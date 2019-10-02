если симптомы заболевания сохраняются более 2 дней и сопровождаются головной болью, тошнотой или рвотой, необходимо обратиться к врачу.

Поскольку препарат содержит глюкозу и сахарозу, пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом нарушения всасывания глюкозы/галактозы и дефицитом сахаразы/изомальтазы прием препарата не рекомендуется.

Пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом (изжогой) следует избегать применения препарата, поскольку выраженность изжоги может увеличиться.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан к применению в период беременности. В случае необходимости приема препарата на период лечения кормление грудью следует прекратить.

Дети. Не рекомендуется назначать препарат лицам в возрасте до 18 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Применение препарата в указанной дозе не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с потенциально опасными механизмами.