растение содержит алкалоиды группы атропина (гиосциамин, скополамин, апоатропин и др.). Фармакологические свойства красавки определяются главным образом свойствами ее основного алкалоида — атропина.

Препараты красавки (экстракт, настойку) применяют преимущественно в качестве спазмолитических и обезболивающих средств при патологии пищеварительного тракта и других заболеваниях, сопровождающихся спазмами гладких мышц органов брюшной полости, при брадикардии, обусловленной ваготонией, и др.