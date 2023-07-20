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Активные вещества — “Н”НАТРИЯ ФТОРИД* (NATRII FLUORIDUM*)

НАТРИЯ ФТОРИД* (NATRII FLUORIDUM*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Флюр-Е-Дей таблетки жевательные, 2,21 мг, флакон, № 120; Pharmascience
Флюр-Е-Дей Таблетки жевательные, 2,21 мг, флакон, № 120 Pharmascience
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки жевательные.
НАТРИЯ ФТОРИД* (NATRII FLUORIDUM*)
CAS №: 7681-49-4 NaF
CCRIS, EINECS, RTECS, USPDDN: натрия фторид.
Форма выпуска: таблетки, таблетки жевательные.

средство для профилактики кариеса. Способствует формированию и отвердеванию зубной эмали, тормозит образование молочной кислоты из углеводов. Оказывает бактерицидное действие в отношении микроорганизмов, вызывающих развитие кариеса. Недостаточное содержание фтора в пище или питьевой воде приводит к развитию кариеса. Натрия фторид обладает рядом токсических эффектов (снижает уровень кальция и угнетает активность некоторых клеточных ферментов), в связи с чем необходимо его строгое дозирование. Средняя профилактическая суточная доза составляет 1,5–2 мг.

профилактика кариеса.

рациональную профилактику кариеса у детей следует начинать с грудного возраста и продолжать в течение всего периода прорезывания молочных и постоянных зубов. Взрослым обычно назначают по 1 мг 3–4 раза в сутки для рассасывания в полости рта. Детям в возрасте 4–6 лет — 3 раза в сутки по 0,5 мг; 7–18 лет — 4 раза в сутки по 0,5 мг. Натрия фторид применяют в перерывах между едой, удерживая таблетки во рту до полного растворения, проглатывая выделяющуюся слюну. Принимают в течение 200–250 дней в году с перерывом в летнее время.

повышенная чувствительность к натрия фториду, флюороз.

гипотиреоз, кожно-аллергические реакции, диспептические явления, головная боль. При длительном применении могут отмечаться симптомы флюороза, проявляющегося пятнистым окрашиванием эмали зубов; эмаль становится твердой, белой, как мел, появляются матовые пятна, полоски, а при длительном применении в высоких дозах — желтые и коричневые пятна.

не применяют в местностях, где питьевая вода фторируется в достаточной степени.