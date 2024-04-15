назначают в/в или в/в капельно.

Вводить путем медленных в/в инфузий после разведения до объема 15–50 мл 0,9% р-ром натрия хлорида.

Рекомендуемая продолжительность курса лечения — 5–10 дней.

Максимальная суточная доза для взрослых — 25 мл.

Рекомендуемые суточные дозы:

взрослые: рекомендованная суточная доза препарата составляет 5–10 мл.

При состояниях, угрожающих жизни пациента, суточную дозу повышают до 20 мл, разделив на 2 введения, курс лечения — до 8 сут.

При ликворно-венозных нарушениях при ХНМК и вегетососудистой дистонии — по 10 мл/сут, курс лечения — 10 сут.

Однократная доза детям:

1 год–5 лет — 0,22 мг L-лизина эсцината на 1 кг массы тела;

5–10 лет — 0,18 мг/кг массы тела; ≥10 лет — 0,15 мг/кг. Вводить 2 раза в сутки. Длительность курса лечения — 2–8 дней, в зависимости от состояния больного и эффективности терапии.