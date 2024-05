Фармакодинамика. Активность in vitro: сульфаметоксазол ингибирует синтез фолиевой кислоты путем конкурентного антагонизма с ПАБК, что является проявлением бактериостатического действия. Триметоприм является ингибитором бактериальной дигидрофолатредуктазы и в зависимости от условий оказывает бактерицидное или бактериостатическое действие. Таким образом, триметоприм и сульфаметоксазол блокируют две последовательные стадии биосинтеза пуринов, а затем нуклеиновых кислот, необходимых для многих бактерий, что приводит к значительному взаимному потенцированию активности in vitro обоих компонентов.

Родство триметоприма дигидрофолатредуктазы млекопитающих приблизительно в 50 000 раз меньше по сравнению с родством триметоприма к бактериальному ферменту.

Большое количество патогенных бактерий in vitro чувствительны к значительно меньшим концентрациям триметоприма и сульфаметоксазола по сравнению с концентрациями этих веществ в тканях, крови, моче и других жидкостях после применения рекомендованных доз.

Действие in vitro не всегда свидетельствует о клинической эффективности препарата, потому следует учитывать, что положительные тесты на чувствительность можно получить только после применения субстрата без веществ, которые ингибируют этот процесс, особенно тимидина и тимина.

Чувствительность котримоксазола in vitro:



Микроорганизмы MИК (Minimal Inhibitory Concentration), мкг/мл Грамположительные S. aureus 0,04–1,6 S. pneumoniae 0,05–1,5 S. pyogenes 0,015–0,4 E. faecalis 0,015–0,4 C. diphtheriae 0,05–0,15 L. monocytogenes 0,015–0,15 Грамотрицательные E. coli 0,005 – >5 Klebsiella spp. 0,05–3,1 P. mirabilis 0,05–0,15 Serrratia marcescens 0,4–50 Salmonella spp. 0,05–0,15 Shigella spp. 0,02–0,5 H. influenzae 0,04–50 A. gonorrhoeae 0,15–3,1 N. meningitidis 0,01–1,6 P. aeruginosa 3,1–100 S. maltophilia >32 Другие Nocardia asteroides 1,5