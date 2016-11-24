внутрь.

Взрослым назначают по 1–2 таблетки 2–3 раза в сутки. Продолжительность приема зависит от заболевания и определяется врачом.

В связи с тем, что нет достоверных данных о применении препарата у детей, Дротаверин применяют исключительно по назначению и под наблюдением врача, анализируя соотношение польза/риск.

Детям в возрасте 1 года–6 лет назначают по 1/ 2 таблетки 1–2 раза в сутки; 6–12 лет — по 1 таблетке 2–3 раза в сутки, старше 12 лет — по 1–2 таблетки 2–3 раза в сутки. Детям перед применением таблетку нужно измельчить и смешать с небольшим количеством воды.