Аекол (Aecolum) (117670) - инструкция по применению ATC-классификация
Цена в городе Киев
от 59,24 грн
Без рецепта
Производитель
Форма выпуска
Раствор масляный
Объем
100 мл
Регистрационное удостоверение
UA/1603/01/01 от 04.04.2019
Аекол инструкция по применению
Фармакологические свойства
входящие в состав Аекола вещества способствуют нормализации трофических процессов в тканях, что проявляется ранозаживляющим эффектом препарата.
Показания Аекол
применяют наружно в качестве ранозаживляющего средства при гнойно-некротических ранах, трофических язвах, ожогах и др.
Применение Аекол
р-р препарата в виде масляных повязок наносят на пораженные участки кожи после тщательной очистки раны от гнойно-некротических масс. Смена повязок через день. Длительность лечения зависит от характера и выраженности патологического процесса, достигнутого эффекта.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции, в основном местные.
Условия хранения
в прохладном, защищенном от света месте.
Аекол раствор масляный флакон 100 мл, №1
от 59,24 грн