при возникновении раздражения кожи или аллергических реакций применение препарата следует немедленно прекратить и начать соответствующую симптоматическую терапию. Чтобы избежать местной или общей токсичности препарата, не следует применять препарат на больших пораженных поверхностях кожи, в складках кожи, под окклюзионной повязкой и/или в течение длительного времени. При длительном применении на один и тот же участок кожи лекарственное средство может вызвать атрофию кожи, особенно у пациентов молодого возраста. При грибковых или бактериальных инфекциях следует проводить соответствующее местное или системное лечение. С особой осторожностью препарат применяют при наличии катаракты, сахарного диабета, глаукомы, туберкулеза и анемии, а также при наличии угнетения гипоталамо-гипофизарной системы, вызванного глюкокортикоидами. Нарушение зрения При системном и местном применении кортикостероидов могут возникать нарушения зрения. Если появляются такие симптомы, как затуманивание зрения или другие нарушения зрения, рекомендуется направить пациента к офтальмологу для выявления причин. Известно о случаях возникновения катаракты, глаукомы или такой редкой болезни, как центральная серозная хориоретинопатия, после применения системных и местных кортикостероидов. Центральная серозная хориоретинопатия может привести к отслоению сетчатки глаза. Мазь Ауробин содержит вспомогательные вещества метилпарабен (Е 218), спирт цетиловый и пропиленгликоль (Е 1520). Метилпарабен (Е 218) может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные). Спирт цетиловый может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит). Пропиленгликоль (Е 1520) может вызвать раздражение кожи. В 1 г мази содержится 20 мг пропиленгликоля.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Препарат противопоказан в I триместр беременности. При назначении препарата во II и III триместр беременности необходимо тщательно оценивать соотношение польза/риск.

Кормление грудью. Глюкокортикоиды и лидокаин проникают в грудное молоко. Таким образом, глюкокортикоиды могут влиять на функцию коры надпочечников новорожденного и вызывать нарушение роста. Небольшое количество лидокаина выявляют в грудном молоке. Несмотря на то что на практике это не составляет никакого риска для ребенка, при применении препарата в период кормления грудью необходима повышенная осторожность.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Потенциальное влияние на способность к управлению транспортными средствами или работе с другими механизмами не изучали.