Вальтрекс (Valtrex) (119223) - инструкция по применению ATC-классификация
Вальтрекс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Валацикловир — противовирусный препарат, L-валиновый эфир ацикловира, является аналогом пуринового (гуанин) нуклеозида. В организме человека валацикловир быстро и почти полностью превращается в ацикловир и валин с помощью валацикловиргидролазы. Ацикловир является специфическим ингибитором вирусов герпеса с активностью in vitro против вирусов простого герпеса 1-го и 2-го типа, вируса Varicella zoster, цитомегаловируса, вируса Эпштейна — Барр и вируса герпеса человека 6-го типа. Ацикловир ингибирует синтез вирусной ДНК сразу после фосфорилирования и превращения в активную форму трифосфат ацикловира. На первой стадии фосфорилирования необходима активность вирусоспецифического фермента. Для вируса простого герпеса, вируса Varicella zoster и вируса Эпштейна — Барр это вирусная тимидинкиназа, которая присутствует только в клетках, инфицированных вирусом. Частичная селективность фосфорилирования сохраняется при цитомегаловирусной инфекции и осуществляется через продукт гена фосфотрансферазы UL 97. Активация ацикловира специфическим вирусным ферментом в значительной степени объясняет его селективность.
Процесс фосфорилирования ацикловира (преобразование из моно- в трифосфат) осуществляется клеточными киназами. Ацикловира трифосфат конкурентно ингибирует вирусную ДНК-полимеразу и инкорпорируется в вирусную ДНК, что приводит к облигатному (полному) разрыву цепи, прекращению синтеза ДНК и блокированию репликации вируса.
Резистентность к препарату обусловлена дефицитом тимидинкиназы вируса, что приводит к чрезмерному распространению вируса в организме хозяина. Иногда снижение чувствительности обусловлено появлением штаммов вируса с нарушенной структурой вирусной тимидинкиназы или ДНК-полимеразы. Вирулентность этих разновидностей вируса напоминает таковую у его дикого штамма.
Широкое мониторирование клинических изолятов вируса простого герпеса и вируса Varicella zoster у больных, лечившихся ацикловиром, дало возможность определить, что у пациентов с нормальным иммунитетом вирус со сниженной чувствительностью к ацикловиру выявляют исключительно редко и нечасто определяют только у пациентов с тяжелым нарушением иммунитета, например после трансплантации органов или у реципиентов костного мозга, при проведении химиотерапии злокачественных новообразований и ВИЧ-инфицированных.
Вальтрекс ускоряет прекращение боли при лечении опоясывающего герпеса, уменьшает продолжительность болевого синдрома, а также количество лиц с зостерассоциированной болью, в том числе с острой и постгерпетической невралгией.
Профилактика цитомегаловирусной инфекции Вальтрексом снижает риск острого отторжения трансплантата (больные после пересадки почек), частоту возникновения оппортунистических инфекций и других инфекций, которые вызываются вирусом герпеса (вирусом простого герпеса и вирусом Herpes zoster).
Фармакокинетика. Абсорбция. После перорального приема валацикловир хорошо абсорбируется, быстро и практически полностью превращается в ацикловир и валин. Эти превращения, вероятно, происходят под действием фермента валацикловиргидролазы, выделенного из печени человека. Биодоступность ацикловира при приеме 1 г валацикловира составляет 54% и не снижается при одновременном употреблении пищи. Фармакокинетика Вальтрекса не дозозависима. Скорость и степень абсорбции снижаются при увеличении дозы, вызывая менее пропорциональное увеличение Сmax в пределах терапевтического повышения доз и уменьшение биодоступности при применении доз, превышающих 500 мг. Средняя Сmax ацикловира в плазме крови составляет 10–37 мкмоль/л (2,2–8,3 мкг/мл) после однократного приема 250–2000 мг валацикловира здоровыми добровольцами с нормальной функцией почек, а медиана времени достижения этой концентрации составляет 1–2 ч. Сmax валацикловира в плазме крови составляет всего 4% концентрации ацикловира и достигается в среднем через 30–100 мин после приема препарата и через 3 ч снижается ниже определяемого количества. Фармакокинетика валацикловира и ацикловира при однократном и повторном применении подобны.
Распределение. Связывание валацикловира с белками плазмы крови очень низкое — 15%. Проникновение в СМЖ, которое определяется соотношением СМЖ/AUC плазмы крови, составляет около 25% для ацикловира и метаболита 8-гидроксиацикловира и 2,5% — для метаболита 9-карбоксиметоксиметилгуанина.
Метаболизм. После перорального применения Вальтрекс конвертируется в ацикловир и L-валин путем первого прохождения в стенке кишечника и/или печени. В незначительной степени ацикловир конвертируется в метаболиты — 9-карбоксиметоксиметилгуанин посредством алкоголь- и альдегиддегидрогеназы и в 8-гидроксиацикловир с помощью альдегидоксидазы. Примерно 88% общей экспозиции препарата в плазме крови принадлежит ацикловиру, 11% — 9-карбоксиметоксиметилгуанину и 1% — 8-гидроксиацикловиру. Ни Вальтрекс, ни ацикловир не метаболизируются ферментами цитохрома Р450.
Выведение. Т½ ацикловира после однократного и повторного введения валацикловира больным с нормальной функцией почек составляет около 3 ч. Валацикловир выводится с мочой, в основном в виде ацикловира (>80%) и его метаболита — 9-карбоксиметоксиметилгуанина.
Особые группы пациентов. У больных с терминальной стадией почечной недостаточности Т½ ацикловира составляет около 14 ч.
Вирус опоясывающего герпеса и вирус простого герпеса существенно не изменяют фармакокинетику ацикловира и валацикловира после перорального применения Вальтрекса.
В исследовании фармакокинетики валацикловира и ацикловира в III триместр беременности AUC ацикловира в фазе плато после применения валацикловира в дозе 1000 мг была приблизительно в 2 раза выше, чем после применения ацикловира перорально в дозе 1200 мг/сут.
У пациентов с ВИЧ-инфекцией фармакокинетические характеристики ацикловира после применения одно- или многократных доз 1000 или 2000 мг Вальтрекса не изменялись по сравнению с таковыми у здоровых лиц.
У реципиентов трансплантатов органов, которые получали валацикловир в дозе 2000 мг 4 раза в сутки, Сmax ацикловира равнялась или превышала таковую у здоровых добровольцев, получавших такую же дозу препарата, а суточные показатели AUC были значительно выше.
Показания Вальтрекс
лечение опоясывающего герпеса (Herpes zoster);
- лечение инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса, включая первичный и рецидивирующий генитальный герпес;
- лечение лабиального герпеса (губной лихорадки);
- превентивное лечение (супрессия) рецидивов инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса, включая генитальный герпес;
- снижение риска передачи вируса генитального герпеса здоровому партнеру при применении Вальтрекса в качестве супрессивной терапии в сочетании с соблюдением правил безопасного секса;
- профилактика цитомегаловирусной инфекции после трансплантации органов.
Применение Вальтрекс
лечение опоясывающего герпеса (взрослые): 1000 мг (2 таблетки) Вальтрекса 3 раза в сутки в течение 7 дней;
- лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса (взрослые пациенты с нормальным иммунитетом): 500 мг (1 таблетка) Вальтрекса 2 раза в сутки.
Лечение рецидивов заболевания длится 3–5 дней. При первичном эпизоде, течение которого может быть тяжелым, терапию следует продолжить от 5 до 10 дней. Начинать лечение необходимо как можно раньше. Для рецидивирующих форм инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, оптимальным было бы применение препарата в продромальный период или сразу после появления первых симптомов. Вальтрекс может предупредить развитие поражений при рецидивах инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, при условии начала лечения сразу же после появления первых симптомов заболевания.
Альтернативной для лечения лабиального герпеса (губной лихорадки) эффективной дозой Вальтрекса является 2000 мг (4 таблетки) 2 раза в сутки на протяжении 1 дня. Вторую дозу следует принять приблизительно через 12 ч (не ранее чем через 6 ч) после первой дозы. При таком режиме дозирования продолжительность лечения не должна превышать 1 день, поскольку доказано, что более длительное применение не повышает клинической эффективности лечения. Лечение следует начинать при появлении первых симптомов лабиального герпеса (ощущение пощипывания, зуд или жжение в области губ).
Превентивное лечение (супрессия) рецидивов инфекций, вызванных вирусом простого герпеса:
- больным с нормальным иммунным статусом (взрослые) назначают 500 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки;
- больным с иммунодефицитом (взрослые) назначают 500 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки.
Уменьшение передачи вируса генитального герпеса: взрослым гетеросексуалам с нормальным иммунитетом с генитальным герпесом, у которых отмечают 9 или менее обострений заболевания в течение года, Вальтрекс назначают инфицированному партнеру в дозе 500 мг 1 раз в сутки. Данных об уменьшении передачи вируса генитального герпеса в других популяциях больных нет.
Профилактика цитомегаловирусной инфекции и заболеваний после трансплантации органов: взрослым и подросткам в возрасте старше 12 лет Вальтрекс назначают в дозе 2000 мг (4 таблетки) 4 раза в сутки как можно раньше после трансплантации. При почечной недостаточности дозу снижают (см. Дозирование препарата у пациентов с нарушением функции почек). Продолжительность лечения обычно составляет 90 дней, но может быть увеличена у пациентов с высокой степенью риска.
Дозирование препарата у пациентов с нарушением функции почек: необходимо с осторожностью назначать валацикловир больным с нарушением функции почек. Обязательно следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Режим дозирования зависит от клиренса креатинина и показаний (таблица).
|Показание к применению
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Доза Вальтрекса
|Herpes zoster (лечение): взрослые больные с нормальным иммунитетом и больные с иммунодефицитом
|≥50
30–49
10–29
<10
|1 г 3 раза в сутки
1 г 2 раза в сутки
1 г 1 раз в сутки
500 мг 1 раз в сутки
|Herpes simplex (лечение): взрослые больные с нормальным иммунитетом
|≥30
<30
|500 мг 2 раза в сутки
500 мг 1 раз в сутки
|Herpes labialis (лечение): взрослые больные с нормальным иммунитетом
|≥50
30–49
10–29
<10
|2 г 2 раза в сутки
1 г 2 раза в сутки
500 мг 2 раза в сутки
500 мг 1 раз в сутки
|Herpes simplex (предотвращение)
|Взрослые больные с нормальным иммунитетом
|≥30
<30
|500 мг 1 раз в сутки
250* мг 1 раз в сутки
|Взрослые больные с иммунодефицитом
|≥30
<30
|500 мг 2 раза в сутки
500 мг 1 раз в сутки
|Профилактика цитомегаловирусной инфекции
|≥75
50–75
25–50
10–25
<10 или диализ
|2 г 4 раза в сутки
1,5 г 4 раза в сутки
1,5 г 3 раза в сутки
1,5 г 2 раза в сутки
1,5 г 1 раз в сутки
*Применять при наличии препарата в дозе 250 мг.
Пациентам, находящимся на интермиттирующем гемодиализе, рекомендуется применять те же дозы Вальтрекса, что и пациентам с клиренсом креатинина <15 мл/мин. Дозы необходимо назначать после проведения гемодиализа.
Клиренс креатинина необходимо постоянно контролировать, особенно в периоды, когда функция почек может быстро изменяться, например сразу после трансплантации. Соответственно следует изменять дозу Вальтрекса.
Дозирование при нарушении функции печени. Нет необходимости в коррекции дозы у больных с легкой или умеренной степенью цирроза печени (синтезирующая функция печени сохранена). Показатели фармакокинетики при поздних стадиях цирроза (с нарушением синтезирующей функции печени и признаками портальной гипертензии) свидетельствуют об отсутствии необходимости коррекции дозирования, однако клинический опыт применения препарата у этой группы больных ограничен. О применении высоких доз (≥4000 мг/сут) см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Пациенты пожилого возраста. Доза Вальтрекса требует коррекции во избежание возможных нарушений функции почек (см. Дозирование препарата у пациентов с нарушением функции почек). Необходимо поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Противопоказания
повышенная чувствительность к валацикловиру, ацикловиру или любому компоненту препарата Вальтрекс.
Побочные эффекты
наиболее распространенными побочными действиями, по данным клинических исследований, были головная боль и тошнота. Среди более серьезных побочных действий сообщалось о тромботической тромбоцитопенической пурпуре/гемолитико-уремическом синдроме, ОПН и неврологических нарушениях.
Приведенные ниже сведения о побочных действиях классифицируются по органам и системам и частоте возникновения. По частоте возникновения разделены на такие категории: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000).
По данным клинических исследований
Со стороны нервной системы: часто — головная боль.
Со стороны ЖКТ: часто — тошнота.
По данным постлицензионного наблюдения
Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — лейкопения, тромбоцитопения. Лейкопению в основном выявляют у больных с иммунодефицитом.
Со стороны иммунной системы: очень редко — анафилаксия.
Со стороны нервной системы и психических нарушений: редко — головокружение, спутанность сознания, галлюцинации, снижение когнитивных функций; очень редко — возбуждение, тремор, атаксия, дизартрия, психотические симптомы, судороги, энцефалопатия, кома.
Приведенные выше симптомы в большинстве случаев имеют обратимый характер, отмечаются в основном у лиц с почечной недостаточностью или другими факторами риска (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). У больных после трансплантации органов, получающих Вальтрекс для профилактики цитомегаловирусной инфекции в высоких дозах (8 г/сут), неврологические реакции возникают чаще, чем у пациентов, получающих препарат в более низких дозах.
Со стороны дыхательной системы и органов грудной полости: нечасто — одышка.
Со стороны ЖКТ: редко — дискомфорт в брюшной полости, рвота, диарея.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко — обратимое повышение уровня функциональных печеночных тестов, иногда это описывают как гепатит.
Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто — кожные высыпания, включая явления фотосенсибилизации; редко — зуд; очень редко — крапивница, ангионевротический отек.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: редко — нарушение функции почек; очень редко — ОПН, боль в области почек, гематурия (часто ассоциируется с другими нарушениями функции почек). Боль в области почек может ассоциироваться с почечной недостаточностью.
Сообщалось об образовании преципитатов ацикловира в канальцах почек. Во время лечения следует обеспечить адекватный уровень приема жидкости (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Прочие: имеются сообщения о почечной недостаточности, микроангиопатии, гемолитической анемии и тромбоцитопении (иногда в комбинации) у тяжелобольных с иммунодефицитом, особенно у пациентов на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, получавших валацикловир в высоких дозах (8000 мг/сут) в течение длительного периода в клинических исследованиях. Эти же явления отмечали у пациентов, которые имеют такие же заболевания, но не лечились валацикловиром.
Особые указания
гидратация. Следует поддерживать адекватный уровень гидратации при повышенном риске развития дегидратации, особенно у пациентов пожилого возраста.
Применение при нарушении функции почек и у больных пожилого возраста. Ацикловир выводится почками, в связи с этим дозу валацикловира следует снизить у пациентов с нарушениями функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ). У больных пожилого возраста при снижении функции почек необходима коррекция дозы. У пациентов с нарушением функции почек и у больных пожилого возраста повышается риск развития неврологических осложнений, и они подлежат тщательному наблюдению. Вышеприведенные реакции в большинстве случаев обратимы после прекращения лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Применение Вальтрекса в более высоких дозах при печеночной недостаточности и трансплантации печени. Данных относительно применения Вальтрекса в более высоких дозах (≥4 г/сут) у пациентов с заболеваниями печени нет. Поэтому необходимо с осторожностью назначать препарат в более высоких дозах таким больным. Специальных исследований относительно применения Вальтрекса при трансплантации печени не проводили; однако установлено, что профилактика с помощью высоких доз ацикловира снижает частоту инфицирования и заболевания цитомегаловирусной инфекцией.
Применение при лечении опоясывающего герпеса. При лечении больных, особенно с ослабленным иммунитетом, необходимо внимательно следить за клиническим ответом. Если ответ на лечение недостаточный, рекомендуется применение в/в противовирусной терапии. Пациентам с осложненным опоясывающим герпесом, например с поражением висцеральных органов, диссеминацией вируса, моторной нейропатией, энцефалитом и цереброваскулярными нарушениями, следует назначать противовирусные препараты для в/в применения.
Кроме того, больным с ослабленным иммунитетом, герпетическим поражением глаз или высоким риском диссеминации заболевания и поражения висцеральных органов необходимо проводить лечение парантеральными формами противовирусных препаратов.
Уменьшение передачи вируса генитального герпеса. Супрессивная терапия валацикловиром снижает риск передачи генитального герпеса. Она не излечивает герпетическую инфекцию и полностью не исключает риска передачи вируса. Дополнительно к терапии Вальтрексом рекомендуется придерживаться правил безопасного секса.
Применение при цитомегаловирусной инфекции. Информация об эффективности препарата, полученная при лечении больных с высоким риском развития цитомегаловирусной инфекции с целью профилактики после трансплантации органов показала, что валацикловир следует применять у таких пациентов, если по причинам безопасности прекращено применение валганцикловира или ганцикловира. Применение высоких доз валацикловира, необходимое для профилактики цитомегаловирусной инфекции, может вызвать частое возникновение побочных реакций, включая нарушения со стороны нервной системы, по сравнению с применением низких доз при других показаниях. Необходимо внимательно контролировать функцию почек у пациентов и проводить соответствующую коррекцию доз препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью
Фертильность. По данным исследований на животных, Вальтрекс не оказывал влияния на фертильность. Однако применение высоких парентеральных доз ацикловира вызывало тестикулярный эффект у крыс и собак.
Клинических исследований по изучению влияния вальтрекса на фертильность человека не проводилось, однако после 6 мес ежедневного применения ацикловира в дозе от 400 мг до 1 г изменений в количестве, морфологии и подвижности сперматозоидов не отмечено.
Период беременности. Данные о применении Вальтрекса в период беременности ограничены. Вальтрекс в период беременности можно применять только тогда, когда ожидаемая польза от терапии для матери превышает потенциальный риск для плода. Проводили наблюдение беременных (существуют документированные данные по регистру наблюдения), принимающих валацикловир или любую форму ацикловира (активного метаболита валацикловира): 111 и 1246 женщин соответственно (29 и 756 беременных соответственно принимали валацикловир или любую форму ацикловира в I триместр беременности). По результатам данного исследования, не отмечено увеличения количества врожденных дефектов у детей тех женщин, которые принимали ацикловир, по сравнению с общей популяцией. Ни один врожденный дефект не имел уникального или стойкого характера, чтобы можно было определить единую причину их возникновения. Учитывая небольшое количество наблюдаемых, достоверного и окончательного вывода о безопасности применения валацикловира у беременных сделать нельзя (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Период кормления грудью. Ацикловир, главный метаболит валацикловира, определяется в грудном молоке. Выявлено, что в результате ежедневного применения 500 мг валацикловира средняя Сmax ацикловира в грудном молоке в 0,5–2,3 (в среднем — 1,4) раза превышала концентрацию ацикловира в плазме крови матери. Соотношение между концентрацией ацикловира в грудном молоке и плазме крови матери составляет 1,4–2,6 (в среднем — 2,2). Средняя концентрация ацикловира в грудном молоке — 2,24 мкг/мл (9,95 мкмоль). В случае приема валацикловира матерью в дозе 500 мг 2 раза в сутки с грудным молоком ребенок получит дозу ацикловира около 0,61 мкг/кг/сут. Т½ ацикловира из грудного молока аналогичен таковому из плазмы крови. Валацикловир в неизмененном виде в плазме крови матери, грудном молоке или моче ребенка не определяется.
Рекомендуется с осторожностью назначать Вальтрекс женщинам в период кормления грудью только в случаях клинической необходимости. Однако ацикловир применяют для лечения новорожденных с инфекциями, вызванными вирусом простого герпеса, путем в/в введения в дозах 30 мг/кг/сут.
Дети. Применяется у детей в возрасте старше 12 лет для профилактики цитомегаловирусной инфекции и заболевания после трансплантации органов.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Данные клинических исследований по этому вопросу отсутствуют, фармакология валацикловира не дает оснований ожидать какого-либо негативного влияния. Однако при оценке способности пациента управлять автомобилем или работать с другими механизмами следует учитывать его клиническое состояние и профиль побочных эффектов Вальтрекса.
Взаимодействия
каких-либо клинически значимых форм лекарственного взаимодействия не выявлено.
Ацикловир выводится преимущественно в неизмененном виде с мочой путем активной канальцевой секреции. Любые препараты, которые применяются одновременно с Вальтрексом и влияют на этот механизм выведения, могут повышать концентрацию ацикловира в плазме крови.
Циметидин и пробенецид, которые блокируют канальцевую секрецию при приеме Вальтрекса в дозе 1 г, повышают значение AUC ацикловира путем снижения его почечного клиренса, но при этом необходимость в коррекции дозы отсутствует ввиду широкого терапевтического индекса ацикловира.
Следует соблюдать осторожность, назначая Вальтрекс в высоких дозах (≥4 г/сут) одновременно с препаратами, которые конкурируют с ацикловиром за пути выведения, поскольку это может привести к повышению уровня в плазме крови одного или обоих препаратов и их метаболитов. При одновременном применении с микофенолата мофетилом (иммуносупрессорный препарат, который применяется после трансплантации органов) в плазме крови повышается уровень ацикловира и неактивного метаболита микофенолата мофетила.
Следует также соблюдать осторожность (с мониторингом изменений функции почек) при одновременном назначении Вальтрекса в высоких дозах (≥4 г/сут) и других препаратов, влияющих на функцию почек (например циклоспорина, такролимуса).
Передозировка
симптомы. При передозировке валацикловира сообщалось о случаях возникновения ОПН и неврологических симптомов, включая спутанность сознания, галлюцинации, ажитацию, потерю сознания и кому, отмечали также тошноту и рвоту. Для предупреждения передозировки по невнимательности следует быть осторожным при применении препарата. Многие случаи передозировки были связаны с применением препарата у пациентов с нарушением функции почек и пациентов пожилого возраста, которым соответственно не была откорректирована доза.
Лечение. Пациенты подлежат тщательному наблюдению для своевременной диагностики токсических проявлений. Гемодиализ значительно ускоряет выведение ацикловира из плазмы крови и может считаться оптимальным способом лечения в случае симптоматической передозировки.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C.
Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Полную инструкцию по медицинскому применению препарата Вы можете получить, обратившись в ООО «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина»: 02152, Киев, просп. Павла Тычины, 1В, тел.: (044) 585-51-85, www.ua.gsk.com. Сообщить о нежелательном явлении Вы можете в ООО «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина» по тел.: (044) 585-51-85 или e-mail: [email protected], сообщить о жалобе на качество препарата Вы можете по тел.: (044) 585-51-85, +38 (050) 381-43-49 или е-mail: [email protected]. Торговые марки принадлежат или используются по лицензии группой компаний GSK.
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