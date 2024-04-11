МЕТОТРЕКСАТ (METHOTREXATUM) Действующее вещество
HSDB, RTECS:4-амино-10-метилфолиевая кислота; или 4-амино-N(sup 10)-метилптероилглутамовая кислота; или N-бисметилптероилглутамовая кислота.
противоопухолевое, цитостатическое средство группы антиметаболитов, ингибирует дигидрофолатредуктазу, участвующую в восстановлении дигидрофолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую кислоту (переносчик углеродных фрагментов, необходимых для синтеза пуриновых нуклеотидов и их производных). Тормозит синтез, репарацию ДНК и митоз. Особо чувствительны к действию метотрексата быстро пролиферирующие клетки злокачественных опухолей, костного мозга, эмбриональные клетки, эпителиальные клетки слизистой оболочки кишечника, мочевого пузыря, полости рта. Наряду с противоопухолевым оказывает иммунодепрессивное действие.
Биодоступность при пероральном приеме в среднем составляет 50%. Одновременный прием пищи замедляет абсорбцию. Cmax в плазме крови при приеме внутрь достигается через 1–2 ч, при в/м введении — через 30–60 мин. С белками плазмы крови связывается около 50% метотрексата. Объем распределения — 0,18 л/кг массы тела. Практически не проникает через ГЭБ, проникает в грудное молоко. После приема внутрь частично метаболизируется кишечной флорой, основная часть метаболизируется в печени с образованием фармакологически активного полиглютаминового метаболита. T½ в начальной фазе составляет 2–4 ч, в конечной фазе — 3–10 ч при применении в низких дозах и 8–15 ч — при применении в высоких дозах. При нарушении функции почек T½ существенно удлиняется. Выделяется преимущественно почками в неизмененном виде путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции (при в/в введении в течение 24 ч выводится 80–90% метотрексата), с желчью выводится до 10%.
лимфо- и миелобластный лейкоз, нейролейкоз, миеломная болезнь, трофобластические опухоли (хорионэпителиома матки, пузырный занос), рак пищевода, плоскоклеточный (эпидермоидный) рак головы и шеи, рак мочевого пузыря, рак легкого, рак печени, рак молочной железы, рак почки, рак мочеточников, рак предстательной железы, рак шейки матки, рак вульвы, рак яичника, рак яичка, рак полового члена, ходжкинская и неходжкинская лимфомы (в том числе лимфома Беркитта), грибовидный микоз (местное лечение), неметастатическая остеогенная саркома. Ревматоидный артрит (в том числе синдром Фелти), стероидзависимая БА (при противопоказаниях к применению ГКС), болезнь Крона, хронический неспецифический язвенный колит, красный плоский лишай, псориаз, псориатический артрит, синдром Рейтера, синдром Сезари, рассеянный склероз.
метотрексат используют при проведении моно- или полихимиотерапии. Парентеральное введение: в/м, в/в струйно и капельно, в/а, интратекально. При систематическом лечении метотрексатом дозы устанавливают индивидуально в зависимости от характера заболевания, общего состояния больного и данных анализа крови.
Дозы, превышающие 100 мг на 1 м2 поверхности тела, вводят только в виде в/в инфузий. Высокие дозы метотрексата обязательно вводят под защитой кальция фолината. Метотрексат разводят 5% р-ром декстрозы. Р-р следует вводить строго в/в и не допускать контакта с кожей и слизистыми оболочками.
Интратекально вводят из расчета 0,2–0,5 мг/кг или 8–12 мг/м2 1 раз в 2–3 сут. Профилактические интратекальные инстилляции показаны 1 раз в 6–8 нед. После исчезновения или уменьшения выраженности симптомов интервал в лечении составляет 1 нед, а затем — 1 мес. Лечение проводят до нормализации показателей СМЖ.
Пероральный прием: при псориазе, псориатическом артрите, аутоиммунных заболеваниях применяют в минимальной эффективной дозе. Метотрексат назначают внутрь в средней дозе — 10–25 мг 1 раз в неделю (можно вводить в/в или в/м в той же дозе), начиная с 2,5–5 мг/нед, затем дозу можно повысить до 7,5–25 мг/нед. Максимальная доза — 30 мг/нед. Метотрексат можно принимать и дробными дозами по 2,5 мг 3 раза в неделю с интервалом 12 ч, после чего делают перерыв на 1 нед. Принимают перед едой.
иммунодефицитные состояния, анемия, асцит, выпот в плевральную полость, выраженная миелосупрессия, ветряная оспа, опоясывающий лишай и другие инфекции, стоматит, пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, печеночная и/или почечная недостаточность, геморрагический синдром, период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к метотрексату.
наиболее часто — тошнота, рвота, дисфагия, стоматит, фарингит, лейкопения и тромбоцитопения. Возможны эритема, кожный зуд, крапивница, гиперпигментация, экхимозы, телеангиэктазии, акне, фурункулез; анемия, гипогаммаглобулинемия, геморрагии, септицемия; гингивит, фарингит, стоматит, анорексия, диарея, мелена, кровотечения, изъязвления слизистой оболочки пищеварительного тракта, повышение уровня билирубина, активности ЩФ, АлАТ, АсАТ, а при длительном применении — острая дистрофия печени, жировая дистрофия печени, перипортальный фиброз, цирроз; олигурия, анурия, электролитные нарушения, азотемия, гематурия, цистит, преходящая олигоспермия и расстройства менструального цикла, нарушения овогенеза, сперматогенеза, нарушение половой функции; легочные инфильтраты, пневмосклероз; головная боль, нарушения зрения, афазия, гемипарез, судороги; аллергия, сниженная резистентность к инфекциям, иммуносупрессия, метаболические нарушения, остеопороз.
с осторожностью применяют у больных с дегидратацией, при кишечной непроходимости, подагре, гиперурикемии, уратном нефролитиазе в анамнезе, угнетении костно-мозгового кроветворения на фоне сопутствующей лучевой или химиотерапии, общем тяжелом состоянии больного.
Перед лечением метотрексатом необходимо исключить беременность, функциональные расстройства печени и почек, провести исследование состава периферической крови, при необходимости — пункцию костного мозга.
Необходимые условия для начала лечения метотрексатом: применение кальция фолината для предупреждения или лечения возможных токсических проявлений; возможность быстрого определения уровня метотрексата в плазме крови; возможность проведения диализа; наличие костного мозга для трансплантации, препаратов крови, лейкоцитарной и тромбоцитарной массы.
Во время лечения метотрексатом и после его окончания необходимо для предупреждения внутрипочечной преципитации метотрексата проводить ощелачивание мочи с одновременным адекватным введением жидкости (например вливание р-ра натрия гидрокарбоната), подщелачивание необходимо контролировать по уровню pH мочи (снижение pH более 6,8 не рекомендуется), особенно в первые 24 ч после начала инфузии; определять уровень метотрексата в плазме крови сразу после окончания инфузии, а также через 24; 48 и 72 ч; при выявлении признаков интоксикации проводить или корригировать осуществляемые защитные мероприятия с помощью кальция фолината; регулярно проводить тщательное клиническое обследование больных, включая осмотр слизистой оболочки рта и гортани; регулярно контролировать состав крови, особенно количество лейкоцитов и тромбоцитов, а при необходимости делать пункцию костного мозга; регулярно контролировать функцию печени и почек; при увеличении выраженности побочных явлений следует тщательно сопоставить риск и целесообразность продолжения терапии метотрексатом и, при необходимости, прервать лечение.
Необходимо соблюдать особую осторожность в случае снижения кроветворной функции костного мозга, вызванного проведением лучевой терапии, цитостатическим лечением или длительным применением некоторых других препаратов. В таких случаях обычно ухудшается и общее состояние больных.
Необходимо принимать меры по предупреждению беременности (при прохождении партнером курса лечения метотрексатом) в течение 8–12 нед после окончания лечения.
Метотрексат обладает тератогенным эффектом, противопоказан в период беременности и кормления грудью.
длительный прием сульфаниламидов, аминофеназона, фенитоина, хлорамфеникола, индометацина может вызывать угнетение функции костного мозга.
Препараты, обладающие гепатотоксичностью, и алкоголь повышают риск поражения печени.
Усилению и пролонгированию действия метотрексата, которые приводят к интоксикации, способствует прием салицилатов, фенилбутазона, фенитоина, барбитуратов, сульфаниламидов, ГКС, тетрациклинов, хлорамфеникола, ПАБК, парааминогиппуровой кислоты и пробенецида.
Прием витаминов, содержащих фолиевую кислоту или ее производные, приводит к ослаблению действия метотрексата.