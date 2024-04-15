L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ* (L-LYSINI AESCINAS*) Действующее вещество
препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость. Вводится только в/в. В плазме крови соль L-лизина эсцината быстро диссоциирует на ионы лизина и эсцина и проявляет все присущие эсцину фармакологические свойства. Эсцин нормализует повышенную сосудисто-тканевую проницаемость, повышает тонус вен, уменьшает застой венозной крови, улучшает артериальный и венозный кровоток в микроциркуляторном русле, оказывает мембраностабилизирующий эффект, а также обладает антиэксcудативным, противоотечным и обезболивающим действием. При ЧМТ р-р L-лизина эсцината предотвращает развитие массивного отека, компрессии и смещения структур головного мозга, внутричерепной гипертензии, увеличение очага ушиба, оказывает выраженное имуннокорригирующее действие, повышает защитные силы организма, предотвращает развитие воспалительных осложнений.
в комплексной терапии отека головного мозга травматического, нетравматического и постоперационного генеза.
Отеки спинного мозга травматического, нетравматического, послеоперационного генеза.
Ликворно-венозные нарушения при хронических нарушениях мозгового кровообращения (ХНМК) и вегетососудистой дистонии.
Отеки мягких тканей с вовлечением опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся локальными нарушениями их кровоснабжения и болевым синдромом; отечно-болевые синдромы позвоночника, конечностей; тяжелые нарушения венозного кровообращения нижних конечностей при остром тромбофлебите, сопровождающиеся отечно-воспалительным синдромом.
назначают в/в или в/в капельно.
Вводить путем медленных в/в инфузий после разведения до объема 15–50 мл 0,9% р-ром натрия хлорида.
Рекомендуемая продолжительность курса лечения — 5–10 дней.
Максимальная суточная доза для взрослых — 25 мл.
Рекомендуемые суточные дозы:
взрослые: рекомендованная суточная доза препарата составляет 5–10 мл.
При состояниях, угрожающих жизни пациента, суточную дозу повышают до 20 мл, разделив на 2 введения, курс лечения — до 8 сут.
При ликворно-венозных нарушениях при ХНМК и вегетососудистой дистонии — по 10 мл/сут, курс лечения — 10 сут.
Однократная доза детям:
1 год–5 лет — 0,22 мг L-лизина эсцината на 1 кг массы тела;
5–10 лет — 0,18 мг/кг массы тела; ≥10 лет — 0,15 мг/кг. Вводить 2 раза в сутки. Длительность курса лечения — 2–8 дней, в зависимости от состояния больного и эффективности терапии.
-повышенная индивидуальная чувствительность к препарату;
- средняя и тяжелая степень нарушения функции почек.
аллергические реакции, головная боль, головокружение, тошнота, артериальная гипотензия, АГ, тахикардия, боль и отек в месте введения, гипергидроз, общая слабость, озноб.
препарат не следует одновременно назначать с аминогликозидными антибиотиками, это может повысить их нефротоксичность. При необходимости сочетанного назначения L-лизина эсцината и антикоагулянтов, дозы последних необходимо снижать и регулярно проводить контроль протромбинового индекса. Связывание эсцина с белками плазмы затрудняется при одновременном применении антибиотиков цефалоспоринового ряда, что может повышать концентрацию свободного эсцина в крови и приводить к развитию побочных эффектов.
симптомы: жар, тахикардия, меноррагия, тошнота, изжога, боль в эпигастрии.