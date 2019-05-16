Блемарен® (Blemaren) (11517) - инструкция по применению ATC-классификация
Блемарен инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. При растворении шипучих таблеток Блемарен в воде образуется калия-натрия гидроцитрат и выделяется углекислый газ. При этом образуются остаточные щелочные ионы, которые выделяются почками. Таким образом, происходит повышение показателя pH мочи (в зависимости от дозы осуществляется ее нейтрализация или алкализация). Это повышает степень диссоциации и одновременно — степень растворения мочевой кислоты и цистина. Подтверждение литолиза мочекислых конкрементов выполняется рентгенографическим путем.
При приеме препарата усиливается выделение цитратов и снижается выделение кальция с мочой. Ощелачивание мочи, увеличение выделения цитратов и снижение выделения кальция приводят к уменьшению в моче количества оксалата кальция, поскольку в слабой щелочной среде цитрат образует устойчивые комплексные соединения с кальцием. Кроме того, ион цитрата следует рассматривать как эффективный физиологический ингибитор образования кристаллов и накопления оксалата и фосфата кальция.
Фармакокинетика. После однодневного приема препарата Блемарен, таблетки шипучие, введенное количество натрия и калия выделяется из организма почками на протяжении 24−48 ч. При продолжительном применении препарата суточное выведение калия и натрия соответствует суточному потреблению. В крови или в плазме крови не отмечают существенных изменений показателей газов в крови или электролитов. Это означает, что благодаря почечному регулированию ощелачивания кислотно-щелочной баланс в организме сохраняется, а накопления натрия и калия при нормальной функции почек не происходит.
Показания Блемарен
Блемарен применяется для лечения мочекаменной болезни с целью:
- подщелачивания мочи у пациентов с уратными конкрементами при наличии сопутствующих кальциевых конкрементов или без них;
- метафилактики кальциевых конкрементов (предотвращение повторного образования новых конкрементов и/или увеличения остаточных фрагментов).
Применение Блемарен
средняя суточная доза определяется индивидуально, она устанавливается путем определения показателя рН мочи.
Таблетки шипучие принимают после растворения в жидкости (воде или фруктовом соке). Жидкость может быть немного мутной и иметь на поверхности некоторые нерастворенные частицы.
Суточная доза распределяется на 3 равные части, которые принимают в течение дня (например в 8:00, 14:00, 21:00). Если необходима суточная доза более 3 таблеток, рекомендуется принять одну таблетку утром, одну в середине дня, остальные ― на ночь.
Контроль за эффективностью препарата осуществляют путем определения pH свежей мочи 3 раза в сутки перед очередным приемом препарата. Для этого используют стандартные индикаторные полоски, вложенные в каждую упаковку. Индикаторную зону тестовой полоски следует ненадолго погрузить в мочу, после чего вынуть и через 2 мин сравнить полученный цвет тестовой полоски со шкалой цветов, нанесенной на комплект индикаторных полосок, а определенные значения pH записать в контрольный календарь. Доза препарата считается верно подобранной, если значения pH, определенные 3 раза в сутки, находятся в рекомендованных для каждой патологии пределах. Изменение цвета неиспользованных индикаторных полосок не влияет на результаты определения pH.
Для растворения мочекислых (уратных) конкрементов pH мочи должен быть в пределах 7,0–7,2.
Если суточный профиль значений pH ниже уровня 7,0, дозу следует повысить, а если он выше уровня 7,2 — снизить.
Для поддерживающего лечения больных с мочекаменной болезнью, которая сопровождается кальциевыми конкрементами, уровень рН необходимо держать в пределах 6,2–6,8.
Если суточный профиль значений рН ниже уровня 6,2, дозу следует повысить, а если он выше уровня 6,8 — снизить.
Для растворения уратно-оксалатных смешанных камней и метафилактики образования кальций-оксалатных камней pH мочи необходимо поддерживать определенное время на уровне 6,8–7,4.
Препарат Блемарен перед проведением дистанционной нефролитотрипсии при смешанных (рентгенонеоднородных) камнях применяют для усиления ее эффективности, снижения структурной плотности камня и уменьшения количества повторных сеансов. Продолжительность цитратной терапии с целью подготовки к дистанционной литотрипсии должна составлять не менее 3 нед.
Для ощелачивания мочи у пациентов с цистиновыми камнями pH мочи должен быть в диапазоне 7,5–8,5. Это требует более высокой дозы препарата.
При проведении цитостатической терапии pH мочи должен быть не ниже 7,0, а при лечении поздней порфирии кожи 7,2–7,5.
Урикозурическую терапию, как и лечение уратных камней, следует проводить при pH мочи на уровне 7,0–7,2.
Значение pH, которое можно определить с помощью стандартных индикаторных полосок, находится в диапазоне 5,4–7,4. При необходимости контроля pH мочи у больных с цистиновыми конкрементами или при поздней порфирии кожи следует применять специальные индикаторные полоски для определения pH в диапазоне 7,2–9,7.
Для растворения конкрементов (в зависимости от их размера и состава) продолжительность курса лечения составляет от 4 нед до 6 мес. Для профилактики рецидивов нефролитиаза препарат следует назначать курсами, продолжительность и частоту которых устанавливают индивидуально для каждого пациента.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; почечная недостаточность; инфекции мочевыводящих путей, вызванные бактериями, которые разлагают мочевину (риск образования струвитных камней); метаболический алкалоз; эпизодическая наследственная адинамия.
Побочные эффекты
при индивидуальной непереносимости каких-либо компонентов препарата возможны реакции гиперчувствительности. В некоторых случаях прием таблеток может вызвать желудочно-кишечные расстройства у предрасположенных к этому пациентов. Сообщалось о появлении отрыжки, изжоги, боли в животе, метеоризма, диареи, тошноты, рвоты.
Особые указания
при состояниях, способствующих образованию мочевых конкрементов (например аденома паращитовидной железы, мочекислые конкременты, которые связаны с малигномой), следует принимать меры этиотропной терапии.
При растворении мочекислых камней не следует допускать многодневного чрезмерного ощелачивания мочи (pH выше 7,8), учитывая возможное появление осадка фосфатных солей на поверхности мочекислого конкремента, что может препятствовать его дальнейшему растворению. Кроме того, длительное и выраженное щелочное состояние метаболизма нежелательно.
Перед применением препарата необходимо определить уровень электролитов в плазме крови и проверить функцию почек. При подозрении на почечно-канальцевый ацидоз необходимо дополнительно контролировать показатели кислотно-щелочного баланса.
Во время лечения следует регулярно проверять параметры анализов мочи и крови. Особое внимание следует уделять кислотно-щелочному балансу.
Пациентам с сердечной недостаточностью необходимо учитывать влияние калия на возбудимость миокарда: 1 таблетка препарата Блемарен содержит 380 мг ионов калия или 9,7 ммоль калия, что может влиять на эффект сердечных гликозидов (повышение внеклеточной концентрации калия снижает действенность гликозидов, а ее снижение усиливает аритмогенное действие).
Пациентам с нарушением обмена мочевой кислоты прием препарата рекомендуется сочетать с аллопуринолом.
Лицам, которые придерживаются диеты, ограничивающей прием натрия, необходимо учитывать повышенное содержание натрия в данном лекарственном средстве (1 таблетка содержит 220 мг ионов натрия или 9,7 ммоль натрия).
Во время терапии препаратом рекомендуется придерживаться низкобелковой диеты, то есть ограничивать употребление пищевых продуктов, богатых пуринами (например мясо, колбасные изделия, внутренности животных, сардины), а также ограничить прием соли. Ежедневно необходимо выпивать 2–3 л жидкости в виде чая, фруктового сока или щелочной минеральной воды.
Препарат не содержит углеводов и его можно применять для лечения больных сахарным диабетом.
Пациентам с серьезной печеночной недостаточностью следует принимать Блемарен только при условии тщательного контроля.
Препарат не следует применять пациентам с наследственной непереносимостью галактозы, при дефиците лактазы Лаппа или нарушении абсорбции глюкозы-галактозы.
Применение в период беременности или кормления грудью. При применении препарата согласно инструкции негативного влияния в период беременности и кормления грудью не отмечено.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей изучены недостаточно, поэтому его не рекомендуется назначать пациентам этой возрастной категории.
Взаимодействия
исследования взаимодействия проводились только для взрослых. Одновременный прием препаратов, содержащих цитрат и алюминий, может вызвать повышение резорбции алюминия, поэтому рекомендуется придерживаться 2-часовой паузы между приемом таких препаратов.
Препарат усиливает терапевтическое действие аллопуринола.
Некоторые средства, предназначенные для снижения АД (антагонисты альдостерона и другие мочегонные средства с низким содержанием калия, такие как триамтерены, спиронолактоны и амилориды), ингибиторы АПФ, сартаны, а также обезболивающие и противовоспалительные лекарственные препараты (НПВП и периферические анальгетики) могут снижать экскрецию калия, что следует учитывать при одновременном назначении их с Блемареном (повышается риск гиперкалемии). Рост внеклеточной концентрации калия уменьшает выраженность действия сердечных гликозидов, в то время как ее снижение повышает эффект аритмогенных сердечных гликозидов.
При длительном применении Блемарена возможно накопление в организме хинидина в случае его одновременного приема, а также снижение эффективности нитрофурантоина (щелочная реакция среды), салицилатов и препаратов лития (ускоренное выведение).
Передозировка
при нормальной функции почек нежелательное влияние препарата на изменение физиологических параметров обмена веществ не отмечено ни при обычной рекомендуемой дозе, ни при более высокой, поскольку выделение избыточных щелочей почками является естественным механизмом регулирования кислотно-щелочного баланса в организме.
Верхняя граница диапазона показателя pH мочи, указанного выше, не должна быть превышена в течение нескольких дней, поскольку вследствие повышения показателя pH (pH фактор >7,8) существует повышенный риск кристаллизации фосфатов; кроме того, явный щелочной метаболический статус не считается долгосрочной проблемой.
Возможную передозировку можно корректировать путем снижения дозы препарата. В случае необходимости можно принять меры по лечению метаболического алкалоза.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C.
Мочекаменная болезнь — широко распространенное хроническое заболевание; его распространенность неуклонно растет. Мочекаменная болезнь составляет значительную долю урологических заболеваний, превышаемую только инфекциями мочевыводящих путей и заболеваниями предстательной железы. Мочекаменная болезнь относится к типу мочекаменной болезни, которая характеризуется образованием камней в почках, состоящих из мочевой кислоты или ее солей. В популяциях промышленно развитых стран мочевая кислота является вторым или третьим наиболее часто встречающимся камнеобразующим веществом. (Frolova E.A., Tsarichenko D.G., Saenko V.S., Rapoport L.M. Urate urolithiasis: pathogenesis and possibilities of conservative therapy)
Многочисленные метаболические аномалии, которые часто не имеют прямой патологической значимости при рассмотрении индивидуально, обнаруживаются у всех людей. У большинства пациентов с камнями мочевыводящих путей можно предположить, что происходит определенная комбинация или взаимодействие этих аномалий, что приводит к образованию камней, но только после того, как подействовали отдельные экзогенные факторы риска. Литогенез является результатом каскада различных «событий», которые по времени близки друг к другу, но иногда эти события пересекаются одновременно и достаточно сильно, и происходит значительный рост камня. Хронические метаболические нарушения и/или генетические причины обычно приводят к постоянному изменению состава мочи. При обнаружении физиологических составляющих мочи в концентрациях, которые отличаются от нормы и/или присутствует нефизиологическое выведение продуктов метаболизма, может значительно увеличить литогенность мочи, так что мочекаменная болезнь может проявиться как клинический симптом. В случаях мочекаменной болезни неизвестного происхождения всегда следует учитывать потенциально скрытую редкую метаболическую аномалию. Кроме того, если у пациента есть известное метаболическое заболевание, то это всегда следует учитывать, как фактор риска образования камней, и следует предпринять попытки выяснить его влияние на состав мочи. Эта информация даст возможность влиять на эффективность терапии. Четкая связь между метаболическим заболеванием и образованием камней, как правило, встречается редко и, вероятно, сохранится, несмотря на значительные достижения в области дифференциальной диагностики и этиопатологии. Пациенты, получающие терапию симптоматического камня, должны получать от уролога пожизненное последующее наблюдение, поскольку этот контроль поможет снизить частоту рецидивов. (Fisang C, Laube N, Rare metabolic disorders and urolithiasis)
Мочекаменная болезнь является распространенной проблемой в практике детской нефрологии. Около 9-23% всех случаев мочекаменной болезни у детей составляют пациенты в возрасте до 1 года. Целью исследования было определение этиологических причин, клинических особенностей и краткосрочного прогноза мочекаменной болезни в первые два года жизни. В исследование были включены двести детей в возрасте от 0 до 2 лет (средний возраст 10,3 ± 6,1 месяца) с мочекаменной болезнью. Все дети были полностью оценены на этиологию мочекаменной болезни. Пациенты наблюдались в течение не менее 1 года с 3-месячным интервалом наблюдения.
Средняя продолжительность наблюдения составила 36,2 месяца. Семейный анамнез был положительным для мочекаменной болезни у 99 (49,5%) пациентов. Причиной госпитализации были инфекция мочевыводящих путей и сопутствующие симптомы у 101 (50,5%), случайно во время визуализации по другим причинам у 40 (20%), прохождение камня у 21 (10,5%), гематурия у 18 (9%), затруднение мочеиспускания у 14 (7%) и в дородовом периоде обнаружена аномалия мочи у 6 (3%) пациентов. Сопутствующие аномалии мочи (анатомические дефекты) у 51 (25,5%) пациентов были выявлены в первую очередь, в том числе пузырно-мочеточниковый рефлюкс у 32 (62,9%) из них. Развитие новых камней было определено у 45 (22,5%) пациентов в первый год жизни, у 15 (22%) пациентов во второй год жизни и у 8 (36,3%) пациентов в третий год. Итак, было определено, что мочекаменная болезнь в педиатрической практике является отдельной клинической единицей с точки зрения, как этиологических характеристик, так и клинического течения заболевания. Кроме того, когда у ребенка обнаруживаются неспецифические симптомы почечного камня, может быть выполнена УЗИ почек для выявления почечнокаменной болезни. (Serdaroğlu E, Aydoğan M, Özdemir K2, Bak M. Incidence and causes of urolithiasis in children between 0-2 years.)
Цитрат представляет собой трикарбоновую кислоту и промежуточный метаболит цикла Кребса. Способствует окислительному метаболизму как почек, так и печени. Щелочные натриевые или калиевые соли могут увеличить щелочной запас. В почках цитрат полностью фильтруется в клубочках, претерпевая 10-40% трубчатой резорбции. Почечная недостаточность, даже ранняя, метаболический ацидоз, истощение калия вызывают гипоцитратурию. Его значение при нефролитиазе связано с его способностью образовывать растворимые комплексы с кальцием и препятствовать образованию кристаллов, таким образом оказывая двойное ингибирование, термодинамическое и кинетическое. Подщелачивающий эффект также важен при отложении мочевой кислоты и цистиновом камне. Цитрат используется для профилактики рецидивов камней и вводится в виде калий-магниевой соли, 0,1 ммоль/кг/ день в 2-3 дозировках. При заболевании, которое сопровождается отложением мочевой кислоты, помимо профилактики, он может вызывать растворение камней в почках при условии, что рН мочи поддерживается на уровне выше 6,5. Что касается его воздействия на костную ткань, было показано, что оно вызывает как уменьшение маркера резорбции кости, так и увеличение минеральной плотности кости. (Marangella M,Use of citrate in patients with nephrolithiasis)