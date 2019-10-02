Доктор Мом® леденцы (Doktor Mom® lozenges) (119864) - инструкция по применению ATC-классификация
Доктор Мом леденцы инструкция по применению
Фармакологические свойства
комбинированный препарат с отхаркивающим и противовоспалительным действием.
Фармакологические свойства препарата обусловлены компонентами, входящими в его состав.
Солодки голой экстракт (Glycyrrhiza glabra L.) оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и отхаркивающее действие. Имбиря лекарственного экстракт (Zingiber officinalis Rosc.) оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие. Эмблики лекарственной экстракт (Emblica officinalis Gaetn.) оказывает противовоспалительное и жаропонижающее действие. Ментол оказывает спазмолитическое и антисептическое действие.
Показания Доктор Мом леденцы
симптоматическое лечение острых и хронических заболеваний верхних отделов дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем (фарингиты, ларингиты, включая лекторский ларингит, трахеиты и бронхиты).
Применение Доктор Мом леденцы
взрослым назначают по 1 леденцу каждые 2 ч (медленно рассасывать). Максимальная суточная доза — 10 леденцов.
Продолжительность лечения — не более 3 дней без консультации врача.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; нарушение функции печени и почек; АГ; гипокалиемия; тяжелая степень ожирения; спазмофилия; БА; сахарный диабет; детский возраст.
Побочные эффекты
аллергические реакции, включая сыпь, в том числе везикулярную, папулезную, зуд, гиперемия кожи, крапивница, ангионевротический отек.
Возможные побочные реакции: нарушение водно-электролитного баланса (появление отеков), повышение АД, боль в области сердца, дерматит, головокружение.
Особые указания
если симптомы заболевания сохраняются более 2 дней и сопровождаются головной болью, тошнотой или рвотой, необходимо обратиться к врачу.
Поскольку препарат содержит глюкозу и сахарозу, пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом нарушения всасывания глюкозы/галактозы и дефицитом сахаразы/изомальтазы прием препарата не рекомендуется.
Пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом (изжогой) следует избегать применения препарата, поскольку выраженность изжоги может увеличиться.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан к применению в период беременности. В случае необходимости приема препарата на период лечения кормление грудью следует прекратить.
Дети. Не рекомендуется назначать препарат лицам в возрасте до 18 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Применение препарата в указанной дозе не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
Доктор Мом® леденцы не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами и препаратами, подавляющими образование мокроты, так как это препятствует отхаркиванию разреженной мокроты.
Гипокалиемия (в результате чрезмерного применения корня солодки) может усиливаться при взаимодействии с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами и препаратами, влияющими на сердечный ритм (например хинидин). При сочетанном применении с препаратами, обусловливающими развитие гипокалиемии (тиазидные и петлевые диуретики, адренокортикостероидные и слабительные лекарственные средства), возможно нарушение электролитного баланса, поэтому не следует длительное время применять препарат одновременно с указанными выше лекарственными средствами.
При сочетанном применении препарата с варфарином следует соблюдать осторожность ввиду возможности возникновения кровотечения вследствие увеличения МНО/INR (международное нормализованное отношение).
Передозировка
длительное применение препаратов солодки в чрезмерных дозах может привести к гипокалиемии; в отдельных случаях возможны гипокалиемическая миопатия и миоглобинурия. Может возникать боль в области сердца. В случае передозировки проводят симптоматическое лечение.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.