимой обструкции, при хронических заболеваниях легких, сопровождающихся низким продуцированием мокроты, которая трудно отделяется, особенно у ослабленных больных, при вегетативной (автономной) нейропатии, повреждениях мозга.

Способ применения и дозы

Взрослым применять ректально по 1 суппозиторию 2–3 раза в сутки. При необходимости можно применять чаще (по назначению врача).

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально с учетом течения и тяжести заболевания, достигнутого терапевтического эффекта, общей тактики лечения. Рекомендуемая продолжительность курса лечения составляет 5–7 дней.

Дети

Данных о безопасности и эффективности применения препарата детям нет.

Побочные реакции

Желудочно-кишечные расстройства: сухость во рту, ощущение жажды, нарушение вкусовых ощущений, дисфагия, уменьшение моторики кишечника вплоть до атонии, уменьшение тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря.

Со стороны почек и мочевыводящих путей: затруднение и задержка мочеиспускания.

Со стороны сердца: ощущение сердцебиения; аритмия, включая экстрасистолию; ишемия миокарда.

Со стороны сосудов: покраснение лица, приливы.

Неврологические расстройства: головная боль, головокружение.

Со стороны органов зрения: расширение зрачков, фотофобия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.

Со стороны дыхательной системы и органов средостения: уменьшение секреторной активности и тонуса бронхов, приводящее к образованию вязкой мокроты, которая тяжело откашливается.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, эксфолиативный дерматит, гиперемия.

Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, анафилактический шок.

Другие: уменьшение потоотделения, сухость кожи, дизартрия.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиториев в блистере, по 2 блистера в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.

Белладонны экстракт
Белладонны экстракт суппозитории ректальные блистер в пачке, №10
от 47,36 грн
В наличии в 629 аптеках
Цены в аптеках
Белладонны экстракт
Белладонны экстракт суппозитории ректальные блистер в пачке, №10
от 47,36 грн
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