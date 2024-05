фармакодинамика. Фармакологическая активность вальпроата направлена преимущественно на ЦНС. Он обладает противосудорожными свойствами в отношении широкого спектра судорог у животных и эпилепсии у людей.

В экспериментальных и клинических исследованиях выявлены два механизма антиконвульсивного действия вальпроата.

Первый — прямой фармакологический эффект, зависит от концентрации вальпроата в плазме крови и тканях головного мозга.

Второй — косвенный — возможно, связан с метаболитами вальпроата, которые остаются в головном мозге, или с модификациями нейромедиаторов, или с прямым действием на мембрану.

Наиболее вероятной является гипотеза, что после введения вальпроата повышается уровень ГАМК.

Вальпроат сокращает продолжительность промежуточной фазы сна и одновременно удлиняет фазу медленного сна.

Фармакокинетика. В различных фармакокинетических исследованиях препарата показано, что биодоступность в крови при пероральном применении близка к 100%. Объем распределения преимущественно ограничен кровью и внеклеточной жидкостью. Вальпроат проникает в СМЖ и ткани головного мозга.T ½ составляет 15–17 ч. C min вальпроата в плазме крови, необходимая для терапевтического эффекта, обычно составляет 40–50 мг/л и колеблется в широком диапазоне от 40 до 100 мг/л. В случае необходимости достижения более высокой концентрации необходимо взвесить ожидаемую пользу и вероятность развития побочных эффектов, особенно дозозависимых. При концентрации вальпроата >150 мг/л необходимо снизить дозу препарата. Концентрация насыщения в плазме крови достигается через 3–4 сут. Вальпроат устойчиво связывается с белками плазмы крови. Связывание с белками плазмы крови зависит от дозы и является насыщаемым. Основным путем метаболизма вальпроата является глюкуронирование (~40%), которое происходит преимущественно с участием ферментов UGT1A6, UGT1A9 и UGT2B7. Вальпроат выводится главным образом с мочой, после метаболизма путем конъюгации с глюкуронидом и бета-окисления. Молекула вальпроата подвергается диализу, но гемодиализ эффективен только в отношении свободной фракции вальпроата в крови (около 10%). Вальпроат не индуцирует ферменты метаболической системы цитохрома Р450; поэтому, в отличие от большинства других противоэпилептических препаратов, он не ускоряет ни своей собственной деградации, ни деградации других веществ, таких как эстроген-прогестаген и пероральные антикоагулянты.

Доклинические данные по безопасности Исследования на животных показали, что влияние вальпроата in utero приводит к физическим и функциональным нарушениям в слуховой системе крыс и мышей. In vitro вальпроат не имел мутагенного влияния на бактерии или образцы лимфомы мышей и не вызывал активности восстановления ДНК в первичной культуре гепатоцитов крыс. Однако in vivo были получены противоречивые результаты при тератогенных дозах в зависимости от пути введения. После перорального применения, который является преимущественным способом применения у людей, вальпроат не вызывал аберраций хромосом в костном мозге крыс или преобладающих летальных эффектов у мышей. Внутрибрюшная инъекция вальпроата увеличивала разрывы цепей ДНК и хромосомные аберрации у грызунов. Кроме того, в опубликованных исследованиях сообщалось об увеличении обмена сестринскими хроматидами у пациентов с эпилепсией, подвергшихся воздействию вальпроата, по сравнению со здоровыми субъектами, которые не получали такого лечения. Однако были противоречивые результаты при сравнении данных, полученных у пациентов с эпилепсией, которые проходили лечение вальпроатом, с данными пациентов с эпилепсией, которые не получали лечения. Клиническое значение этих выводов относительно ДНК/хромосом неизвестно. Доклинические данные традиционных исследований канцерогенности не выявляют особого риска для человека.

Репродуктивная токсичность

Вальпроат вызывал тератогенные эффекты (пороки развития нескольких систем органов) у мышей, крыс и кроликов.

Сообщалось о нарушении поведения у потомства мышей и крыс в первом поколении после внутриутробного воздействия. У мышей также наблюдались определенные поведенческие изменения во 2-м и 3-м поколениях, хотя и менее выражены в 3-м поколении, после острого внутриутробного воздействия на первое поколение тератогенными дозами вальпроата. Основные механизмы и клиническая значимость этих результатов неизвестны.