средняя суточная доза определяется индивидуально, она устанавливается путем определения показателя рН мочи.

Таблетки шипучие принимают после растворения в жидкости (воде или фруктовом соке). Жидкость может быть немного мутной и иметь на поверхности некоторые нерастворенные частицы.

Суточная доза распределяется на 3 равные части, которые принимают в течение дня (например в 8:00, 14:00, 21:00). Если необходима суточная доза более 3 таблеток, рекомендуется принять одну таблетку утром, одну в середине дня, остальные ― на ночь.

Контроль за эффективностью препарата осуществляют путем определения pH свежей мочи 3 раза в сутки перед очередным приемом препарата. Для этого используют стандартные индикаторные полоски, вложенные в каждую упаковку. Индикаторную зону тестовой полоски следует ненадолго погрузить в мочу, после чего вынуть и через 2 мин сравнить полученный цвет тестовой полоски со шкалой цветов, нанесенной на комплект индикаторных полосок, а определенные значения pH записать в контрольный календарь. Доза препарата считается верно подобранной, если значения pH, определенные 3 раза в сутки, находятся в рекомендованных для каждой патологии пределах. Изменение цвета неиспользованных индикаторных полосок не влияет на результаты определения pH.

Для растворения мочекислых (уратных) конкрементов pH мочи должен быть в пределах 7,0–7,2.

Если суточный профиль значений pH ниже уровня 7,0, дозу следует повысить, а если он выше уровня 7,2 — снизить.

Для поддерживающего лечения больных с мочекаменной болезнью, которая сопровождается кальциевыми конкрементами, уровень рН необходимо держать в пределах 6,2–6,8.

Если суточный профиль значений рН ниже уровня 6,2, дозу следует повысить, а если он выше уровня 6,8 — снизить.

Для растворения уратно-оксалатных смешанных камней и метафилактики образования кальций-оксалатных камней pH мочи необходимо поддерживать определенное время на уровне 6,8–7,4.

Препарат Блемарен перед проведением дистанционной нефролитотрипсии при смешанных (рентгенонеоднородных) камнях применяют для усиления ее эффективности, снижения структурной плотности камня и уменьшения количества повторных сеансов. Продолжительность цитратной терапии с целью подготовки к дистанционной литотрипсии должна составлять не менее 3 нед.

Для ощелачивания мочи у пациентов с цистиновыми камнями pH мочи должен быть в диапазоне 7,5–8,5. Это требует более высокой дозы препарата.

При проведении цитостатической терапии pH мочи должен быть не ниже 7,0, а при лечении поздней порфирии кожи 7,2–7,5.

Урикозурическую терапию, как и лечение уратных камней, следует проводить при pH мочи на уровне 7,0–7,2.

Значение pH, которое можно определить с помощью стандартных индикаторных полосок, находится в диапазоне 5,4–7,4. При необходимости контроля pH мочи у больных с цистиновыми конкрементами или при поздней порфирии кожи следует применять специальные индикаторные полоски для определения pH в диапазоне 7,2–9,7.

Для растворения конкрементов (в зависимости от их размера и состава) продолжительность курса лечения составляет от 4 нед до 6 мес. Для профилактики рецидивов нефролитиаза препарат следует назначать курсами, продолжительность и частоту которых устанавливают индивидуально для каждого пациента.