препарат не предназначен для применения в офтальмологии (на слизистую оболочку глаза, вокруг глаз).

Следует избегать длительного применения препарата на коже лица.

Следует соблюдать осторожность при применении препарата вблизи лица и избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.

Препарат не рекомендуется применять под окклюзионные повязки и/или на больших участках кожи (высокие дозы) и/или в течение длительного времени (более 3–4 нед) вследствие системного всасывания бетаметазона.

Системное всасывание местных ГКС повышается с их дозой. ГКС с высокой активностью на больших участках кожи следует применять под наблюдением врача и с периодическим мониторингом состояния пациента, поскольку они могут вызвать угнетение ГГНС. Функция ГГНС, как правило, восстанавливается при отмене препарата. В отдельных случаях могут развиться симптомы отмены, которые требуют добавления системного ГКС. В случае развития угнетения ГГНС следует снизить частоту нанесения или прекратить применение препарата и перевести пациента на ГКС более слабого действия.

В случае возникновения раздражений кожи или появления признаков повышенной чувствительности применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

В случае развития грибковой или бактериальной суперинфекции кожи необходимо дополнительное применение противогрибкового или антибактериального средства. Если при этом желаемый эффект не наступает быстро, применение ГКС следует прекратить до устранения признаков инфекции.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применять в I триместр беременности.

Назначение препарата возможно только в более поздние сроки беременности и в том случае, когда ожидаемая польза для матери явно превышает потенциальную угрозу для плода. Препараты данной группы не следует применять у беременных в высоких дозах, в течение длительного времени или под окклюзионные повязки.

Сейчас не установлено, может ли местное применение ГКС вследствие системной абсорбции привести к их проникновению в грудное молоко, поэтому при принятии решения о прекращении кормления грудью или отмене препарата необходимо учитывать важность лечения для матери.

Дети. Безопасность применения препарата у детей не установлена, поэтому препарат не предназначен для применения данной категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Обычно препарат не влияет на скорость реакции пациента при управлении транспортными средствами или другими механизмами.