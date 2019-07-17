L-Лизина эсцинат® (L-Lysine aescinat) (120356) - инструкция по применению ATC-классификация
L-Лизина эсцинат инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат оказывает противовоспалительное, противоотечное и обезболивающее действие. Эсцин снижает активность лизосомальных гидролаз, что предупреждает расщепление мукополисахаридов в стенках капилляров и в соединительной ткани, которая их окружает, и таким образом нормализует повышенную сосудисто-тканевую проницаемость и оказывает антиэкссудативное (противоотечное), противовоспалительное и обезболивающее действие. Препарат повышает тонус сосудов, указывает умеренный иммунокорригирующий и гипогликемический эффекты.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания L-Лизина эсцинат
в составе комплексной терапии отеков головного мозга травматического, нетравматического и постоперационного генеза, в том числе, с внутричерепными кровоизлияниями, повышением внутричерепного давления и явлениями отека-набухания.
Отеки спинного мозга травматического, нетравматического, послеоперационного генеза.
Ликворно-венозные нарушения при хронических нарушениях мозгового кровообращения (ХНМК) и вегетососудистой дистонии.
Отеки мягких тканей с вовлечением опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся локальными расстройствами их кровоснабжения и болевым синдромом; отечно-болевые синдромы позвоночника, конечностей; тяжелые нарушения венозного кровообращения нижних конечностей при остром тромбофлебите, сопровождающиеся отечно-воспалительным синдромом.
Применение L-Лизина эсцинат
препарат вводят только в/в или в/в капельно. Недопустимым является внутриартериальное введение препарата.
Препарат рекомендуется вводить путем медленных в/в инфузий после разведения до объема 15–50 мл 0,9% р-ром натрия хлорида.
Оптимальная рекомендуемая продолжительность курса лечения составляет 5–10 дней ежедневного введения препарата.
Максимальная суточная доза для взрослых — 25 мл.
Рекомендуемые суточные дозы:
Для взрослых: рекомендованная суточная доза препарата составляет 5–10 мл.
При состояниях, угрожающих жизни больного, суточную дозу повышают до 20 мл, разделив на два введения, курс лечения составляет до 8 сут.
При ликворно-венозных нарушениях при ХНМК и вегетососудистой дистонии — по 10 мл/сут, курс лечения составляет 10 сут.
У детей разовая доза составляет:
1 год–5 лет — 0,22 мг L-лизина эсцината на 1 кг массы тела;
5–10 лет — 0,18 мг/кг массы тела; ≥10 лет — 0,15 мг/кг. Препарат вводить два раза в сутки. Длительность курса лечения – от 2 до 8 дней, в зависимости от состояния больного и эффективности терапии.
Противопоказания
повышенная чувствительность к L-лизина эсцинату и/или другим компонентам препарата; активное продолжение кровотечения, которое сопровождается нестабильной гемодинамикой; тяжелые нарушения функции почек; тяжелые нарушения функции печени.
Побочные эффекты
при индивидуальной повышенной чувствительности к эсцину у отдельных пациентов возможны:
аллергические реакции: кожная сыпь (папулезная, петехиальная, эритематозная), зуд, гиперемия кожи, гипертермия, крапивница, в единичных случаях — отек Квинке, анафилактический шок;
со стороны центральной и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, тремор, парестезии, в единичных случаях — шаткая походка, нарушение равновесия, кратковременная потеря сознания;
со стороны печени и билиарной системы: повышение уровня трансаминаз и билирубина;
со стороны ЖКТ: тошнота, в единичных случаях — рвота, диарея, боль в животе;
со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, АГ, тахикардия, боль за грудиной;
со стороны органов дыхания: в единичных случаях — ощущение нехватки воздуха, одышка, бронхообструкция, сухой кашель;
местные реакции: ощущение жжения по ходу вены при введении, флебит, боль и отек в месте введения;
другие: общая слабость, озноб, ощущение жара, боль в пояснице, гипергидроз.
Особые указания
у некоторых пациентов с гепатохолециститом при применении препарата возможно кратковременное повышение активности трансаминаз и билирубина (прямой фракции) в плазме крови, не представляющее опасности для больного и не требующее отмены препарата.
Период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период беременности и кормления грудью противопоказано. На время лечения следует прекратить кормление грудью.
Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. На данный момент сообщений нет, однако при применении препарата следует учитывать возможность развития предполагаемых побочных реакций со стороны нервной системы.
Взаимодействия
при лечении L-лизина эсцинатом возможно назначение других лекарственных средств (противовоспалительных, анальгетиков, антимикробных) при соответствующих показаниях.
Препарат не следует применять одновременно с аминогликозидами из-за возможности повышения их нефротоксичности. В случае длительной терапии антикоагулянтами, которую проводили перед назначением L-лизина эсцината, или при необходимости одновременного применения L-лизина эсцината и антикоагулянтов необходимо проводить коррекцию дозы последних (снижать дозу) и контролировать протромбиновый индекс.
Связывание эсцина с белками плазмы крови снижается при одновременном применении антибиотиков цефалоспоринового ряда, что может повышать концентрацию свободного эсцина в крови с риском развития побочных эффектов последнего.
Передозировка
симптомы: жар, тахикардия, меноррагия, тошнота, изжога, боль в эпигастрии.
Лечение: симптоматическая терапия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.