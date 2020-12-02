Бисептол 480 следует применять в случаях, когда пациент не может принимать лекарственные средства перорально, а лечение необходимо начать немедленно, или когда пациент одновременно получает в/в инфузии и введение препарата является целесообразным и удобным. Хотя в/в введение котримоксазола эффективно при лечении пациентов в тяжелом состоянии, эта лекарственная форма не дает значительного терапевтического эффекта по сравнению с препаратами для перорального приема.

Бисептол 480 следует применять только в случаях, когда, по мнению врача, польза от лечения превышает потенциальный риск. Следует учесть возможность применения одного эффективного антибактериального препарата.

Чувствительность бактерий in vitro отличается и изменяется со временем, а также в зависимости от географической широты. Перед выбором антибиотика всегда следует учитывать это.

У пациентов с заболеваниями системы кровообращения и дыхательной системы, особенно после введения высоких доз препарата, может возникать значительная гидратация.

В течение всего периода лечения необходимо следить за диурезом. Случаи кристаллурии in vivo являются редкими, хотя кристаллы сульфаниламида выявляли в холодной моче пациентов, которые принимали эти препараты. У истощенных пациентов риск развития этого осложнения является повышенным.

Для пациентов с диагностированными нарушениями функции почек рекомендуется специальная дозировка (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

В случае длительного применения препарата рекомендуется ежемесячное лабораторное исследование крови из-за возможных гематологических изменений, связанных с дефицитом фолиевой кислоты, которые можно предотвратить введением фолиевой кислоты в дозе 5–10 мг/сут, что не влияет на эффективность антибактериального препарата.

Следует с осторожностью применять у пациентов пожилого возраста, поскольку они более склонны к побочным реакциям, которые значительно выражены при сопутствующих заболеваниях, например, почечной недостаточности и (или) нарушениях функции печени или/и приеме других лекарственных средств.

С особой осторожностью применяют у пациентов с подозрением на дефицит фолиевой кислоты. В таких случаях следует рассмотреть целесообразность назначения фолиевой кислоты.

Также назначение фолиевой кислоты необходимо при длительном применении или приеме высоких доз препарата Бисептол 480.

У пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы может развиться гемолиз.

Бисептол 480 следует с осторожностью применять у пациентов, склонных к тяжелой аллергии или БА.

Не следует применять Бисептол 480 при фарингите, вызванном β-гемолитическим стрептококком группы A, из-за незначительной чувствительности по сравнению с пенициллинами.

Отмечено, что триметоприм ослабляет метаболизм фенилаланина, но этот факт не имеет значения для пациентов с фенилкетонурией, которые придерживаются соответствующей диеты.

Следует избегать применения препарата Бисептол 480 у пациентов с диагностированной порфирией или больных, у которых существует риск возникновения острой порфирии. Как триметоприм, так и сульфаниламиды (хотя это не характерно для сульфаметоксазола) связывают с состояниями обострения порфирии.

Рекомендуется тщательно мониторировать концентрацию калия в сыворотке, поскольку существует риск развития гиперкалиемии.

Учитывая содержание бензилового спирта в препарате (15 мг в 1 мл р-ра), его не следует применять у недоношенных детей и детей в возрасте младше 3 лет. Бензиловый спирт может вызывать интоксикацию и анафилактоидные реакции у детей в возрасте младше 3 лет.

Препарат редко вызывает тяжелые аллергические реакции и бронхоспазм, учитывая содержание натрия пиросульфита в его составе.

Применение в период беременности и кормления грудью. Триметоприм и сульфаметоксазол проникают через плаценту, но безопасность их применения у беременных не определена.

Триметоприм является антагонистом тетрагидрофолиевой кислоты, а во время исследований на животных оба соединения вызывали нарушения развития плода.

В ходе исследований выявлено возможность существования связи между приемом антагонистов фолиевой кислоты и повреждением плода. Поэтому применение котримоксазола в период беременности противопоказано, особенно в I триместр, а решение врача о возможном применении этого препарата должно сопровождаться пониманием потенциальной опасности в таком случае.

При применении котримоксазола в период беременности следует рассмотреть целесообразность применения фолиевой кислоты.

Сульфаметоксазол конкурирует с билирубином при связывании с альбуминами плазмы. Если препарат вводили женщине перед родами, значительная его концентрация в течение нескольких дней сохраняется в крови новорожденного, в связи с чем существует риск усиления гипербилирубинемии и теоретически связанной с ней ядерной желтухой.

Риск возникновения ядерной желтухи у новорожденных связан с уровнем гипербилирубинемии, особенно у недоношенных детей и детей младше 3 лет с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Триметоприм и сульфаметоксазол выделяются с грудным молоком, потому не следует применять котримоксазол у женщин, которые кормят грудью, тем более у женщин, чьи дети имеют гипербилирубинемию или у них существует риск ее развития.

Дети. Применяют у детей в возрасте старше 3 мес.

Учитывая содержание бензилового спирта в препарате Бисептол 480 (15 мг/мл), его не следует назначать недоношенным и новорожденным детям. Бензиловый спирт может вызывать интоксикации и анафилактоидные реакции у детей в возрасте младше 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние котримоксазола на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмы не установлено, но следует учитывать вероятность побочных реакций со стороны ЦНС.