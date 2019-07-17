препарат вводят только в/в или в/в капельно. Недопустимым является внутриартериальное введение препарата.

Препарат рекомендуется вводить путем медленных в/в инфузий после разведения до объема 15–50 мл 0,9% р-ром натрия хлорида.

Оптимальная рекомендуемая продолжительность курса лечения составляет 5–10 дней ежедневного введения препарата.

Максимальная суточная доза для взрослых — 25 мл.

Рекомендуемые суточные дозы:

Для взрослых: рекомендованная суточная доза препарата составляет 5–10 мл.

При состояниях, угрожающих жизни больного, суточную дозу повышают до 20 мл, разделив на два введения, курс лечения составляет до 8 сут.

При ликворно-венозных нарушениях при ХНМК и вегетососудистой дистонии — по 10 мл/сут, курс лечения составляет 10 сут.

У детей разовая доза составляет:

1 год–5 лет — 0,22 мг L-лизина эсцината на 1 кг массы тела;

5–10 лет — 0,18 мг/кг массы тела; ≥10 лет — 0,15 мг/кг. Препарат вводить два раза в сутки. Длительность курса лечения – от 2 до 8 дней, в зависимости от состояния больного и эффективности терапии.