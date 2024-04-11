МЕТОТРЕКСАТ (METHOTREXATUM)

с осторожностью применяют у больных с дегидратацией, при кишечной непроходимости, подагре, гиперурикемии, уратном нефролитиазе в анамнезе, угнетении костно-мозгового кроветворения на фоне сопутствующей лучевой или химиотерапии, общем тяжелом состоянии больного.

Перед лечением метотрексатом необходимо исключить беременность, функциональные расстройства печени и почек, провести исследование состава периферической крови, при необходимости — пункцию костного мозга.

Необходимые условия для начала лечения метотрексатом: применение кальция фолината для предупреждения или лечения возможных токсических проявлений; возможность быстрого определения уровня метотрексата в плазме крови; возможность проведения диализа; наличие костного мозга для трансплантации, препаратов крови, лейкоцитарной и тромбоцитарной массы.

Во время лечения метотрексатом и после его окончания необходимо для предупреждения внутрипочечной преципитации метотрексата проводить ощелачивание мочи с одновременным адекватным введением жидкости (например вливание р-ра натрия гидрокарбоната), подщелачивание необходимо контролировать по уровню pH мочи (снижение pH более 6,8 не рекомендуется), особенно в первые 24 ч после начала инфузии; определять уровень метотрексата в плазме крови сразу после окончания инфузии, а также через 24; 48 и 72 ч; при выявлении признаков интоксикации проводить или корригировать осуществляемые защитные мероприятия с помощью кальция фолината; регулярно проводить тщательное клиническое обследование больных, включая осмотр слизистой оболочки рта и гортани; регулярно контролировать состав крови, особенно количество лейкоцитов и тромбоцитов, а при необходимости делать пункцию костного мозга; регулярно контролировать функцию печени и почек; при увеличении выраженности побочных явлений следует тщательно сопоставить риск и целесообразность продолжения терапии метотрексатом и, при необходимости, прервать лечение.

Необходимо соблюдать особую осторожность в случае снижения кроветворной функции костного мозга, вызванного проведением лучевой терапии, цитостатическим лечением или длительным применением некоторых других препаратов. В таких случаях обычно ухудшается и общее состояние больных.

Необходимо принимать меры по предупреждению беременности (при прохождении партнером курса лечения метотрексатом) в течение 8–12 нед после окончания лечения.

Метотрексат обладает тератогенным эффектом, противопоказан в период беременности и кормления грудью.