применение у взрослых и детей с массой тела ≥40 кг



Инфекция Доза Интермиттирующее введение Инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом 100–150 мг/кг массы тела в сутки каждые 8 ч, максимально 9 г/сут1 Фебрильная нейтропения 2 г каждые 8 ч Внутрибольничная пневмония Бактериальный менингит Бактериемия* Инфекции костей и суставов 1–2 г каждые 8 ч Осложненные инфекции кожи и мягких тканей Осложенные интраабдоминальные инфекции Перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом Осложненные инфекции мочевыводящих путей 1–2 г каждые 8 или 12 ч Профилактика инфекционных осложнений при операциях на предстательной железе (трансуретральная резекция) 1 г во время индукции в анестезию, 1 г в момент удаления катетера Хронический средний отит 1–2 г каждые 8 ч Злокачественный наружный отит Постоянная инфузия Фебрильная нейтропения Вводится нагрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением от 4 до 6 г каждые 24 ч1 Внутрибольничная пневмония Инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом Бактериальный менингит Бактериемия* Инфекции костей и суставов Осложненные инфекции кожи и мягких тканей Осложненные интраабдоминальные инфекции Перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом 1У пациентов с нормальной функцией почек 9 г/сут применяли без побочных реакций.

*Если это ассоциируется или есть подозрение на ассоциирование с инфекциями, приведенными в разделе ПОКАЗАНИЯ.



Применение у детей с массой тела <40 кг



Дети в возрасте >2 мес Инфекция Доза Интермиттирующее введение Осложненные инфекции мочевыводящих путей 100–150 мг/кг массы тела в сутки в 3 приема, максимально 6 г/сут Хронический средний отит Злокачественный наружный отит Нейтропения у детей 150 мг/кг массы тела в сутки в 3 приема, максимально 6 г/сут Инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом Бактериальный менингит Бактериемия* Инфекции костей и суставов 100–150 мг/кг массы тела в сутки в 3 приема, максимально 6 г/сут Осложненные инфекции кожи и мягких тканей Осложенные интраабдоминальные инфекции Перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом Постоянная инфузия Фебрильная нейтропения Вводится нагрузочная доза 60–100 мг/кг массы тела с последующим постоянным инфузионным введением 100–200 мг/кг массы тела в сутки, максимально до 6 г/сут Внутрибольничная пневмония Инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом Бактериальный менингит Бактериемия* Инфекции костей и суставов Осложненные инфекции кожи и мягких тканей Осложненные интраабдоминальные инфекции Перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом Новорожденные и дети в возрасте ≤2 мес Интермиттирующее введение Большинство инфекций 25–60 мг/кг массы тела в сутки в 2 приема1 1У новорожденных и детей в возрасте ≤2 мес T ½ из плазмы крови может быть в 2–3 раза дольше, чем у взрослых.

*Если это ассоциируется или есть подозрение на ассоциирование с инфекциями, приведенными в разделе ПОКАЗАНИЯ.



Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Фортум путем постоянной в/в инфузии у новорожденных и детей в возрасте ≤2 мес не установлены.

Пациенты пожилого возраста. Учитывая снижение клиренса цефтазидима, для больных пожилого возраста, которые имеют острые инфекции, суточная доза обычно не должна превышать 3 г, особенно у пациентов в возрасте >80 лет.

Печеночная недостаточность. Необходимости в изменении дозирования для больных с легкой и умеренной печеночной недостаточностью нет. Клинических исследований у больных с тяжелой печеночной недостаточностью не проводили. Рекомендуется клиническое наблюдение эффективности и безопасности применения.

Почечная недостаточность. Цефтазидим выделяется почками в неизмененном виде, поэтому пациентам с нарушениями функции почек дозу следует снизить. Начальная доза должна составлять 1 г. Определение поддерживающей дозы должно базироваться на скорости гломерулярной фильтрации.

Рекомендуемые поддерживающие дозы цефтазидима при почечной недостаточности — интермиттирующее введение

Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг



Клиренс креатинина, мл/мин Приблизительный уровень креатинина в плазме крови, мкмоль/л (мг/дл) Рекомендуемая одноразовая доза цефтазидима, г Частота дозирования, ч 50–31 150–200 (1,7–2,3) 1 12 30–16 200–350 (2,3–4) 1 24 15–6 350–500 (4–5,6) 0,5 24 <5 >500 (>5,6) 0,5 48



Пациентам с тяжелыми инфекциями разовую дозу можно повысить на 50% или, соответственно, повысить частоту введения. У таких пациентов рекомендуется контролировать уровень цефтазидима в плазме крови.

У детей значение клиренса креатинина следует корригировать согласно отношению к площади поверхности или массе тела.

Дети с массой тела <40 кг



Клиренс креатинина, мл/мин** Приблизительный уровень креатинина* в плазме крови, мкмоль/л (мг/дл) Рекомендуемая индивидуальная доза мг/кг массы тела Частота дозирования, ч 50–31 150–200 (1,7–2,3) 25 12 30–16 200–350 (2,3–4) 25 24 15–6 350–500 (4–5,6) 12,5 24 <5 >500 (>5,6) 12,5 48



*Уровень креатинина в плазме крови, рассчитанный в соответствии с рекомендациями, может точно не соответствовать уровню убывания функции почек у всех пациентов с почечной недостаточностью.

**Клиренс креатинина, вычисленный на основании площади поверхности тела или определенный.

Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение эффективности и безопасности применения.

Рекомендуемые поддерживающие дозы цефтазидима при почечной недостаточности — постоянная инфузия

Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг



Клиренс креатинина, мл/мин Приблизительный уровень креатинина в плазме крови, мкмоль/л (мг/дл) Частота дозирования, ч 50–31 150–200 (1,7–2,3) Вводится нагрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением от 1 до 3 г каждые 24 ч 30–16 200–350 (2,3–4) Вводится нагрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением 1 г каждые 24 ч ≤15 >350 (4–5,6) Не исследовали



Выбор дозы следует проводить с осторожностью. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение эффективности и безопасности применения.

Дети с массой тела <40 кг. Безопасность и эффективность применения Фортума путем постоянной в/в инфузии у детей с массой тела <40 кг с нарушенной функцией почек не установлены. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение эффективности и безопасности применения.

Если у детей с нарушенной функцией почек необходимо применить препарат путем постоянной в/в инфузии, следует корригировать клиренс креатинина в соответствии с площадью поверхности тела ребенка или массы тела.

Гемодиализ. T ½ цефтазидима из плазмы крови во время гемодиализа составляет 3–5 ч.

После каждого сеанса гемодиализа следует вводить поддерживающую дозу цефтазидима, рекомендуемую в таблице, приведенной ниже.

Перитонеальный диализ. Цефтазидим можно применять при перитонеальном диализе в обычном режиме и при проведении длительного амбулаторного перитонеального диализа.

Кроме в/в применения, цефтазидим можно включать в состав диализной жидкости (обычно от 125 до 250 мг на 2 л диализной жидкости).

Для пациентов с почечной недостаточностью, которым проводят длительный артериовенозный гемодиализ или высокопоточную гемофильтрацию в отделениях интенсивной терапии, рекомендуемая доза составляет 1 г/сут в виде разовой дозы или в несколько приемов. Для низкопоточной гемофильтрации следует применять такие дозы, как при нарушении функции почек.

Для пациентов, которым проводят веновенозную гемофильтрацию или веновенозный гемодиализ, рекомендации по дозированию приведены в таблицах.

Рекомендации по дозированию цефтазидима для пациентов, которым проводят длительную веновенозную гемофильтрацию



Резидуальная функция почек (клиренс креатинина), мл/мин Поддерживающая доза в зависимости от скорости ультрафильтрации, мг* 5 мл/мин 16,7 мл/мин 33,3 мл/мин 50 мл/мин 0 250 250 500 500 5 250 250 500 500 10 250 500 500 750 15 250 500 500 750 20 500 500 500 750



*Поддерживающую дозу необходимо вводить каждые 12 ч.

Рекомендации по дозированию цефтазидима у пациентов, которым проводят длительный веновенозный гемодиализ



Резидуальная функция почек (клиренс креатинина), мл/мин Поддерживающая доза для диализата при скорости потока, мг* 1 л/ч 2 л/ч Скорость ультрафильтрации Скорость ультрафильтрации 0,5 л/ч 1 л/ч 2 л/ч 0,5 л/ч 1 л/ч 2 л/ч 0 500 500 500 500 500 750 5 500 500 750 500 500 750 10 500 500 750 500 750 1000 15 500 750 750 750 750 1000 20 750 750 1000 750 750 1000



*Поддерживающую дозу необходимо вводить каждые 12 ч.

Введение. Фортум вводят в/в инъекционно или инфузионно или путем глубокой в/м инъекции. Рекомендуемыми участками для в/м введения являются верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы или латеральная часть бедра.

Р-ры цефтазидима можно вводить непосредственно в вену или в систему для в/в инфузий, если пациент получает жидкости парентерально.

Доза зависит от тяжести заболевания, чувствительности, локализации и типа инфекции, а также от возраста и функции почек пациента.

Приобретенная резистентность к антибиотику отличается в разных регионах и может изменяться со временем, а для отдельных штаммов может существенно отличаться. Желательно использовать местные (локальные) данные о чувствительности к антибиотику, особенно при лечении тяжелых инфекций.

Инструкция по приготовлению. Фортум совместим с большинством широко используемых р-ров для в/в введения. Однако не следует применять в качестве растворителя натрия бикарбонат для инъекций (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, Несовместимость).

Флаконы всех размеров производятся под пониженным давлением. По мере растворения препарата выделяется диоксид углерода и давление во флаконе повышается. Небольшие пузырьки диоксида углерода в растворенном препарате можно не учитывать.



Вводимая доза Необходимое количество растворителя, мл Приблизительная концентрация, мг/мл 250 мг В/м 1 210 В/в болюс 2,5 90 500 мг В/м 1,5 260 В/в болюс 5 90 1 г В/м 3 260 В/в болюс 10 90 В/в инфузия 50* 20 2 г В/в болюс 10 170 В/в инфузия 50* 40



*Растворение следует проводить в 2 этапа (см. текст).

Цвет р-ра варьирует от светло-желтого до янтарного в зависимости от концентрации, растворителя и условий хранения. При соблюдении рекомендаций действие препарата не зависит от вариации его окраски.

Цефтазидим в концентрации 1–40 мг/мл совместим с такими р-рами: 0,9% р-р натрия хлорида; М/6 р-р натрия лактата; р-р Хартмана; 5% р-р глюкозы; 0,225% р-р натрия хлорида и 5% р-р глюкозы; 0,45% р-р натрия хлорида и 5% р-р глюкозы; 0,9% р-р натрия хлорида и 5% р-р глюкозы; 0,18% р-р натрия хлорида и 4% р-р глюкозы; 10% р-р глюкозы; 10% р-р глюкозы 40 и 0,9% р-р натрия хлорида; 10% р-р глюкозы 40 и 5% р-р глюкозы; 6% р-р декстрана 70 и 0,9% р-р натрия хлорида; 6% р-р декстрана 70 и 5% р-р глюкозы.

Цефтазидим в концентрации 0,05–0,25 мг/мл совместим с жидкостью для интраперитонеального диализа (лактат).

Цефтазидим для в/м введения можно растворять в 0,5% или 1% р-ре лидокаина гидрохлорида.

Эффективность обоих препаратов сохраняется при смешивании цефтазидима в дозе 4 мг/мл с такими веществами: гидрокортизон (гидрокортизона натрия фосфат) 1 мг/мл в 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций или 0,5% р-ре глюкозы; цефуроксим (цефуроксим натрия) 3 мг/мл в 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций; клоксациллин (клоксациллин натрия) 4 мг/мл в 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций; гепарин 10 МЕ/мл или 50 МЕ/мл в 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций; калия хлорид 10 мэкв/л или 40 мэкв/л в 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций.

Содержимое флакона Фортума 500 мг, растворенное в 1,5 мл воды для инъекций, можно добавить к р-ру метронидазола (500 мг в 100 мл), при этом оба препарата сохраняют свою активность.

Приготовление р-ров для в/м или в/в болюсной инъекции:

1. Вколоть иглу шприца через крышку флакона и ввести рекомендуемый объем растворителя.

2. Вынуть иглу шприца и встряхнуть флакон до получения прозрачного р-ра.

3. Перевернуть флакон. При полностью введенном поршне шприца вставить иглу во флакон. Набрать весь р-р в шприц, при этом игла все время должна быть в р-ре. На маленькие пузырьки углекислого газа можно не обращать внимания.

Приготовление р-ров для в/в инфузии (флаконы 1 г и 2 г):

1. Вколоть иглу шприца через крышку флакона и ввести 10 мл растворителя.

2. Вынуть иглу шприца и встряхнуть флакон до получения прозрачного р-ра.

3. Не вставлять иглу для воздуха до полного растворения препарата. Вставить иглу для воздуха через крышку во флакон для ослабления внутреннего давления во флаконе.

4. Не вынимая иглу для воздуха, довести общий объем до 50 мл. Вынуть иглу для воздуха, встряхнуть флакон и наладить систему для инфузий, как обычно.

Примечание. Чтобы обеспечить стерильность препарата, очень важно не вставлять иглу для воздуха через крышку до растворения препарата.