НАТРИЯ ФТОРИД* (NATRII FLUORIDUM*)

рациональную профилактику кариеса у детей следует начинать с грудного возраста и продолжать в течение всего периода прорезывания молочных и постоянных зубов. Взрослым обычно назначают по 1 мг 3–4 раза в сутки для рассасывания в полости рта. Детям в возрасте 4–6 лет — 3 раза в сутки по 0,5 мг; 7–18 лет — 4 раза в сутки по 0,5 мг. Натрия фторид применяют в перерывах между едой, удерживая таблетки во рту до полного растворения, проглатывая выделяющуюся слюну. Принимают в течение 200–250 дней в году с перерывом в летнее время.