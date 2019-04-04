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Аекол (Aecolum) (117670) - инструкция по применению ATC-классификация

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Аекол (Aecolum)
Цена в городе Киев
от 59,24 грн
Без рецепта
1 шт от 59,24 грн 1 шт от 40,39 грн
В наличии в 384 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор масляный
Объем
100 мл
ATC-група
D03A X50** Прочие препараты, включая комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/1603/01/01 от 04.04.2019

Аекол инструкция по применению

Фармакологические свойства

входящие в состав Аекола вещества способствуют нормализации трофических процессов в тканях, что проявляется ранозаживляющим эффектом препарата.

Показания Аекол

применяют наружно в качестве ранозаживляющего средства при гнойно-некротических ранах, трофических язвах, ожогах и др.

Применение Аекол

р-р препарата в виде масляных повязок наносят на пораженные участки кожи после тщательной очистки раны от гнойно-некротических масс. Смена повязок через день. Длительность лечения зависит от характера и выраженности патологического процесса, достигнутого эффекта.

Противопоказания

повышенная чувствительность к препарату.

Побочные эффекты

возможны аллергические реакции, в основном местные.

Условия хранения

в прохладном, защищенном от света месте.

Аекол
Аекол раствор масляный флакон 100 мл, №1
от 59,24 грн
В наличии в 384 аптеках
Цены в аптеках
Аекол
Аекол раствор масляный флакон 100 мл, №1
от 59,24 грн
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