Бисептол (Biseptol) (12103) - инструкция по применению ATC-классификация
Бисептол инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Химиотерапевтическое средство, которое содержит сульфаниламид и производное диаминопиримидина — триметоприм в соотношении 5:1. Сочетание этих двух препаратов позволило обеспечить, кроме бактериостатической, также бактерицидную активность.
Бисептол — препарат широкого спектра действия, редко возникают штаммы бактерий, устойчивых к нему. Тормозит in vitro развитие грамположительных микроорганизмов: стрептококков (Streptococcus pneumoniae, S. agalactiae, S. viridans), стафилококков (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis), Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides и грамотрицательных: большинство палочек Enterobacteriaceae (виды Salmonella, Shigella, Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterobacter, часть штаммов Escherichia coli), часть штаммов H. Influenzae, Legionella spp., Yersinia enterocolitica, Brucella spp., Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, а также Pneumocystis carinii. Неэффективен относительно палочки туберкулеза, вирусов, большинства анаэробных микроорганизмов и грибов.
Фармакокинетика. После приема внутрь в терапевтической дозе быстро и почти полностью всасывается в верхнем отделе тонкого кишечника, и через 60 мин устанавливается стойкая эффективная концентрация в крови и тканях, которая сохраняется на протяжении около 12 ч. Оба компонента связаны с белками плазмы крови — триметоприм на 45%, а сульфаметоксазол — на 60%. Проникает в ткани и жидкости организма: в ткань легких, небные миндалины, ликвор, предстательную железу, почки, ликвор внутреннего уха, секрет бронхов и влагалища, а также выводится с грудным молоком (может оказывать нежелательное влияние на новорожденных с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы) и проникает через плацентарный барьер. Cmax в крови отмечается через 2–4 ч. Биологический Т½ сульфаметоксазола составляет 9–11 ч, триметоприма — 10–12 ч. Т½ у детей зависит от возраста: на первом году жизни — 7–8 ч, 1–10 лет — 5–6 ч. У пациентов пожилого возраста и при нарушении функции почек Т½ увеличивается. Из организма человека выводится с мочой: 20% сульфаметоксазола и около 60% триметоприма выводится в неизмененном виде, остальные — в виде метаболитов.
Показания Бисептол
лечение инфекций, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами:
- инфекции дыхательных путей (бронхит, бронхопневмония, пневмония, в том числе пневмоцистная);
- синусит, средний отит;
- инфекции мочевых путей и почек (пиелонефрит, пиелит, цистит, уретрит, простатит, мягкий шанкр);
- инфекции органов ЖКТ (брюшной тиф и паратиф, бактериальная дизентерия, холера (в дополнение к восстановлению жидкости и электролитов)), диарея путешественников, вызванная энтеротоксичными штаммами Escherichia coli;
- другие бактериальные инфекции (возможно лечение в комбинации с другими антибиотиками), например нокардиоз.
Применение Бисептол
препарат применяют перорально.
Перед применением взбалтывают до получения однородной суспензии.
5 мл суспензии содержат 200 мг сульфаметоксазола и 40 мг триметоприма.
К флакону добавляется мерка с делениями.
Применяют из расчета 6 мг триметоприма и 30 мг сульфаметоксазола на 1 кг массы тела на время.
Обычно назначают детям в возрасте:
6 нед–5 мес — 2,5 мл (утром и вечером) с интервалом 12 ч;
6 мес–5 лет — 5 мл 2 раза в сутки с интервалом 12 ч;
6–12 лет — 10 мл 2 раза в сутки с интервалом 12 ч.
Режим дозирования для детей приблизительно соответствует суточной дозе 6 мг триметоприма и 30 мг сульфаметоксазола на 1 кг массы тела.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 20 мл (960 мг) (утром и вечером) с интервалом 12 ч на протяжении 5–7 сут. Если на протяжении 7 дней лечения не будет заметно клиническое улучшение, необходимо повторно провести оценку состояния больного и откорригировать схему лечения.
Дозирование в особых случаях
При инфицировании Pneumocystis carinii 20 мг триметоприма и 100 мг сульфаметоксазола на 1 кг массы тела в сутки в равных дозах каждые 6 ч, на протяжении 14 дней. Верхнюю границу дозы определяют по таблице:
|Масса тела, кг
|Мерные ложки (дозы для приема с интервалом 6 ч, мл)
|8
|1 (5)
|16
|2 (10)
|24
|3 (15)
|32
|4 (20)
|40
|5 (25)
|48
|6 (30)
|64
|8 (40)
|80
|10 (50)
Для профилактики пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii, взрослым назначают 800 мг сульфаметоксазола и 160 мг триметоприма. Детям рекомендуется триметоприм в дозе 150 мг/м2/сут и сульфаметоксазол — 750 мг/м2/сут в 2 равных приема на протяжении 3 дней подряд.
Суммарная суточная доза не должна превышать 320 мг триметоприма и 1600 мг сульфаметоксазола. При этом можно следовать следующим рекомендациям:
|Площадь поверхности тела, м2
|Мерные ложки (дозы для приема с интервалом 12 ч, мл)
|0,26
|0,5 (2,5)
|0,53
|1(5)
|1,06
|2 (10)
При почечной или печеночной недостаточности
При клиренсе креатинина >30 мл/мин — обычная доза;
при клиренсе креатинина 15–30 мл/мин — 1/2 обычной дозы;
при клиренсе креатинина <15 мл/мин применять Бисептол не рекомендуется.
Противопоказания
повышенная чувствительность к сульфаниламидам, триметоприму и другим компонентам препарата; период беременности и кормления грудью; недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; тяжелые заболевания печени и почек (клиренс креатинина <15 мл/мин).
Не назначать препарат при агранулоцитозе, лейкопении, мегалобластной анемии, гипербилирубинемии у детей.
Не назначать недоношенным, новорожденным детям грудного возраста до 6 нед.
Не рекомендуется применять при стрептококковой ангине.
Нельзя назначать в комбинации с дофетилидом.
Не назначать пациентам, которым проводится химиотерапия.
Побочные эффекты
рекомендуемые дозы Бисептола обычно хорошо переносятся. Если побочные реакции возникают, они, как правило, выражены слабо. Наиболее частые побочные эффекты — кожная сыпь и желудочно-кишечные расстройства.
Могут развиваться аллергические реакции: повышение температуры тела, ангионевротический отек, анафилактоидные реакции, сывороточная болезнь. В редчайших случаях могут возникнуть узлековый периартрит и аллергический миокардит. Описаны случаи грибковых инфекций, таких как кандидоз.
Описаны следующие побочные действия (в порядке снижения частоты):
Со стороны ЖКТ: тошнота (с рвотой или без), отсутствие аппетита, стоматит, диарея, очень редко — боль в животе, воспаление слизистой оболочки желудка, единичные случаи гепатита, некроз печени, отдельные случаи псевдомембранозного энтероколита, повышение активности трансаминаз и концентрации билирубина. Описаны случаи острого панкреатита, однако у таких пациентов были тяжелые сопутствующие заболевания, в том числе и СПИД.
Со стороны системы крови: большинство изменений, которые выявляли, были слабовыраженными, бессимптомными и исчезали после отмены препарата. Чаще всего отмечали лейкопению, тромбоцитопению и нейтропению. В единичных случаях могут возникать агранулоцитоз, мегалобластная, гемолитическая или апластическая анемия, метгемоглобинемия, панцитопения или пурпура. Есть сообщения о случаях панцитопении у пациентов, которые применяли комбинацию триметоприма с метотрексатом (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Со стороны мочевыводящих путей: в единичных случаях — нарушение функции почек, интерстициальный нефрит, повышение содержания азота мочевины крови, креатинина в плазме крови, кристаллурия. Сульфонамиды, в том числе Бисептол, могут вызвать повышение диуреза, особенно у больных с отеками, обусловленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Со стороны ЦНС: нейропатия (в том числе периферические невриты и парестезии), галлюцинации, увеит, единичные случаи асептического менингита или менингеальная симптоматика, атаксия, судороги, головокружение.
Со стороны органов дыхания: отдельные случаи легочных инфильтратов, подобных возникающим при эозинофильном или аллергическом альвеолите. Клинически они проявляются кашлем или одышкой. При внезапном появлении этих симптомов необходимо провести обследование больного и рассмотреть вопрос о прекращении лечения Бисептолом.
Со стороны кожи: побочные реакции обычно слабовыражены и быстро исчезают после отмены препарата. Как и для многих других сульфонамидних препаратов, в отдельных случаях прием Бисептола сопровождался развитием фотосенсибилизации, мультиформной эритемы. Очень редко возможные случаи существенных побочных эффектов от применения сульфаниламидов: синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла и пурпура Шенлейна — Геноха.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: редко — артралгии и миалгии, описаны отдельные случаи рабдомиолиза.
Со стороны обмен веществ: триметоприм в высоких дозах для лечения пневмоцистной пневмонии приводят к оборатимому повышению уровня калия в плазме крови. Гиперкалиемия может возникнуть даже при приеме триметоприма в обычных дозах, если у больного нарушен калиевый обмен, почечная недостаточность или при одновременном применении препаратов, провоцирующих гиперкалиемию. У таких больных нужно контролировать уровень калия в плазме крови. Описаны случаи гипонатриемии, изредка — гипогликемии у пациентов с нарушением функции почек, заболеванием печени, недостаточным питанием или при приеме препарата в высоких дозах.
Побочные реакции у больных СПИДом: частота побочных реакций, особенно кожной сыпи, лихорадки, лейкопении и повышения активности аминотрансфераз в плазме крови у больных СПИДом значительно выше, чем у других больных.
Особые указания
с особой осторожностью применять у больных с почечной и печеночной недостаточностью и пациентам со склонностью к аллергическим реакциям.
Лечение больных пожилого возраста не должно быть продолжительным. При поражении почек дозу препарата следует откорригировать согласно рекомендациям раздела ПРИМЕНЕНИЕ.
У больных пожилого возраста, а также пациентов с имеющимся дефицитом фолиевой кислоты или почечной недостаточностью при лечении Бисептолом могут возникнуть гематологические изменения, указывающие на недостаток фолиевой кислоты. Они исчезают после назначения фолиевой кислоты.
В период лечения Бисептолом в случае появления кожной сыпи или других побочных реакций препарат необходимо сразу отменить.
Пациенты должны употреблять достаточное количество жидкости и иметь адекватный диурез для предупреждения кристаллурии.
При более продолжительном лечении необходимо тщательно контролировать картину крови. При значительном уменьшении количества любых клеток крови препарат следует отменить. Больным с тяжелыми гематологическими нарушениями препарат назначается лишь в исключительных случаях.
В связи с возможностью гемолиза у больных с дефицитом глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы препарат назначается только по абсолютным показаниям в минимальных дозах. Триметоприм нарушает обмен фенилаланина, однако это не влияет на больных с фенилкетонурией при условии соблюдения соответствующей диеты.
Как и при назначении любых сульфонамидов, необходимо быть осторожным больным с порфирией и нарушением функции щитовидной железы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью.
Дети. Не назначают детям в возрасте до 6 нед. Нельзя его назначать недоношенным детям.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Необходимо информировать пациента о необходимости ограничить управление транспортными средствами, обслуживание подвижных механизмов или выполнение других работ, которые требуют высокой психофизической активности, при возникновении головной боли и головокружения, дезориентации, депрессии, нарушения зрения.
Взаимодействия
Бисептол в комбинации с диуретиками, особенно группы тиазидов, повышает вероятность тромбоцитопении с проявлениями геморрагического диатеза. Препарат может удлинять протромбиновое время у тех, кто принимает антикоагулянты непрямого действия (например варфарин). Тормозит биотрансформацию в печени дифенина (увеличивает его Т½ до 39%). Может также повышать концентрацию свободного метотрексата в плазме крови (уменьшается его связывание с белками крови). У больных, которые применяют триметоприм и метотрексат, были описаны случаи панцитопении. Триметоприм имеет незначительное сродство к человеческой дегидрофолатной редуктазе, но может повысить токсичность метотрексата, особенно в присутствии других факторов риска — таких как пожилой возраст, гипоальбуминемия, нарушение функции почек, угнетение костного мозга. Так, побочное действие препарата может проявиться особенно тогда, когда метотрексат применяют в высоких дозах. Рекомендуется назначать таким пациентам фолиевую кислоту или фолинат кальция с целью предотвращения влияния на гемопоэз.
Усиливает действие антидиабетических препаратов — производных сульфонилмочевины.
Фенилбутазон, салицилаты и индометацин могут вытеснять сульфаниламиды из соединений с белками плазмы крови, повышая их концентрацию в крови.
Барбитураты усиливают побочные эффекты Бисептола.
Уротропин, аскорбиновая кислота повышают риск кристаллурии.
Бисептол может изменять реакцию определения креатинина с помощью щелочного пикрата по методу Яффе (повышает уровень креатинина приблизительно на 10%).
Триметоприм нельзя применять сочетанно с дофетилидом. Назначение триметоприма 160 мг и сульфаметаксазола 800 мг 2 раза в сутки в комбинации с дофетилидом 500 мкг 2 раза в сутки в течение 4 дней вызывает повышение Cmax дофетилида, что приводит к появлению серьезных вентрикулярных аритмий.
У больных, принимающих Бисептол и циклоспорин после пересадки почки, могут отмечать оборатимое ухудшение функции почек, что проявляется повышением уровня креатинина.
Бисептол может снижать эффективность трициклических антидепрессантов.
Отдельные сообщения позволяют предполагать, что при одновременном назначении больным Бисептола для профилактики малярии в дозах свыше 25 мг/нед, у них может развиться мегалобластная анемия.
Описан один случай токсического делирия после одновременного приема Бисептола и амантадина.
Бисептол, а именно триметоприм, входящий в его состав, может повлиять на результаты определения концентрации метотрексата в плазме крови, проведенного методом конкурентного связывания с белками с применением бактериальной дигидрофолатредуктазы как лиганда. Однако при определении метотрексата радиоиммунным методом интерференции не возникает.
Передозировка
острое отравление — тошнота, рвота, колики, диарея, головная боль и головокружение, сонливость, потеря сознания, высокая температура тела, нарушение зрения, депрессия, дезориентация, гематурия и кристаллурия. Нарушения показателей гемограммы и желтуха являются поздними симптомами передозировки. В этом случае назначают специфическое лечение. Для устранения действия триметоприма на кроветворение можно назначать фолинат кальция в дозе 3–6 мг на протяжении 5–7 дней.
Хроническая интоксикация — применение предельных доз и/или продолжительное лечение могут быть причиной угнетения функции костного мозга, которое проявляется тромбоцитопенией, лейкопенией, мегалобластной анемией. Другие патологические изменения картины крови — следствие недостаточности фолиевой кислоты.
Лечение (в зависимости от симптоматики): прекратить применение препарата, вызвать рвоту, промыть желудок; усиление почечной екскреции путем форсированного диуреза (ощелачивание мочи способствует выведению сульфаметоксазола), гемодиализ (перитонеальный диализ неэффективен). Необходимо контролировать картину крови и показатели электролитов. При выраженных патологических изменениях картины крови или желтухе назначают неспецифическое лечение. Для устранения действия триметоприма на кроветворение можно назначить фолинат кальция в дозе 3–6 мг на протяжении 5–7 дней.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. После открытия флакона хранить с плотно закрытой крышкой в течение 8 мес.