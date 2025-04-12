Фармакодинамика.

Ионы фтора накапливаются в организме, преимущественно в тканях зубов и костей, создавая слаборастворимые фторапатиты. Фтор стимулирует минерализацию твердых тканей зуба, способствует вызреванию и затвердению зубной эмали, а также ее устойчивости к действию кислоты, уменьшает выработку кислоты бактериями и оказывает бактерицидное действие в отношении микроорганизмов, вызывающих кариес зубов, тормозит образование молочной кислоты из углеводов, стимулирует остеобласты и восполняет дефицит фтора в организме. Фториды могут также способствовать реминерализации декальцинированной зубной эмали и оказывать бактерицидное действие в отношении микроорганизмов, вызывающих кариес зубов. Важнейшим компонентом пищи, который влияет на химический состав зубов, являются ионы фтора. Естественным источником фтора является питьевая вода. Оптимальный уровень фтора в воде установлено 0,0001%. Если вода имеет низкий уровень фтора, наблюдается увеличение случаев развития кариеса, а при завышенном — случаи развития «пятнистой» эмали (флюороза).

Фармакокинетика.

Наблюдения за детьми, которые пили фторированную воду (0,0001%) до 10 лет, показали отсутствие побочного действия на рост, общее состояние организма и состояние костной ткани.

Фториды в растворе или в виде быстрорастворимых солей легко и почти полностью абсорбируются из желудочно-кишечного тракта, накапливаются в зубах и костях, выводятся почками. Время достижения максимальной концентрации в крови составляет 30–60 минут.