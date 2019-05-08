Амброксол (Ambroxolum) (119211) - инструкция по применению ATC-классификация
Амброксол инструкция по применению
Фармакологические свойства
муколитическое средство. Амброксола гидрохлорид нормализует нарушенную бронхолегочную секрецию, уменьшает вязкость мокроты, облегчает выведение мокроты из бронхов. Препарат не вызывает чрезмерного образования секрета, нетоксичен, хорошо переносится.
После приема внутрь максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2 ч. Интенсивно метаболизируется в печени. Выводится в основном с мочой (90%).
Показания Амброксол
острые и хронические бронхиты различной этиологии, в том числе осложненные бронхоэктазами, БА, туберкулез легких, пневмония, воспалительные заболевания носоглотки. Препарат можно применять при синдроме недостаточного дыхания («шоковое легкое»), для профилактики и лечения осложнений после операции на легких, при уходе за трахеостомой, до и после бронхоскопии, при муковисцидозе.
Применение Амброксол
таблетки принимают после еды, запивая водой.
Детям в возрасте старше 12 лет и взрослым назначают по схеме: в первые 2–3 дня по 1 таблетке (30 мг) 3 раза в сутки, затем по 1 таблетке 2 раза в сутки.
Детям в возрасте до 12 лет рекомендуется назначать препарат в другой лекарственной форме. Курс лечения — 4 –14 дней.
Противопоказания
пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, I триместр беременности, повышенная чувствительность к препарату; судорожные припадки любой этиологии.
Побочные эффекты
прием Амброксола переносится хорошо, изредка возможны общая слабость, головная боль, гастралгия, тошнота, рвота, диарея, экзантема.
Особые указания
во время лечения рекомендуется увеличить объем потребляемой жидкости.
Перед применением Амброксола рекомендуется прекратить кормление грудью.
Взаимодействия
Амброксол при одновременном применении с амоксициллином, цефуроксимом, эритромицином, доксициклином способствует повышению концентрации этих антибиотиков в ткани легких.
Не рекомендуется применять препарат одновременно с лекарственными средствами, проявляющими противокашлевую активность (например содержащими кодеин) ввиду затруднения отхождения мокроты из бронхов на фоне уменьшения кашля.
Передозировка
не отмечена.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре 15–25 °С.