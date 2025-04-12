во время всех клинических исследований реакции в месте инъекции являлись наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщалось у большинства пациентов, принимавших Копаксон-Тева. Во время контролируемых исследований процент пациентов, у которых наблюдались эти реакции не менее 1 раза, был выше при применении препарата Копаксон-Тева (70%), чем при применении плацебо (37%). Наиболее распространенными реакциями в месте инъекции, о наличии которых сообщалось во время клинических исследований и в пострегистрационный период, являлись эритема, боль, новообразование, зуд, отек, воспаление, гиперчувствительность и редко — липоатрофия и некроз кожи.

Реакция, связанная с не менее чем одним из нижеперечисленных симптомов, таких как вазодилатация (приливы), боль в груди, диспноэ, пальпитация или тахикардия, описана как немедленная реакция после инъекции. Эта реакция может возникать в течение нескольких минут после инъекции препарата Копаксон-Тева. О наличии по меньшей мере одного симптома немедленной реакции после инъекции (отдельные симптомы немедленной реакции после инъекции с указанием частоты встречаемости указаны ниже) сообщалось у 31% пациентов, применявших Копаксон-Тева, по сравнению с 13% пациентов, применявших плацебо.

Все побочные реакции, о которых наиболее часто сообщалось в случае применения Копаксона-Тева по сравнению с таковыми при применении плацебо, указаны ниже. Эти данные были получены в четырех базовых, двойно слепых, плацебо-контролируемых клинических исследованиях, в которых в общей сложности принимали участие 512 пациентов, применявших Копаксон-Тева, и 509 пациентов, применявших плацебо в течение 36 месяцев. В трех исследованиях ремиттирующе-рецидивирующего рассеянного склероза принимало участие в общей сложности 269 пациентов, применявших Копаксон-Тева, и 271 пациент, применявший плацебо в течение 35 месяцев. Четвертое исследование с участием пациентов, у которых наблюдался первый клинический эпизод и был установлен высокий риск развития клинически выраженного РС, включало 243 пациента, получавших лечение с применением препарата Копаксон-Тева, и 238 пациентов, применявших плацебо в течение 36 мес.

Побочные реакции указаны по классам систем органов и частоте возникновения. По частоте побочные реакции распределены следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100).

Инфекции и инвазии: очень часто — инфекционные заболевания, грипп; часто — бронхит, гастроэнтерит, простой герпес, средний отит, ринит, абсцесс зуба, вагинальный кандидоз*; нечасто — абсцесс, целлюлит, фурункул, опоясывающий герпес, пиелонефрит.

Доброкачественные, злокачественные и неопределенные опухоли (включая кисты и полипы): часто — доброкачественная опухоль кожи, новообразование; нечасто — рак кожи.

Со стороны крови и лимфатической системы: часто — лимфаденопатия*; нечасто — лейкоцитоз, лейкопения, увеличение селезенки, тромбоцитопения, аномальная морфология лимфоцитов.

Со стороны иммунной системы: часто — гиперчувствительность.

Со стороны эндокринной системы: нечасто — зоб, гипертиреоз.

Со стороны метаболизма и питания: часто — анорексия, увеличение массы тела*; нечасто — непереносимость алкоголя, подагра, гиперлипидемия, повышение уровня натрия в крови, снижение уровня ферритина в плазме крови.

Со стороны психики: очень часто — тревога*, депрессия; часто — нервозность; нечасто — аномальные сновидения, спутанность сознания, эйфория, галлюцинации, чувство враждебности, мания, расстройство личности, попытка самоубийства.

Со стороны нервной системы: очень часто — головная боль; часто — дисгевзия, мигрень, гипертонус, нарушения речи, синкопе, тремор*; нечасто — туннельный синдром запястья, когнитивное расстройство, судороги, дисграфия, дислексия, дистония, моторная дисфункция, миоклонус, неврит, нейромышечная блокада, нистагм, паралич, паралич перонеального нерва, ступор, дефект поля зрения.

Со стороны органа зрения: часто — диплопия, нарушения со стороны органов зрения*; нечасто — катаракта, поражение роговицы, сухость глаз, кровоизлияние в глазное яблоко, опущение верхнего века, мидриаз, атрофия зрительного нерва.

Со стороны органа слуха: часто — нарушения со стороны органов слуха.

Со стороны сердца: часто — пальпитация*, тахикардия*; нечасто — экстрасистолия, синусовая брадикардия, пароксизмальная тахикардия.

Со стороны сосудов: очень часто — вазодилатация*; нечасто — варикозное расширение вен.

Со стороны дыхательной системы: очень часто — одышка*; часто — кашель, сезонный ринит; нечасто — апноэ, носовое кровотечение, гипервентиляция, ларингоспазм, нарушения со стороны легких, чувство удушья.

Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — тошнота*; часто — аноректальные расстройства, запор, кариес зубов, диспепсия, дисфагия, недержание кала, рвота*; нечасто — колит, полип толстой кишки, энтероколит, отрыжка, язва пищевода, периодонтит, ректальное кровотечение, увеличение слюнных желез.

Со стороны гепатобилиарной системы: часто — нарушение функциональных печеночных проб; нечасто — холелитиаз, увеличение печени.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень часто — сыпь*; часто — экхимоз, гипергидроз, зуд, нарушения со стороны кожи*, крапивница; нечасто — ангиоэдема, контактный дерматит, узловатая эритема, кожные узелки.

Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: очень часто — артралгия, боли в спине*; часто — боль в шее; нечасто — артрит, бурсит, боли в боку, мышечная атрофия, остеоартрит.

Со стороны мочевыделительной системы: часто — императивные позывы к мочеиспусканию, поллакиурия, задержка мочи; нечасто — гематурия, нефролитиаз, нарушения со стороны мочевыводящих путей, нарушения показателей общего анализа мочи.

Беременность, послеродовой период и перинатальное состояние: нечасто — аборт.

Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — нагрубание молочных желез, эректильная дисфункция, опущение тазовых органов, приапизм, нарушения со стороны предстательной железы, аномальный мазок из шейки матки, тестикулярные нарушения, вагинальное кровотечение, вульвовагинальные нарушения.

Общие расстройства и реакции в месте введения: очень часто — астения, боль в груди*, реакции в месте инъекции*^, боль*; часто — озноб*, отек лица*, атрофия в месте инъекции◊, местная реакция*, периферический отек, отек, гипертермия; нечасто — киста, похмельный синдром, гипотермия, немедленная реакция после инъекции, воспаление, некроз в месте инъекции, нарушения со стороны слизистых оболочек.

Поражения, интоксикация и осложнения, связанные с проведением процедур: нечасто — поствакцинальный синдром.

* Количество случаев было более чем на 2% (>2/100) больше в группе применения препарата Копаксон-Тева по сравнению с группой плацебо. Побочные реакции без символа * означают разницу менее 2% или равную 2%.

^Термин «реакции в месте инъекции» (различные типы) охватывает все побочные реакции, развивающиеся в месте инъекции, за исключением атрофии в месте инъекции и некроза в месте инъекции, указанные отдельно.

◊ Включает термины, касающиеся локализованной липоатрофии в месте инъекции.

В четвертом исследовании, указанном выше, за плацебо-контролируемым периодом следовала фаза открытого исследования. В известном профиле риска препарата Копаксон-Тева не наблюдалось изменений в течение периода открытого надзора, продолжавшегося в течение до 5^лет.

В рамках неконтролируемых клинических исследований и в пострегистрационный период имелись сообщения о реакциях гиперчувствительности (включая редкие случаи анафилаксии (>1/10 000, <1/1000)) и повышении уровня печеночных ферментов без клинически значимых последствий у пациентов с РС, получавших лечение препаратом Копаксона-Тева.

В период пострегистрационного применения препарата Копаксон-Тева сообщали о редких случаях тяжелого поражения печени (в частности о гепатите с желтухой, печеночной недостаточностью и в отдельных случаях — с трансплантацией печени). В большинстве случаев тяжелое поражение печени исчезало при прекращении лечения. Нежелательные явления со стороны печени наблюдались в период от нескольких дней до нескольких лет после начала применения препарата Копаксон-Тева. В случае клинически значимого поражения печени следует рассмотреть вопрос о прекращении применения препарата Копаксон-Тева.