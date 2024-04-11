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Активные вещества — “М”МЕТОТРЕКСАТ (METHOTREXATUM)

МЕТОТРЕКСАТ (METHOTREXATUM) Действующее вещество

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Найдено: 29 препаратов
Метотрексат Орион таблетки, 10 мг, флакон, № 30; Orion Corporation
Метотрексат Орион Таблетки, 10 мг, флакон, № 30 Orion Corporation
В 426 аптеках
от 524,60 грн
Цены в аптеках
Методжект® раствор для инъекций, 50 мг/мл, шприц, 0.3 мл, № 1; Medac
Методжект® Раствор для инъекций, 50 мг/мл, шприц, 0.3 мл, № 1 Medac
В 366 аптеках
от 637,44 грн
Цены в аптеках
Метотрексат "Эбеве" таблетки, 10 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 50; Ebewe Pharma
Метотрексат "Эбеве" Таблетки, 10 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 50 Ebewe Pharma
В 352 аптеках
от 934,44 грн
Цены в аптеках
Метотрексат "Эбеве" таблетки, 2,5 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 50; Ebewe Pharma
Метотрексат "Эбеве" Таблетки, 2,5 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 50 Ebewe Pharma
В 321 аптеке
от 396,03 грн
Цены в аптеках
Метотрексат "Эбеве" таблетки, 5 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 50; Ebewe Pharma
Метотрексат "Эбеве" Таблетки, 5 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 50 Ebewe Pharma
В 308 аптеках
от 728,45 грн
Цены в аптеках
Метотрексат Орион таблетки, 2,5 мг, флакон, № 100; Orion Corporation
Метотрексат Орион Таблетки, 2,5 мг, флакон, № 100 Orion Corporation
В 277 аптеках
от 390,83 грн
Цены в аптеках
Метотрексат Орион таблетки, 2,5 мг, флакон, № 30; Orion Corporation
Метотрексат Орион Таблетки, 2,5 мг, флакон, № 30 Orion Corporation
В 211 аптеке
от 214,31 грн
Цены в аптеках
Методжект® раствор для инъекций, 50 мг/мл, шприц, 0.2 мл, № 1; Medac
Методжект® Раствор для инъекций, 50 мг/мл, шприц, 0.2 мл, № 1 Medac
В 171 аптеке
от 482,92 грн
Цены в аптеках
Методжект® раствор для инъекций, 50 мг/мл, шприц, 0.25 мл, № 1; Medac
Методжект® Раствор для инъекций, 50 мг/мл, шприц, 0.25 мл, № 1 Medac
В 159 аптеках
от 523,00 грн
Цены в аптеках
Метортрит Ромфарм раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 1.5 мл, № 1; Rompharm Company
Метортрит Ромфарм Раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 1.5 мл, № 1 Rompharm Company
В 97 аптеках
от 288,84 грн
Цены в аптеках
Метортрит Ромфарм раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, № 1; Rompharm Company
Метортрит Ромфарм Раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, № 1 Rompharm Company
В 87 аптеках
от 212,23 грн
Цены в аптеках
Метотрексат "Эбеве" раствор для инъекций, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1; Ebewe Pharma
Метотрексат "Эбеве" Раствор для инъекций, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1 Ebewe Pharma
В 83 аптеках
от 301,73 грн
Цены в аптеках
Методжект® раствор для инъекций, 50 мг/мл, шприц, 0.4 мл, № 1; Medac
Методжект® Раствор для инъекций, 50 мг/мл, шприц, 0.4 мл, № 1 Medac
В 75 аптеках
от 950,40 грн
Цены в аптеках
Методжект® раствор для инъекций, 50 мг/мл, шприц, 0.15 мл, № 1; Medac
Методжект® Раствор для инъекций, 50 мг/мл, шприц, 0.15 мл, № 1 Medac
В 73 аптеках
от 428,06 грн
Цены в аптеках
Метортрит Ромфарм раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 2 мл, № 1; Rompharm Company
Метортрит Ромфарм Раствор для инъекций, 10 мг/мл, шприц, 2 мл, № 1 Rompharm Company
В 52 аптеках
от 318,33 грн
Цены в аптеках
Методжект® раствор для инъекций, 50 мг/мл, шприц, 0.35 мл, № 1; Medac
Методжект® Раствор для инъекций, 50 мг/мл, шприц, 0.35 мл, № 1 Medac
В 47 аптеках
от 859,90 грн
Цены в аптеках
Метотрексат "Эбеве" раствор для инъекций, 15 мг, шприц, 1.5 мл, + иглы, + иглы, № 1; Ebewe Pharma
Метотрексат "Эбеве" Раствор для инъекций, 15 мг, шприц, 1.5 мл, + иглы, + иглы, № 1 Ebewe Pharma
В 23 аптеках
от 505,38 грн
Цены в аптеках
Метотрексат-Тева раствор для инъекций, 25 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1; Тева Украина
Метотрексат-Тева Раствор для инъекций, 25 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1 Тева Украина
В 21 аптеке
от 155,90 грн
Цены в аптеках
Метотрексат "Эбеве" раствор для инъекций, 10 мг, шприц, 1 мл, + иглы, + иглы, № 1; Ebewe Pharma
Метотрексат "Эбеве" Раствор для инъекций, 10 мг, шприц, 1 мл, + иглы, + иглы, № 1 Ebewe Pharma
В 20 аптеках
от 313,07 грн
Цены в аптеках
Метотрексат-Тева раствор для инъекций, 100 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Тева Украина
Метотрексат-Тева Раствор для инъекций, 100 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Тева Украина
В 8 аптеках
от 658,60 грн
Цены в аптеках
Методжект® раствор для инъекций, 50 мг/мл, шприц, 0.5 мл, № 1; Medac
Методжект® Раствор для инъекций, 50 мг/мл, шприц, 0.5 мл, № 1 Medac
В 7 аптеках
от 979,26 грн
Цены в аптеках
Метотрексат "Эбеве" концентрат для раствора для инфузий, 5000 мг, флакон, 50 мл, № 1; Ebewe Pharma
Метотрексат "Эбеве" Концентрат для раствора для инфузий, 5000 мг, флакон, 50 мл, № 1 Ebewe Pharma
В 3 аптеках
от 5186,90 грн
Цены в аптеках
Метотрексат "Эбеве" раствор для инъекций, 10 мг, флакон, 1 мл, № 1; Ebewe Pharma
Метотрексат "Эбеве" Раствор для инъекций, 10 мг, флакон, 1 мл, № 1 Ebewe Pharma
В 2 аптеках других городов
от 324,72 грн
Цены в других городах
Метотрексат "Эбеве" концентрат для раствора для инфузий, 500 мг, флакон, 5 мл, № 1; Ebewe Pharma
Метотрексат "Эбеве" Концентрат для раствора для инфузий, 500 мг, флакон, 5 мл, № 1 Ebewe Pharma
Нет в наличии
Метотаб таблетки, 2,5 мг, блистер из поливинилхлорида/алюминиевой фольги, в пачке, в пачке, № 100; Medac
Метотаб Таблетки, 2,5 мг, блистер из поливинилхлорида/алюминиевой фольги, в пачке, в пачке, № 100 Medac
Нет в наличии
Метотаб таблетки, 7,5 мг, блистер из поливинилхлорида/алюминиевой фольги, в пачке, в пачке, № 30; Medac
Метотаб Таблетки, 7,5 мг, блистер из поливинилхлорида/алюминиевой фольги, в пачке, в пачке, № 30 Medac
Нет в наличии
Метотаб таблетки, 10 мг, блистер из поливинилхлорида/алюминиевой фольги, в пачке, в пачке, № 30; Medac
Метотаб Таблетки, 10 мг, блистер из поливинилхлорида/алюминиевой фольги, в пачке, в пачке, № 30 Medac
Нет в наличии
Метотрексат "Эбеве" раствор для инъекций, 10 мг, шприц, 1 мл, + иглы, + иглы, № 5; Ebewe Pharma
Метотрексат "Эбеве" Раствор для инъекций, 10 мг, шприц, 1 мл, + иглы, + иглы, № 5 Ebewe Pharma
Нет в наличии
Метотрексат "Эбеве" концентрат для раствора для инфузий, 1000 мг, флакон, 10 мл, № 1; Ebewe Pharma
Метотрексат "Эбеве" Концентрат для раствора для инфузий, 1000 мг, флакон, 10 мл, № 1 Ebewe Pharma
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций, концентрат для приготовления инфузионного р-ра.
МЕТОТРЕКСАТ (METHOTREXATUM)
CAS №: 59-05-2 C20H22N8O5
USPDDN, RTECS: L-(+)-N-(p-(((2,4-диамино-6-птеридинил)метил)метиламино)бензоил)глутамовая кислота.
HSDB, RTECS:4-амино-10-метилфолиевая кислота; или 4-амино-N(sup 10)-метилптероилглутамовая кислота; или N-бисметилптероилглутамовая кислота.
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций, концентрат для приготовления инфузионного р-ра.

противоопухолевое, цитостатическое средство группы антиметаболитов, ингибирует дигидрофолатредуктазу, участвующую в восстановлении дигидрофолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую кислоту (переносчик углеродных фрагментов, необходимых для синтеза пуриновых нуклеотидов и их производных). Тормозит синтез, репарацию ДНК и митоз. Особо чувствительны к действию метотрексата быстро пролиферирующие клетки злокачественных опухолей, костного мозга, эмбриональные клетки, эпителиальные клетки слизистой оболочки кишечника, мочевого пузыря, полости рта. Наряду с противоопухолевым оказывает иммунодепрессивное действие.
Биодоступность при пероральном приеме в среднем составляет 50%. Одновременный прием пищи замедляет абсорбцию. Cmax в плазме крови при приеме внутрь достигается через 1–2 ч, при в/м введении — через 30–60 мин. С белками плазмы крови связывается около 50% метотрексата. Объем распределения — 0,18 л/кг массы тела. Практически не проникает через ГЭБ, проникает в грудное молоко. После приема внутрь частично метаболизируется кишечной флорой, основная часть метаболизируется в печени с образованием фармакологически активного полиглютаминового метаболита. T½ в начальной фазе составляет 2–4 ч, в конечной фазе — 3–10 ч при применении в низких дозах и 8–15 ч — при применении в высоких дозах. При нарушении функции почек T½ существенно удлиняется. Выделяется преимущественно почками в неизмененном виде путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции (при в/в введении в течение 24 ч выводится 80–90% метотрексата), с желчью выводится до 10%.

лимфо- и миелобластный лейкоз, нейролейкоз, миеломная болезнь, трофобластические опухоли (хорионэпителиома матки, пузырный занос), рак пищевода, плоскоклеточный (эпидермоидный) рак головы и шеи, рак мочевого пузыря, рак легкого, рак печени, рак молочной железы, рак почки, рак мочеточников, рак предстательной железы, рак шейки матки, рак вульвы, рак яичника, рак яичка, рак полового члена, ходжкинская и неходжкинская лимфомы (в том числе лимфома Беркитта), грибовидный микоз (местное лечение), неметастатическая остеогенная саркома. Ревматоидный артрит (в том числе синдром Фелти), стероидзависимая БА (при противопоказаниях к применению ГКС), болезнь Крона, хронический неспецифический язвенный колит, красный плоский лишай, псориаз, псориатический артрит, синдром Рейтера, синдром Сезари, рассеянный склероз.

метотрексат используют при проведении моно- или полихимиотерапии. Парентеральное введение: в/м, в/в струйно и капельно, в/а, интратекально. При систематическом лечении метотрексатом дозы устанавливают индивидуально в зависимости от характера заболевания, общего состояния больного и данных анализа крови.
Дозы, превышающие 100 мг на 1 м2 поверхности тела, вводят только в виде в/в инфузий. Высокие дозы метотрексата обязательно вводят под защитой кальция фолината. Метотрексат разводят 5% р-ром декстрозы. Р-р следует вводить строго в/в и не допускать контакта с кожей и слизистыми оболочками.
Интратекально вводят из расчета 0,2–0,5 мг/кг или 8–12 мг/м2 1 раз в 2–3 сут. Профилактические интратекальные инстилляции показаны 1 раз в 6–8 нед. После исчезновения или уменьшения выраженности симптомов интервал в лечении составляет 1 нед, а затем — 1 мес. Лечение проводят до нормализации показателей СМЖ.
Пероральный прием: при псориазе, псориатическом артрите, аутоиммунных заболеваниях применяют в минимальной эффективной дозе. Метотрексат назначают внутрь в средней дозе — 10–25 мг 1 раз в неделю (можно вводить в/в или в/м в той же дозе), начиная с 2,5–5 мг/нед, затем дозу можно повысить до 7,5–25 мг/нед. Максимальная доза — 30 мг/нед. Метотрексат можно принимать и дробными дозами по 2,5 мг 3 раза в неделю с интервалом 12 ч, после чего делают перерыв на 1 нед. Принимают перед едой.

иммунодефицитные состояния, анемия, асцит, выпот в плевральную полость, выраженная миелосупрессия, ветряная оспа, опоясывающий лишай и другие инфекции, стоматит, пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, печеночная и/или почечная недостаточность, геморрагический синдром, период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к метотрексату.

наиболее часто — тошнота, рвота, дисфагия, стоматит, фарингит, лейкопения и тромбоцитопения. Возможны эритема, кожный зуд, крапивница, гиперпигментация, экхимозы, телеангиэктазии, акне, фурункулез; анемия, гипогаммаглобулинемия, геморрагии, септицемия; гингивит, фарингит, стоматит, анорексия, диарея, мелена, кровотечения, изъязвления слизистой оболочки пищеварительного тракта, повышение уровня билирубина, активности ЩФ, АлАТ, АсАТ, а при длительном применении — острая дистрофия печени, жировая дистрофия печени, перипортальный фиброз, цирроз; олигурия, анурия, электролитные нарушения, азотемия, гематурия, цистит, преходящая олигоспермия и расстройства менструального цикла, нарушения овогенеза, сперматогенеза, нарушение половой функции; легочные инфильтраты, пневмосклероз; головная боль, нарушения зрения, афазия, гемипарез, судороги; аллергия, сниженная резистентность к инфекциям, иммуносупрессия, метаболические нарушения, остеопороз.

с осторожностью применяют у больных с дегидратацией, при кишечной непроходимости, подагре, гиперурикемии, уратном нефролитиазе в анамнезе, угнетении костно-мозгового кроветворения на фоне сопутствующей лучевой или химиотерапии, общем тяжелом состоянии больного.
Перед лечением метотрексатом необходимо исключить беременность, функциональные расстройства печени и почек, провести исследование состава периферической крови, при необходимости — пункцию костного мозга.
Необходимые условия для начала лечения метотрексатом: применение кальция фолината для предупреждения или лечения возможных токсических проявлений; возможность быстрого определения уровня метотрексата в плазме крови; возможность проведения диализа; наличие костного мозга для трансплантации, препаратов крови, лейкоцитарной и тромбоцитарной массы.
Во время лечения метотрексатом и после его окончания необходимо для предупреждения внутрипочечной преципитации метотрексата проводить ощелачивание мочи с одновременным адекватным введением жидкости (например вливание р-ра натрия гидрокарбоната), подщелачивание необходимо контролировать по уровню pH мочи (снижение pH более 6,8 не рекомендуется), особенно в первые 24 ч после начала инфузии; определять уровень метотрексата в плазме крови сразу после окончания инфузии, а также через 24; 48 и 72 ч; при выявлении признаков интоксикации проводить или корригировать осуществляемые защитные мероприятия с помощью кальция фолината; регулярно проводить тщательное клиническое обследование больных, включая осмотр слизистой оболочки рта и гортани; регулярно контролировать состав крови, особенно количество лейкоцитов и тромбоцитов, а при необходимости делать пункцию костного мозга; регулярно контролировать функцию печени и почек; при увеличении выраженности побочных явлений следует тщательно сопоставить риск и целесообразность продолжения терапии метотрексатом и, при необходимости, прервать лечение.
Необходимо соблюдать особую осторожность в случае снижения кроветворной функции костного мозга, вызванного проведением лучевой терапии, цитостатическим лечением или длительным применением некоторых других препаратов. В таких случаях обычно ухудшается и общее состояние больных.
Необходимо принимать меры по предупреждению беременности (при прохождении партнером курса лечения метотрексатом) в течение 8–12 нед после окончания лечения.
Метотрексат обладает тератогенным эффектом, противопоказан в период беременности и кормления грудью.

длительный прием сульфаниламидов, аминофеназона, фенитоина, хлорамфеникола, индометацина может вызывать угнетение функции костного мозга.
Препараты, обладающие гепатотоксичностью, и алкоголь повышают риск поражения печени.
Усилению и пролонгированию действия метотрексата, которые приводят к интоксикации, способствует прием салицилатов, фенилбутазона, фенитоина, барбитуратов, сульфаниламидов, ГКС, тетрациклинов, хлорамфеникола, ПАБК, парааминогиппуровой кислоты и пробенецида.
Прием витаминов, содержащих фолиевую кислоту или ее производные, приводит к ослаблению действия метотрексата.