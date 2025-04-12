взрослым и детям в возрасте старше 12 лет 2–3 раза в сутки наносить мазь толстым слоем на поврежденные участки. На ночь нанести толстый слой мази под повязку.

Продолжительность лечения зависит от характера и течения заболевания, но в целом не должна превышать 4–6 нед в течение года.