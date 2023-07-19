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Активные вещества — “К”КРАСАВКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ* (ATROPA BELLADONNA*)

КРАСАВКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ* (ATROPA BELLADONNA*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Белладонны экстракт суппозитории ректальные, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Белладонны экстракт Суппозитории ректальные, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 629 аптеках
от 47,36 грн
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Форма выпуска: суппозитории ректальные.

растение содержит алкалоиды группы атропина (гиосциамин, скополамин, апоатропин и др.). Фармакологические свойства красавки определяются главным образом свойствами ее основного алкалоида — атропина.
Препараты красавки (экстракт, настойку) применяют преимущественно в качестве спазмолитических и обезболивающих средств при патологии пищеварительного тракта и других заболеваниях, сопровождающихся спазмами гладких мышц органов брюшной полости, при брадикардии, обусловленной ваготонией, и др.

геморрой, трещины заднего прохода.

ректально по 1 суппозиторию 2–3 раза в сутки. В случае необходимости можно применять чаще, но не более 10 суппозиториев в сутки.

глаукома, гипертрофия предстательной железы с нарушением уродинамики.

сухость кожных покровов и слизистых оболочек, дисфагия, жажда, кожная сыпь, паралич аккомодации, психомоторное возбуждение, судороги, задержка мочи.