таблетки принимают после еды, запивая водой.

Детям в возрасте старше 12 лет и взрослым назначают по схеме: в первые 2–3 дня по 1 таблетке (30 мг) 3 раза в сутки, затем по 1 таблетке 2 раза в сутки.

Детям в возрасте до 12 лет рекомендуется назначать препарат в другой лекарственной форме. Курс лечения — 4 –14 дней.