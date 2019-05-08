Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАмброксолАмброксол (Ambroxolum)

Амброксол (Ambroxolum) (119211) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Аналоги
  • Диагнозы
Амброксол (Ambroxolum)
Цена в городе Киев
от 22,46 грн
Без рецепта
20 шт, 30 мг от 22,46 грн
В наличии в 565 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
30 мг
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-група
R05C B06 Амброксол
Регистрационное удостоверение
UA/2084/01/01 от 08.05.2019
Международное название
Ambroxolum (Амброксол)

Амброксол инструкция по применению

Фармакологические свойства

муколитическое средство. Амброксола гидрохлорид нормализует нарушенную бронхолегочную секрецию, уменьшает вязкость мокроты, облегчает выведение мокроты из бронхов. Препарат не вызывает чрезмерного образования секрета, нетоксичен, хорошо переносится.
После приема внутрь максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2 ч. Интенсивно метаболизируется в печени. Выводится в основном с мочой (90%).

Показания Амброксол

острые и хронические бронхиты различной этиологии, в том числе осложненные бронхоэктазами, БА, туберкулез легких, пневмония, воспалительные заболевания носоглотки. Препарат можно применять при синдроме недостаточного дыхания («шоковое легкое»), для профилактики и лечения осложнений после операции на легких, при уходе за трахеостомой, до и после бронхоскопии, при муковисцидозе.

Применение Амброксол

таблетки принимают после еды, запивая водой.
Детям в возрасте старше 12 лет и взрослым назначают по схеме: в первые 2–3 дня по 1 таблетке (30 мг) 3 раза в сутки, затем по 1 таблетке 2 раза в сутки.
Детям в возрасте до 12 лет рекомендуется назначать препарат в другой лекарственной форме. Курс лечения — 4 –14 дней.

Противопоказания

пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, I триместр беременности, повышенная чувствительность к препарату; судорожные припадки любой этиологии.

Побочные эффекты

прием Амброксола переносится хорошо, изредка возможны общая слабость, головная боль, гастралгия, тошнота, рвота, диарея, экзантема.

Особые указания

во время лечения рекомендуется увеличить объем потребляемой жидкости.
Перед применением Амброксола рекомендуется прекратить кормление грудью.

Взаимодействия

Амброксол при одновременном применении с амоксициллином, цефуроксимом, эритромицином, доксициклином способствует повышению концентрации этих антибиотиков в ткани легких.
Не рекомендуется применять препарат одновременно с лекарственными средствами, проявляющими противокашлевую активность (например содержащими кодеин) ввиду затруднения отхождения мокроты из бронхов на фоне уменьшения кашля.

Передозировка

не отмечена.

Условия хранения

в сухом, защищенном от света месте при температуре 15–25 °С.

Амброксол
Амброксол таблетки 30 мг блистер, №20
от 22,46 грн
В наличии в 565 аптеках
Цены в аптеках
Амброксол
Амброксол таблетки 30 мг блистер, №20
от 22,46 грн
Забронировать
Забронировать