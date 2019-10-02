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Доктор Мом® леденцы (Doktor Mom® lozenges) (119864) - инструкция по применению ATC-классификация

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Доктор Мом<sup>&reg;</sup> <I>леденцы</I> (Doktor Mom<sup>&reg;</sup> <I>lozenges</I>)
Цена в городе Киев
от 86,97 грн
Без рецепта
20 шт от 86,97 грн 20 шт от 82,33 грн 20 шт от 86,15 грн 20 шт от 84,51 грн 20 шт от 86,30 грн 20 шт Нет в наличии 20 шт Нет в наличии
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В наличии в 1125 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Леденцы
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-група
R05X ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Регистрационное удостоверение
UA/2409/01/01 от 02.10.2019

Доктор Мом леденцы инструкция по применению

Фармакологические свойства

комбинированный препарат с отхаркивающим и противовоспалительным действием.
Фармакологические свойства препарата обусловлены компонентами, входящими в его состав.
Солодки голой экстракт (Glycyrrhiza glabra L.) оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и отхаркивающее действие. Имбиря лекарственного экстракт (Zingiber officinalis Rosc.) оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие. Эмблики лекарственной экстракт (Emblica officinalis Gaetn.) оказывает противовоспалительное и жаропонижающее действие. Ментол оказывает спазмолитическое и антисептическое действие.

Показания Доктор Мом леденцы

симптоматическое лечение острых и хронических заболеваний верхних отделов дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем (фарингиты, ларингиты, включая лекторский ларингит, трахеиты и бронхиты).

Применение Доктор Мом леденцы

взрослым назначают по 1 леденцу каждые 2 ч (медленно рассасывать). Максимальная суточная доза — 10 леденцов.
Продолжительность лечения — не более 3 дней без консультации врача.

Противопоказания

повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; нарушение функции печени и почек; АГ; гипокалиемия; тяжелая степень ожирения; спазмофилия; БА; сахарный диабет; детский возраст.

Побочные эффекты

аллергические реакции, включая сыпь, в том числе везикулярную, папулезную, зуд, гиперемия кожи, крапивница, ангионевротический отек.
Возможные побочные реакции: нарушение водно-электролитного баланса (появление отеков), повышение АД, боль в области сердца, дерматит, головокружение.

Особые указания

если симптомы заболевания сохраняются более 2 дней и сопровождаются головной болью, тошнотой или рвотой, необходимо обратиться к врачу.
Поскольку препарат содержит глюкозу и сахарозу, пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом нарушения всасывания глюкозы/галактозы и дефицитом сахаразы/изомальтазы прием препарата не рекомендуется.
Пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом (изжогой) следует избегать применения препарата, поскольку выраженность изжоги может увеличиться.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан к применению в период беременности. В случае необходимости приема препарата на период лечения кормление грудью следует прекратить.
Дети. Не рекомендуется назначать препарат лицам в возрасте до 18 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Применение препарата в указанной дозе не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с потенциально опасными механизмами.

Взаимодействия

Доктор Мом® леденцы не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами и препаратами, подавляющими образование мокроты, так как это препятствует отхаркиванию разреженной мокроты.
Гипокалиемия (в результате чрезмерного применения корня солодки) может усиливаться при взаимодействии с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами и препаратами, влияющими на сердечный ритм (например хинидин). При сочетанном применении с препаратами, обусловливающими развитие гипокалиемии (тиазидные и петлевые диуретики, адренокортикостероидные и слабительные лекарственные средства), возможно нарушение электролитного баланса, поэтому не следует длительное время применять препарат одновременно с указанными выше лекарственными средствами.
При сочетанном применении препарата с варфарином следует соблюдать осторожность ввиду возможности возникновения кровотечения вследствие увеличения МНО/INR (международное нормализованное отношение).

Передозировка

длительное применение препаратов солодки в чрезмерных дозах может привести к гипокалиемии; в отдельных случаях возможны гипокалиемическая миопатия и миоглобинурия. Может возникать боль в области сердца. В случае передозировки проводят симптоматическое лечение.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Доктор Мом со вкусом апельсина
Доктор Мом® со вкусом апельсина леденцы стрип, №20
от 86,97 грн
В наличии в 1125 аптеках
Цены в аптеках
Доктор Мом со вкусом апельсина
Доктор Мом® со вкусом апельсина леденцы стрип, №20
от 86,97 грн
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