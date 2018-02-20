гидратация. Следует поддерживать адекватный уровень гидратации при повышенном риске развития дегидратации, особенно у пациентов пожилого возраста.

Применение при нарушении функции почек и у больных пожилого возраста. Ацикловир выводится почками, в связи с этим дозу валацикловира следует снизить у пациентов с нарушениями функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ). У больных пожилого возраста при снижении функции почек необходима коррекция дозы. У пациентов с нарушением функции почек и у больных пожилого возраста повышается риск развития неврологических осложнений, и они подлежат тщательному наблюдению. Вышеприведенные реакции в большинстве случаев обратимы после прекращения лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Применение Вальтрекса в более высоких дозах при печеночной недостаточности и трансплантации печени. Данных относительно применения Вальтрекса в более высоких дозах (≥4 г/сут) у пациентов с заболеваниями печени нет. Поэтому необходимо с осторожностью назначать препарат в более высоких дозах таким больным. Специальных исследований относительно применения Вальтрекса при трансплантации печени не проводили; однако установлено, что профилактика с помощью высоких доз ацикловира снижает частоту инфицирования и заболевания цитомегаловирусной инфекцией.

Применение при лечении опоясывающего герпеса. При лечении больных, особенно с ослабленным иммунитетом, необходимо внимательно следить за клиническим ответом. Если ответ на лечение недостаточный, рекомендуется применение в/в противовирусной терапии. Пациентам с осложненным опоясывающим герпесом, например с поражением висцеральных органов, диссеминацией вируса, моторной нейропатией, энцефалитом и цереброваскулярными нарушениями, следует назначать противовирусные препараты для в/в применения.

Кроме того, больным с ослабленным иммунитетом, герпетическим поражением глаз или высоким риском диссеминации заболевания и поражения висцеральных органов необходимо проводить лечение парантеральными формами противовирусных препаратов.

Уменьшение передачи вируса генитального герпеса. Супрессивная терапия валацикловиром снижает риск передачи генитального герпеса. Она не излечивает герпетическую инфекцию и полностью не исключает риска передачи вируса. Дополнительно к терапии Вальтрексом рекомендуется придерживаться правил безопасного секса.

Применение при цитомегаловирусной инфекции. Информация об эффективности препарата, полученная при лечении больных с высоким риском развития цитомегаловирусной инфекции с целью профилактики после трансплантации органов показала, что валацикловир следует применять у таких пациентов, если по причинам безопасности прекращено применение валганцикловира или ганцикловира. Применение высоких доз валацикловира, необходимое для профилактики цитомегаловирусной инфекции, может вызвать частое возникновение побочных реакций, включая нарушения со стороны нервной системы, по сравнению с применением низких доз при других показаниях. Необходимо внимательно контролировать функцию почек у пациентов и проводить соответствующую коррекцию доз препарата.

Применение в период беременности и кормления грудью

Фертильность. По данным исследований на животных, Вальтрекс не оказывал влияния на фертильность. Однако применение высоких парентеральных доз ацикловира вызывало тестикулярный эффект у крыс и собак.

Клинических исследований по изучению влияния вальтрекса на фертильность человека не проводилось, однако после 6 мес ежедневного применения ацикловира в дозе от 400 мг до 1 г изменений в количестве, морфологии и подвижности сперматозоидов не отмечено.

Период беременности. Данные о применении Вальтрекса в период беременности ограничены. Вальтрекс в период беременности можно применять только тогда, когда ожидаемая польза от терапии для матери превышает потенциальный риск для плода. Проводили наблюдение беременных (существуют документированные данные по регистру наблюдения), принимающих валацикловир или любую форму ацикловира (активного метаболита валацикловира): 111 и 1246 женщин соответственно (29 и 756 беременных соответственно принимали валацикловир или любую форму ацикловира в I триместр беременности). По результатам данного исследования, не отмечено увеличения количества врожденных дефектов у детей тех женщин, которые принимали ацикловир, по сравнению с общей популяцией. Ни один врожденный дефект не имел уникального или стойкого характера, чтобы можно было определить единую причину их возникновения. Учитывая небольшое количество наблюдаемых, достоверного и окончательного вывода о безопасности применения валацикловира у беременных сделать нельзя (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

Период кормления грудью. Ацикловир, главный метаболит валацикловира, определяется в грудном молоке. Выявлено, что в результате ежедневного применения 500 мг валацикловира средняя С max ацикловира в грудном молоке в 0,5–2,3 (в среднем — 1,4) раза превышала концентрацию ацикловира в плазме крови матери. Соотношение между концентрацией ацикловира в грудном молоке и плазме крови матери составляет 1,4–2,6 (в среднем — 2,2). Средняя концентрация ацикловира в грудном молоке — 2,24 мкг/мл (9,95 мкмоль). В случае приема валацикловира матерью в дозе 500 мг 2 раза в сутки с грудным молоком ребенок получит дозу ацикловира около 0,61 мкг/кг/сут. Т ½ ацикловира из грудного молока аналогичен таковому из плазмы крови. Валацикловир в неизмененном виде в плазме крови матери, грудном молоке или моче ребенка не определяется.

Рекомендуется с осторожностью назначать Вальтрекс женщинам в период кормления грудью только в случаях клинической необходимости. Однако ацикловир применяют для лечения новорожденных с инфекциями, вызванными вирусом простого герпеса, путем в/в введения в дозах 30 мг/кг/сут.

Дети. Применяется у детей в возрасте старше 12 лет для профилактики цитомегаловирусной инфекции и заболевания после трансплантации органов.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Данные клинических исследований по этому вопросу отсутствуют, фармакология валацикловира не дает оснований ожидать какого-либо негативного влияния. Однако при оценке способности пациента управлять автомобилем или работать с другими механизмами следует учитывать его клиническое состояние и профиль побочных эффектов Вальтрекса.