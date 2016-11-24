Дротаверин (Drotaverinum) (11142) - инструкция по применению ATC-классификация
Дротаверин инструкция по применению
Фармакологические свойства
спазмолитическое средство. По химической структуре и фармакологическим свойствам близко к папаверину, но имеет более выраженное и продолжительное действие. Снижает тонус гладких мышц внутренних органов и двигательную активность кишечника, расширяет кровеносные сосуды. Не влияет на вегетативную нервную систему, не проникает через ГЭБ. Быстро и полностью всасывается в ЖКТ. Равномерно распределяется в тканях, проникает в гладкомышечные клетки. Выделяется почками.
Показания Дротаверин
при боли в животе, которая вызвана спазмами гладких мышц внутренних органов: хроническом гастродуодените, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при желчнокаменной и мочекаменной болезни (коликах), хроническом холецистите, постхолецистэктомическом синдроме, гипермоторной дискинезии желчевыводящих путей, спастической дискинезии кишечника, кишечной колике вследствие задержки газов после операции, колите, проктите, метеоризме, пиелите, при головной боли вследствие спазма сосудов головного мозга, при спазме коронарных и периферических артерий (облитерирующий эндартериит, болезнь Рейно); при необходимости ослабления сокращений матки, для устранения спазма шейки матки при родах, при спазме гладких мышц во время проведения инструментальных вмешательств.
Применение Дротаверин
внутрь.
Взрослым назначают по 1–2 таблетки 2–3 раза в сутки. Продолжительность приема зависит от заболевания и определяется врачом.
В связи с тем, что нет достоверных данных о применении препарата у детей, Дротаверин применяют исключительно по назначению и под наблюдением врача, анализируя соотношение польза/риск.
Детям в возрасте 1 года–6 лет назначают по 1/2 таблетки 1–2 раза в сутки; 6–12 лет — по 1 таблетке 2–3 раза в сутки, старше 12 лет — по 1–2 таблетки 2–3 раза в сутки. Детям перед применением таблетку нужно измельчить и смешать с небольшим количеством воды.
Противопоказания
выраженная печеночная, почечная и сердечная недостаточность; АV-блокада II–III степени; кардиогенный шок; возраст до 1 года; выраженная гипотензия; повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
Дротаверин, как правило, хорошо переносится, но иногда могут появиться аритмия, снижение АД, ощущение сердцебиения, аллергический дерматит (гиперемия кожи, отек), запор, потливость, ощущение жара.
В случае проявления побочных явлений или других реакций прием препарата следует отменить.
Особые указания
Дротаверин может быть использован в составе комбинированной терапии для купирования гипертонического криза. Дротаверин в отличие от других (холинолитических) спазмолитиков можно применять у больных с глаукомой. В то же время больным с аденомой простаты его следует назначать с осторожностью, поскольку возможна задержка мочеотделения.
Существует определенный риск, связанный с применением Дротаверина в период беременности, у больных с выраженным атеросклерозом коронарных артерий.
Взаимодействия
Дротаверин усиливает эффект других спазмолитиков; способствует дальнейшему снижению АД вследствие применения трициклических антидепрессантов, хинидина, новокаинамида. Эффект спазмолитического действия дротаверина повышает фенобарбитал. Снижает спазмолитическую активность морфина, антипаркинсонические свойства леводопы.
Передозировка
при передозировке возможны: AV-блокада, остановка сердца, паралич дыхательного центра. Необходимо поддержание функции жизненно важных органов, проведение симптоматической терапии.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре 15–25 °С.