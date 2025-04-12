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Мазь Др. Тайсса с окопником (Unguentum symphytum Dr. Theiss)

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Мазь Др. Тайсса с окопником
Мазь Др. Тайсса с окопником
Мазь банка 100 г №1
Naturwaren
от 237,30 грн
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Мазь Др. Тайсса с окопником
Мазь Др. Тайсса с окопником
Мазь банка 50 г №1
Naturwaren
от 144,55 грн
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Мазь Др. Тайсса с окопником инструкция по применению

Состав

Настойка окопника (1:5) - 1 г/10 г

Витамин Е (токоферола ацетат) - 0,1 г/10 г

Фармакологические свойства

действие препарата определяется компонентами, входящими в его состав. Основными действующими веществами корня окопника являются аллантоин, слизистые и дубильные вещества. Они обусловливают противовоспалительный, обезболивающий эффект, способствуют формированию костной мозоли. Аллантоин регенерирует эпителий, уменьшает болезненность.
Витамин Е усиливает эффект аллантоина, улучшает питание клеток, защищает их от разрушения.

Показания Мазь Др. Тайсса с окопником

боль в суставах, спине и поясничной области при радикулите, остеохондрозе, артрите, спортивные, бытовые травмы и ушибы, растяжение связок, закрытые переломы костей. Сухость и трещины кожи.

Применение Мазь Др. Тайсса с окопником

взрослым и детям в возрасте старше 12 лет 2–3 раза в сутки наносить мазь толстым слоем на поврежденные участки. На ночь нанести толстый слой мази под повязку.
Продолжительность лечения зависит от характера и течения заболевания, но в целом не должна превышать 4–6 нед в течение года.

Противопоказания

дети в возрасте до 12 лет, период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные эффекты

возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Особые указания

период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 12 лет.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестно.

Взаимодействия

неизвестны.

Передозировка

о случаях передозировки не сообщалось.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С.

Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Мазь
Условия продажи
Без рецепта
Вес
100 г
ATC-группа
Регистрация
UA/2333/01/01 от 21.11.2019