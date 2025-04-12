можно вводить в/м, в/в (болюсно или капельно), интралюмбально или в/а. Высокие дозы препарата (более 100 мг) обычно вводят в/в капельно (продолжительность инфузии — не более 24 ч); часть дозы может быть введена вначале болюсно.

При хорионкарциноме вводят ежедневно в/м в дозе 15–30 мг в течение 5 дней. Обычно проводят 3–5 курсов лечения с интервалами 1 нед и более (до исчезновения проявлений токсичности). Эффективность терапии оценивают, определяя количество хорионического гонадотропина в суточной моче (должен снизиться не менее чем до 50 МЕ/сут после 3-го или 4-го курса лечения, что обычно соответствует полной регрессии очагов поражения в течение 4–6 нед). Обычно проводят 1–2 курса лечения метотрексатом после нормализации показателя. Необходимо тщательное клиническое обследование больных перед проведением повторных курсов. Возможно 4-кратное введение препарата в высоких дозах (до 60 мг в/м) с интервалом 48 ч и последующим введением лейковорина. Эти курсы можно повторять с интервалом 1 нед до нормализации уровня хорионического гонадотропина в моче; обычно необходимо не менее 4 курсов лечения. При наличии метастазов метотрексат назначают в комбинации с другими цитостатиками.

При остром лимфобластном лейкозе метотрексат используют для индукции ремиссии в качестве монотерапии или в сочетании со стероидами или с другими противоопухолевыми препаратами. Применение метотрексата в дозе 3,3 мг/м2 в сочетании с преднизолоном в дозе 60 мг/м2 вызывает ремиссию продолжительностью 4–6 нед у 50% больных. Метотрексат в сочетании с другими препаратами является средством выбора для поддержания ремиссии. Поддерживающая терапия включает назначение метотрексата в/м 2 раза в неделю в общей недельной дозе 30 мг/м2 и каждые 14 дней — в/в в дозе 2,5 мг/кг. При развитии рецидива проводят реиндукцию ремиссии по схеме, приведенной выше. Для лечения и профилактики поражений ЦНС при лейкозе метотрексат (лекарственные формы, не содержащие консервантов) вводят интралюмбально. Препарат разводят 0,9% р-ром натрия хлорида до концентрации 1 мг/мл. Детям в возрасте до 1 года назначают 6 мг, 1 года — 8 мг, 2 лет — 10 мг, 3 лет и старше — 12 мг. Поскольку объем СМЖ с возрастом может уменьшаться, дозу метотрексата для пациентов пожилого возраста следует снизить. Интервал между введениями — 2–5 дней. Введение препарата продолжают до снижения количества клеток в ликворе до нормы, после чего проводят еще одно дополнительное введение. Дозу метотрексата для системного введения интралюмбально необходимо соответственно снизить.

При лимфосаркомах метотрексат обычно используют в сочетании с другими противоопухолевыми препаратами. Проводят несколько курсов лечения с интервалом 7–10 дней в дозе 0,625–2,5 мг/кг в сутки.

При грибовидном микозе вводят в/м по 50 мг 1 раз в неделю или по 25 мг 2 раза в неделю.

При раке молочной железы метотрексат вводят в/в в дозе 10–60 мг/м2 обычно в сочетании с другими противоопухолевыми препаратами.

При опухолях головы и шеи проводят в/в инфузию метотрексата в дозе 240–1080 мг/м2 с лейковорином (в качестве неадъювантной или самостоятельной терапии при распространенных формах опухоли).

При раке легкого проводят в/в инфузии метотрексата в дозах 20–100 мг/м2 в сочетании с другими цитостатиками. Можно применять и более высокие дозы метотрексата в сочетании с лейковорином.

При раке мочевого пузыря назначают в/в в дозе до 100 мг каждые 1–2 нед.

При остеогенной саркоме в дополнение к введению метотрексата в высоких дозах с лейковорином (кальция фолинат) применяют доксорубицин и цисплатин в комбинации с блеоцином, циклофосфаном и дактиномицином.

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Препарат Доза и способ введения Назначение после операции, неделя Метотрексат 12 г/м2, в/в, 4-часовая инфузия 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 29, 30, 44-я и 45-я Лейковорин 15 мг внутрь каждые 6 ч, всего 10 доз, спустя 24 ч после начала инфузии метотрексата Доксорубицин 30 мг/м2 в сутки, в/в, в течение 3 дней 8-я и 17-я Доксорубицин 50 мг/м2, в/в 20, 23, 33-я и 36-я Цисплатин 100 мг/м2, в/в 20, 23, 33-я и 36-я Блеомицин 15 ЕД/м2, в/в, в течение 2 дней 2, 13, 26, 39-я и 42-я Циклофосфан 600 мг/м2, в/в, в течение 2 дней 2, 13, 26, 39-я и 42-я Дактиномицин 0,6 мг/м2, в/в, в течение 2 дней 2, 13, 26, 39-я и 42-я



Начинать лечение препаратом рекомендуется в дозе 10–25 мг в/м или в/в 1 раз в неделю до достижения терапевтического эффекта, после чего переходят на прием метотрексата внутрь.