препарат применяют перорально.

Перед применением взбалтывают до получения однородной суспензии.

5 мл суспензии содержат 200 мг сульфаметоксазола и 40 мг триметоприма.

К флакону добавляется мерка с делениями.

Применяют из расчета 6 мг триметоприма и 30 мг сульфаметоксазола на 1 кг массы тела на время.

Обычно назначают детям в возрасте:

6 нед–5 мес — 2,5 мл (утром и вечером) с интервалом 12 ч;

6 мес–5 лет — 5 мл 2 раза в сутки с интервалом 12 ч;

6–12 лет — 10 мл 2 раза в сутки с интервалом 12 ч.

Режим дозирования для детей приблизительно соответствует суточной дозе 6 мг триметоприма и 30 мг сульфаметоксазола на 1 кг массы тела.

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 20 мл (960 мг) (утром и вечером) с интервалом 12 ч на протяжении 5–7 сут. Если на протяжении 7 дней лечения не будет заметно клиническое улучшение, необходимо повторно провести оценку состояния больного и откорригировать схему лечения.

Дозирование в особых случаях

При инфицировании Pneumocystis carinii 20 мг триметоприма и 100 мг сульфаметоксазола на 1 кг массы тела в сутки в равных дозах каждые 6 ч, на протяжении 14 дней. Верхнюю границу дозы определяют по таблице:



Масса тела, кг Мерные ложки (дозы для приема с интервалом 6 ч, мл) 8 1 (5) 16 2 (10) 24 3 (15) 32 4 (20) 40 5 (25) 48 6 (30) 64 8 (40) 80 10 (50)



Для профилактики пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii, взрослым назначают 800 мг сульфаметоксазола и 160 мг триметоприма. Детям рекомендуется триметоприм в дозе 150 мг/м2/сут и сульфаметоксазол — 750 мг/м2/сут в 2 равных приема на протяжении 3 дней подряд.

Суммарная суточная доза не должна превышать 320 мг триметоприма и 1600 мг сульфаметоксазола. При этом можно следовать следующим рекомендациям:



Площадь поверхности тела, м2 Мерные ложки (дозы для приема с интервалом 12 ч, мл) 0,26 0,5 (2,5) 0,53 1(5) 1,06 2 (10)