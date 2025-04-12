Мазь Др. Тайсса с окопником (Unguentum symphytum Dr. Theiss)
Мазь Др. Тайсса с окопником инструкция по применению
Состав
Настойка окопника (1:5) - 1 г/10 г
Витамин Е (токоферола ацетат) - 0,1 г/10 г
Фармакологические свойства
действие препарата определяется компонентами, входящими в его состав. Основными действующими веществами корня окопника являются аллантоин, слизистые и дубильные вещества. Они обусловливают противовоспалительный, обезболивающий эффект, способствуют формированию костной мозоли. Аллантоин регенерирует эпителий, уменьшает болезненность.
Витамин Е усиливает эффект аллантоина, улучшает питание клеток, защищает их от разрушения.
Показания Мазь Др. Тайсса с окопником
боль в суставах, спине и поясничной области при радикулите, остеохондрозе, артрите, спортивные, бытовые травмы и ушибы, растяжение связок, закрытые переломы костей. Сухость и трещины кожи.
Применение Мазь Др. Тайсса с окопником
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет 2–3 раза в сутки наносить мазь толстым слоем на поврежденные участки. На ночь нанести толстый слой мази под повязку.
Продолжительность лечения зависит от характера и течения заболевания, но в целом не должна превышать 4–6 нед в течение года.
Противопоказания
дети в возрасте до 12 лет, период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции на компоненты препарата.
Особые указания
период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 12 лет.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестно.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
о случаях передозировки не сообщалось.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.