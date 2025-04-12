Копаксон®-Тева (Copaxone®-Teva)
Копаксон -Тева инструкция по применению
Состав
Глатирамер ацетат - 20 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Механизм, которым обусловлено терапевтическое влияние глатирамера ацетата на пациентов с рецидивирующими формами рассеянного склероза, не выяснен полностью, однако предполагают, что он включает в себя модуляцию иммунных процессов. Исследования с участием животных и пациентов с РС свидетельствуют, что глатирамера ацетат влияет на естественные иммунные клетки, включая моноциты, дендритные клетки и В-клетки, которые в свою очередь модулируют адаптивные функции В- и Т-клеток, индуцируют секрецию противовоспалительных и регуляторных цитокинов. Опосредован ли терапевтический эффект влиянием описанных выше клеток неизвестно, поскольку патофизиология рассеянного склероза известна лишь частично.
В клинических исследованиях у пациентов с рассеянным склерозом, получавших Копаксон-Тева, наблюдалось значительное сокращение количества обострений по сравнению с плацебо.
Копаксон-Тева также продемонстрировал полезное терапевтическое действие по сравнению с плацебо на параметры магнитно-резонансной терапии, отражающие течение с ремиттирующе-рецидивирующим рассеянным склерозом.
В исследовании было установлено, что совокупный процент пациентов с подтвержденным 3-месячным прогрессированием инвалидизации был меньшим в группе пациентов, получавших лечение препаратом Копаксон-Тева, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо.
Отсутствуют свидетельства того, что терапия препаратом Копаксон-Тева влияет на продолжительность рецидива или его тяжесть.
До сих пор отсутствуют подтверждения относительно применения препарата Копаксон-Тева для лечения первично- или вторично-прогрессирующего заболевания.
Фармакокинетика. Фармакокинетические исследования у пациентов не проводили. Данные in vitro и ограниченные данные исследований, проведенных на здоровых добровольцах, показывают, что при п/к применении глатирамера ацетата активное вещество легко абсорбируется, а большая часть дозы быстро деградирует на меньшие фрагменты уже в подкожной ткани.
Показания Копаксон -Тева
Копаксон-Тева предназначен для лечения пациентов с рецидивирующими формами рассеянного склероза. Копаксон-Тева не показан при первично- или вторично-прогрессирующем рассеянном склерозе.
Применение Копаксон -Тева
Начинать терапию препаратом Копаксон-Тева следует под наблюдением невролога или врача с опытом лечения рассеянного склероза.
Для взрослых и детей в возрасте от 12 лет рекомендуемая доза составляет 20 мг глатирамера ацетата (один предварительно наполненный шприц), которую вводят в виде подкожной инъекции 1 раз в сутки.
В настоящее время продолжительность лечения препаратом Копаксон-Тева остается неизвестной.
Решение о продолжительном лечении принимает врач отдельно для каждого пациента.
Пациенты с нарушением функции почек. Специальных исследований по применению препарата Копаксон-Тева у пациентов с нарушением функции почек не проводилось (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Пациенты пожилого возраста. Применение препарата Копаксон-Тева у пациентов пожилого возраста специально не исследовалось.
Пациентов следует проинструктировать относительно техники самостоятельного введения препарата и обеспечить наблюдение специалиста во время первого самостоятельного введения и в течение 30 мин после него. Для уменьшения вероятности возникновения раздражения или боли в месте инъекции каждое последующее введение препарата следует осуществлять в другое место. Препарат можно вводить в область живота, руки, бедра и ягодицы.
Очень важно вводить препарат Копаксон-Тева должным образом:
- только в подкожную ткань (см. Инструкции по применению);
- только в дозе, рекомендованной врачом;
- каждый предварительно заполненный р-ром препарата шприц для инъекций предназначен только для однократного применения. Любые остатки или неиспользуемый препарат следует утилизировать;
- не следует смешивать препарат Копаксон-Тева или вводить параллельно с любым другим препаратом;
- при наличии частиц р-р не следует применять. Следует взять другой шприц.
При первом введении препарата пациент должен получить полные инструкции и находиться под наблюдением врача или медсестры. Пациентов должен находиться под наблюдением специалиста во время первого самостоятельного введения и в течение 30 мин после него.
Инструкции по применению
1. Перед введением препарата необходимо убедиться, что есть все необходимое для проведения инъекции:
- шприц, заполненный р-ром препарата;
- утилизационный контейнер для использованных шприцев и игл.
2. Взять 1^блистер с предварительно заполненным шприцом из общей упаковки. Хранить все неиспользованные шприцы в холодильнике.
3. Перед введением препарата тщательно вымыть руки водой с мылом.
4. Выдержать 1 блистер с заполненным шприцем при комнатной температуре в течение не менее 20 мин и убедиться, что он нагрелся до комнатной температуры.
5. При наличии взвешенных частиц р-р не следует применять.
6. Выбрать участок тела для инъекции из семи возможных точек на теле: руки, бедра, ягодицы, живот — околопупочный участок. Ежедневно следует выбирать новое место для укола, таким образом можно уменьшить неприятные ощущения и боль в месте инъекции. Внутри каждого инъекционного участка есть много точек для прокола.
Необходимо постоянно менять точки инъекций внутри конкретного участка.
Не следует использовать для инъекции болезненные точки, обесцвеченные участки кожи или участки с уплотнениями и узелками. Следует иметь план изменения инънекционного участка и заносить его в дневник
Участок 1
Околопупочный участок. Выполнять инъекции, отступив не менее 5 см от пупка.
Участок 2
Правое бедро. Примерно на 5 см выше колена и на и 5 см ниже паха.
Участок 3
Левое бедро. Примерно на 5 см выше колена и 5 см ниже паха.
Участок 4
Левая рука. Верхняя задняя мышечная часть плеча.
Участок 5
Правая рука. Верхняя задняя мышечная часть плеча.
Участок 6
Левая ягодица. Мышечная часть над бедром, ниже талии.
Участок 7
Правая ягодица. Мышечная часть над бедром, ниже талии.
7. Извлечь шприц из защитной блистерной упаковки, удалив бумажную маркировку.
8. Взять шприц в руку, которую используют при письме, и шприц следует удерживать в руке как карандаш. Снять защитный колпачок с иголки.
9. Большими и указательным пальцем образовать кожную складку в месте введения.
10. Ввести иглу в кожу. Препарат вводить, равномерно надавливая на поршень шприца до его полного опорожнения.
11. Извлечь шприц с иглой вертикальным движением вверх.
12. Использованный шприц утилизировать.
Если пропущено введение препарата, необходимо выполнить инъекцию как можно быстрее, как только об этом вспомнили, но не допускается введение двойной дозы препарата.
Следующую дозу вводят только через 24 ч.
Не прекращать прием препарата Копаксон-Тева без консультации с врачом.
Противопоказания
гиперчувствительность к активному веществу (глатимеру ацетату) или любому вспомогательному веществу
Побочные эффекты
во время всех клинических исследований реакции в месте инъекции являлись наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщалось у большинства пациентов, принимавших Копаксон-Тева. Во время контролируемых исследований процент пациентов, у которых наблюдались эти реакции не менее 1 раза, был выше при применении препарата Копаксон-Тева (70%), чем при применении плацебо (37%). Наиболее распространенными реакциями в месте инъекции, о наличии которых сообщалось во время клинических исследований и в пострегистрационный период, являлись эритема, боль, новообразование, зуд, отек, воспаление, гиперчувствительность и редко — липоатрофия и некроз кожи.
Реакция, связанная с не менее чем одним из нижеперечисленных симптомов, таких как вазодилатация (приливы), боль в груди, диспноэ, пальпитация или тахикардия, описана как немедленная реакция после инъекции. Эта реакция может возникать в течение нескольких минут после инъекции препарата Копаксон-Тева. О наличии по меньшей мере одного симптома немедленной реакции после инъекции (отдельные симптомы немедленной реакции после инъекции с указанием частоты встречаемости указаны ниже) сообщалось у 31% пациентов, применявших Копаксон-Тева, по сравнению с 13% пациентов, применявших плацебо.
Все побочные реакции, о которых наиболее часто сообщалось в случае применения Копаксона-Тева по сравнению с таковыми при применении плацебо, указаны ниже. Эти данные были получены в четырех базовых, двойно слепых, плацебо-контролируемых клинических исследованиях, в которых в общей сложности принимали участие 512 пациентов, применявших Копаксон-Тева, и 509 пациентов, применявших плацебо в течение 36 месяцев. В трех исследованиях ремиттирующе-рецидивирующего рассеянного склероза принимало участие в общей сложности 269 пациентов, применявших Копаксон-Тева, и 271 пациент, применявший плацебо в течение 35 месяцев. Четвертое исследование с участием пациентов, у которых наблюдался первый клинический эпизод и был установлен высокий риск развития клинически выраженного РС, включало 243 пациента, получавших лечение с применением препарата Копаксон-Тева, и 238 пациентов, применявших плацебо в течение 36 мес.
Побочные реакции указаны по классам систем органов и частоте возникновения. По частоте побочные реакции распределены следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100).
Инфекции и инвазии: очень часто — инфекционные заболевания, грипп; часто — бронхит, гастроэнтерит, простой герпес, средний отит, ринит, абсцесс зуба, вагинальный кандидоз*; нечасто — абсцесс, целлюлит, фурункул, опоясывающий герпес, пиелонефрит.
Доброкачественные, злокачественные и неопределенные опухоли (включая кисты и полипы): часто — доброкачественная опухоль кожи, новообразование; нечасто — рак кожи.
Со стороны крови и лимфатической системы: часто — лимфаденопатия*; нечасто — лейкоцитоз, лейкопения, увеличение селезенки, тромбоцитопения, аномальная морфология лимфоцитов.
Со стороны иммунной системы: часто — гиперчувствительность.
Со стороны эндокринной системы: нечасто — зоб, гипертиреоз.
Со стороны метаболизма и питания: часто — анорексия, увеличение массы тела*; нечасто — непереносимость алкоголя, подагра, гиперлипидемия, повышение уровня натрия в крови, снижение уровня ферритина в плазме крови.
Со стороны психики: очень часто — тревога*, депрессия; часто — нервозность; нечасто — аномальные сновидения, спутанность сознания, эйфория, галлюцинации, чувство враждебности, мания, расстройство личности, попытка самоубийства.
Со стороны нервной системы: очень часто — головная боль; часто — дисгевзия, мигрень, гипертонус, нарушения речи, синкопе, тремор*; нечасто — туннельный синдром запястья, когнитивное расстройство, судороги, дисграфия, дислексия, дистония, моторная дисфункция, миоклонус, неврит, нейромышечная блокада, нистагм, паралич, паралич перонеального нерва, ступор, дефект поля зрения.
Со стороны органа зрения: часто — диплопия, нарушения со стороны органов зрения*; нечасто — катаракта, поражение роговицы, сухость глаз, кровоизлияние в глазное яблоко, опущение верхнего века, мидриаз, атрофия зрительного нерва.
Со стороны органа слуха: часто — нарушения со стороны органов слуха.
Со стороны сердца: часто — пальпитация*, тахикардия*; нечасто — экстрасистолия, синусовая брадикардия, пароксизмальная тахикардия.
Со стороны сосудов: очень часто — вазодилатация*; нечасто — варикозное расширение вен.
Со стороны дыхательной системы: очень часто — одышка*; часто — кашель, сезонный ринит; нечасто — апноэ, носовое кровотечение, гипервентиляция, ларингоспазм, нарушения со стороны легких, чувство удушья.
Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — тошнота*; часто — аноректальные расстройства, запор, кариес зубов, диспепсия, дисфагия, недержание кала, рвота*; нечасто — колит, полип толстой кишки, энтероколит, отрыжка, язва пищевода, периодонтит, ректальное кровотечение, увеличение слюнных желез.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — нарушение функциональных печеночных проб; нечасто — холелитиаз, увеличение печени.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень часто — сыпь*; часто — экхимоз, гипергидроз, зуд, нарушения со стороны кожи*, крапивница; нечасто — ангиоэдема, контактный дерматит, узловатая эритема, кожные узелки.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: очень часто — артралгия, боли в спине*; часто — боль в шее; нечасто — артрит, бурсит, боли в боку, мышечная атрофия, остеоартрит.
Со стороны мочевыделительной системы: часто — императивные позывы к мочеиспусканию, поллакиурия, задержка мочи; нечасто — гематурия, нефролитиаз, нарушения со стороны мочевыводящих путей, нарушения показателей общего анализа мочи.
Беременность, послеродовой период и перинатальное состояние: нечасто — аборт.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — нагрубание молочных желез, эректильная дисфункция, опущение тазовых органов, приапизм, нарушения со стороны предстательной железы, аномальный мазок из шейки матки, тестикулярные нарушения, вагинальное кровотечение, вульвовагинальные нарушения.
Общие расстройства и реакции в месте введения: очень часто — астения, боль в груди*, реакции в месте инъекции*^, боль*; часто — озноб*, отек лица*, атрофия в месте инъекции◊, местная реакция*, периферический отек, отек, гипертермия; нечасто — киста, похмельный синдром, гипотермия, немедленная реакция после инъекции, воспаление, некроз в месте инъекции, нарушения со стороны слизистых оболочек.
Поражения, интоксикация и осложнения, связанные с проведением процедур: нечасто — поствакцинальный синдром.
* Количество случаев было более чем на 2% (>2/100) больше в группе применения препарата Копаксон-Тева по сравнению с группой плацебо. Побочные реакции без символа * означают разницу менее 2% или равную 2%.
^Термин «реакции в месте инъекции» (различные типы) охватывает все побочные реакции, развивающиеся в месте инъекции, за исключением атрофии в месте инъекции и некроза в месте инъекции, указанные отдельно.
◊ Включает термины, касающиеся локализованной липоатрофии в месте инъекции.
В четвертом исследовании, указанном выше, за плацебо-контролируемым периодом следовала фаза открытого исследования. В известном профиле риска препарата Копаксон-Тева не наблюдалось изменений в течение периода открытого надзора, продолжавшегося в течение до 5^лет.
В рамках неконтролируемых клинических исследований и в пострегистрационный период имелись сообщения о реакциях гиперчувствительности (включая редкие случаи анафилаксии (>1/10 000, <1/1000)) и повышении уровня печеночных ферментов без клинически значимых последствий у пациентов с РС, получавших лечение препаратом Копаксона-Тева.
В период пострегистрационного применения препарата Копаксон-Тева сообщали о редких случаях тяжелого поражения печени (в частности о гепатите с желтухой, печеночной недостаточностью и в отдельных случаях — с трансплантацией печени). В большинстве случаев тяжелое поражение печени исчезало при прекращении лечения. Нежелательные явления со стороны печени наблюдались в период от нескольких дней до нескольких лет после начала применения препарата Копаксон-Тева. В случае клинически значимого поражения печени следует рассмотреть вопрос о прекращении применения препарата Копаксон-Тева.
Особые указания
препарат можно применять только в виде п/к инъекций. Препарат нельзя применять в виде в/в или в/м инъекций.
Начало терапии глатирамера ацетатом должно проходить под наблюдением невролога или врача с опытом лечения рассеянного склероза.
Врач, назначающий препарат Копаксон-Тева, должен разъяснить пациенту, что реакция, которая ассоциируется хотя бы с одним из следующих симптомов, а именно: вазодилатация (прилив крови), боль в груди, одышка, пальпитация или тахикардия, может появиться через несколько минут после инъекции препарата. Большинство из этих симптомов длятся незначительное время и исчезают спонтанно без каких-либо последствий. В случае появления серьезного побочного эффекта пациент должен немедленно прекратить лечение препаратом и обратиться к врачу. При необходимости может быть назначено симптоматическое лечение.
Нет никаких доказательств повышенного риска возникновения этих реакций для любой группы пациентов. Несмотря на это, следует с осторожностью применять Копаксон-Тева у пациентов с нарушениями со стороны сердца. Таких пациентов необходимо наблюдать регулярно в течение лечения.
Судороги и/или анафилактоидные или аллергические реакции выявляли редко. Иногда могут появляться серьезные реакции гиперчувствительности (например бронхоспазм, анафилаксия или крапивница). Если эти реакции являются тяжелыми, то необходимо начать соответствующее лечение и прекратить прием препарата.
Глатирамера ацетатреактивные антитела выявляли в плазме крови пациентов во время постоянной терапии препаратом Копаксон-Тева. Максимальные уровни достигались в среднем через 3–4 мес лечения, после чего они снижались и стабилизировались на уровне, незначительно выше базового.
Не существует никаких свидетельств в пользу того, что эти глатирамера ацетатреактивные антитела являются нейтрализующими или что их образование влияет на клиническую эффективность препарата Копаксон-Тева.
У пациентов с почечной недостаточностью необходимо контролировать функцию почек во время лечения препаратом. Хотя нет никаких свидетельств гломерулярного депонирования иммунных комплексов у пациентов, но такую возможность исключать нельзя.
В период пострегистрационного применения препарата Копаксон-Тева сообщали о редких случаях тяжелого поражения печени (в частности, о гепатите с желтухой, печеночной недостаточностью и в отдельных случаях — с трансплантацией печени) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Поражение печени происходило в период от нескольких дней до нескольких лет после начала применения препарата Копаксон-Тева. Сопутствующие состояния, о которых сообщалось в этих случаях, включали чрезмерное употребление алкоголя, наличие в настоящее время или в анамнезе поражения печени и применение других потенциально гепатотоксических лекарственных средств. В случае клинически значимого поражения печени следует рассмотреть вопрос о прекращении применения препарата Копаксон-Тева.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Исследования на животных не продемонстрировали наличие репродуктивной токсичности. Современные данные по применению препарата Копаксон-Тева беременными указывают на отсутствие фето/неонатальной токсичности или нарушений развития плода. Доступные эпидемиологические данные по этому вопросу до сих пор отсутствуют. В качестве профилактической меры следует избегать применения препарата в период беременности, за исключением случаев, когда польза от применения для беременной превалирует над риском потенциального влияния на плод.
Кормление грудью. Отсутствуют данные о проникновении глатирамера ацетата или его метаболитов в грудное молоко. При введении препарата крысам не наблюдалось существенного влияния на потомство, за исключением незначительного снижения темпа увеличения массы тела у животных, рожденных самками, которым лекарственное средство вводили в период беременности и кормления грудью. Риск для новорожденных/младенцев исключать нельзя. Необходимо принять решение о прекращении кормления грудью или отмене/временном прекращении терапии с применением препарата Копаксон-Тева с учетом пользы кормления грудью для ребенка и пользы терапии для женщины.
Дети. Безопасность и эффективность применения глатирамера ацетата у детей и подростков не установлены. Однако имеющеся ограниченные опубликованные данные указывают на то, что профиль безопасности у подростков в возрасте 12—18 лет, которым ежедневно вводили п/к 20 мг препарата Копаксон-Тева, аналогичен профилю, наблюдаемому у взрослых. Отсутствует достаточная информация о применении препарата Копаксон-Тева у детей в возрасте до 12 лет для того, чтобы дать какие-либо рекомендации по его применению. Поэтому препарат Копаксон- Тева не следует применять у детей в возрасте до 12 лет.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Влияние на способность управлять автомобилем или работать с механизмами не изучали.
Взаимодействия
взаимодействие между Копаксон-Тева и другими лекарственными препаратами официально не оценивали.
Результаты имеющихся клинических исследований и опыт пострегистрационного применения не позволяют сделать предположение о наличии какого-нибудь значительного взаимодействия препарата Копаксон-Тева с общеизвестными препаратами, которые назначают пациентам с РС, включая одновременное применение кортикостероидов в течение до 28 дней.
Исследования in vitro свидетельствуют о том, что глатирамера ацетат в крови связывается с белками плазмы крови, но он не замещается и не замещает фенитоин или карбамазепин. Однако, поскольку теоретически Копаксон-Тева обладает способностью воздействия на распределение веществ, связанных с белками, необходимо тщательно наблюдать за одновременным применением указанных лекарственных средств.
Несовместимость. Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами, поскольку исследования на совместимость не проводились.
Передозировка
симптомы. Сообщалось о нескольких случаях передозировки препаратом Копаксон-Тева (до 300€мг глатирамера ацетата). Эти случаи не ассоциировались с иными побочными реакциями, чем указанные в разделе ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.
Лечение. В случае передозировки необходимо наблюдать за состоянием пациента и назначить соответствующую симптоматическую и поддерживающую терапию.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от действия света при температуре 2–8 °C (в холодильнике) в недоступном для детей месте. Не замораживать. Если холодильник недоступен, хранить при температуре 15–25 °C — 1 мес.
Если после окончания указанного одномесячного периода предварительно наполненные шприцы с р-ром Копаксон-Тева 20 мг/мл не были использованы и они находятся в оригинальной упаковке, их необходимо хранить в холодильнике при температуре 2–8 °C.