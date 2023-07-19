КРАСАВКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ* (ATROPA BELLADONNA*) Действующее вещество
растение содержит алкалоиды группы атропина (гиосциамин, скополамин, апоатропин и др.). Фармакологические свойства красавки определяются главным образом свойствами ее основного алкалоида — атропина.
Препараты красавки (экстракт, настойку) применяют преимущественно в качестве спазмолитических и обезболивающих средств при патологии пищеварительного тракта и других заболеваниях, сопровождающихся спазмами гладких мышц органов брюшной полости, при брадикардии, обусловленной ваготонией, и др.
геморрой, трещины заднего прохода.
ректально по 1 суппозиторию 2–3 раза в сутки. В случае необходимости можно применять чаще, но не более 10 суппозиториев в сутки.
глаукома, гипертрофия предстательной железы с нарушением уродинамики.
сухость кожных покровов и слизистых оболочек, дисфагия, жажда, кожная сыпь, паралич аккомодации, психомоторное возбуждение, судороги, задержка мочи.