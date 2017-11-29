Ауробин (Aurobin) (1116) - инструкция по применению ATC-классификация
Ауробин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ауробин — комбинированный препарат, в состав которого входят в оптимальном соотношении вещества, эффективные при лечении воспалительных процессов и боли перианальной области. Преднизолона капронат является негалогенизированным глюкокортикоидом с местным противовоспалительным эффектом. Он уменьшает проницаемость сосудов, повышает тонус стенок сосудов, уменьшает симптомы воспаления. Лидокаин за короткое время уменьшает боль и чувство жжения. Декспантенол способствует регенерации поврежденного эпителия и слизистых оболочек. Фармакокинетика. Фармакокинетические исследования с мазью не проводились. Активные вещества лекарственного средства оказывают, в основном, местное действие. Преднизолон Всасывание. Местно примененный преднизолон может всасываться и вызывать системное действие (особенно при нанесении под окклюзионную повязку, на поврежденную кожу или при введении с помощью ректальной клизмы). Распределение. Преднизолон быстро распределяется во все ткани организма. Прочно связывается с белками плазмы крови. Преднизолон быстро проникает через плаценту, выделяется в грудное молоко. Выведение. Выводится с мочой в виде конъюгированных метаболитов. Лидокаин Всасывание. Лидокаин хорошо всасывается со слизистой оболочки и пораженной кожи. Распределение. Лидокаин проходит сквозь плаценту, ГЕБ и проникает в грудное молоко. Биотрансформация. Метаболизируется в печени. Выведение. Связывается с белками плазмы крови. Т½ — 1-2 ч. Нарушение функции почек. Нарушение функции почек не влияет на выведение исходного вещества, однако может приводить к накоплению его активного метаболита.
Показания Ауробин
процессы, сопровождающиеся воспалением перианальной области: зуд, экзема и дерматит перианальной области, геморрой, трещины заднего прохода.
Применение Ауробин
только для наружного применения.
Следует избегать применения мази в течение длительного времени и на большой поверхности кожи независимо от возраста пациента.
Применение под окклюзионную повязку не рекомендуется.
Взрослые и пациенты пожилого возраста. Мазь тонким слоем наносят на пораженную область 2–4 раза в сутки. При уменьшении выраженности симптомов мазь применяют реже. Продолжительность терапии не должна превышать 5–7 дней.
Дети. Детям в возрасте от 1 года можно применять препарат только в исключительных случаях и в минимальной дозе, обеспечивающей достижение терапевтического эффекта, и не чаще 2 раз в сутки. Продолжительность лечения детей не должна превышать 5 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность (аллергия) к одному из действующих или любому из вспомогательных веществ препарата. Повышенная чувствительность к другим местным анестетикам амидного типа (например бупивакаин, этидокаин, мепивакаин и прилокаин).
Лечение глаз или периокулярной области.
Первичные бактериальные, вирусные или грибковые поражения кожи, включая простой герпес.
Розовые угри на лице, обыкновенные угри, периоральный дерматит или пеленочная сыпь, туберкулез кожи, кожные проявления сифилиса, сухость, шелушение кожи.
Одновременное лечение лидокаином по другим показаниям.
Дети в возрасте до 1 года.
I триместр беременности.
Дети. У детей в возрасте до 1 года применять мазь противопоказано.
Побочные эффекты
местное лечение глюкокортикоидами может вызвать местные побочные эффекты.
При длительном местном применении или нанесении на большие поверхности кожи возможно подавление функции коры надпочечников. Это особенно часто отмечают при применении мази у детей или под окклюзионные повязки. Катаболизм белков может привести к отрицательному азотистому балансу.
Всасывание большого количества лидокаина после местного применения может привести к стимуляции и/или угнетению функции ЦНС.
В зависимости от количества всасываемого кортикостероида и лидокаина могут проявляться побочные эффекты, которые перечислены ниже: инфекции и инвазии: активация субклинических инфекций, маскировка проявлений инфекций, оппортунистические инфекции; со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности; со стороны эндокринной системы: угнетение функции коры надпочечников, гиперкортицизм (как проявление резорбтивного действия преднизолона); нарушения питания и обмена веществ: гипокалиемический алкалоз, задержка натрия и жидкости в организме, гипокалиемия; психические нарушения: бессонница, психические нарушения; со стороны ЦНС: судороги, головокружение, головная боль, повышение внутричерепного давления; со стороны органов зрения: катаракта (вероятность развития катаракты больше у детей), субкапсулярная катаракта, экзофтальм, глаукома, отек диска зрительного нерва, язва роговицы, хориоретинопатия, размытость зрения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); со стороны сердца: сердечная недостаточность, нарушение сердечной проводимости; со стороны сосудов: АГ, периферическая вазодилатация; со стороны пищеварительного тракта: желудочное кровотечение, желудочно-кишечное кровотечение, перфорация органов пищеварительного тракта, эзофагит, панкреатит, пептическая язва; со стороны кожи и подкожных тканей: дерматит, фолликулит (в месте применения), высыпания по типу акне (стероидные угри), контактный дерматит; сухость, истончение и уязвимость кожи; эритема, крапивница, гирсутизм, гипергидроз, опрелости, зуд, атрофия кожи, гипопигментация, раздражение кожи, образование стрий, телеангиэктазии, ощущение жжения на коже, пурпура; со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: задержка роста (у детей), стероидная миопатия, остеонекроз, остеопороз; общие нарушения и нарушения в месте введения: замедленное заживление ран; исследования: повышение внутриглазного давления, отрицательный азотистый баланс, замедленная реакция в кожных провокационных тестах.
Особые указания
при возникновении раздражения кожи или аллергических реакций применение препарата следует немедленно прекратить и начать соответствующую симптоматическую терапию. Чтобы избежать местной или общей токсичности препарата, не следует применять препарат на больших пораженных поверхностях кожи, в складках кожи, под окклюзионной повязкой и/или в течение длительного времени. При длительном применении на один и тот же участок кожи лекарственное средство может вызвать атрофию кожи, особенно у пациентов молодого возраста. При грибковых или бактериальных инфекциях следует проводить соответствующее местное или системное лечение. С особой осторожностью препарат применяют при наличии катаракты, сахарного диабета, глаукомы, туберкулеза и анемии, а также при наличии угнетения гипоталамо-гипофизарной системы, вызванного глюкокортикоидами. Нарушение зрения При системном и местном применении кортикостероидов могут возникать нарушения зрения. Если появляются такие симптомы, как затуманивание зрения или другие нарушения зрения, рекомендуется направить пациента к офтальмологу для выявления причин. Известно о случаях возникновения катаракты, глаукомы или такой редкой болезни, как центральная серозная хориоретинопатия, после применения системных и местных кортикостероидов. Центральная серозная хориоретинопатия может привести к отслоению сетчатки глаза. Мазь Ауробин содержит вспомогательные вещества метилпарабен (Е 218), спирт цетиловый и пропиленгликоль (Е 1520). Метилпарабен (Е 218) может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные). Спирт цетиловый может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит). Пропиленгликоль (Е 1520) может вызвать раздражение кожи. В 1 г мази содержится 20 мг пропиленгликоля.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Препарат противопоказан в I триместр беременности. При назначении препарата во II и III триместр беременности необходимо тщательно оценивать соотношение польза/риск.
Кормление грудью. Глюкокортикоиды и лидокаин проникают в грудное молоко. Таким образом, глюкокортикоиды могут влиять на функцию коры надпочечников новорожденного и вызывать нарушение роста. Небольшое количество лидокаина выявляют в грудном молоке. Несмотря на то что на практике это не составляет никакого риска для ребенка, при применении препарата в период кормления грудью необходима повышенная осторожность.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Потенциальное влияние на способность к управлению транспортными средствами или работе с другими механизмами не изучали.
Взаимодействия
исследования взаимодействия с применением мази Ауробин не проводились.
Препарат не следует применять одновременно с лидокаином в связи с другими показаниями.
Одновременное применение с другими противоаритмическими средствами требует осторожности.
Передозировка
может проявляться местными или системными симптомами в зависимости от количества всасываемого глюкокортикоида и лидокаина. Специфического антидота нет. Следует проводить поддерживающую терапию.
Условия хранения
при температуре 8–15 °С в недоступном для детей месте.